Автомобили-новинки 2021 года в Украине (плюс итоги 2020)





Прошел январь: выданы пресс-релизы по итогам 2020-го, оглашены планы по новинкам на 2021 год. И этот год будет очень интересным: украинских покупателей ждет много ярких автомобилей. Но в данном материале предлагаем уйти от сухого подведения итогов и оглашения новинок – в сторону рассмотрения определенных трендов рынка. Итак: встречайте главные автомобили-новинки 2021 года в Украине!

Итоги 2020 года на автомобильном рынке Украины

За 2020 год в Украине было продано 95,5 тыс. новых автомобилей: чуть более 85 тыс. новых легковых автомобилей и чуть более 9 тыс. новых коммерческих автомобилей (LCV). В прошлом уже выходили отдельные новости по статистике продаж новых автомобилей в Украине за 2020 год, по статистике продаж подержанных автомобилей, а также по статистике продаж электромобилей. Однако предлагаю посмотреть несколько глубже – чтобы увидеть тенденции рынка и рассмотреть парочку интересных фактов. Внимание: здесь и ниже я буду говорить именно о рынке новых автомобилей/электромобилей.

Десятка самых популярных моделей на автомобильном рынке Украины по итогам 2020 года: Toyota RAV4, Renault Duster, KIA Sportage, Renault Logan, Renault Sandero, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, SKODA Octavia, Mazda CX-5, Nissan Qashqai. Если убрать «экстремумы» в виде Logan/Sandero или Prado, то вырисовывается вполне себе «украинский средний класс». Тенденция последних лет: рост доли «кроссов» и падение объема продаж легковых автомобилей – по итогам 2020 года, в Украине ¾ рынка приходится на кроссоверы и внедорожники.

Автомобильный рынок Украины знатно лихорадило в 2020 году. В начале года, до введения карантинных ограничений, наблюдался устойчивый рост (сравнение месяц к месяцу с предыдущим годом), затем весной последовал спад, летом снова рост, осенью новые колебания. В итоге все закончилось небольшим, но падением: результат 95,5 тыс. автомобилей в 2020 году – это минус 2,2% относительно продаж за 2019 год. Хотя если бы не карантинные ограничения, то динамика в начале года была такова, что 2020-й мы бы закончили на отметке «100+ тыс.» новых проданных автомобилей.

Из других наблюдений: успешно стартовал электромобиль Audi e-tron – за 2020-й год реализовано 134 единицы. Для сравнения: Jaguar i-Pace разошелся тиражом 90 электромобилей, кроссовер Tesla Model X продан в количестве 72 единиц (для сравнения – это уровень Range Rover Velar). Кстати, кроссовер Tesla Model Y разошелся лишь в количестве 10 экземпляров – но уверен, что это лишь начало и в 2021-м его ждет популярность на рынке Украины. Также реализовано 65 седанов Porsche Taycan, что сравнимо с результатом Tesla Model 3: последних в Украине за 2020 год продано 61 шт.

А еще для рынка Украины характеры ценовые «перекосы». Угадайте самую популярную модель Volkswagen, т.е. «народного автомобиля»? Это кроссовер-флагман Volkswagen Touareg: реализовано 1165 автомобилей – почти 2,5 раза больше, чем продано автомобилей Volkswagen T-Roc (чуть менее 500 штук). Кстати, если уж говорить о компактных кроссоверах, то отмечу довольно удачный старт Mazda CX-30: продано почти 300 автомобилей. Но еще более успешным оказался запуск Peugeot 2008 – за неполный 2020 год продано почти 700 автомобилей, модель уже вошла в статус одного из бестселлеров для «львиного» бренда. И напоследок вспомню еще один компактный кроссовер – Renault Arkana: начало продаж лишь осенью, а до конца года уже было реализовано 107 автомобилей.

Несколько новинок успешно стартовали на рынке Украины и вмиг стали бестселлерами для своего бренда – к примеру, Peugeot 2008 и Mazda CX-30. Другие не покоряют количеством продаж, но открывают новые сегменты рынка для брендов – к примеру, Audi e—tron, Porsche Taycan, Tesla Model Y. А третьи уже были хорошо известны на рынке, но просто дождались удачных «пакетных» версий – к примеру, Volkswagen Touareg.

А теперь перейдем к новинкам на 2021 годы. Причем, снова-таки, вместо сухого перечисления брендов и моделей, предлагаю увидеть рыночные тенденции и тренды. И поэтому начнем с темы, которая является ключевой для автомобильной промышленности в последние годы – электрификация: чистые электромобили и подзаряжаемые гибриды (PHEV).

Новинки 2021-го: электромобили и подзаряжаемые гибриды

Одна из главных новинок 2021 года уже состоялась: обновленные версии Tesla Model S и Tesla Model X. Однако успеют ли они приехать в Украину на протяжении 2021 года? Что точно успеет приехать – так это кроссовер Mercedes EQC, поставки которого в Украину стартуют прямо сейчас. Да и в целом линейка EQ развивается активно: недавно дебютировал Mercedes EQA (электромобиль-аналог кроссовера GLA) и уже весной его обещают привезти в Украину. Вскоре ждем Mercedes EQS (премиальный седан, аналог S-класса) – к нам электрокар должен приехать осенью, под конец года. Кроме того, «трехлучевая звезда» обещает подзаряжаемые гибриды – седаны S580e и C300e.

Конкурент-«немцы» следят друг за другом: к примеру, активно развивается линейка электромобилей Audi. Так, недавно что стартовали продажи Audi e-tron Sportback (купе-версия кроссовера e-tron), на протяжении 2021 года в Украину должны пожаловать «подогретые» версии Audi e-tron S и Audi e-tron Sportback S. А «вишенкой на торте» станет запуск у нас электрокара Audi RS e-tron GT. Наконец, также ждем новинок от BMW: электрокары iX и iX3 должны приехать в Украину во втором полугодии. Плюс будет расширенная гамма модели Porsche Taycan – кроме стартовой версии, в Украину также пожалует и универсал, прообразом которого являлся концепт Cross Turismо.

Среди «народных» электромобилей тоже найдется немало интересных моделей. Успешный старт Peugeot 2008 в прошлом году поддержит его электрическая версия в нынешнем: ждем e-2008. Попутно ждем и другие электромобили на аналогичной платформе – Citroen e-C4, Opel Mokka-e, DS 3 Crossback E-Tense. Все модели стартуют во второй половине 2021 года. Пока окончательно не подтверждены, но все-таки на протяжении 2021 года в Украину могут приехать еще как минимум парочка интересных электромобилей-«японцев». А вот чего точно не будет, так это хэтчбека Volkswagen ID.3 и кроссовера Volkswagen ID.4 – данные модели вряд ли приедут в Украину на протяжении не только 2021, но даже 2022 года. Однако не переживайте за Volkswagen: бренд подготовил много других ярких новинок для своих украинских фанатов, о которых расскажу ниже.

Нас ждет много новых электромобилей. Будут и относительно недорогие «народные» модели от Citroen, Opel, Peugeot. И электрокары-флагманы от Audi, Mercedes, Porsche, Tesla. Компактный электромобиль DS 3 Crossback E—Tense занимает промежуточное положение: мало того, что это небольшой «народный» кроссовер, от молодой «премиум»-марки, так еще и представитель линейки E—Tense, где собраны электрифицированные автомобили – и чистые электрокары, и подзаряжаемые гибриды…

К примеру, модель DS 7 Crossback E-Tense: кроссовер-гибрид с бензиновым двигателем, парой электромоторов, полным приводом, возможностью движения исключительно на электротяге. На протяжении 2021 года в Украине стартуют продажи обновленных версий моделей Jaguar E-Type и Jaguar F-Type, которые также будут доступны в PHEV-исполнениях. Еще один представитель «британцев» – кроссовер Range Rover Velar PHEV.

Кроме того, на протяжении года дебютируют обновленные версии Volvo XC40, XC60, XC90 в исполнения Recharge (это фирменное название подзаряжаемого гибрида Volvo). И главной особенностью станет новая батарея, которая позволит проезжать дистанцию до 100 км на электротяге. Наконец, чтобы закрыть тему подзаряжаемых гибридов: ждем Land-Rover Defender PHEV и Peugeot 3008 Hybrid4. Заметили, сколько новинок-кроссоверов?…

«Кроссовер всему голова» – похоже, данный сегмент станет еще больше

Если направление электрификации стало мега-популярным в последние лет 5-10, то идея кроссовера является таковой вот уже четверть века и не теряет «оборотов». Все хотят быть похожими на кроссоверы!

Из недавних примеров – Honda Jazz Crosstar и Volkswagen T-Cross: пусть эти автомобили вышли в самом конце 2020-го, но фактически урожай продаж будут собирать уже в 2021-м. Причем в классе B-SUV явно будет не скучно: недавно были оглашены цены на Hyundai Venue (на ступеньку ниже модели Creta), плюс летом ждем обновленную версию Opel Crossland. Тогда же дебютирует и полностью новый кроссовер Opel Mokka (именно ДВС-версия, в дополнение к отмеченному выше электромобилю). Кстати, снова сильны позиции группы PSA – ведь помимо уже упомянутых новинок Opel и Citroen, также на рынок прямо сейчас выходит обновленный кроссовер Peugeot 3008, а вскоре за ним последует и крупная модель Peugeot 5008 в обновленном варианте.

Сильное предложение по кросс-новинкам исход и от бренда Hyundai: в дополнение к упомянутой новинке Venue, под самый конец 2020-го был анонсирован старт продаж Paliside и обновленного Santa Fe, недавно объявлены цены для Tucson нового поколения, а еще на протяжении 2021-го обещают обновленную модель Kona. Ждем много новинок от «японцев» Nissan: новые поколения популярных моделей Juke и Qashqai, плюс стильный премиальный купе-кроссовер Infiniti QX55. Сильными конкурентами выступят кроссоверы Audi: на протяжении года в Украине ожидается старт продаж обновленных моделей Audi Q2 и Audi Q5, а также новинки Audi Q5 Sportback. Плюс будет существенно увеличено предложение различных спортивных S-моделей: ждем Audi SQ5 и Audi SQ5 Sportback, Audi SQ7 TFSI и Audi SQ8 TFSI. Да и в целом – сегмент «горячих кроссоверов» растет: на протяжении года у нас должны стартовать продажи Cupra Formentor, Ford Puma ST, обновленного Porsche Macan и новых версий Porsche Cayenne Coupe. Наконец, чтобы закрыть тему дорогих премиум-моделей: прямо сейчас стартуют продажи новых версий Defender (3-дверный кузов, 3-литровые дизели), а под самый конец года ожидается новый «большой» Range Rover.

А теперь вернемся к народным автомобилям – в прямом смысле этих слов: одной из главных новинок 2021 года на рынке Украины должен стать обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan, на который уже открыт прием заказов. Также во втором квартале «приедет» Mitsubishi Eclipse Cross «фейслифт», плюс ждем новый кроссовер Renault (возможно, это будет увеличенный Duster). К слову, если рассматриваете недорогой универсальный «кросс» для семьи, то как вариант появятся новые модели от китайских брендов: JAC JS8, HAVAL Jolion (приедет летом), третье поколение HAVAL H6 и даже его купе-версия H6x (приедет под конец года, причем обещают как 2-литровый турбо-мотор, так и 1,5-литровый гибрид).

В стане кроссоверов и внедорожников заметное пополнение – как обновленные версии уже известных моделей, так и кардинально новые автомобили. Разные бренды, разные классы, разные цены – покупателям будет из чего выбрать.

Стильные «малыши», недорогие (и дорогие) седаны, вены для семьи и работы

После огромного перечня кроссов и внедорожников все размеров и классов, казалось бы, традиционные легковые автомобили уйдут «в тень». Но это не так: нашлось много интересных и ярких новинок. Причем порой они приходят, откуда не ждали – к примеру, весной в Украине стартуют продажи Mazda6 с мощным 2,5-литровым турбо-мотором, а под конец года «приедет» Mazda3 с 2-литровым двигателем. Mazda, я тебя узнаю!

Среди других моделей С-класса – еще в конце 2020-го в Украину прибыл обновленный Hyundai i30, прямо сейчас стартуют продажи нового поколения Hyundai Elantra. Мощную оппозицию ему составит обновленный седан Renault Megane. Плюс любителей «европейцев» порадуют полностью новые поколения Citroen C4, Volkswagen Golf, SEAT Leon. Последний сразу приедет в кузовах «хэтчбек» и «универсал», с 1,4-литровым бензиновым мотором или 1,5-литровым гибридным агрегатом mHEV, также заявлена версия с полным приводом. Пожалуй, это важнейшая новинки для SEAT. Но не единственная! Потому, что еще ждем обновленную модель SEAT Ibiza FL. Плюс среди компактных городских моделей обязательно следует упомянуть Hyundai i10 (приедет на протяжении года), а также обновленное семейство 3- и 5-дверных хэтчбеков MINI.

Если говорит о более крупных моделях, то откроем список китайской моделью JAC J7: традиционное «много автомобиля за мало денег» здесь подкрепляется стильным и аккуратным дизайном. А продолжим парочкой автомобилей от Volkswagen: наконец к нам доберутся обновленные модели Passat и Arteon – причем последний также будет предложен в варианте Shooting Brake. Альтернативу в виде стильно универсала с динамичным характером может составить Jaguar XF – также в обновленном варианте и также с кузовом Sportbrake, который дополнит традиционный седан. Кстати: если вас заинтересует подобная модель в поисках «чего-то особенного», то значит заинтересует и новый DS 9 – как крупный бизнес-седан и наследник легендарной модели DS, с которой начиналась история бренда. Наконец, любителей классики ждет целая россыпь новинок от Mercedes: уже летом в Украине ждем люкс-вариант Mercedes-Maybach для S-класса, на протяжении года должен дебютировать новый Mercedes C-класса W206 (седан и универсал), а под конец года – новый роскошный родстер SL.

И, наконец, пару слов о венах, фургонах, пикапах. Так, недавно в Украине дебютировало семейство Volkswagen T6.1 – пожалуй, один из главных венов 2021 года. Но не единственный: вскоре ждем в Украине Volkswagen Caddy пятого поколения. А еще в первом полугодии заявлен вен Renault Trafic. Наконец, на протяжении года будут добавлены новые версии для пикапа Ford Ranger.

От мала до велика – в прямом смысле: в 2021 году на рынок Украины выйдут небольшие сити-кары, народные седаны С-класса, автомобили бизнес-класса, новые вены и фургоны.

Послесловие: так что нас ждет в 2021 году?

Как видите, в трех вышеописанных группах новинок прослеживаются три интересные тенденции для украинского автомобильного рынка на 2021 год. Во-первых, электрификация коснулась Украины самым явным образом: много электромобилей, много подзаряжаемых гибридов, разные классы, разные бренды – все это ведет к увеличению продаж. Во-вторых, аналогичное утверждение можно сказать и о кроссоверах. Со столь огромным предложением для выбора – можно не сомневаться, что 2021 год снова завершится тотальным рыночным преимуществом SUV-моделей. В-третьих, на данном фоне по-прежнему снижается количество классических легковых автомобилей. Но тем более интересными и уникальными становятся предложения: нужно сделать яркий автомобиль, чтобы его продать. Плюс не забывайте сегмент коммерческих автомобилей (LCV), который почти не был затронут, но реально является важным для ряда «игроков» рынка: Peugeot/Citroen, Volkswagen, Renault.

И ведь тут далеко не все новинки 2021 года – а в списке уже собралось порядка полусотни моделей и модификаций. Жаль, но попросту невозможно собрать «все-все-все» по рынку: некоторые компании подготовили сюрпризы, которые пока не хотят называть; есть заготовки моделей на второе полугодие 2021-го; имеются ожидание на парочку интересных электрокаров, которые еще не подтверждены окончательно. Как видите, автомобильный рынок Украины невелик с точки зрения объема продаж, но активен в продвижении новинок. А это означает, что мне по-прежнему найдется, о чем писать. А вам – найдется, что купить!