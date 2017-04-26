Смартфон Geotel Note c процессором MTK6737 и 3 ГБ оперативной памяти в экспресс-распродаже всего за $9,99

Geotel Note – это новейший флагман от компании Geotel и он уже получил хорошую порцию позитивных отзывов от покупателей.

Основные характеристики модели включают: процессор MTK MT6737, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280х720 точек, основную 13-мегапиксельную и фронтальную 8-мегапиксельную камеры, аккумулятор на 3200 мАч и операционную систему Android 6.0. С элегантным дизайном и отличным дисплеем смартфон пришелся по душе многим пользователям и удивил впечатляющими продажами. Но сегодня Geotel решил устроить экспресс-распродажу Geotel Note по $9,99.

Она состоится на сайте Tomtop и стартует в 11:00. По цене $ 9,99 в рамках экспресс-распродажи будет предлагаться Geotel Note в количестве одной штуки в день с 25 апреля по 2 мая.

Тем не менее, после экспресс-распродажи вы все еще сможете приобрести Geotel Note по выгодной цене $85,99 (ограничение 50 штук в день с 25 апреля по 2 мая). После этого цена вернется к обычным $89,99.