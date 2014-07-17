Все, что вы хотели знать про Google Play Music

Как вы вероятно уже знаете, музыкальный сервис компании Google официально начал свою работу в Украине. Событие это действительно важное, так как комплекс услуг, предоставляемый Google Play Music, не имеет на сегодняшний день аналогов на нашем рынке. В этой статье мы хотим помочь вам не только лучше разобраться с возможностями самого сервиса, но и познакомиться со сложившейся вокруг него экосистемой.

Основные функции

Сервис Google Play Music предназначен для хранения, прослушивания и приобретения музыкальных композиций. В отличие от большинства конкурентов, которые ориентированы прежде всего на получение прибыли и имеют поэтому весьма скудные возможности при бесплатном использовании, Google Play Music вполне способен заинтересовать даже тех пользователей, которые не желают тратить своих денег.

Посудите сами — вам выделяется на серверах компании место для хранения 20 000 треков. При этом размер самих композиций не учитывается, счет идет только на количество. Даже если вы будете загружать обычные средние песенки по 5-10 МБ, то речь уже идет о довольно большом объеме дискового пространства. Если же вы любитель высококачественных записей опер или бесконечных миксов электронной музыки, то компании придется потратить на вас сотни и сотни гигабайт, но ни одной копейки за это вы не заплатите.

Вся ваша фонотека будет организована в прекрасный музыкальный каталог, который структурирован по альбомам, жанрам, исполнителям. Разумеется присутствует очень мощный поиск (это же Google!), с помощью которого можно в считанные секунды найти любую нужную вам композицию. Есть также простенький редактор тегов для правки неправильных метаданных, причем при этом можно воспользоваться подсказками сервиса.

Важной функцией Google Play Music, а для меня лично это одна из самых привлекательных фишек, является наличие так называемых радиостанций. По сути это автоматически генерируемые плейлисты, которые создаются на основе ваших музыкальных предпочтений. Стоит отдать должное программистам Google — применяемые ими алгоритмы настолько умело подбирают музыку, что оторваться от прослушивания просто невозможно.

Для загрузки треков в Google Play Music существует два способа. Первый — это воспользоваться специальной утилитой, которую вам предложат скачать при нажатии кнопки Пополнить фонотеку в правом верхнем углу сервиса. Существуют версии для Windows, OS X и Linux, причем работают они примерно одинаково. При установке от вас потребуется указать свои учетные данные, а затем папку, в которой находится ваша музыкальная коллекция. После этого все музыкальные файлы, содержащиеся в этом каталоге, будут автоматически загружены в Google Play Music. В дальнейшем утилита будет мониторить указанные папки, и при обнаружении в них новых треков автоматически отправит их в облако.

Второй способ загрузки работает только в браузере Chrome и заключается в простом перетаскивании папки с файлами в окно Google Play Music. При этом вам будет предложено скачать расширение, которое служит не только для удобного прослушивания музыки (об этом чуть ниже), но и поможет вам в дальнейшем автоматически загружать треки из указанных папок.

Важной особенностью сервиса является возможность в любой момент получить свою музыку обратно. Вам достаточно нажать кнопку Download и выбранные вами треки прилетят к вам обратно на компьютер или мобильное устройство. Таким образом, Google Play Music предстает перед нами в роли универсального музыкального облака, куда мы сдаем свои треки на хранение, чтобы они не занимали место на жестком диске или в памяти смартфона, а затем в любой момент можем получить к ним доступ с любого своего устройства. Это действительно чрезвычайно удобно.

Платные функции

Как вы могли убедиться выше, даже бесплатная модель использования Google Play Music вполне привлекательна. Но в этом случае выбор музыки будет ограничен только пространством загруженных вами треков. Если же вы решите раскошелиться на 49 грн/месяц (при подключении до 15 сентября, затем – 59 грн/месяц), то количество доступных альбомов расширится до нескольких миллионов. Вы получите безлимитный, свободный от рекламы доступ к огромному количеству музыки, сможете добавлять ее в свою коллекцию и воспроизводить наравне с собственными композициями.

Совсем по-другому при этом начинает выглядеть функция автоматического подбора музыки. Если при бесплатном аккаунте вам подбирают музыку из нескольких сотен или даже тысяч ваших треков, то при полном доступе открывается доступ к миллионам музыкальных композиций. Таким образом, вы получаете по-настоящему умное радио, которое играет всегда свежую музыку на основе изучения ваших вкусов и предпочтений.

Экспериментальные функции

Подобно некоторым другим сервисам компании Google Play Music имеет несколько экспериментальных функций, которые спрятаны от поверхностного взгляда, но могут быть весьма полезны.

Прежде всего это возможность использования для воспроизведения технологии HTML5 взамен изрядно нас уже замучившего Flash. Мне показалось также полезным включить отображение оценок песен по пятибальной шкале. Многим также понравится функция отображения всплывающих уведомлений о начале нового трека, которая прекрасно работает как в Google Chrome, так и в Firefox.

Использование в браузере

Логичнее всего использовать для прослушивания веб-интерфейс сервиса. Вы просто заходите на страницу Google Play Music с помощью любого современного браузера и получаете доступ ко всем имеющимся функциям музыкального сервиса. А благодаря стараниям независимых разработчиков, оперативно позаботившихся о написании специальных расширений, сможете еще добавить дополнительные интересные возможности.

Например, расширение Music Plus for Google Play Music для браузера Chrome сделает возможным управление воспроизведением с помощью небольшого всплывающего окна, что лишает вас необходимости постоянно переключаться на вкладку с Google Play Music. Это же расширение умеет искать и демонстрировать тексты проигрываемых песен, добавляет управление с помощью горячих клавиш и скробблинг в Last.FM.

Примерно такую же функциональность имеет Prime Player for Google Play Music и Better Music. А вот создатели Musicality Music Player решили не ограничиваться одним сервисом и добавили в свое расширение еще и поддержку 8Tracks, Amazon Cloud Player, Deezer, DI.FM, Grooveshark и множества других популярных музыкальных сервисов. Советуем также обратить внимание на расширение Play Midnight, которое хоть и не вносит никаких новых функций зато может полностью изменить внешний вид сервиса с помощью встроенных тем.

Существует версия Play Midnight и для браузера Firefox. Хотя в целом, следует признать, любители огнелиса могут почувствовать себя несколько обделенными — расширения для Google Play Music в каталоге Firefox практически отсутствуют. Можно вспомнить разве что Google Music Media Key Fix, который добавляет управление горячими клавишами и Google Music Scrobbler, отвечающий за отправку информации о проигрываемой музыке в Last.FM. Вот, пожалуй, и все.

Десктопные приложения

Если вы не работаете в данный момент в интернете, а, например, занимаетесь рисованием в Photoshop, то держать для воспроизведения музыки целый браузер и постоянно переключаться в его окно может быть не слишком удобно. Поэтому можем вам посоветовать несколько альтернативных способов воспроизведения музыки из Google Play Music.

Прежде всего стоит обратить внимание на специальное приложение для браузера Chrome, которое позволяет пользоваться всеми возможностями сервиса из небольшого мини-плеера. Он может быть при желании размещен поверх всех окон и позволяет удобно управлять воспроизведением не отвлекаясь от основной работы.

Еще одной интересной разработкой в этом направлении является создание отдельного десктопного плеера под названием Desktop Google Music Player. Он работает в собственном окне, имеет возможность отображения в виде мини-плеера, интеграцию с Windows, скроблинг в Last.FM и некоторые другие интересные возможности. Скачать программу можно по этой ссылке.

Несколько лучше обстоят дела в Linux. Здесь поддержкой Google Play Music может похвастаться Rhythmbox — один из самых мощных мультимедийных проигрывателей для этой системы. Сначала вам будет необходимо установить специальное дополнение, подробные инструкции о процедуре инсталляции вы можете получить на этой странице. После этого вы сможете работать с музыкой из своего музыкального облака точно так же, как и с локальной.

Кроме этого, не будем забывать про великолепный Nuvola Player, который специально задумывался как десктопный клиент для онлайновых музыкальных сервисов и сумеет найти общий язык не только с Google Play Music, но также с Grooveshark, 8tracks, Deezer, Amazon Cloud Player. С его помощью вы сможете наладить полную интеграцию перечисленных облачных сервисов в интерфейс операционной системы, в том числе управление горячими клавишами, совместимость с звуковым меню и системой уведомлений.

Мобильное приложение

Одной из самых сильных сторон музыкального сервиса Google является его кроссплатформенность. Закачав один раз свою фонотеку в облако, вам не понадобится больше беспокоиться о ее доступности с разных устройств, стоит лишь установить соответствующее мобильное приложение на свой планшет или смартфон.

Стоит отметить, что внешний вид и функции мобильного приложения для Android в целом повторяют возможности веб-приложения. Здесь вы, конечно, найдете всю вашу облачную фонотеку, состояние которой синхронизируется и всегда поддерживается в актуальном состоянии. Кроме этого, плеер умеет отлично работать с хранящимися на вашем устройстве аудио файлами, так что вполне может быть использован и в качестве основного музыкального плеера.

Важной функцией мобильного приложения является возможность загрузки любого трека, альбома или плейлиста для офлайнового воспроизведения. Таким образом, если вы планируете поездку в место, где не будет быстрого доступа к сети, то сможете предварительно cкачать столько музыки из Google Play Music, сколько вам необходимо.

Заключение

В этой статье мы постарались дать вам краткий обзор самого Google Play Music, а также тех инструментов, которые смогут помочь вам использовать его наиболее удобным и продуктивным способом. Как вы можете сами убедиться, Google Play Music — это не просто «еще один музыкальный сервис», а настоящий прорыв, равных которому на украинском рынке просто не существует. Его возможности даже в бесплатной версии настолько привлекательны, а стоимость полного доступа настолько невелика, что даже у закоренелых музыкальных пиратов наверняка возникнет искушение приспустить свой черный флаг.