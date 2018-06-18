Десонг Ра, президент Samsung Electronics Украина: «К 2020 году Samsung стремится соединить все свои продукты в одну экосистему»

В начале этого года украинский офис Samsung возглавил новый президент, им стал Десонг Ра, уже работавший в нашей стране с 2005 по 2009 год. Мы решили пообщаться с ним о положении компании в Украине, её планах и возможностях.

Как вы оцениваете работу украинского офиса Samsung? Какие сильные и слабые стороны работы компании в Украине вы могли бы отметить?

Офис Samsung в Украине мы открыли в 1996 году, и за всё это время нам удалось построить правильную организационную структуру с хорошей командой, способной принимать разумные решения. Также благодаря высокой репутации бренда Samsung, нам удаётся привлекать сотрудников с отличными профессиональными качествами. Это одна из сильных сторон украинского офиса нашей компании. А что касается слабых сторон, то, к сожалению, покупательская способность в Украине остаётся на невысоком уровне по сравнению с такими продвинутыми странами как США или Великобритания, где граждане имеют больше возможностей купить продвинутые и премиальные продукты. Украинский рынок в большей степени ориентируется на функциональные, но доступные устройства, в то время как топовый сегмент является сравнительно небольшим, что непосредственно влияет на размеры и возможности роста бизнеса в Украине. Тем не менее, развитие в премиальном сегменте — это то, над чем украинский офис Samsung сейчас работает.

Начиная с этого года ситуация на украинском рынке стала лучше?

Основные трудности на украинском рынке были 3-4 года назад, но начиная с прошлого года мы увидели отчётливые признаки его восстановления, и рассчитываем, что его рост продолжится и в этом году.

Есть ли у Samsung проблемы с ведением бизнеса в Украине? Что нашей стране следовало бы сделать, чтобы Samsung было интереснее больше в нее инвестировать?

Компания Samsung является одним из крупных плательщиков налогов в Украине, и мы верим в важность честности, поэтому работаем только в рамках действующего законодательства. Но для компании, которая идёт этим путём в Украине есть трудности, связанные с игроками рынка, которые используют пробелы в законах или умышленно нарушают их, чтобы импортировать товары без уплаты налогов. Благодаря этому, они имеют преимущество в цене. И нас, как компанию, которая сертифицирует свои устройства и инвестирует в локализацию сервисов и контента для пользователей, это делает менее конкурентными. Ведь для Samsung очень важно обеспечивать потребителям высокое качество товаров и послепродажного сервиса. А устройства, которые были завезены в страну не должным образом и продаются по более низкой цене, не гарантируют правильную работоспособность. Возьмите к примеру мобильные телефоны, наши официальные модели мы тестируем во всех вариантах локального окружения, чтобы обеспечить их оптимальную работу в сетях местных операторов. Безусловно, есть общепринятые стандарты, при которых любой телефон будет работать в мобильной сети, но это не значит, что он будет работать идеально в сетях украинских операторов. Потому что в каждой стране есть свои особенности, включая разную архитектуру, базовые станции, расстояния между ними, разную ёмкость сети и природный ландшафт. И мы обращаем внимание на эти, казалось бы несущественные, вещи во время тестирования своих телефонов. Поэтому у Samsung есть определённые опасения по поводу опыта эксплуатации потребителями неофициально импортированных устройств, которые продаются на украинском рынке. И если государство сможет решить эту проблему, то глобальный офис Samsung будет готов увеличить инвестиции в Украину.

На каких направлениях бизнеса вы планируете сфокусировать работу украинского офиса Samsung?

Samsung удерживает лидерские позиции в продажах целого ряда продуктов. Уже 12 лет мы являемся номером один на рынке телевизоров, также мы первые на рынке смартфонов, холодильников и многих других устройств. Раньше все наши продукты продавались отдельно и таргетировались на разные аудитории, но сейчас, и это не только видение Samsung, но и фокус остального мира, индустрия электроники должна объединить все устройства, чтобы повысить удобство работы с ними и предложить пользователям новые возможности. К 2020 году Samsung стремится соединить все свои продукты в одну экосистему, это уже было озвучено нашим CEO в начале этого года. Сегодня у Samsung есть телевизоры со Smart TV, смартфоны, роботы-пылесосы и даже холодильники, стиральные машины с Wi-Fi. Но то, чего мы хотим добиться на этом поприще — это не только подключаемые к интернету устройства, а целые сценарии их использования, которые могут облегчить повседневные задачи пользователей. Поэтому основной фокус Samsung, в том числе в Украине, заключается не только в характеристиках отдельных устройств, но также в реализации их возможности соединяться друг с другом и обмениваться информацией.

Продажи каких устройств для компании в этом году в приоритете?

Среди продуктов Samsung Electronics, безусловно, одно из ключевых мест занимают смартфоны, рынок которых всё ещё активно растёт. Но для конечных пользователей важны разные устройства, будь это стиральная машина, пылесос или микроволновая печь. Поэтому Samsung стремится предлагать сбалансированное портфолио продуктов. В украинском офисе мы также стараемся покрыть самые разные потребности наших пользователей, при этом нам важно повысить привлекательность бренда среди молодых людей, у которых отличаются как стиль жизни, так и потребности. Бренд Samsung должен оставаться молодым.

Есть ли у вас в планах запустить платёжный сервис Samsung Pay?

Со своей позиции мне это сложно комментировать, так как развитием Samsung Pay и ведением очерёдности его запуска в разных странах занимается штаб-квартира Samsung. Поэтому могу только отметить, что они будут запускать сервис в зависимости от своих возможностей.

Но по вашему мнению, для Samsung имеет смысл запускать Samsung Pay после того, как Google запустил в Украине Google Pay, а Apple соответственно Apple Pay, или это уже не важно?

Мне очень жаль, что мы не запустили Samsung Pay в Украине до того, как начал работать Apple Pay. Но я верю, что в конечном итоге именно Samsung Pay станет тем сервисом, которым будут довольны украинские пользователи.

Вы уже работали в Украине с 2005 по 2009 год, как по вашему мнению за это время изменился украинский рынок? Поменялись ли предпочтения покупателей?

Безусловно, но это касается не только украинского рынка, мир меняет очень быстро. В 2005 году в Украине мы продавали мобильные телефоны у которых были кнопки, и пользователи обращали больше внимания на дизайн. Сейчас он тоже важен для покупателей, но уже не настолько, как хороший дисплей или камера, которых в прошлом просто не было в мобильных устройствах из-за ограничений в технологиях. Сегодня потенциал смартфонов просто огромный. Например, если человек любит музыку, то в Galaxy S9 он получит отличное качество звука уже из коробки благодаря технологии Dolby Atmos и гарнитуре от AKG. В прошлом покупателям пришлось бы для этого выбирать отдельный музыкальный плеер или специальную версию телефона. Также сегодня мы видим расцвет голосовых помощников в смартфонах. И хотя наш Bixby пока имеет языковые ограничения, но за ним стоит огромный объём данных, благодаря которому он понимает ваши привычки, паттерны использования и помогает использовать смартфон так, как удобнее вам. И все эти возможности не существовали раньше.

В последние несколько лет украинские покупатели начали больше обращать внимание на цену товаров, при этом стоимость смартфонов Samsung с каждым годом повышается, особенно если говорить о флагманах. Не планируете ли вы менять ценовую политику в отношении Украины?

На самом деле получается наоборот. Если сравнить смартфоны, вышедшие несколько лет назад, с современными моделями, то при том же уровне производительности цена новых аппаратов будет намного ниже. Что касается флагманов, то повышение их стоимости — это не какая-то политика Samsung, компания использует дорогие компоненты, чтобы пользователи получили отличный набор характеристик. Именно поэтому цена флагманских моделей не снижается так, как в бюджетном и среднем сегменте рынка. Samsung — это инновационная компания, и с каждым новым флагманским смартфоном мы стремимся представить то, чего раньше не было. При этом, у Samsung есть разработки, которые позволяют создать даже более продвинутые устройства, но если мы видим, что это выльется в слишком высокую цену для пользователей, то мы не занимаемся коммерциализацией этих технологий.

В последнее время Samsung в Украине активно продвигает флагманские смартфоны и модели среднего уровня, если у вас планы увеличить присутствие в среднем и бюджетном сегменте?

Это касается не только офиса Samsung в Украине, глобально наша компания проводит исследования, и каждый год разрабатывает стратегию по сегментам рынка. Исходя из этих данных Samsung производит смартфоны и создаёт предложения, которые должны удовлетворить потребности покупателей в каждом сегменте. Поэтому в действительности мы фокусируемся не только на флагманах или моделях среднего уровня, у нас сбалансированная линейка устройств, которая строится на основе исследования потребительских запросов.

Довольны ли вы работой фирменных магазинов Samsung, планируете дальше их развивать? Будете запускать онлайн-магазин?

Я горжусь тем, что здесь есть фирменные магазины Samsung. Когда я ранее работал в Украине их было около семи, и в то время насчитывалось лишь несколько стран, в которых у Samsung фирменные точки продаж были в таком количестве. Это был начальный период их развития, и, как видно, в Украине с самого начала было довольно много магазинов компании. При этом сами фирменные магазины Samsung — это то место, куда покупатели могут свободно прийти и попробовать новые возможности устройств Samsung и получить отличное сервисное обслуживание. Поэтому я считаю, что они очень важны в Украине, и верю, что это не только точка продаж, но и место, где бренд может себя представить, позволив покупателям больше узнать о Samsung и о потенциале компании. Что касается развития, то время от времени мы меняем концепцию их дизайна исходя из глобальных рекомендаций компании. Но увеличение количества магазинов сейчас не является нашим приоритетом. Безусловно, если появится новая интересная локация, то мы можем её обсудить, но в целом основной фокус сегодня — это ещё больше повысить стандартны обслуживания в наших фирменных магазинах. У нас сейчас нет онлайн магазина, сайт Samsung в Украине используется для предоставления пользователям информации, и мы пока не планируем это менять.

В целом, чего стоит ожидать украинским потребителям от Samsung в следующие несколько лет? Планируете ли развивать сервисное обслуживание и дополнительные сервисы?

Большинство из того что Samsung представит глобально, мы будем запускать в Украине. Безусловно, иногда это занимает больше времени, иногда задерживается, компания делает усилия, чтобы покупатели в Украине получали те же продукты и сервисы, что и во всем мире.