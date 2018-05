Android-софт: май 2018

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре – обновлённая версия фоторедактора Adobe Photoshop Express, официальный клиент Укрпочты, новый браузер Opera Touch, менеджер задач Google Tasks, твиттер-клиент Fluce, утилита, показывающая все разрешения для приложений – Exodus Privacy и бонус – игры The Room: Old Sins и Comic Boy.

Adobe Photoshop Express получил несколько новых функций. В последнем обновлении мобильного фоторедактора появилась возможность автоматической коррекции перспективы одним нажатием на кнопку, а также эффект виньетирования. Исправление перспективы в автоматическом режиме даёт неплохой результат, если необходимо быстро выровнять снимок. Помимо этого, в Photoshop Express теперь можно импортировать сразу несколько изображений и устанавливать любое из них в качестве фоновой картинки для рабочего стола либо на контакт. Adobe также улучшила производительность приложения при обработке RAW-изображений.

Официальный мобильный клиент «УкрПошта» позволяет оформить и отследить почтовое отправление, рассчитать стоимость посылки и осуществить денежный перевод. Кроме того, в приложении можно найти нужный индекс или адрес, ближайшее отделение Укрпочты на карте, а также заказать создание собственной марки. Одна из самых востребованных функций программы – отслеживание почтовых отправлений – исправно показывает весь путь посылки с указанием пунктов пребывания. После добавления в базу, номера можно переименовывать и сохранять в избранном, после чего должны срабатывать Push-уведомления об изменении их статуса.

Оформить отправление через приложение тоже не составляет особого труда – при заполнении отправителя и получателя данные подтягиваются автоматически. По завершении на экран выдаётся накладная, номер которой необходимо сообщить кассиру в отделении почты. На текущий момент можно оформлять посылки только в тарифах «Экспресс» и «SmartBox». «Стандарт», к сожалению, пока отсутствует.

Денежные переводы в приложении осуществляются тремя способами: с банковской карты на отделение, с банковской карты на конкретный адрес и с карты на карту. Работает система через сервис Portmone, размер комиссии зависит от типа перевода. Ещё одна интересная функция программы – создание марки с собственным изображением. Оформление такое же, как на сайте, за одним исключением – в приложении «УкрПошта» можно сделать селфи для марки.

Opera Touch – очередная попытка компании сделать браузер легче и удобнее. Интерфейс приложения создан таким образом, чтобы пользователям было проще просматривать сайты и искать необходимую информацию в интернете на ходу. Поэтому при запуске браузера адресная строка уже готова для ввода запроса. Все основные функции приложения собраны в одном месте и запускаются кнопкой Fast Action.

Ещё одним новшеством в Opera Touch стала функция Flow, которая позволяет синхронизировать контент между мобильной и десктопной версиями браузера, свободно переключаясь между устройствами. Для этого не требуется учётная запись, достаточно отсканировать QR-код для соединения с Opera на ПК. После этого можно отправлять ссылки, фото, видео и заметки – все они попадают в раздел «Мой Flow». Помимо блокирования рекламы, Opera Touch предлагает также встроенную защиту от криптовалютных майнеров.

Google Tasks заменил собой функцию добавления задач в Gmail и Календаре. Теперь это отдельное приложение, получившее новый дизайн Material 2. В принципе, главным его преимуществом по-прежнему остаётся интеграция с обновлённым почтовиком и календарём Google. Tasks позволяет создавать списки, задачи и подзадачи, прикреплять к ним заметки, задавать срок выполнения каждой задачи, сортировать их по дате или в произвольном порядке.

К сожалению, это пока всё, что умеет приложение. На данный момент в нём нельзя выставить приоритеты, нет поиска и повторяющихся задач, а уведомления не имеют смысла, поскольку нет возможности выставить точное время выполнения задачи. Приложение очень простое и вряд ли может конкурировать с уже существующими to-do сервисами. Тем не менее, для быстрого добавления простых задач вполне сгодится.

Говорят, найти идеальный Twitter-клиент – это как выиграть в лотерею. Официальный клиент популярного сервиса микроблогов оброс ненужными функциями, а сторонние приложения время от времени пропадают из Google Play. Но появляются и новые клиенты, так что выбрать пока есть из чего. Fluce – свежий альтернативный Twitter-клиент с поддержкой нескольких аккаунтов, простым дизайном, темами оформления и полностью настраиваемым интерфейсом. Причём менять можно практически всё: от цвета и размера шрифта до отображения определённых элементов. Есть лайт-режим, в котором блокируется загрузка фото и видео при использовании мобильного интернета.

Особенностью Fluce является функция Timeline, которая позволяет получать новые твиты об определённом событии — проще говоря, подписка на хештеги. Выдачу публикаций в разделе Timeline также можно настроить по своему усмотрению. Еще одной интересной функцией приложения является инструмент Fluce Dash, показывающий список ваших последних подписчиков, а также тех, кто от вас отписался. Fluce доступен в Google Play за 32 грн.

Exodus Privacy – приложение от одноимённой французской некоммерческой организации, занимающейся вопросами защиты конфиденциальности в интернете. К слову, у данной организации есть своя платформа Exodus, которую аналитики компании используют для определения цифровых подписей известных трекеров в коде различных мобильных приложений для Android. Собственно, утилита Exodus Privacy призвана выявить эти трекеры, а также показать пользователям все разрешения для установленных на устройстве приложений. Сделать это можно и с помощью встроенных средств Android, но они показывают далеко не все запросы к системе. Например, рекордсменом в этом плане является Play Маркет, у которого Exodus Privacy насчитал 86 (!) разрешений.

После трёхлетнего перерыва студия Fireproof Games выпустила четвёртую часть популярной серии головоломок под названием The Room: Old Sins. Предыдущие игры уже отлично себя зарекомендовали: великолепная графика, особенная атмосфера с элементами мистики, увлекательные и детально продуманные головоломки – всё это есть и в The Room: Old Sins. Вас ждёт исследование в миниатюре – кукольный домик на чердаке дома пропавшего инженера Уалдгрейва. В новой части стало меньше исследуемого пространства и различных механизмов, зато прибавилось голограмм и проекций. The Room: Old Sins на этот раз напоминает небольшую шкатулку со множеством секретов. Стоимость The Room: Old Sins в Google Play составляет 150 грн.

Comic Boy – классический раннер с элементами паркура, стилизованный под комиксы. Вы играете за парня, который попадает на страницы комикса и пытается из него выбраться. В игре доступно 6 локаций (36 уровней), в каждой есть свои враги, ловушки и препятствия. Чем дальше по страницам комиксов продвигается наш герой, тем сложнее становится найти выход. Помимо Comic Boy, в игре доступны и другие персонажи: Parkour Girl, Foxy и Ninjoe с уникальными возможностями и собственной манерой прохождения препятствий. Открыть их можно за внутриигровую валюту – монеты. Разработчики не скрывают, что при создании Comic Boy вдохновлялись классической Comix Zone для Sega Mega Drive. А чтобы придать игре больше драйва, добавили соответствующее музыкальное сопровождение – саундтрек, специально написанный датской рок-группой D-A-D.