В этом сезоне биткоин ломает все исторические циклы: аналитик Bloomberg не исключает падения до $10 000

Шадрин Андрей

У цьому сезоні біткоїн ламає всі історичні цикли: аналітик Bloomberg не виключає падіння до $10 000

Биткоин может обвалиться до уровня около $10 тыс., считает старший стратег по товарным рынкам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун. По его мнению, рынок уже исчерпал основные позитивные факторы, а текущая оценка первой криптовалюты не имеет достаточной фундаментальной поддержки.

Свою позицию МакГлоун изложил в соцсети X, комментируя высказывание соучредителя Strategy Майкла Сейлора, который заявил, что компания покупает биткоин, используя капитал, потерю которого не может себе позволить. Аналитик Bloomberg напомнил, что именно Strategy стала одним из катализаторов мощного ралли в 2020 году, когда цена биткоина находилась вблизи $10 000.

У цьому сезоні біткоїн ламає всі історичні цикли: аналітик Bloomberg не виключає падіння до $10 000
Данные: Х

На этом фоне специалисты из K33 фиксируют многолетний структурный сдвиг в поведении ранних владельцев биткоина. По данным компании, за последние два года было реактивировано около 20% всего предложения BTC — примерно 1,6 млн монет, что по текущим ценам оценивается в $138 млрд. В K33 отмечают, что это одна из самых больших фаз распределения долгосрочного предложения за всю историю актива, уступая лишь 2017 году. Всего в 2025 году, по оценке K33, было реактивировано биткоинов возрастом более одного года на сумму около $300 млрд.

У цьому сезоні біткоїн ламає всі історичні цикли: аналітик Bloomberg не виключає падіння до $10 000
Предложение BTC возрастом два года или более / Данные: K33 & The Block

МакГлоун также отдельно обратил внимание на структурные изменения всей криптоиндустрии. Если в 2009 году существовал лишь один цифровой актив — биткоин, то сейчас на CoinMarketCap представлено около 28 млн криптовалют. В этом контексте аналитик не исключает возвращение биткоина к уровням, с которых начинался предыдущий большой цикл. Это не первый жесткий прогноз МакГлоуна. Около 2 недель назад он уже заявлял о вероятной коррекции биткоина до $50 000, называя актив переоцененным по сравнению с золотом.

У цьому сезоні біткоїн ламає всі історичні цикли: аналітик Bloomberg не виключає падіння до $10 000
Реакция биткоина в начале нового квартала обычно происходит в направлении, противоположном движению в предыдущем квартале / Данные: K33 & The Block

Параллельно с этими заявлениями ончейн-данные фиксируют изменение поведения долгосрочных держателей биткоина. По данным Glassnode, объем BTC в руках так называемых long-term holders — адресов, удерживающих монеты не менее 155 дней, — сократился до 14 342 207 BTC, что является минимумом за последние восемь месяцев. Это совпало с коррекцией почти на 40% от исторического максимума октября. Текущее снижение стало уже третьей волной распределения с начала 2023 года.

У цьому сезоні біткоїн ламає всі історичні цикли: аналітик Bloomberg не виключає падіння до $10 000
Данные: Х

Аналитики отмечают, что нынешний цикл отклоняется от моделей 2013, 2017 и 2021 годов, когда продажи со стороны долгосрочных владельцев концентрировались возле единого пика. По словам сооснователя Checkonchain Алека Деяновича, рынок на этот раз демонстрирует способность поглощать повторные волны продаж без четко сформированной точки эйфории. Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган  считает, что биткоин в 2026 году может сломать традиционный четырехлетний цикл и даже обновить исторические максимумы на фоне ослабление эффекта халвингов, ожидаемого снижения ставок и ускорения институционального внедрения.

Источник: Х, Bloomberg

