Раздеться за Galaxy S8: в Киеве на Крещатике проходит необычный конкурс

Сейчас в столице проходят состязания, поражающее своей абсурдностью. 12 человек сидя в 12-ти ванных с водой посреди Крещатика, складывают кубики рубика, поют песни и играют в мяч. Внешне это зрелище очень напоминает дурдом на выезде (ФОТО). Но нет же, все эти люди абсолютно здоровы, и пошли на такое безумие ради нового смартфона.

Называется это феерическое действо #COMFYмокріігри.Таким странным образом один из украинских магазинов техники решил отметить старт продаж новинки. Более того, на право просидеть 6 часов в ванной претендовали около 340 человек, предварительно зарегистрировавшихся на сайте конкурса.

Побороться за обладание S8 решила и Жанна Павленко, из Полтавской области, которая сейчас учится в Киеве (ФОТО). «На конкурс зарегистрировал мой парень без моего ведома. – улыбаясь говорит Жанна. – Сегодня, мы вдвоем будем участвовать в конкурсе, а значит, и шансов вдвое больше» –поделилась своими планами на победу студентка.

«Когда узнал о конкурсе, сразу представил себе море веселья, лето, пляж. – говорит повар из Киева, Константин. – Участвую потому, что хочу выиграть телефон для своей девушки. Он у нее давно уже умирает, нужно обновить»

Состязание продлятся почти весь день, с 12 до 18 часов. И уже вечером мы узнаем имена двух победителей, которые увезут домой новенькие S8 еще до официального старта продаж.

По словам организаторов, они сами не ожидали такого внимания фанатов гаджета. Хотя погода способствовала пребыванию на свежем воздухе, но все-таки, для сезона купаний еще рано. «Технологии часто воспринимаются очень серьёзно. Нам же хотелось не только подчеркнуть преимущества новинки – возможность погружения в воду до 30 минут и на глубину до 1,5 м, но и вместе с поклонниками сматфонов получить фан, пережить бешенные эмоции, которые дает предвкушение приза. Мы рады, что есть много решительных и дерзких людей, готовых на персональный подвиг прямо здесь на Крещатике» – рассказал один из организаторов акции, руководитель digital-направления COMFY Александр Жиляев.

Для справки:

#COMFYмокріігри – киевский конкурc, который пройдет в рамках официального старта продаж нового смартфона Samsung Galaxy S8 в сети COMFY. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на https://goo.gl/gmguAR, в четверг, 27 апреля, с помощью random.org, будут выбраны 24 участника для состязаний за 2 новых смартфона. Победители будут определены в ходе конкурсов, которые пройдут с 12:00 по 18:00, 28 апреля на Крещатике (напротив Пассажа). Пара победителей получит 2 новых Samsung Galaxy S8. Организатор конкурса – компания COMFY. Подробнее о проекте – https://goo.gl/gmguAR

COMFY – мультиканальный ретейлер бытовой техники и электроники. На сегодня сеть насчитывает 79 магазинов в более чем 40 городах Украины. В 2016 году сеть реформировала магазины, сделав акцент на категории инновационных продуктов и виртуальной полке. Ежегодно магазины COMFY посещают более 20 млн. человек, посещаемость сайта компании – порядка 4 млн. пользователей в месяц. Подробнее – https://comfy.ua/.

Смартфоны Galaxy S8 | S8+ — за гранью возможного

Новая линейка флагманских смартфонов состоит из Galaxy S8 с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймовогоGalaxy S8+. Устройства лишились механической кнопки на лицевой части и получили современный дисплей cультратонкими рамками и без резких углов. Задняя и передняя части смартфонов защищены надёжным стеклом Corning® Gorilla® Glass 5, а сам корпус не подвержен влиянию воды и пыли, что подтверждает стандарт IP68.

Смартфоны также получили усовершенствованные камеры: фронтальная на 8 Мп f1.7 камера с «умным» автофокусом и основная 12 Мп f1.7 Dual Pixel камера с оптическим стабилизатором изображения. Делать хорошие снимки получится даже в условиях плохой освещённости: продвинутая функция обработки изображения позволит забыть о размытости и нечётких фотографиях.

Флагманы стали первыми в индустрии смартфонами с 10-нанометровым процессором. Такое решение обеспечивает повышенную скорость работы и энергоэффективность .

Смартфоны поддерживают платформу безопасности Samsung Knox и предлагают широкий выбор внедрённых биометрических технологий. Среди них: сканер радужной оболочки глаза, сканер отпечатков