Самые интересные новые сериалы июля 2025 года

После ознакомления с репертуаром июля трудно отделаться от мысли, что все самое интересное стриминговые сервисы приберегли на август, в то время как пока придется довольствоваться по большей части какими-то невзрачными шоу (с продолжениями дела обстоят заметно лучше). Оно и неудивительно, учитывая, что в солнечную летнюю пору зрители предпочитают проводить больше времени на свежем воздухе, да и в тех же кинотеатрах в самом разгаре сезон красочных блокбастеров. Кажется, отдуваться за июльское безрыбье взял на себя обязательства Netflix, и вряд ли это можно назвать хорошей вестью. Но имеем то, что имеем — составили скромный список сериальных новинок и продолжений месяца и уже готовы представить его вам.

Новые сериалы

«Охотники на гринго» / The Gringo Hunters

Жанр: боевик, криминальный триллер

Дата премьеры: 9 июля

Релиз: Netflix

«В увлекательном сериале на основе реальных событий лучшее подразделение мексиканской полиции противостоит преступности и разыскивает американских беглецов, пересекающих границу» — сообщает Netflix. Сколько гринго поймают мексиканские полицейские — сможем узнать 9 июля. Интересно, как на такой сериал отреагировал бы Дональд Трамп.

«Под темным солнцем» / Under a Dark Sun

Жанр: криминальный триллер, драма

Дата премьеры: 9 июля

Релиз: Netflix

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Тот же Netflix и того же 9 июля предлагает зрителям вот такой сюжет: «Молодая мать, которая убегает от проблем, устраивается на цветочную ферму. Прежде чем она узнает, что ее босс — на самом деле ее отец, его убивают и обвиняют в этом саму женщину».

«Под темным солнцем» — шоу французского производства с Авой Баей, Изабель Аджани и Гийомом Гуи в главных ролях, в котором напряженный психологический триллер встречается с семейной драмой, а события происходят в самом сердце Прованса.

«Баллард» / Ballard

Жанр: полицейский процедурал

Дата премьеры: 9 июля

Релиз: Prime Video

Детектив Рене Баллард возглавляет полицейское управление Лос-Анджелеса, которое занимается расследованиями нераскрытых преступлений. Она решительно берется за самые сложные и давно забытые дела, параллельно раскрывая опасный заговор в местной полиции. С помощью своей команды и отставного детектива Гарри Босха, Баллард преодолевает личные и профессиональные проблемы и готова сделать все, чтобы раскрыть правду.

Учитывая синопсис нетрудно догадаться, что это второй спиноф сериала «Босх» (2014—2021), сюжет которого основан на серии детективных романов американского писателя Майкла Коннелли. Рене Баллард впервые была представлена в романе «The Late Show» 2017 года выпуска. На экране же героиня, воплощенная Мэгги Кью, впервые предстала перед зрителем в финале третьего сезона предыдущего спинофа «Босх: Наследие», транслировавшегося на Amazon Freevee с 2022 по 2025 годы. Все 10 эпизодов стартуют одновременно на Prime Video 9 июля.

«Декстер: Воскрешение» / Dexter: Resurrection

Жанр: детективная криминальная драма

Дата премьеры: 11 июля

Релиз: Paramount+ with Showtime

Через несколько недель после событий мини-сериала «Декстер: Новая кровь» (2021—2022) Декстер Морган, которому удалось оправиться от почти смертельного огнестрельного ранения, преследует пропавшего Гаррисона в Нью-Йорке, где по их следу уже направляется капитан Энджел Батиста.

«Воскрешение» является прямым продолжением «Новой крови», Майкл С. Холл возвращается к титульной роли, которую он впервые воплотил, страшно подумать, в 2006 году, вместе с ним в кадре увидим также Уму Турман и Питера Динклэйджа. Первые два эпизода стартуют на Paramount+ with Showtime 11 июля, а в Украине на день позже на MEGOGO и Киевстар ТВ.

«Институт» / The Institute

Жанр: сериал ужасов о сверхъестественном

Дата премьеры: 13 июля

Релиз: MGM+

Юный вундеркинд Люк Эллис просыпается в странном месте, полном детей, которые попали сюда неизвестно как. Все они обладают необычными способностями. Это Институт, которым руководит таинственная мисс Сигсби. Тем временем в соседний городок приезжает бывший полицейский Тим Джеймисон, который находится в поисках новой жизни. Впрочем, мир и покой не продлятся для него долго, ведь его встреча с Люком неизбежна.

Пока на больших экранах будет греметь экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга «Жизнь Чака», на малых «король ужасов» также не останется без внимания. «Институт» является адаптацией его одноименного романа, появившегося на полках книжных магазинов в 2019 году. Главные роли исполнили Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер и Джо Фримен.

Режиссером большинства эпизодов стал Джек Бендер, в фильмографии которого фигурируют такие хитовые шоу, как «Клан Сопрано» (1999—2007), «Шпионка» (2001—2006), «Затерянные» (2004—2010), «Игра престолов» (2011—2019) и «Мистер Мерседес» (2017—2019). Что примечательно, последний тоже основан на произведении Кинга. Предыдущим проектом кинодела значится нашумевший научно-фантастический хоррор «Извне». В команде сценаристов можно заметить имена Эрика Дикинсона и Бенджамина Кэвелла, которые до этого работали над сериальной адаптацией кинговского же «Противостояния».

«Неукротимый» / Untamed

Жанр: детектив

Дата премьеры: 17 июля

Релиз: Netflix

События этого детективного сериала происходят в Йосемитском национальном парке. Именно там был обнаружен труп. Агент службы национальных парков США Кайл Тернер разворачивает расследование жестокого убийства.

История будет состоять из 6 эпизодов, которые станут доступны на Netflix 17 июля. В кадре зрители увидят Эрика Бану, Сэма Нилла (интересно, будет ли звезда классического «Парка Юрского периода» Спилберга смотреть новый «Мир Юрского периода: Возрождение»), Розмари Девитт и Уилсона Бетела, которого зрители могут помнить по роли Меченого в «Сорвиголове».

«Лиэнн» / Leanne

Жанр: ситком

Дата премьеры: 31 июля

Релиз: Netflix

Жизнь бабушки переворачивается вверх дном после того, как муж бросает ее после 33 лет брака. Женщина преодолевает этот новый этап с помощью своей семьи, грации, достоинства и салата из желе.

Создателями сериала выступили стендап-комикеса Лиэнн Морган, продюсер Сьюзан Макмартин и телевизионный продюсер Чак Лорри, известный как один из создателей хитовых ситкомов «Два с половиной человека» (2003—2015), «Теория большого взрыва» (2007-2019) и «Мамочка» (2013-2021). Из первого из этой троицы сюда перекочевал Райан Стайлз, а компанию на съемочной площадке ему составили собственно сама Лиэнн Морган, Блейк Кларк, Кристен Джонстон и Селия Уэстон.

Продолжение сериалов

«Песочный человек» / The Sandman

Жанр: фэнтезийная драма, сериал ужасов о сверхъестественном

Дата премьеры: 3 июля

Релиз: Netflix

Сезон: 2

На фоне не выдающихся июльских новинок хорошей вестью выглядит выход второго сезона «Песочного человека» — экранизации одноименной серии комиксов Нила Геймана, издававшихся DC Comics с 1989 по 1996 годы.

Первый сезон, о котором вы можете почитать в нашей рецензии, получил положительные отзывы критиков. Они отмечали актерский состав, работу художников, верность исходному материалу и визуальные эффекты. Второй будет состоять из двух частей: первые 6 серий выйдут 3 июля, следующие 5 — 24 июля, а бонусный эпизод запланирован на 31 число. Уже точно известно, что сериал закончится именно на этом сезоне. Больше деталей о нем можно узнать в соответствующей статье.

«Основание» / Foundation

Жанр: научная фантастика

Дата премьеры: 11 июля

Релиз: Apple TV+

Сезон: 3

Есть хорошие новости и для поклонников научной фантастики, в частности сериала «Основание», сюжет которого базируется на одноименной книжной серии Айзека Азимова. Как отмечает издание Deadline — «третий сезон продолжает эпическую хронику группы изгнанников, которые отправляются в грандиозное путешествие, чтобы спасти человечество и восстановить цивилизацию на фоне падения Империи». Так же как и два предшественника, он будет состоять из 10 эпизодов, дебютный из которых стартует на Apple TV+ 11 июля, а последующие будут выходить каждую неделю вплоть до 12 сентября.

«Звездный путь: Странные новые миры» / Star Trek: Strange New Worlds

Жанр: приключенческая научная фантастика

Дата премьеры: 17 июля

Релиз: Paramount+

Сезон: 3

Также до своего третьего сезона в июле добирается другой научно-фантастический хит «Звездный путь: Странные новые миры», который дебютирует с двумя эпизодами 17 июля на Paramount+. Далее новые серии будут выходить каждый четверг, а финал сезона запланирован на 11 сентября.

Третий сезон следует за капитаном Кристофером Пайком и командой звездолета Enterprise в 23 веке, когда они исследуют новые миры и выполняют опасные миссии в течение десятилетия до событий «Оригинального телесериала» (1966—1969). Действие нового сезона начнется на том месте, где финализировался предшественник, когда экипаж USS Enterprise столкнулся с жестокой инопланетной расой, известной как Горны.

Paramount+ ранее сообщали, что «Странные новые миры» был продлен на четвертый сезон, съемки которого сейчас продолжаются в Торонто. С нашими рецензиями на первый и второй сезоны можно ознакомиться по ссылкам.

«Скрежет металла» / Twisted Metal

Жанр: постапокалиптический комедийный экшн

Дата премьеры: 31 июля

Релиз: Peacock

Сезон: 2

Сюжет постапокалиптического сериала «Скрежет металла» основан на одноименной серии видеоигр о боевых автомобилях, разработанной Sony Interactive Entertainment. После финала первого сезона Джон и Тихоня оказываются в смертельных соревнованиях Twisted Metal — зловещих гонках на уничтожение, организованных таинственной Калипсо. Пока главные герои пытаются выжить под давлением опасных новых врагов и знакомых лиц, включая смертоносного клоуна Сладкоежки, все усложняется, когда Джон воссоединяется со своей сестрой-мстительницей Куколкой.

Также обращаем внимание на такие продолжения сериалов: