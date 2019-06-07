Facebook запретила предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei





Как сообщает Reuters, Facebook больше не позволяет компании Huawei предварительно устанавливать свои приложения на её смартфонах. Это очередной пример того, как западные технологические компании разрывают связи с китайским телекоммуникационным гигантом после введения против него санкций администрацией президента США Дональда Трампа.

Владельцы смартфонов Huawei по-прежнему смогут загружать и использовать такие приложения, как WhatsApp, Instagram и само основное приложение Facebook. Также они будут продолжать получать обновления для этих приложений через магазин. Компания Huawei просто не сможет включать их «из коробки», что обычно делается вместе с другими предварительно загруженными сервисами, такими как Twitter.

Очевидно, Facebook использует отличный от Google подход к санкциям в отношении Huawei. Компания Google получила временную лицензию для продолжения отправки обновлений безопасности на существующие смартфоны Huawei. Устройства, которые в настоящее время находятся в магазинах или «те, которые ещё не были отправлены или даже не были изготовлены», будут по-прежнему иметь предустановленные сервисы Google. Однако Reuters утверждает, что Facebook запрещает предварительную установку на «любой смартфон, который ещё не покинул завод».

Такой шаг вряд ли вызовет значительные последствия для Huawei. Прекращение сотрудничества с Google и ARM будет более болезненным, так как компания не сможет полноценно использовать основные сервисы Android и разрабатывать собственные чипы.

Добавим, ранее стало известно, что Foxconn приостановила производство смартфонов Huawei из-за сокращения объёмов поставок.

Источник: The Verge