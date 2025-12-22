Сенат назначил глав CFTC и FDIC: теперь оба регулятора имеют максимально про-криптовалютные позиции

В конце прошлой недели Сенат США утвердил Майкла Селига в должности председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Трэвиса Гилла — в должности председателя Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC). Это (кроме SEC) два критически важных регуляторных органа для сферы криптовалют.

CFTC регулирует рынки свопов и деривативов, но законодатели рассматривают законопроекты, которые могут предоставить агентству более широкие полномочия. В этом году агентство максимально сблизилось с индустрией, в частности открыло путь для спотовой торговли криптоактивами на фьючерсных биржах и предложило механизм, который позволяет некоторым зарубежным криптобиржам легально предлагать деривативы трейдерам в США.

«Селиг имеет глубокую экспертизу в финансовых рынках и цифровых активах и находится в исключительно выгодной позиции, чтобы обеспечить ясность, баланс и ориентированные на будущее рекомендации в этот переломный момент для инноваций в сфере цифровых активов», — заявила генеральный директор Blockchain Association Саммер Мерсингер.

Ожидается, что Селиг скорректирует правила в отношении криптовалют между CFTC и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он уже играл заметную роль во время второй администрации Трампа как главный советник криптоподразделения SEC и, вероятно, продолжит координацию крипторегулирования между двумя регуляторами.

CFTC численностью около 500 сотрудников претерпело существенные изменения на фоне взрывного роста рынков прогнозов после того, как Kalshi Inc. выиграла суд против CFTC, что позволило ей легально открыть торги на результатах президентских выборов в США 2024 года. С тех пор торговая активность на ведущих платформах прогнозных рынков резко возросла. Также закончилось противостояние CFTC и Binance, а немного раньше это произошло и с Комиссией по ценным бумагам и биржам.

Трэвис Хилл присоединился к совету директоров агентства FDIC как вице-председатель в 2023 году и стал временным руководителем после отставки Мартина Грюнберга. При руководстве Гилла FDIC начала ослаблять требования к криптовалютной сфере и отказалась учитывать репутационные риски во время банковских проверок.

В этом месяце агентство также ослабило правила по левередж-кредитованию на криптобиржах. Это уже вызвало жалобы банкиров. Ранее Гилл заявлял, что сосредоточится на отзыве «проблемных» инициатив администрации Байдена, в частности плана ужесточить регулирование брокерских депозитов кредиторов после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank в 2023 году.

Источник: Bloomberg