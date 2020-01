10 лучших мобильных шутеров

Онлайн-магазины Google Play и App Store кишат мобильными шутерами: вариациями на тему ПК-игр, официальными портами, подделками и прочим. Есть тут и классические пострелушки от первого лица с сюжетом, онлайн-баталии или популярные нынче королевские битвы. Мы собрали 10 лучших, на наш взгляд, мобильных шутеров, которые скрасят досуг и помогут развлечься, если под рукой нет ПК или консоли. Естественно, этот топ не идеален, а в мире есть гораздо больше десяти добротных мобильных шутеров, поэтому если вашей любимой игры нет в списке, то пишите название в комментариях.

Standoff 2

Android, iOS

Среди многочисленных мобильных клонов CS: GO выделяется Standoff 2 — продолжение не менее популярного шутера на смартфонах. Игра напоминает тот самый Counter-Strike и, конечно же, выглядит похоже: интерфейс, карты, «шкурки», пушки, механика боя и прочее, и прочее.

К тому же тут отличная графика и удобное (как для мобилок) управление. Standoff 2 находится в бета-версии, поэтому со временем обещают добавить новые режимы, карты и возможности.

Modern Strike Online

Android, iOS

Modern Strike Online — оригинальная смесь Warface, Call of Duty, Rainbow Six Siege и CS: GO. Геймерам доступны 8 сетевых режимов, куда пускают одного или в компании, 14 карт и «шкурки» на пушки. Есть кланы, большой арсенал вооружения (создатели обещают 50 пушек) и удобное, детально настраиваемое управление.

У Modern Strike Online приятная современная графика. В то же время, игра не требовательная к смартфонам, поэтому без проблем и на средних настройках запускается на бюджетных моделях.

World War Heroes

Android, iOS

Мобильный шутер World War Heroes напоминает серию Battlefield, ранние Medal of Honor и даже Arma: геймеры сражаются за стороны конфликта во Второй мировой, используют военную технику, участвуют в семи разноплановых режимах, среди которых есть и реалистичные сражения, плюс внушительный арсенал оружия. А еще World War Heroes радует приятной графикой и при этом легко идет на бюджетных смартфонах.

Infinity Ops

Android, iOS

Тема мобильных клонов продолжается, а значит, пришло время для Infinity Ops. Этот онлайн-шутер понравится фанатам космических сражений, а также любителям провальной Anthem (вдруг такие найдутся), Destiny, Gears of War и особенно Halo.

В Infinity Ops геймерам доступны четыре класса героев, джетпаки, кланы, рейды, ПВП-битвы и реалистичный режим хард. Есть и отдельный хаб для игрока, а также привычная в жанре прокачка персонажа, экипировки и оружия.

У Infinity Ops отличная графика, но рассчитывать запустить игру на бюджетном смартфоне все же не стоит. Максимум чего добьетесь — низких настроек и подтормаживаний.

Modern Combat 5

Android, iOS

Modern Combat 5 — пожалуй, самый старый шутер в этом списке. Игра вышла уже в далеком 2014 году, а за создание отвечала студия Gameloft. С тех пор вокруг проекта собралась внушительная база фанатов и даже проводятся полноценные киберспортивные турниры.

Modern Combat 5 нравится геймерам добротной графикой, адекватным (как для шутера) сюжетом уровня Call of Duty и жаркими сетевыми баталиями со множеством режимов.

Кроме Android и iOS, Modern Combat 5 вышла на ПК и Nintendo Switch. Правда, на этих двух платформах она называется Modern Combat 5: Blackout.

Shadowgun Legends

Android, iOS

Студия Madfinger Games любит копировать популярные шутеры и переносить их на мобилки. Первая Shadowgun, вышедшая в 2011 году, без зазрения совести перенимала дизайн и механики Gears of War. Но в 2018 году, когда вышла Shadowgun Legends, была мода на Destiny, а значит, новинка сильно напоминает именно этот популярный сетевой шутер.

Если нравятся подобные гриндилки с большим внутренним хабом, яркой графикой, ПВЕ и ПВП-рейдами, множеством квестов и обильными ивентами, то Shadowgun Legends — отличный выбор. Правда, стоит приготовиться к жесткому донат-магазину, хотя подобное давно не удивляет при запуске любой современной бесплатной игры.

Fortnite

Android, iOS

Если обычная версия Fortnite опережает своего ближайшего конкурента, Playerunknown’s Battlegrounds, по количеству пользователей, то мобильный порт игры таким успехом в сравнении с PUBG MOBILE похвастаться не может. Все дело в слабой доступности игры для массового геймера — Fortnite до сих пор не появилась в магазинах Google Play и App Store, а официально доступна только на сайте Epic Games.

Несмотря на это, у мобильной Fortnite тоже все хорошо. Перед нами качественный, но требовательный порт с ПК, который предлагает то же, что и обычная версия. А если у вас топовый смартфон, то и графика будет почти такой же. Правда, для бюджетных моделей Fortnite не подходит, да и так запускается не всегда и везде.

Blitz Brigade

Android, iOS

Мобильный шутер Blitz Brigade называют копией безбашенной Team Fortress 2. Как и в популярном детище Valve, у Blitz Brigade есть стильная рисованная графика и четыре знакомых класса героев: пулеметчик, снайпер, подрывник и медик. Правда, создатели решили хоть как-то выделиться и добавили в игру технику, что неплохо разбавляет геймплей.

Blitz Brigade отлично оптимизирована, да и мультяшная картинка не предполагает высоких требований, поэтому без проблем запускается даже на дешевых смартфонах.

Call of Duty: Mobile

Android, iOS

Возможно, лучший мобильный шутер в этом списке — Call of Duty: Mobile. Как уверяют разработчики, в своей новой игре они объединили проверенные элементы самых популярных частей шутера на ПК, поэтому здесь геймеры увидят знакомые с детства карты, режимы, оружие и механики. Также добавили модный Battle Royale, хотя королевская битва уже была в последней части Black Ops.

Жаль, что все вышеперечисленные прелести не доступны геймерам с бюджетными смартфонами. Call of Duty: Mobile «весит» много и достаточно требовательна к начинке, поэтому запустить на дешевой модели ее все же можно, но комфортно играть получится вряд ли.

PUBG MOBILE

Android, iOS

PUBG MOBILE — пожалуй, самый популярный мобильный шутер в этом топе. Сейчас в игре зарегистрировано больше 100 млн геймеров, а ежедневный онлайн превышает пару десятков миллионов. Но если количество зарегистрированных пользователей в Call of Duty: Mobile продолжит расти, то модной королевской битве скоро придется потесниться на пьедестале мобильного гейминга.

PUBG MOBILE — почти идеальная копия своей версии на ПК и консолях. Правда, как и те, мобильный Battle Royale очень требователен к смартфонам, поэтому на бюджетнике поиграть можно лишь на низких настройках и с периодическими фризами. И то если повезет.