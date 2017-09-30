Blackview S8 – смартфон с тонкими рамками, доступный для всех

Нет сомнений, что смартфоны с тонкими рамками станут главной темой мобильного рынка во второй половине этого года, ведь производители постепенно выходят на «тропу войны» друг с другом со своими «безрамочными» моделями. Поэтому нам, компании Blackview, действительно нужно было выпустить смартфон, который с одной стороны был бы с тонкими рамками, а с другой, имел бы доступную цену.

Решением этой задачи стало появление модели Blackview S8 с отличным дизайном и тоники рамками вокруг дисплея. Отметим основные особенности смартфона:

5.7-дюймовый HD экран с соотношением сторон 18:9, который занимает практически всю лицевую панель; 4-ядерный процессор MTK6750T, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 64 ГБ встроенной; Аккумулятор на 3180 мАч; В смартфоне установлено сразу 4 камеры: две основные 13 мегапиксельные и две фронтальные с таким же разрешением; Операционная система Android 7.0 с последующим обновлением до Android 8.1 в конце этого года; Три великолепных цвета: шелковое золото, коралловый синий, магический черный.

Как видно, это не полностью безрамочный смартфон с избыточной производительностью, но это модель для всех. К слову, Blackview S8 начнёт продаваться в октябре, и попробуйте угадать, какой будет его цена, если смартфон позиционируется как «доступный для всех»?

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