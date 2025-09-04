Банковская революция: уничтожат ли стейблкоины финансовых гигантов?

Принятие американского законодательства о стейблкоинах, известного как GENIUS Act, заставило многие страны задуматься. Токены, обеспеченные долларом США, усилят его доминирование в международных платежах и со временем даже могут заменить некоторые платежные системы Круг и Полоса, Visa и Mastercard уже занервничали. Европейский центральный банк даже предупредил о потере монетарной автономии и росте геополитической зависимости от США. Некоторые страны бросились обновлять или добавлять регулирование для стимулирования выпуска собственных стейблкоинов, привязанных к национальным валютам, прибегли к ограничению использования иностранных стейблкоинов.

Действительно ли стейблкоины — зло?

Стейблкоины, как минимум, подчеркнули распространенные недостатки современных финансовых систем и показали, как новые технологии могут их исправить. Они становятся все популярнее, поскольку позволяют быстрые и дешевые переводы и расчеты даже за рубежом. Об этом свидетельствует то, что оборот стейблкоинов удвоился за последние 18 месяцев. Ежедневные трансакции уже составляют около $20-30 млрд. Но это все еще менее 1% мировых денежных потоков. К концу первого квартала 2025 года объем денежных переводов достиг 3% от $200 трлн от общего объема мировых трансграничных платежей. Объем операций на рынках капитала (в основном обмениваемых на казначейские векселя, а также расчетов при покупке облигаций, фондов и других ценных бумаг) составил чуть менее 1% от мировых операций на рынках капитала. Объем, использованный для покупок криптовалют, составил почти $20 трлн.

Традиционная инфраструктура платежей ежедневно обрабатывает от $5 до $7 трлн глобально (включая институциональные, коммерческие и потребительские денежные переводы), согласно данные Swift и Банка международных расчетов.

По оценке аналитиков, с текущими темпами роста, объемы трансакций со стейблкоинами могут превысить объемы традиционных платежей менее чем за 10 лет. И даже быстрее, в зависимости от темпов внедрения.

Рост популярности стейблкоинов также показывает отсутствие доверия к центральным банкам и валютам многих стран. Правительства, регуляторы и центральные банки должны исправить следующие недостатки.

Скорость. Задержки в расчетах от одного до трех рабочих дней при использовании традиционных платежных систем, особенно при отправке платежей за границу.

Задержки в расчетах от одного до трех рабочих дней при использовании традиционных платежных систем, особенно при отправке платежей за границу. Стоимость. Традиционная обработка платежей обычно предполагает участие нескольких посредников (например, банков-корреспондентов и клиринговых палат). Поэтому этот процесс может привести к взиманию сразу нескольких комиссий.

Традиционная обработка платежей обычно предполагает участие нескольких посредников (например, банков-корреспондентов и клиринговых палат). Поэтому этот процесс может привести к взиманию сразу нескольких комиссий. Прозрачность. Сложная устаревшая инфраструктура может скрывать маршрутизацию и статус платежей, особенно при международных переводах.

Сложная устаревшая инфраструктура может скрывать маршрутизацию и статус платежей, особенно при международных переводах. Доступность. Платежные системы, зависящие от традиционной банковской системы, обычно работают только в стандартные рабочие часы.

Платежные системы, зависящие от традиционной банковской системы, обычно работают только в стандартные рабочие часы. Инклюзивность. Поскольку значительная часть традиционной платежной инфраструктуры зависит от банков, многие люди не охвачены или исключены из правил KYC и сталкиваются с другими препятствиями, такими как необходимость удостоверения личности государственного образца или нескольких подтверждений места жительства.

Также растут потребности в торговых расчетах, платежах между предприятиями, трансграничных платежах, розничных денежных переводах и автоматизированных платежах (например, от правительства). В результате за последнее десятилетие вырос спрос на более адаптивные, оперативные, недорогие, безопасные и инклюзивные глобальные платежные решения. И пока только стейблкоины удовлетворяют большинство этих потребностей.

Еврозона против США

Еврозона имеет общую валюту — евро — и жестко регулируемые финансовые рынки, но не имеет единой платежной системы. Европейский центробанк находится в процессе создания цифрового евро. Страны, которым не хватает экономического и финансового веса, и чьи валюты не имеют доверия собственных граждан, имеют еще большие опасения быть захваченными стейблкоинами, обеспеченными долларом.

В 2023 году введены первые широкомасштабные регуляторные рамки, в частности введен Регламент рынков криптоактивов (MiCA) для стейблкоинов в Европейском Союзе, Закон о финансовых услугах и рынках в Великобритании и аналогичные лицензионные меры в Гонконге, Японии и Сингапуре. В Украине пока только рассматривают законопроект о регуляции, который также будет учитывать стандарты MiCA.

Китай и Индия имеют отличные внутренние платежные системы. Однако обе страны время от времени страдают от ослабления доверия иностранных инвесторов к их валютам и центральным банкам, и обе до сих пор имеют валютные ограничения. В этих странах стейблкоины не только угрожают росту национальных валют, но и со временем могут заменить банковские депозиты и подорвать коммерческие банки.

Много плюсов, но не без рисков

Многие банки уже принимают меры для «токенизации» своих депозитов, позволяя их легкое использование для транзакций на блокчейне, снижают комиссии за международные платежи. То есть, новый конкурент стимулирует традиционные системы улучшать эффективность, чтобы удержать клиентов. Но правительства и банки пока не успевают. Общая стоимость выпущенных стейблкоинов удвоилась за 18 месяцев: со $120 млрд до $250 миллиардов долларов. По прогнозам, к концу 2025 года эта цифра достигнет более $400 млрд, а к 2028 году — $2 трлн.

Параллельно с этим выпущен ряд доходных токенов, эквивалентных наличности, которые обычно представляют инвестиции в базовые краткосрочные государственные ценные бумаги, включая BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ($2,9 млрд); Franklin OnChain US Government Money Fund (акции которого представлены токеном BENJI) ($0,8 млрд); и Ondo Short-Term US Treasuries Fund ($0,7 млрд).

По своей сути эти токены не стейблкоины, но номинированы в долларах, что создает потенциал для нового платежного средства, которое можно использовать в точках продаж, да еще и получать доход в режиме реального времени.

Коммерческим банкам будет трудно выжить, если они уступят свою роль в посредничестве платежей. Им придется найти способы, чтобы достойно конкурировать. Стейблкоины играют ценную роль в катализации улучшений на финансовых рынках и заставляют коммерческие и центральные банки повышать свой уровень.

Крупные финансовые учреждения уже принимают более активное участие в токенизации наличности. Например, это JPM Coin от JPMorgan, который использует токенизированные банковские депозиты для расчетов в режиме реального времени в сети между институциональными клиентами (на общую сумму более $1 млрд ежедневно). Платформа активов на основе блокчейна под названием Canton Network экспериментирует с токенизированными депозитами и наличными (Citibank, Goldman Sachs и UBS). Некоторые банки токенизируют деньги коммерческих банков для перемещения стоимости в режиме реального времени между внутренними реестрами и регионами, особенно для внутридневного позиционирования ликвидности (Partior).

Также проводятся межбанковские и центральнобанковские эксперименты, в частности такие: Project Guardian, который исследует токенизированную наличность для трансграничной торговли иностранной валютой и ценными бумагами (Monetary Authority of Singapore с DBS, HSBC и Standard Chartered). Project mBridge использует токенизированные деньги центрального банка для трансграничных расчетов (центральные банки Китая, Гонконга, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов). Project Helvetia изучает работу с токенизированными деньгами центрального банка для расчетов по токенизированным финансовым активам (Bank for International Settlements, SIX и Швейцарский национальный банк).

Однако использование стейблкоинов все еще рискованно. Возможна отвязка от валютной единицы, в основном из-за неопределенности в отношении резервов. Кроме того, как и любая цифровая валюта, безопасное хранение требует тщательной защиты ключей от кражи.

Владельцы стейблкоинов не владеют и не имеют юридических претензий на базовые активы, несмотря на гарантии выкупа от эмитентов. Хотя сам стейблкоин может оставаться безопасно в блокчейне, в случае банкротства владельцы могут рассматриваться как необеспеченные кредиторы и не иметь полных прав доступа к резервам. Без правовой защиты владельцы стейблкоинов вынуждены полагаться только на доверие и честность частного эмитента без гарантии защиты со стороны центрального банка или правительства.

Источники: FT, McKinsey