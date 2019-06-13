Tencent, Xiaomi и Oppo помогают Huawei с тестированием собственной мобильной ОС, которая «на 60% быстрее, чем Android»





Как известно, компания Huawei Technologies ударно готовится к выпуску собственной операционной системы, которая станет альтернативой Android на ее смартфонах. Буквально на днях сообщалось, что китайский производитель уже отгрузил 1 млн смартфонов с этой ОС, которые будут использоваться для тестирования перед официальным запуском платформы, намеченным на осень. Сейчас же появилась первая информация касательно быстродействия этой ОС в сравнении с Android.

По данным государственного издания Global Times, на которое ссылается источник, крупнейший китайский интернет-провайдер Tencent наряду с производителями смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo активно сотрудничают с Huawei в рамках проекта собственной мобильной ОС HongMeng (как бы она не называлась в итоге). Так вот китайское издание утверждает, что по итогам первых тестов мобильная ОС Huawei превосходит Android по показателю быстродействия на 60%. Примечательно, что немногим ранее аналогичное заявление о приросте быстродействия до 60% сделал глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю. И хотя в свежей публикации Global Times подтверждает превосходство ОС Huawei над Android по быстродействию, никаких фактических доказательств в пользу этого утверждения издание не предоставляет. Так что по-прежнему неясно, каким именно образом Huawei собирается добиться столь ощутимого прироста быстродействия. Здесь можно вспомнить, что ранее Huawei упоминала фирменный компилятор Ark, позволяющий существенно ускорить Android. Но все же хотелось бы посмотреть на комплексное сравнительное тестирование смартфонов с Android и моделей с HongMeng.

За последнюю неделю было множество противоречивых слухов касательно сроков выпуска мобильной ОС Huawei, включая сообщения об июньской презентации ОС HongMeng. Последние же указывают на то, что ОС HongMeng дебютирует в октябре одновременно с линейкой флагманских смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. В интервью Global Times Ричард Ю отказался назвать точную дату запуска продукта, заявив, что пока она держится в секрете.

К настоящему моменту Huawei уже подала заявки на регистрацию товарных знаков HongMeng в различные патентные ведомства по всему миру. Одновременно с HongMeng китайский производитель также зарегистрировал еще несколько торговых марок — Huawei Ark OS, Huawei Ark, а также отдельно Ark OS. Есть предположение, что HongMeng платформа будет называться в Китае, тогда как Ark — это название ОС для международного рынка.

Если Global Times расхваливает HongMeng, явно пытаясь вселить уверенность, что отключение от Android не станет большой проблемой для Huawei, то менее зависимое от государства издание South China Morning Post в свою очередь оценивает ситуацию под другим углом. В соответствующем материале с оценкой того, сможет ли Huawei выжить в противостоянии с США без достижения компромисса во время переговоров между лидерами стран, издание пишет, что конфликт стал хорошим стимулом для противодействующих сторон, но зависимость Huawei от технологий американских компаний оказалась слишком высока и китайский производитель не был готов к тому, что все будет разворачиваться столь стремительно. С учетом непредсказуемости решений Дональда Трампа и неуступчивости китайского лидера Си Цзиньпина сложно делать какие-либо прогнозы по поводу того, чем завершится вся эта история. Но одно можно сказать наверняка — другие технологические компании, в том числе американские, тоже понесут потери. Главный вопрос в том, насколько существенное влияние все эти негативные метаморфозы, связанные с Huawei и США, окажут на мировую индустрию и обычных пользователей.

Источник: Forbes