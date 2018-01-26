Автомобили Audi за полцены: разбираемся в сути предложения

Недавно на Hotline.ua появились автомобили Audi по выгодным ценам – примерно на 40-50% доступнее, чем они должны стоить в реальности. Что за автомобили? Какие версии? Сколько их будет? Я подготовил ТОП-10 вопросов и нашел на них ответы: в итоге получился этакий небольшой «гид покупателя» по акционным автомобилям Audi. Итак…

Вопрос 1: Что за акционные автомобили Audi?

Вспомните историю про скандал «дизельгейт»: изначально все началось в США, но со временем охватило весь мир. Ряд стран в Европе и Азии попросту остановили продажи вообще всех дизельных автомобилей VW Group, не разбираясь с маркой или типом мотора. В данном случае автомобили Audi A3, о которых идет речь в статье, были выпущены на европейских заводах компании Audi и предназначались для рынка Южной Кореи. Машины оборудованы двигателем с нормами выбросов Евро 6, которые никак не касаются скандала и соответствуют всем требованиям экологии. Но в силу нового законодательства по сертификации дизельных двигателей, которое занимает больше года, было принято стратегическое решение реализовать эти автомобили в ряде других европейских стран и странах среднего востока. Автомобили Audi A3, которые приехали к нам по специальным ценам – седан Audi A3 Limousine и хэтчбек-универсал Audi A3 Sportback.

Audi A3 Limousine – новинка для компании: седан в гамме семейства А3 появился лишь пару лет назад в актуальном поколении модели. Выглядит солидно, подтянуто, стройно, отчасти напоминая модные 4-дверные купе. Кузов Audi A3 Sportback и вовсе уникален: больше, чем хэтчбек С-класса; меньше, чем универсал С-класса. В итоге Audi A3 Sportback предлагает относительно компактные размеры, с ним удобно в тесном городе (почти как хэтчбек); в тоже время – здесь большой погрузочный проем и максимальный объем багажника около 1 200 л (почти как универсал), есть рейлинги. У седана багажник больше за счет увеличенной длины кузова, но универсальности Sportback-а здесь нет.

Вопрос 2. Так какого года автомобиль? И где он был все это время?

Автомобили Audi A3, которые предлагаются в Украине как акционные, выпущены в 2016 году – т.е. им уже 1,5-2 года. С учетом хранения на складах и транспортировок – вот и набралось такое время.

Вопрос 3. Пытаетесь продать неликвид? Автомобиль хоть ТО прошел?

Поверьте, с Audi все хорошо – специально занимался изучением данного вопроса. Во-первых, важно, что все автомобили Audi A3 буквально «во весь рост кузова» были укутаны транспортировочной пленкой, которая защищает краску от выгорания во время хранения на складах. Во-вторых, все автомобили Audi A3 не зря отправляли на завод перед поставкой в Украину: проводилось регламентное ТО с заменой масла двигателя и необходимых фильтров. Третье – на заводе было сделано даже больше, чем просто ТО: к примеру, установили новую «гелиевую» АКБ и заменили стекло панорамного люка, поставив более толстое и морозоустойчивое. Все «резинки» и уплотнители были заменены на новые – для стран с более низкими температурными условиями и повышенным содержанием пыли на дороге. Также был полностью адаптирован весь языковой интерфейс автомобилей: надписи в бортовом компьютере, меню системы MMI, пр.

Вопрос 4. Панорамный люк? Допустим, интересно. Что за комплектация?

Практически все автомобили в одной комплектации – и довольно богатой комплектации. Так, вполне ожидаемые фронтальные и боковые подушки безопасности, система ESP, легкосплавные колесные диски, электропривод стекол и зеркал, система мультимедиа Audi MMI с выдвижным дисплеем. К приятным пунктам «богатой комплектации» можно отнести отделку салона кожей, ксеноновые фары, панорамный стеклянный люк на половину крыши, экономичный и мощный мотор (турбодизель 2,0 л 150 л.с.), АКПП S tronic.

Комплектации похожи и одинаково хороши: трехспицевый «спортивный» руль с кнопками, ксеноновые фары, безключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, выдвижной дисплей, панорамный стеклянный люк на половину крыши – его можно прикрыть шторкой, приподнять, полностью сдвинуть. По умолчанию во всех автомобилях установлен кондиционер и подогрев сидений.

Вопрос 5. А хэтчбек-универсал и седан чем-то еще отличаются, кроме формы кузова?

Все акционные Audi A3 Sportback созданы как более динамичные «около-спортивные» автомобили: в их комплектации «по умолчанию» идет спорт-пакет – заниженная подвеска и спортивные сидения. Первая обеспечивает отличное удержание автомобиля в поворотах, почти без кренов. Второй пункт – спортивные сиденья – выделяются развитой боковой поддержкой и обивкой «кожа/алькантара». Седан Audi A3 Limousine оснащен сиденьями «в коже» (с электроприводом), плюс у него другие колесные диски – с многоспицевым дизайном.

Версия Audi A3 Sportback отличается спортивной подвеской (-10 мм) и оригинальными сиденьями – развитая боковая поддержка, выдвижной валик под ноги, черный или светло-серый цвет сидений и салона. Все это установлено на акционном Sportback-е изначально, без доплаты. Седан всегда оснащается обычными «комфортными» сиденьями «в коже» (во всех акционных седанах, без доплаты) и с электроприводом. А еще автомобили отличаются колесными дисками: всегда 16-дюймовые; но у Sportback дизайн в стиле «10 рукавов» (фото в салоне, белый автомобиль); седан получает многоспицевые диски с Y-образным дизайном спиц (фото на улице, серый автомобиль).

В любом автомобиле места пусть не с избытком, но вполне достаточно, в рамках современных моделей С-класса; лишь седан со скошенной крышей чуть зажимает простор над головой. Но с запасом в коленях, для ступней, по ширине салона – все хорошо.

Вопрос 5. А едет-то как?

В том или ином варианте, мне удалось поездить на разных версиях акционных Audi A3: Sportback и Limousine, 1,6 л и 2,0 л, с разной подвеской.

Если описать дизельный двигатель объемом 1,6 л одним словом, то это будет слово «достаточно»: достаточно для обычных городских поездок; достаточно для трассы на скорости около 100 км/ч; достаточно тихий; зато он очень экономичный. Важно отметить, что автомобили с дизельным мотором 1,6 л оснащались 7-ступенчатой АКПП S tronic и полунезависимой задней подвеской на основе П-образной балки. Однако ехал этот автомобиль все равно похвально мягко и комфортно.

Но сегодня более интересен вопрос 2-литрового дизеля. И он дает ровно то, чего от него ожидаешь: довольно мощный, интенсивный, динамичный разгон. Если в городе на скорости до 50-60 км/ч это еще не так заметно, то при разгоне до скорости 70-80 км/ч и выше, при обгонах в диапазоне 100-140 км/ч начинаешь явно понимать: «под капотом 150 л.с. и много-много момента». При этом с 2-литрового турбодизеля можно «выжать» почти экономичность мотора 1,6 л: реальные наблюдения дают городской расход топлива 5,8-6 л на 100 км против около 5 л на 100 км у младшего мотора. Хотя если активно «топить», то можно получить расход и около 8-9 л на 100 км.

Турбодизель 2,0 л в автомобиле С-класса – это «сила»: много тяги и мощности; 6-ступенчатая АКПП S tronic переключает передачи быстро и мягко. Фактически S tronic – это преселективный «робот» с двумя сцеплениями, т.е. аналог DSG. Но 6-ступенчатые АКПП с «мокрыми» сцеплениями уже давно избавились от детских болезней и имеют специальную усиленную конструкцию, рассчитанную под высокий крутящий момент дизельного мотора. Из наблюдений «на тему»: этот мотор очень тихий и практически лишен вибраций; по моим наблюдениям – это и вовсе один из самых тихих дизельный моторов вообще. Да и целом звукоизоляция Audi A3 неожиданно хороша: вот одна из мелочей, которой отличается «премиум» от автомобилей среднего класса.

В последнем пункте помогают коробка S tronic и система изменения настройки автомобиля Audi drive select (для кузова Sportback). Первая отличается образцовыми, мягкими переключениями. Вторая – позволяет сделать автомобиль более спортивным, комфортным, экономичным, пр. Загляните в статью о кроссовере Audi Q5 – в целом логика работы Audi drive select аналогична: влияет на настройки мотора и АКПП, делает руль легче или тяжелее.

Нюанс лишь один. И имя ему – спортивная подвеска Audi A3 Sportback: она ниже на 1 см, что не критично; чуть жестковата и это ожидаемо, зато в поворотах машина «стоит» хорошо и крены минимальны. Заниженная посадка кузова заставляет немного осторожничать на наших разбитых дорогах. Если вы хотите добавить «немного перца» в свой автомобиль – то подобный вариант подходит. Но если вы выбираете Audi A3 Sportback за более универсальный кузов – то потом не говорите, что вас не предупреждали о подвеске. На этом фоне седан – хорошо сбалансированный автомобиль премиального С-класса: везет тихо и мягко, поворачивает охотно, хотя крены тут чуть больше.

Вопрос 7. Это разовое предложение? Сколько будет длиться акция?

Подобное акционное предложение для автомобилей Audi впервые появилось в конце 2017 года и касалось Audi A3 c мотором 1.6 TDI; затем приехала партия автомобилей с 2-литровым дизелем, как представлены в этой статье. По состоянию на начало 2018 года заявлена одно акционное предложение, которое касается автомобилей Audi A3 – партия (около 1,5 тыс.) этих автомобилей прямо сейчас заезжает в Украину и разъезжается по автосалонам марки. Продажа – в порядке очереди или по предварительно записи. Будет ли еще партия подобных автомобилей или другие модели Audi по схожей акции – пока не известно. Сейчас говорим лишь о конкретной партии акционных автомобилей: акция закончится тогда, когда эти автомобили будут проданы – и, как видите, их количество ограничено.

Вопрос 8. Вижу на заглавном фото Audi A1, а какие еще автомобили будут?

Относительно марки Audi – подобное акционное предложение действует на модель Audi A1 с турбодизелем 1,6 и также в почти максимальной комплектации: «автомат», ксеноновые фары, климат-контроль, легкосплавные колесные диски. Однако учтите, что модель А1 по акции доступна лишь в одном кузове – компактный 3-дверный хэтчбек. Но если целитесь на компактный стильный сити-кар, то в этом случае акционный хэтч А1 – отличный вариант. Тем более, что таких автомобилей совсем немного, а цена на нее очень заманчива.

Audi A1 выделяется контрастным окрасом кузова: дуги-стойки крыши окрашены в цвет, отличный от основного цвета кузова. А еще это обновленная версия А1: узнается по фарам, кстати, ксеноновым. Да и вообще – комплектация хороша: довольно мощный турбодизель 1,6 л (115 л.с. и 250 Нм), «климат», выдвижной дисплей, АКПП. Сиденья обшиты тканью, но имеют интересные цветные вставки синего или серого цвета, либо традиционно черные; под цвет сидений оформлена и дверная карта. Кстати, если для Audi A3 мотор 1,6 л был «достаточным», то более легкую А1 он должен превратить в некое подобие «подогретого хэтча»…

Вопрос 9. В итоге – насколько выгодна вся эта затея?

Акционные автомобили Audi A3 оцениваются примерно одинаково для любого типа кузова – около 700 тыс. грн. Внутренняя цена у компании-продавца зафиксирована в евро; действует акция «-4 грн от реального курса евро»; итоговый ценник в гривне может меняться в зависимости от изменения курса евро/гривна. Но в целом прайс сейчас примерно такой – 700 тыс. грн. На секундочку, но это уровень цен сравнимого автомобиля не премиальной марки в схожей комплектации, а может и хуже.

Обновленная версия Audi A3 2017 или 2018 г.в. (не акционные) сейчас в Украине «стартует» по цене от 905-930 тыс. грн. в зависимости от типа кузова. Причем в данном случае речь идет о небольшом бензиновом турбо-моторе и стандартных комплектациях. А теперь учтите самые дорогостоящие опции акционных автомобилей: стеклянный панорамный люк, ксеноновые фары, кожаный салон, легкосплавные колеса. Если говорить об Audi A3 Sportback, то к цене следует добавить еще спорт-пакет (подвеска, сиденья); если говорить о седане Audi A3, то отметим, что этот кузов обычно дороже Sportback-а. Добавьте еще и мощный 150-сильный 2-литровый турбодизель, 6-ст. АКПП S tronic, систему Audi drive select…

Если собирать подобный автомобиль у дилера «под заказ», то его цена выйдет выше, чем цены на акционные Audi A3, примерно на 40-50%!

Вопрос 10. Так брать или нет?

А это уже решать вам – покупателям.