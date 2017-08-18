Журналисты побывали на ферме крупнейшего майнера Bitmain, которая ежедневно добывает биткоинов на $280 тыс. и тратит до $39 тыс. на электроэнергию

Представители ресурса Quartz попали на экскурсию на одну из крупнейших ферм, занимающихся майнингом криптовалют Bitcoin и Litecoin. Она расположена в индустриальном парке SanShangLiang, на окраинах города Ордос, во Внутренней Монголии — автономном регионе Китая. Ферма принадлежит компании Bitmain, которая также занимается производством оборудования для майнинга.

«Взрослая» майнинговая ферма представляет собой полноценное коммерческое предприятие. Только производит оно не товары или услуги, а криптовалюту. По примерным подсчётам, данная ферма обладает примерно 4% общей вычислительной мощности всей Bitcoin-сети. На ферме расположено восемь одноэтажных зданий, похожих на складские помещения. Каждое из них имеет длину 150 метров. Семь ангаров заняты оборудованием для майнинга Bitcoin – всего 21 тыс. устройств. Ещё в одном здании занимаются добычей Litecoin, в нём установлено 4 тыс. единиц оборудования.

Обслуживающий персонал фермы включает 50 человек. Для них на территории фермы имеется отдельное 3-этажное здание, где расположены общежитие и столовая. Здесь же предусмотрены нехитрые развлечения в виде баскетбольной площадки. Причём, сотрудники фермы одновременно могут являться инвесторами. Хотя далеко не у всех из них есть знания о Bitcoin и опыт работы с криптовалютой. Это не помешало им инвестировать средства в майнинг.

Часть сотрудников фермы следит за тем, чтобы оборудование исправно работало в режиме 24/7. С помощью ноутбуков они проверяют устройства, которые по каким-либо причинам вышли из строя. Одной из наиболее частых причин поломки является пыль. Чтобы предотвратить попадание пыли в здания, они окружены плотным забором. Но все равно она просачивается, попадает внутрь устройств, вызывая их перегрев.

Если обычные способы ремонта не помогают (вытереть пыль, выключить и снова включить, выполнить сброс к начальным настройкам, переподключить кабель), то устройство отправляется в отдел ремонта. Здесь трудятся 6 человек.

Температура воздуха в летней Внутренней Монголии летом часто повышается до 30 градусов Цельсия. Так что охладить десятки тысяч единиц оборудования – достаточно непростая задача. Тем не менее, внутри фермы всегда поддерживается температурный режим на уровне 15-25 градусов Цельсия.

Внутри «производственных» помещений фермы стоит громкий шум, который генерируют тысячи кулеров устройств и большие промышленные вентиляторы, встроенные в стены. Потому сотрудники должны носить беруши, чтобы нормально работать.

Майнинг криптовалют – достаточно энергозатратный процесс. Ферма в Ордосе питается от электростанций, работающих на угле. Ее ежедневные счета за электричество могут достигать $39 тыс. Тем не менее, майнинг в таких промышленных масштабах всё же является выгодным делом. Учитывая нынешние объёмы эмиссии и стоимость Bitcoin, ежедневный совокупный объём майнинга приносит около $7 млн. Если данная ферма действительно обладает мощностью около 4% всей сети, то она может ежедневно приносить около $280 тыс. дохода. Даже после оплаты электричества и прочих операционных расходов, майнеры могут иметь немалый ежедневный доход.

Следует отметить, что компания Bitmain управляет и другими фермами в удаленных уголках Китая, например, в горной провинции Юньнань на юге и в автономном регионе Синьцзян на востоке.

Источник: AIN