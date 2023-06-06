После иска к Binance регулятор США подал в суд на Coinbase — криптовалютная биржа работала без законной регистрации

Всего через день после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптовалютную биржу Binance, такой же шаг был предпринят и в отношении Coinbase. SEC утверждает, что биржа незаконно заработала миллиарды долларов.

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Согласно жалобе SEC, с 2019 года Coinbase заработала миллиарды долларов, незаконно содействуя покупке и продаже криптоактивов как ценных бумаг (Staking-as-a-Service). SEC утверждает, что Coinbase переплетает традиционные услуги биржи, брокера и клирингового агентства, не регистрируя ни одну из этих функций в Комиссии, как того требует закон.

«Вы просто не можете игнорировать правила, потому что они вам не нравятся или потому что вы предпочитаете другие: последствия для инвесторов слишком велики», — Гурбир С. Гревал, глава отдела правоприменения SEC.

Отсутствие регистрации Coinbase лишило инвесторов значительной защиты, в том числе проверок со стороны SEC, требований к ведению документации и гарантий отсутствия конфликта интересов. В жалобе также утверждается, что холдинговая компания Coinbase Global (CGI), является контролирующим лицом Coinbase и несет ответственность за ряд нарушений на бирже.

Акции Coinbase упали более чем на 19% на открытии торгов после потери 10% на предыдущей сессии из-за обвинений SEC в отношении Binance. Цена биткоина резко упала после иска против Binance и снизилась еще на 4% сегодня.

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Источники: SEC, Watcher.guru, Daily Mail