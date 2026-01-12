7 ключевых тенденций крипторынка в 2026 году: ежегодный обзор Grayscale

Инвестиционная компания Grayscale опубликовала традиционный обзор цифровых активов «Digital Asset Outlook 2026». В нем компания выделила 7 основных тенденций на которые стоит обратить внимание. 2026 год Grayscale характеризует как «рассвет институциональной эры» для криптовалют.

1. Криптовалюта теперь является альтернативным классом активов среднего размера

На протяжении пути от ранних истоков криптоиндустрии оценки токенов пережили четыре больших циклических проседания — примерно по одному каждые четыре года. В трех из этих случаев циклический пик оценок приходился на период от одного до полутора лет после халвинга биткоина, который также происходит раз в четыре года.

Текущий бычий рынок длится более трех лет, а последний халвинг биткоина состоялся в апреле 2024 года — более чем полтора года назад. Соответственно, традиционное мнение среди отдельных участников рынка заключается в том, что цена биткоина, вероятно, достигла пика в октябре, а 2026 год станет сложным для криптовалютных доходов.

2. Рост цен в 2026 году будет означать конец теории «четырехлетнего цикла»

Grayscale, считает что класс криптоактивов находится в устойчивом бычьем рынке и что 2026 год ознаменует завершение видимого четырехлетнего цикла. Ожидается рост оценок во всех шести криптосекторах в 2026 году и считаем, что цена биткоина может превысить свой предыдущий максимум в первой половине года.

Есть два основных столпа оптимистического прогноза. Во-первых, будет сохраняться макроэкономический спрос на альтернативные средства сохранения стоимости. Во-вторых, регуляторная определенность стимулирует институциональные инвестиции в публичные блокчейн-технологии. Об этом пойдет речь в следующем пункте.

Биткоин и эфириум — две крупнейшие криптовалюты по рыночной капитализации — можно рассматривать как дефицитные цифровые товары и альтернативные монетарные активы. Фиатные валюты сталкиваются с дополнительными рисками из-за высокого и растущего государственного долга и его потенциальных последствий для инфляции со временем. Пока риск обесценивания фиатных валют растет, портфельный спрос на биткоин и эфир, по мнению Grayscale, также вероятно будет расти.

3. Проблема долга США подрывает доверие к низкой инфляции

Еще до этого года правительство США имело открытые расследования и/или судебные иски против многих ведущих компаний криптоиндустрии, в частности Coinbase, Ripple, Binance, Robinhood, Consensys, Uniswap и OpenSea. Даже сегодня биржи и другие криптопосредники работают без четких правил для спотовых рынков.

Этот курс постепенно меняется. В 2024 году на рынок вышли спотовые ETP на биткоине и эфире. В 2025 году Конгресс принял закон GENIUS относительно стейблкоинов, а регуляторы изменили свой подход к криптоиндустрии, начав сотрудничать с ней для предоставления четких разъяснений, в то же время сохраняя фокус на защите потребителей и финансовой стабильности. В 2026 году Grayscale ожидает, что Конгресс примет двухпартийное законодательство о рыночной структуре криптоактивов, которое закрепит блокчейн-финансы в системе рынков капитала США.

4. Рост привлечения капитала свидетельствует об институциональной уверенности

Поскольку крипторынок все больше определяется институциональными притоками капитала, характер динамики цен изменился. В каждом из предыдущих бычьих рынков цена биткоина росла минимум на 1 000% в течение одного года. На этот раз максимальный годовой рост составил около 240% (за год до марта 2024 года).

В Grayscale считают, что эта разница отражает более равномерные институциональные покупки по сравнению с импульсным розничным ажиотажем в предыдущих циклах. Все еще менее 0,5% консультируемых активов в США размещено в криптоактивах. Этот показатель должен вырасти.

5. Устойчивые притоки к спотовым крипто-ETP

Помимо консультированного капитала, ранние участники уже внедрили крипто-ETP в институциональные портфели: этот список существенно расширится в 2026 году. Новый капитал, поступающий в криптоэкосистему, по нашему мнению, будет преимущественно проходить через спотовые биржевые инвестиционные продукты. С момента запуска спотовых биткоин-ETP в США в январе 2024 года глобальные крипто-ETP зафиксировали чистые притоки в объеме $87 млрд.

6. В этом цикле нет драматического скачка цены биткоина

Благоприятный макроэкономический фон также может ограничить некоторые риски снижения цен на токены в 2026 году. Последние два циклические пики происходили в периоды, когда Федеральная резервная система повышала процентные ставки. Зато в 2025 году ФРС трижды снижала ставки и, как ожидается, продолжит снижение в следующем году. В общем, растущая экономика и в целом благоприятная политика ФРС должны соответствовать положительному аппетиту инвесторов к риску и потенциальному росту рисковых активов, в частности криптоактивов.

Хотя инвестирование в криптоактивы связано со значительными рисками, вероятность глубокого и длительного циклического обвала цен является относительно низкой. Более вероятным является постепенный рост цен, обусловленный институциональными притоками капитала в течение следующего года.

7. Предыдущие циклические пики были связаны с повышением ставок ФРС

Как и любой другой класс активов, криптовалюты определяются сочетанием фундаментальных факторов и движений капитала. Рынки товаров являются циклическими, и крипторынок в будущем может испытывать длительных циклических спадов в определенные периоды. Но Grayscale не ожидает этого в 2026 году. Фундаментальные показатели выглядят прочными: мы ожидаем сохранения макроэкономического спроса на альтернативные средства сохранения стоимости и того, что регуляторная определенность будет стимулировать институциональные инвестиции в публичные блокчейн-технологии.

Более того, новый капитал продолжает поступать на рынок: к концу следующего года крипто-ETP, будут присутствовать в значительно большем количестве портфелей. В этом цикле не было одной большой волны розничного спроса. Зато наблюдался стабильный спрос на крипто-ETP со стороны широкого спектра портфелей. Это является предпосылками для достижения новых максимумов крипторынком в 2026 году.

Выводы

Аналитики Grayscale считают, что 2026 год ускорит структурные сдвиги в инвестировании в цифровые активы. Вместе эти тенденции должны привлечь новый капитал и глубже интегрировать публичные блокчейны в основную финансовую инфраструктуру. В результате есть прогноз роста оценок активов в 2026 году и завершения так называемого «четырехлетнего цикла». Цена биткоина, вероятно, достигнет нового исторического максимума в первой половине года. Также Grayscale ожидает, что двухпартийное законодательство США относительно рыночной структуры криптоактивов станет законом в 2026 году.

Перспективы фиатных валют становятся все более неопределенными; зато мы можем быть абсолютно уверены, что двадцатимиллионный биткоин будет добыт в марте 2026 года. По мнению Grayscale, системы цифровых денег, которые предлагают прозрачное, программируемое и в конце концов ограниченное предложение, будут пользоваться растущим спросом из-за повышенных рисков, связанных с фиатными валютами. Также в 2026 году больше криптоактивов станут доступными через биржевые инвестиционные продукты.

