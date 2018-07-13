Анна Ткаченко, диджитал-директор 1+1 Media: «Сегодня, чтобы оставаться успешными и выходить в прибыльность − все медийные компании трансформируются в мультимедийные»

Совсем недавно мы писали о том, что 1+1 Media запускает конкурс идей, в рамках которого планирует найти новые идеи для сериалов и веб-форматов. Чтобы разобраться зачем компании это нужно, что она пытается найти и у каких идей есть шансы на победу, мы пообщались с Анной Ткаченко, диджитал-директором 1+1 Media.

В этом году 1+1 Media обновили проект поиска идей The Next Big Thing, в рамках которого теперь ищет идеи веб-форматов. Что именно вы хотите найти?

В этом году у питчинга две номинации – идеи сериалов для ТБ и идеи веб-форматов, которая, в свою очередь, делится на подачу идей в двух подгруппах – идеи ютуб-каналов и идеи сериалов для инстаграма. Как глава жури последней номинации, буду говорить именно за нее. Найти мы хотим крутую идею, которую сможем реализовать и использовать, как полноценный продукт 1+1 медиа в сопроизводстве с ее автором.

Почему один из крупнейших производителей телевизионного контента в стране решил начать искать идеи за пределами компании?

Сегодня, чтобы оставаться успешными и выходить в прибыльность − все медийные компании трансформируются в мультимедийные. Это предполагает мультиплатформенный контент. Однако, формат − YouTube, Instagram или ТВ − это всего лишь форма, которую всегда можно предать только благодаря правильной идее. А правильных идей и Историй всегда недостаточно. Поэтому мы и проводим питчинги идей, после которого успешно реализовываваем идеи финалистов. В этом году The Next Big Thing проходит уже 7-й раз.

Какие веб-форматы вас интересуют в первую очередь, они обязательно должны быть связаны с видео или можно, например, предложить вам создать украинскую социальную сеть?

Как компания, которая производит и дистрибуцирует контент, мы, в первую очередь, смотрим на контент. Нас интересуют те форматы, которые можно конвертировать в деньги. Поэтому сейчас в интернете важны YouTube и Instagram, как место, где сегодня бренды хотят присутствовать больше всего. Facebook после изменения алгоритмов, теряет эту привлекательность.

Что касается других диджитал-продуктов и сервисов − приносите их нам отдельно вне рамок этого конкурса. Командой 1+1 Digital мы давно работаем с разными платформами и за это время опыта накопилось столько, что мы готовы браться за крутые внешние решения. Даже вот собственный 1+1 Digital Weekend впервые проводим. Там, вовремя нетворкинга, можем и обсудить ваши идеи продуктов и сервисов. Главное, не забывайте о том, какую реальную пользу ваше предложение несет для пользователя и почему за него будут платить.

Связан ли поиск идей, особенно веб-форматов, с тем, что интернет всё активнее составляет конкуренцию телевидению? Или это не так?

Как я уже сказала выше, интернет все больше и больше притягивает внимание как пользователей, так и брендов, но в Украине главной площадкой для широкой аудитории все ещё является ТВ, в понимании смотрения с экрана телевизора. Тем не менее производство для интернета гораздо дешевле и быстрее (быстроокупаемей), что позволяет больше экспериментировать и при этом не тратить огромные ресурсы. Поэтому мы не можем обходить его стороной. Бренды любят интернет за двухстороннюю связь, но проблемы с измерением и манипуляции с накрутками не дают интернету отобрать у ТВ первенство.

Как для вас выглядит идеальная идея для проекта, которую вы сразу были бы готовы реализовать?

Это идея с ясной историей, в ней четко понятна аудитория, для которой это зайдёт (и тут не только про соцдем) и бренды, для которых этот формат и его потенциал станут интересными. Чем более интернациональная и глобальная идея − тем больше у неё шансов на успех.

Как в целом проходит отбор, сколько идей было подано и сколько проектов вы готовы реализовать? Среди них больше сериалов или веб-форматов?

Отбор на питчинг проходит в четыре этапа. Первый – это подача идей через форму на сайте питчинга. Там все просто: для того, чтобы форма дошла до промодерации, нужно добавить кратенькое описание идеи (логлайн), описание персонажей и синопсис. Второй этап – это выбор ТОП-20 идей путем соотношения голосов онлайн и жури. Расчет оценки полуфиналиста происходит по следующей пропорции: 70% — средний балл жюри, 30% — средний балл онлайн-голосования. Третий этап – детализация идей полуфиналистов. То есть выбранные нами ТОП-20 участников должны будут показать детальное описание/сценарий от 2 до 5 эпизодов/выпусков, среди которых мы выберем ТОП-10. В свою очередь, ТОП-10 ждет заключающий четвертый этап – это презентация/защита идеи перед членами жури непосредственно на финале питчинга, который пройдет в сентябре. Среди них будут выбраны первое, второе и третье место. Реализовать мы готовы идеи победителей – первые места в двух номинациях.

В начале июля наша команда провела первый срез работ. На сегодняшний день подано более 315 идей, среди которых прослеживается много четких тенденций. Например, среди веб-форматов больше всего украинцы предлагают YouTube-каналы о путешествиях по Украине и миру. Много поданных работ в жанре комедии. В основном – это истории о людях, которые переезжают из села в город. Еще одна тенденция, которая преобладает в каждой из номинации – это привлечение звезд к проектам. Не мало идей YouTube-каналов с такими тематиками: лайфхаки от селебритис, приглашение в гости, форматы с перевоплощением – известные личности проживают день обычного человека и др. Кстати, сериал для Instagram – абсолютно новый формат для украинцев – однако он также популярен среди конкурсантов, даже несмотря на свою новизну и отсутствие подобных примеров в нашей стране.

Что получат победители? Вы будете предлагать им работу или просто совместную реализацию проекта?

Касаемо призов, то в номинации Z — ВЕБ-ФОРМАТЫ 1 место – получает реализацию идеи, 2 место – консалтинг по ее развитию от 1+1 Digital, 3 место – обучение в Высшей школе Media & Production на курсе, который выберет победитель. Совместная эта будет реализация или только группы – все будет зависеть от желания автора вовлекаться в процесс. В любом случае, авторство обязательно будет сохранено за ним, ну и, конечно, же роялти за идею также будет выплачено.

Повторюсь, это уже седьмой питчинг идей, однако не каждый год мы искали именно идеи, которые требовали бы реализации – от части, несколько питчингов были нацелены на поиск талантливых ребят, которых можно было потом привлечь в нашу команду. Ресурсный вопрос в креативной сфере, поверьте, не менее важен, чем идейный.

В позапрошлом у вас уже был опыт по поиску идей, вам удалось реализовать эти проекты и насколько успешными вы их считаете?

Чтобы не быть многословной, просто расскажу вам две истории победителей питчинга – Юлии Троян и Владимира Москальца.

По идеи Юлии мы сняли четерехсерийку – «Шанс на любовь», которую в начале майских этого года показали на канале 1+1. А вот идея Володи – это программа «Одруження на осліп», 5 сезон которой скоро выйдет в эфир, а сам формат отлично продается за рубеж. Сам Володя до участия в конкурсе работал в сфере PR. После победы на питчинге присоединился к команде нашего продакшена для совместной реализации своей идеи. Сегодня Володя – продюсер перспективных разработок 1+1 Продакшн и, как нам кажется, рад тому, как победа в нашем The Next Big Thing изменила его жизнь.

Когда планируете подвести результаты конкурса и когда стоит ждать реализации проектов-победителей?

Результаты конкурса и имена трех призовых мест озвучим на финале питчинга, 28 сентября 2018. Реализация – процесс, требующий времени и ресурсов. Что касаемо классических сериалов, то в среднем это от года до двух. Однако, в номинации Z — ВЕБ-ФОРМАТЫ, уверена, что реализация идеи победителя будет осуществлена до полугода с момента объявления результатов. Этот опыт для нас будет впервые, но работа с веб-кейсами позволяет ориентироваться на такой период.

Вы подходите к реализации этих идей как к бизнесу, просчитывая отдачу, или это всё-таки желание сделать что-нибудь интересное или необычное?

Мы коммерческая организация и не можем себе позволить творить ради творчества. Медиа − это бизнес, и он должен быть прибыльным. Вы либо платите за контент просмотром рекламы, либо покупаете подписку и наслаждаетесь просмотром без рекламы. Украинской аудитории, стремящейся в Европу, пора начинать привыкать, что не может быть легального потребления контента бесплатно. Однако важно понимать, что креативная сфера очень конкурирующая и попросту без хорошей, интересной и необычной идей вы не сможете сделать такой формат, который потом принесет вам деньги. Поэтому здесь одно взаимозависит от другого.