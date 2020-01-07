Apple CarPlay в iOS 13: новый интерфейс, улучшение Siri и календарь в автомобиле





Мы продолжаем следить за развитием автомобильных информационно-развлекательных систем, которые стали частью современных смартфонов. Поэтому после знакомства с новой версией Android Auto решили посмотреть, что изменилось в Apple CarPlay, который обновился с выходом операционной системы iOS 13.

Чтобы посмотреть на новые возможности CarPlay мы использовали автомобиль Opel Grandland X, который оснащается 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

Сам автомобиль оснащается информационно-развлекательной системой с простой графикой и функциональностью, поэтому поддержка Android Auto и Apple CarPlay во всех комплектациях Grandland X оказывается не лишней.

Новая панель управления

С обновлением до iOS 13 интерфейс CarPlay также получил ряд нововведений. Главное из них – это новая панель управления или Dashboard, которая служит главным экраном информационно-развлекательной системы Apple. Ранее на ней располагались крупные иконки приложений, а в новой версии их заменили на подобие виджетов. Поэтому на этом экране пользователю сразу доступны карты Apple, управление музыкой, события календаря и быстрое прокладывание маршрута, например, домой или на работу.

К сожалению, Dashboard зарезервирован для системных приложений iOS и не показывает сторонние, так что если вы не используете карты и музыку Apple, то он будет не очень полезен. Впрочем, если пролистнуть панель управления вправо, то откроется уже знакомый по прошлой версии CarPlay экран с приложениями и боковой панелью с последними запущенными программами.

В целом получается забавно, что Google в новой версии Android Auto отказался от дополнительных информационных панелей, сфокусировав внимание пользователей на приложениях, а Apple наоборот добавляет новый слой информации, который призван экономить пользователю время.

Улучшение Siri



Голосовой ассистент Siri в новой версии CarPlay стал менее навязчивым. Если вызвать его с помощью голосовой команды «Привет, Siri», он не перекрывает интерфейс используемого приложения, а появляется в его нижней части в виде полупрозначного индикатора. Это удобнее, особенно когда используешь навигацию.

Кроме этого, сторонние разработчики теперь могут подключать к Siri приложения карт, музыки, подкастов и аудиокниг.

Тёмная и светлая тема CarPlay в iOS 13

В прошлой версии CarPlay по умолчанию использовалась тёмная тема оформления, но с iOS 13 у пользователя появилась возможность переключиться на тему со светлыми фоновыми панелями и меню. На первый взгляд это мелочь, но на самом деле при ярком солнце светлое оформление интерфейса создаёт меньше бликов на экране.

Новое приложение Apple Music

В новой версии CarPlay заметно изменилось приложение Apple Music, как структурно, так и визуально. В нём стала проще навигация, появилась вкладка с рекомендованной музыкой и в целом интерфейс стал более интуитивным.

Не в последнюю очередь благодаря большему фокусу на обложках альбомов, они теперь отображаются в том числе и при воспроизведении треков, а не фоном, как раньше.

К слову, даже если передавать музыку по Bluetooth, то обложки альбомов тоже должны отображаться на экране автомобильного плеера. Дело в том, что в iOS 13 теперь установлен Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) версии 1.6, с помощью которого смартфон может передавать больше информации на информационную систему автомобиля. Конечно, если последняя поддерживает эту версию профиля.

Быстрый доступ к воспроизводимому аудио

В основном меню CarPlay появилось приложение с незамысловатым названием «Сейчас играет» и его основная задача заключается в том, чтобы показать пользователю программу, которая сейчас воспроизводит аудио.

Необходимость в этом появилась с началом поддержки в CarPlay сторонних музыкальных плееров, приложений для подкастов и аудиокниг. Поэтому раньше, если вышел на главный экран системы во время воспроизведения аудио и забыл, в какой программе играет трек, то приходилось её искать, теперь же можно просто нажать на «Сейчас играет».

Календарь CarPlay в iOS 13

Не самая востребованная опция в автомобиле, тем не менее, если в календаре много записей, то полезно иметь их перед глазами не только в смартфоне или ноутбуке. С новой версией CarPlayсмотреть своё расписание в календаре можно и на экране информационно-развлекательной системы автомобиля. Эта информация теперь отображается в Dashboard, если в календаре есть записи, а также в отдельном приложении.

Добавлять новые события в календарь через сенсорный экран автомобиля нельзя, что и понятно, ведь могут найтись водители, которые начнут делать это прямо во время движения. Так что в этом плане в Apple решили подстраховаться.

Разделение CarPlay и iOS

Ещё одно важное изменение, произошедшее с CarPlay в iOS 13 касается логики работы смартфона, когда он подключён к информационной системе в авто. В прошлых версиях после соединения с машиной iPhone нельзя было использовать, на его экране отображался только логотип CarPlay. И в целом это правильный подход, находясь за рулём водитель не должен отвлекаться на смартфон, тем более если он подключил его к автомобилю и теперь может использовать голосовые команды. Но в Apple посчитали, что если не водителю, то вдруг пассажиру нужно будет воспользоваться смартфоном, и в таком случае его нужно будет отключить от информационной системы автомобиля, что уже не очень удобно. Так что теперь между работой CarPlay и iOS нет прямой зависимости, поэтому их можно использовать параллельно.

Редакция выражает благодарность Опель Украина за помощь в подготовке материала