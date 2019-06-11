Huawei уже тестирует ОС HongMeng на 1 млн смартфонов и готовится к полноценному релизу осенью или следующей весной





После того, как правительство США запретило передачу американских технологий компании Huawei, это вызвало проблемы с доступом к операционной системе Google Android. В то же время, такой шаг подтолкнул китайскую компанию к внедрению собственной мобильной операционной системы.

О том, что в недрах Huawei разрабатывается собственная альтернатива американской операционной системе, было известно уже некоторое время. Весной этого года глава китайского технологического гиганта Ричард Ю заявил, что его компания готова перейти c Android и Windows на собственную ОС уже в этом году. А последующие события с запретом доступа к американским технологиям только ускорили процесс разработки и внедрения собственной мобильной операционной системы Huawei, которая известна под названием HongMeng. По данным China Daily, Huawei уже отправила для тестирования 1 млн смартфонов с этой ОС.

Как сообщают осведомлённые источники, новая операционная система HongMeng совместима со всеми Android-приложениями и имеет «расширенные функции безопасности для защиты личных данных».

Генеральный директор бизнес-группы Huawei Юй Чэндун заявил, что новая ОС компании будет доступна для широкой публики уже этой осенью или следующей весной. Он также сообщил, что HongMeng будет совместима со смартфонами, планшетами, компьютерами, автомобилями, телевизорами и умными носимыми устройствами.

Отмечается, что Huawei начала разработку собственной операционной системы ещё в 2012 году. Компания якобы была обеспокоена доминированием Android и начала работать над проприетарной ОС, которая могла бы заменить Android в случае, если в будущем компания столкнётся с какими-либо ограничениями, что фактически и произошло в этом году. Эта обеспокоенность вылилась в создание специальной команды по разработке собственной ОС, ставшей частью Huawei 2012 Laboratories – подразделения, которое занимается технологическими разработками, исследованиями и инновациями.

По словам людей, близких к проекту, ОС Huawei основана на достаточно лёгком микроядре, которое может быстро реагировать на настройки. Команда инженеров Huawei также изучала Android и iOS, чтобы учиться на этих операционных системах.

Добавим, Huawei зарегистрировала товарные марки Huawei Ark OS и Huawei Hongmeng в нескольких странах. Сообщается, что название HongMeng OS будет применяться для ОС, используемой в Китае, а Ark OS станет названием операционной системы для мирового рынка.

Источник: indiashopps