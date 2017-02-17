В киевском ТРЦ Lavina Mall откроется новый магазин сети iStudio

Сеть монобрендовых магазинов техники Apple iStudio приглашает киевлян и гостей столицы в торгово-развлекательный центр Lavina Mall на открытие нового магазина. Открытие состоится 18 февраля 2017 года.

В честь события посетители мероприятия в течение двух дней — 18 и 19 февраля — смогут получить сертификат на 200 грн. Для этого нужно сделать памятное селфи и опубликовать его в Instagram с соответствующим хештегом.

Среди всех, кто сделал селфи с 18 по 25 февраля включительно, будут разыграны ценные призы: смарт-часы Apple Watch и три пары наушников Marshall Mid.

Магазин в Lavina Mall станет восьмым в сети iStudio и шестым в столице. Сейчас работают пять магазинов в Киеве и два — во Львове и Львовской области.

Параллельно с традиционными магазинами функционирует интернет-версия iStudio. Вся продукция онлайн-магазина разделена на восемь категорий:

Mac: MacBook, iMac, Mac mini, Mac Pro.

iPhone: 7, 7 Plus, SE, 6s, 6s Plus.

iPad: Pro, Air, mini.

Apple Watch: Series 1, Series 2, аксессуары.

Marshall: наушники, акустика, аксессуары.

Аудио: наушники, акустика, iPod, другое.

Аксессуары: для iPhone, iPad, Mac, iPod, дополнительные батареи, товары со скидкой.

Гаджеты: спорт, фитнес, радиоуправляемые модели, умный дом, путешествия, Segway, пр.

Одна из ключевых особенностей магазинов iStudio — полноценное сервисное обслуживание техники Apple. Сервис сети включает устранение неполадок в работе операционных систем iOS и Mac OS, а также ремонт, обслуживание и обмен смартфонов iPhone, всей линейки компьютеров и ноутбуков Mac, планшетов iPad.

Справка:

iStudio — единственная в Украине сеть монобрендовых магазинов портативной электроники уровня Apple Premium Reseller. Вниманию покупателей представлен полный ассортимент техники знаменитой американской компании, аксессуаров к ней и большое разнообразие акустики и гаджетов.

Менеджеры магазинов сети всегда готовы проконсультировать клиентов о характеристиках, особенностях и преимуществах продукции, которая с каждым годом завоевывает все больше преданных поклонников в нашей стране.

Для удобства клиентов iStudio принимает оплату товаров в любой удобной форме (наличная или безналичная), доступны кредит и рассрочка на выгодных условиях.

Контакты:

0 (800) 21-21-01

facebook.com/istudio.ua