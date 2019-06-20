Что будет со смартфонами Huawei? Разбираем мифы вокруг ситуации с компанией





16 мая Министерство торговли США внесло Huawei и 70 связанных с ней фирм в список юрлиц, которым запрещено использовать американские компоненты и технологии. После этого ряд компаний, которые попадают под юрисдикцию США, объявили о сворачивании сотрудничества с китайским производителем. Лавина новостей, которая началась с решения Google в будущем прекратить лицензировать свои сервисы для Huawei, породила массу слухов и домыслов вокруг ситуации, которая складывается с компанией. Поэтому я решил собрать главные из них и ответить имеющимися фактами, чтобы прояснить ситуацию для тех, кто пристально не следит за новостями о Huawei.

Миф №1: на смартфонах Huawei перестанет работать Android, и компания больше не сможет использовать эту операционную систему

Нет, этого не произойдёт. Дело в том, что Android – это проект с открытым исходным кодом, который Google разрабатывает в партнёрстве с производителями смартфонов, и в том числе с Huawei. Исходный код Android называется Android Open Source Project (AOSP) и распространяется по лицензии Apache, которая даёт право производителям использовать программное обеспечение для любых целей, свободно распространять, а также изменять. Единственное ограничение – нельзя менять название. То есть пользователь должен знать, что использует систему на основе Android, а также то, что это программное обеспечение с открытым исходным кодом. Соответственно, Huawei для использования Android не требуется разрешение Google, и даже несмотря на требования правительства США компания никак не сможет препятствовать любому производителю создавать на основе AOSP свои прошивки для смартфонов.

Миф №2: смартфоны Huawei не будут получать обновления Android

Этот слух появился после пропажи с веб-сайта для разработчиков, на котором Google выкладывает предварительные сборки новой версии операционной системы Android Q, модели Huawei Mate 20 Pro. Никто никогда не называл причины исключения смартфона из того списка, но это послужило причиной спекуляций по поводу того, будут ли вообще смартфоны Huawei получать новые версии Android. Причём сама компания изначально говорила о том, что будет продолжать послепродажную поддержку уже выпущенных смартфонов и они будут получать обновления безопасности. Как бы там ни было, а на сегодняшний день Huawei Mate 20 Pro вернули в список смартфонов, на которые можно установить бета-версию Android Q. При этом ресурс XDA-Developers опубликовал скриншоты интерфейса EMUI 10, основанного на Android Q. Его тестировали на флагмане Huawei P30 Pro, и, судя по всему, именно эта модель первой получит обновление до новой версии Android.

Миф №3: на смартфонах Huawei перестанут работать сервисы и приложения Google

Мы уже разобрались, что Google не может запретить Huawei использовать Android, но вот что касается сервисов и приложений компании, к которым относится Google Play, Gmail, карты, Google Drive и другие, то они распространяются по лицензии. Поэтому именно Google решает, на каких устройствах они могут быть, а на каких – нет. К счастью, и в правительстве США, и в самой компании понимают, что они не могут оставить существующих пользователей смартфонов Huawei без сервисов. Поэтому на уже выпущенных моделях все приложения и сервисы Google будут работать и обновляться без проблем. Более того, уже на следующий день после введения санкций (21 мая) Министерство торговли США сразу же их отсрочило, выдав Huawei лицензию на 90 дней. Поэтому все смартфоны или планшеты компании на Android, которые выйдут до конца августа, тоже получат сервисы Google и будут дальше поддерживаться Google. Также вполне возможно, что санкции снова отсрочат или вообще отменят. В любом случае, для тех, кто уже купил смартфон Huawei или собирается купить одну из уже вышедших моделей, ничего в плане сервисов Google не изменится.

Миф №4: на смартфонах Huawei не будет работать Wi-Fi

Этот слух появился из-за информации о том, что организация Wi-Fi Alliance, которая занимается разработкой и сертификацией стандарта беспроводной связи Wi-Fi, ограничила участие Huawei в своей деятельности. Ещё во время анонса ограничений в Wi-Fi Alliance заявили, что китайский производитель сможет и дальше использовать эту технологию беспроводной связи, и это тем более никак не коснётся существующих устройств Huawei, которые имеют всю необходимую сертификацию. На данный же момент Wi-Fi Alliance пока и вовсе полностью восстановил членство Huawei в организации.

Данную информацию распространили некоторые СМИ, неправильно интерпретировав заявление Facebook. Дело в том, что по партнёрскому соглашению приложения социальной сети предустанавливаются на смартфоны Huawei ещё на заводе, вместе с прошивкой. Вот именно от этого в Facebook решили пока отказаться, чтобы перестраховаться в случае продления санкций. Но при этом у пользователя есть возможность установить приложения социальной сети из магазина Google Play, как и на любом другом Android-смартфоне.

Миф №6: все смартфоны Huawei скоро переведут на собственную операционную систему

Как стало известно после введения санкций против Huawei со стороны США, с 2012 года компания действительно разрабатывает свою собственную операционную систему для мобильных устройств. Сейчас она носит кодовое название HongMeng, но после релиза может получить более звучное название Ark OS. По крайней мере, оба названия уже зарегистрированы в нескольких странах. На данный момент известно, что новая ОС Huawei полностью совместима с приложениями, которые работают на платформе Android, и что она уже тестируется на 1 млн устройств. Кроме этого, с тестированием HongMeng помогает крупнейший интернет-провайдер в Китае Tencent, а также производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в Huawei серьезно намерены использовать собственную разработку, чтобы заменить Android. Впрочем, в самой компании не раз заявляли, что они уже внесли большой вклад в развитие Android Open Source Project и не планируют полностью от него отказываться. Соответственно, как бы ни сложилась ситуация с санкциями США, нынешнее поколение смартфонов Huawei продолжит работать на Android.