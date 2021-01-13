За полный 2020 год украинцы приобрели 7455 электромобилей (более 90% — б/у со средним возрастом 5 лет), в лидерах Nissan и Tesla

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Компания «Укравтопром» сообщила, что в декабре 2020 года украинцы приобрели 632 электромобиля, что на 8% больше, чем годом ранее. Основную массу в декабрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге составили легковые автомобили — 598 штук (+7% к декабрю 2019р.). Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц составило 34 штуки (+36%).

Как и ранее, в структуре украинского рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов, продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в декабре прошлого года составила: в части легковых 86%, а в коммерческом сегменте 97%.

За полный 2020 год украинцы приобрели и поставили на учет 7455 автотранспортных средств на электротяге, что всего на 1% меньше по сравнению с 2019 годом. Из этого количества: легковых авто — 7095 шт. (из них новых только 9%), коммерческих — 359 шт. (новых — 3%) и один электробус (2019 г.в.). Средний возраст зарегистрированного в 2020 году электрического секонд-хенда составил: у легковых автомобилей — 5 лет, у коммерческих — 7 лет.

Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf — за истекший год сразу 2180 таких моделей пополнили автопарк страны. На втором месте следует Tesla Model 3 с результатом 865 автомобилей, на третьем — Tesla Model S (753 шт.), на четвертом — Chevrolet Bolt (474 шт.), на пятом — Tesla Model X (366 шт.).

Лучший результат в продажах новых электромобилей принадлежит автомобилю Audi E-Tron, который выбрали 122 покупателя. На рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон Renault Kangoo Z.E — в прошлом году украинские номера получили 304 электромобиля этой модели, из которых только 7 были новыми.

Напомним, что за полный 2020 год украинцы приобрели 85,5 тыс. новых автомобилей (19,16% рынка) и 353,4 тыс. б/у автомобилей (79,17% рынка), таким образом электромобили с результатом 7,455 тыс. штук занимают долю всего 1,67% всего авторынка Украины.

Источник: Укравтопром