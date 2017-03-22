ZTE представила три новых смартфона серии Nubia

Компания ZTE представила сразу три новых смартфона в рамках бренда Nubia: Nubia M2, Nubia M2 Lite и Nubia N2.

Модель Nubia M2 относится к линейке среднего уровня. Она выполнена в соответствии с концепцией дизайна nubiArc и изготавливается в металлическом корпусе толщиной 7 мм. Новинка оснащена 5,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек. Дисплей покрыт защитным стеклом с эффектом 2.5D. Устройство содержит процессор Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 64 или 128 ГБ. Хранилище может быть расширено благодаря поддержке карт памяти MicroSD.

На задней панели смартфона Nubia M2 расположена двойная 13-мегапиксельная камера (специально разработана Sony, включает RGB сенсор и чёрно-белый сенсор, фазовый и контрастный автофокус) с объективом с диафрагмой f/2.0. На лицевой панели доступна 16-мегапиксельная камера. Устройство содержит батарею ёмкостью 3630 мАч и поддерживает технологию ускоренной зарядки NeoCharge. В аппарате доступны сканер отпечатков пальцев на лицевой панели, порт USB Type-C, технологии Dolby Surround 7.1 и TruSignal Enhancement. Смартфон Nubia M2 поступит в продажу в двух вариантах золотистого исполнения корпуса по цене $391 и $435 за версии с 64 и 128 ГБ памяти, соответственно.

Модель Nubia M2 Lite обладает более скромными характеристиками. Устройство содержит 5,5-дюймовый AMOLED дисплей и неназванный процессор (скорее всего Helio P10). Очень странно выглядят доступные конфигурации памяти: 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти и 4 ГБ ОЗУ + 32 ГБ флэш-памяти. Возможно, это опечатка на официальном постере. На задней панели расположена камера одиночная камера на базе 16-мегапиксельного сенсора ISOCELL и объектива с диафрагмой f/2.0. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч. Цена устройства стартует с отметки $260.

Ещё одной новинкой стала модель Nubia N2. Её особенностью является использование батареи ёмкостью 5000 мАч, при этом толщина корпуса составляет 7,9 мм. Это на 1 мм меньше, чем у прошлогодней модели Nubia N1 с батареей такой же ёмкости. Аппарат содержит 5,5-дюймовый AMOLED дисплей с Full HD разрешением, 8-ядерный процессор (скорее всего Helio P10), 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Камера на задней панели оснащена 16-мегапиксельным сенсором. Смартфон ZTE Nubia N2 поступит в продажу 8 апреля по цене $290.

Источник: gizmochina