В 2025 году биткоин был менее волатильным, чем активы NVIDIA: прогнозисты говорят о $3 млн за BTC через 10 лет и желают удачи

У 2025 році біткоїн був менш волатильним, ніж активи NVIDIA: прогнозисти кажуть про $3 млн за BTC через 10 років та бажають удачі

В этом году биткоин продемонстрировал более низкую волатильность, чем акции NVIDIA, что еще несколько лет назад выглядело бы парадоксом. Bitwise ожидают сохранения этой тенденции в 2026 году, тогда как CF Benchmarks допускают рост цены BTC почти до $3 млн к 2035-му. На этом фоне VanEck вообще отказался от каких-либо криптопрогнозов.

По итогам 2025 года от Bitwise, колебания курса биткоина были слабее, чем у одного из ключевых технологических бенефициаров ИИ-бума — NVIDIA. Волатильность BTC снижается уже около десяти лет подряд. Это связывают не с исчезновением рисков, а с постепенным изменением структуры спроса: доля институциональных инвесторов растет, а доступ к активу расширился через биржевые фонды и другие классические финансовые инструменты. Ожидания на 2026 год остаются сдержанно оптимистичными — аналитики Bitwise считают, что биткоин и в дальнейшем будет вести себя более стабильно, чем в предыдущие циклы.

Более длинный горизонт анализа предлагает CF Benchmarks — британский администратор финансовых индексов, являющийся дочерней компанией структурой криптобиржи Kraken и находится под надзором FCA. В 42-страничном отчете компания применила классические модели рынка капитала к биткоину, оценивая ожидаемую доходность, риск и корреляцию с другими активами. Если темпы принятия остаются близкими к историческим, биткоин к 2035 году может занять 16-33% от рыночной капитализации золота, что соответствует цене около $637 тыс.

Базовый вариант от CF Benchmarks предусматривает более широкое институциональное привлечение и долю примерно в одну треть «золотого» рынка — ориентировочно $1,42 млн за BTC. Самая оптимистичная модель допускает доминирование биткоина как глобального средства сохранения стоимости с оценкой почти $2,95 млн за монету, что связывается с ускоренным институциональным и суверенным принятием.

Отдельно CF Benchmarks обращает внимание на портфельный эффект: по их расчетам, выделение 2-5% активов под биткоин может повысить эффективность инвестиционных портфелей за счет высокой ожидаемой доходности, снижения волатильности и слабой зависимости от акций и облигаций. По мнению компании, с ростом регуляторной определенности фокус инвесторов постепенно смещается от спекулятивных нарративов к системному управлению.

Впрочем, не все крупные игроки готовы делать даже условные прогнозы. Инвестфонд VanEck в этом году отказался от традиционного криптопрогноза на следующий год, ограничившись лаконичным: «удачи». Такой шаг подчеркивает, что даже на фоне снижения волатильности и роста институционального доверия не каждый игрок рынка, даже опытный, берется точно прогнозировать его.

