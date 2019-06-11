7 онлайн-эмуляторов ретро-консолей и ПК

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В нашем мире всё меняется просто с ошеломительной скоростью, а особенно технологии. 20-25 лет назад казалось, что Sega 32X и первая PlayStation — это просто вершина гейминга, а уже сегодня мы можем играть в них прямиком из браузера. Мы решили собрать онлайн-эмуляторы ретро-консолей и компьютерных систем, которые позволяют посмотреть на прошлое компьютерных игр, операционных систем и приложений.

Скучали по старенькой Windows 95? Вот же она! Также сайт гарантирует всплеск ностальгии у всех, кто застал времена первого поколения PlayStation — эта виртуальная операционная система загружается под звук первой «Плойки».

Изучайте папки, играйте в ностальгические игры, старайтесь разобраться вручную со старыми вирусами, и т.д.

Местная вариация Paint под названием Piskel позволяет вам создавать простые GIF и сохранять их на своем компьютере. Да, мы не ошиблись, именно создавать гифки в игровом эмуляторе.

Также здесь есть два текстовых квеста — Robby и Maze3D. Они позволяют понять молодому поколению, как жилось PC-геймерам в 80-е. Вы больше по кино? Тогда к вашим услугам ASCII-версия «Звездных войн».

Если вы любите современное творчество, то приложение Potato.yt сможет показать силу исскуства XXI века.

Местный сапер «Brainsweeper» гарантированно выведет вас из себя: сколько бы раз вы не пытались сыграть, всё равно сразу проигрываете. Вся суть в том, что здесь по умолчанию включен «Troll Mode» из-за которого просто невозможно выиграть. Отключите его и наслаждайтесь классическим сапером.

В игре SM93 спрятан симулятор разработчика: вам нужно будет поить его кофе и пивом, чтобы он смог создать WINDOWS93.

Порой игры скрываются под базовыми приложениями: в дефрагментации диска можно поиграть в змейку. И чем дольше она становится, тем больше дефрагментируется виртуальный «жесткий диск».

WINDOWS93 представляет собой настоящую матрешку, так как здесь спрятано ещё несколько эмуляторов:

Glitch-версии классических игр для GameBoy. Авторские права, как никак 🙂 Эмулятор WINDOWS93. Открывайте систему в системе пока вам не надоест; Miracle SMS. Здесь скрыты сразу 2 эмулятора: 18 классических консольных игр и 2 музыкальных приложения.

Кстати, о меломанах! Для ностальгирующих по Aimp создатели приготовили Bananamp уж очень напоминающий классический музыкальный плеер из 90-х. Любите создавать музыку? Протестируйте приложения ByteBeat и PukeData. Заскучали по старым Midi-инструменталкам? Включите приложение Midi Jukebox и выберите желаемую песню. Аудиотека здесь солидная — каждый найдет себе что-то по вкусу. Понравившиеся минусовки можно скачать себе на компьютер и использовать их в музыкальных секвенсорах.

Приложение Speech озвучит все ваши мысли — достаточно просто ввести текст и выбрать темп с тембром робо-озвучки.

Здесь есть даже Half Life 3, правда он почему-то слишком долго грузится….

Gafa 3D — это кастомизированная версия Wolfenstein 3D. И если в других играх часть экрана скрыта за помехами, то здесь все важные игровые элементы на месте.

Сайт с целой плеядой ностальгических игр, отсортированных по алфавиту, жанровой принадлежности и игровому языку. Здесь тоже есть эмулятор Windows 95, но он не настолько проработанный, как прошлый вариант, хотя сыграть в нем в стандартные игры можно. Classic Reload стал домом для более чем 6000 ретро-игр, включая такую классику как DOOM, Civilization, Sonic, Prince of Persia, Bomberman и т.д

Как вы уже догадались по названию, это сайт с онлайн-эмуляторами, где собраны все самые популярные приставки из 80-х и 90-х. Чтобы легче найти игру, здесь присутствует сортировка по:

консолям;

сериям;

жанрам;

ревью обзорщиков ретро-игр;

темам.

Так что, ничего страшного, если вы не помните название ТОЙ САМОЙ игры: вы найдете её меньше, чем за 10 минут. Также здесь доступна стандартная строка поиска: вводите имя любимой игры, и перед вами появляется список всех изданий на разных консолях.

Чтобы не проходить по 100 раз один и тот же уровень, нужно загрузить файл сохранения на компьютер, после чего, во время следующей игры выгрузить его обратно.

Место, где собраны все ваши любимые старые игры. Создатели платформы не ограничились одними только самыми популярными приставками, поэтому на RetroGames вы найдете проекты от таких малоизвестных в Украине консолей как NeoGeo Pocket, WonderSwan и MSX. Более того, здесь даже есть игры для Playstation первого поколения.

Ещё один эмулятор ретро-консолей. Главная особенность сервиса — возможность поиграть в старые «игры из автомата» прямиком в браузере. Как быстро меняется время — 20-30 лет назад среднестатистический школьник мог за раз просидеть все свои карманные деньги, а сейчас эти же игры доступны полностью бесплатно. Но передадут ли они ту атмосферу? Впрочем, это уже совсем другая история.

Вы настоящий фанат продукции Apple? Обязательно ознакомьтесь с этим эмулятором, особенно, если вам меньше 25 лет — вы увидите как выглядела и работала System 7, вышедшая в 1991 году. На этом сервисе можно «потестить» Macintosh Plus — топовую модель конца 80-х, которая в свое время стоила $2600, ну а сегодня доступна из браузера.

В эмуляторе системы можно поиграть в старые игры, «создать» текстовые документы, потестить утилиты и изучить устройство тогдашних файловых систем.

Сервис для настоящих фанатов игр Sega с возможностью сохранения прогресса на сервере. Мало того — вы можете делиться прогрессом со всеми желающими! Помните, как вы охотились годами за нужным чит-кодом или комбо? Теперь все доступно в один клик.

Желаете поиграть в другие ретро-игры? Просто выберите нужную приставку в правом углу главной страницы и вас переадресует на сайт-партнер, заточенный на желаемую консоль.