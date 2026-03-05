Обзор Samsung Galaxy S26 Ultra: новый Android-король

Каждый год серия Ultra эволюционирует по знакомому сценарию, получает более яркий экран, более быстрый чип, более широкую диафрагму и немного «тяжелее» ценник. Поэтому новенький Samsung Galaxy S26 Ultra привычно шлифует то, что и так работало, в нем нет суперобнов, зато есть одна киллер-фича и много мелких улучшений, которые в сумме должны дать ощущение более зрелого флагмана. Но действительно ли имеем шаг вперед, или просто аккуратный апдейт для тех, кому нужно самое свежее? Давайте разбираться.

Samsung Galaxy S26 Ultra 64 999 грн. Плюсы: большой и яркий дисплей; топовые процессор и производительность; флагманская система камер; для кого-то киллер-фичей станет Privacy Display; приятный виброотклик и громкие стереодинамики; адаптивная частота экрана; хорошая автономность. Минусы: минимальная комплектация; форм-фактор не для одной руки; цена в премиум-сегменте; необязательный S Pen. 9 /10 Оценка

Технические характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra

Параметр Характеристика Экран Dynamic AMOLED 2X, 6.9 дюйма, 3120х1440 пикселей (20:9), 498 ppi, 1-120 Гц, пиковая яркость до 2600 нит, HDR10+ Материалы корпуса Алюминий (рамка корпуса), Corning Gorilla Armor 2, Corning Gorilla Glass Victus 2 Защита IP68 Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Графический ускоритель Adreno 829 Операционная система Android 16 Память 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти Основная камера 200 МП, f/1.4, угол обзора 84°, OIS Ультраширокоугольная камера 50 МП, f/1.9, угол обзора 120°, автофокус Телефото камера 10 МП, f/2.4, угол обзора 46°, OIS Перископический телеобъектив 50 МП, f/2.9, угол обзора 21°, OIS Фронтальная камера 12 МП, f/2.2, угол обзора 85°, автофокус Запись видео До 8K@30fps Интерфейсы и связь Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, Nano 2 SIM + eSIM, 5G Аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 60 Вт (зарядный блок не в комплекте), беспроводная зарядка 25 Вт, реверсивная зарядка 4,5 Вт Габариты 163.6 x 78.1 x 7.9 мм Вес 214 граммов

Упаковка и комплектация Samsung Galaxy S26 Ultra

Коробка у Galaxy S26 Ultra тонкая, примерно 3 см толщиной.

Внутри имеем только базовый набор: кабель USB-C—USB-C длиной около 1 метра, скрепка для SIM и скромная бумажка. Все. Никакого адаптера питания. Samsung уже давно перешла в формат «смартфон + кабель», даже в сегменте 65+ тысяч гривен.

Чехол не кладут, поэтому 6,9-дюймовую стеклянную плиту весом 214 г без защиты носить страшновато. Особенно с учетом стоимости ремонта.





Защитной пленки на экране Samsung Galaxy S26 Ultra как полноценного решения тоже нет, есть лишь черная транспортная. То есть либо бронированное стекло, либо аккуратность уровня дзен. А вот антишпионское стекло или пленка уже не нужны. Почему, об этом позже.

Комплектный кабель качественный, но если вы планируете заряжать на максимальной скорости, нужен соответствующий адаптер. И желательно не с маркетплейса за 200 гривен.

В целом комплектация Samsung Galaxy S26 Ultra выглядит обычно. С другой стороны, большинство пользователей уже имеют кучу зарядок дома. Сюрпризов здесь нет.

Дизайн и эргономика Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra — большой смартфон. Реально большой. Габариты 163.6 x 78.1 x 7.9 и вес около 214 граммов. Если вы переходите с 6,1-6,4″, разницу почувствуете в первые 5 минут. Корпус уже классический «сэндвич» формата металл + стекло, который ощущается дорого.

Хотя некоторые пользователи могут воспринимать уход от титановой рамки к алюминиевой как даунгрейд Samsung Galaxy S26 Ultra, на самом деле все не так однозначно. Алюминий немного лучше в теплопроводности, поэтому в теории отводит тепло эффективнее. Но я лично остаюсь на стороне титана, даже если это означает немного больше «жары» под пальцами.

В Украине Samsung Galaxy S26 Ultra официально представлен в четырех цветах: классический черный, белый, небесно-голубой и кобальтовый фиолетовый. Последний и попал на наш редакционный стол, его вы видите на всех фотографиях обзора.

Углы стали более закругленными, чем у предшественника. Выглядит строго, но в ладони это не самый мягкий вариант. Задняя панель матовая. Отпечатки видны значительно меньше, чем на глянце, но они все равно есть, особенно на темных цветах.

Блок камер в Samsung Galaxy S26 Ultra сохраняет узнаваемую философию серии. Три больших сенсора доминируют визуально, рядом расположены меньшие вспомогательные модули и вспышка. Выступ заметен, поэтому смартфон пошатывается на столе. Благодаря матовой спинке и аккуратной интеграции камер блок не выглядит инородным элементом, а скорее подчеркивает статус модели как флагмана с серьезными фотоамбициями.

Защита IP68 означает выдержку до 1,5-2 метров воды в течение 30 минут. Но проверять это с флагманом по цене хорошего телевизора не очень хочется.

Правая грань содержит клавишу питания и качельку громкости. Кнопки металлические, с четким коротким ходом. Расположены на удобной высоте, но из-за ширины корпуса дотягиваться большим пальцем не всегда комфортно. Левая грань полностью чистая. Нижняя грань самая функциональная: порт USB-C, основной динамик, микрофон и слот для SIM-карты.





Здесь же слева отверстие для S Pen, который интегрирован в корпус. Стилус извлекается легко, с характерным щелчком, и фиксируется плотно, без люфтов. Польза от него напрямую зависит от сценария. Если вы регулярно что-то записываете или редактируете, то S Pen становится удобным рабочим инструментом. Если нет, то он просто будет жить в слоте, напоминая, что вы купили именно Ultra.

Верхняя грань Samsung Galaxy S26 Ultra содержит дополнительный микрофон для шумоподавления.

Из-за ширины корпуса 78 мм пользование одной рукой довольно условно. Дотянуться до верхнего левого угла без перехвата — задача для людей с большими ладонями.

В целом дизайн не революционный, а производитель следует концепции минимум экспериментов, максимум узнаваемости.

Дисплей Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra получил Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3120×1440 пикселей (QHD+), что дает плотность в почти 500 ppi. Пиксели здесь увидеть невозможно даже если очень захотеть и поднести экран на расстояние 5-7 см от глаз. Имеющийся экран диагональю похож на маленький планшет и это реальная «лопата».

Частота обновления Samsung Galaxy S26 Ultra адаптивная и составляет от 1 до 120 Гц. В статике смартфон может снижать ее почти до минимума для экономии батареи, в скроллинге и играх имеем стабильные 120 Гц. Анимации плавные, и обратно на 60 Гц возвращаться уже не хочется.





Пиковая яркость в HDR-сценариях превышает 2600 нит. Под прямым мартовским солнцем текст читается без напряжения. Автоматическая яркость работает адекватно. Контрастность, как и у любого AMOLED, практически бесконечная. Черный реально черный. В темном интерфейсе One UI это выглядит эффектно и немного экономит заряд.

Цвета Samsung Galaxy S26 Ultra можно настроить. Здесь есть насыщенный режим с расширенным охватом DCI-P3 и более спокойный, более близкий к sRGB. В стандартном профиле картинка традиционно для Samsung немного ярче и контрастнее, чем «референс».

ИИ-обработка контента на лету пытается повысить резкость видео низкого разрешения. Иногда это помогает, иногда добавляет легкую перешарпленность. Хорошо, что функцию можно отключить.





ШИМ снижен по сравнению со старыми поколениями. На средней яркости экран комфортнее для глаз, хотя чувствительные пользователи все равно могут заметить особенности AMOLED.

За защиту дисплея отвечает защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Царапины от ключей в кармане оно переживет не всегда, но от мелких потертостей спасает лучше большинства решений среднего класса. Рамки минимальные, а фронтальная камера в небольшом отверстии по центру. Выглядит аккуратно и не отвлекает во время просмотра видео.

Отдельного внимания заслуживает функция Privacy Display в Samsung Galaxy S26 Ultra. Показательно, что она доступна только в Ultra. После ее активации смартфон сужает углы обзора, и для человека сбоку экран выглядит затемненным и менее контрастным. В транспорте или очереди это действительно снижает риск подглядывания.

Изображение при выборе параметра «Максимальная защита конфиденциальности» ощутимо ухудшается так, как будто появляется серая мгла на экране. Это скорее инструмент для конкретных сценариев, чем режим на постоянно. Но сам факт, что его оставили эксклюзивом для Ultra, является способом подчеркнуть статус модели в рамках серии.





В сухом остатке, это один из самых сильных дисплеев на рынке: большой, яркий, очень четкий. Вопрос лишь в том, всем ли нужны почти 7 дюймов в кармане.

Звук и виброотклик Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra оснащен стереодинамиками. Схема стандартная, но реализация здесь на уровне, да и баланс между каналами почти идеальный. Громкость высокая, поэтому пиковые значения превышают 75-78 дБ на расстоянии 30 см. Для просмотра YouTube или Netflix в комнате этого более чем достаточно. На улице, конечно, запас меньше, но сообщение или звонок вы не пропустите.





Низкие частоты здесь условные, ведь физику не обманешь, корпус тонкий. Но как для смартфона, то намеки на бас есть. Средние частоты чистые, голоса звучат естественно. На максимальной громкости искажения минимальны.

Поддерживается Dolby Atmos с несколькими профилями: авто, фильм, музыка, голос. Разница между ними есть, но она не драматическая.

3,5 мм разъема у Samsung Galaxy S26 Ultra, естественно, нет. Проводные наушники только через USB-C или переходник. Bluetooth поддерживает актуальные кодеки, задержка в играх минимальная при условии современных TWS.





Вибромотор у модели линейный, с четкой тактильной отдачей. Сила вибрации настраивается, и на максимальном уровне смартфон уверенно ощущается в кармане. Пропустить звонок из-за слабого мотора здесь будет сложно. В системных жестах и навигации виброотклик синхронизирован хорошо.

Камеры Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra делает ставку на 200 Мп основного модуля, но не цифры важнее, а сенсор нового поколения. Он лучше справляется с динамическим диапазоном и шумами при слабом свете, чем прошлогодний S25 Ultra. При дневном свете кадры получаются резкие, цвета насыщенные.

Телевик-перископ дает реалистичную передачу деталей на расстоянии. Дополнительный телевик для средних расстояний работает быстро и точно, особенно в портретном режиме. Для этого он то, что надо. Сверхширокоугольная камера с автофокусом позволяет делать макро. Фокусировка быстрая, контрастность нормальная.





Фронталка у модели на 12 Мп, поддерживает 4K видео и HDR. Селфи с детализацией и балансом белого на высоте, хотя иногда ИИ немного перетягивает контраст на лицах.

Видеовозможности Samsung Galaxy S26 Ultra бросают вызов «яблочному» лагерю. Основной модуль снимает до 8K при 30 fps, стабилизация уверенно отрабатывает во время ходьбы. Отдельно стоит отметить поддержку формата APV, то есть смартфон записывает видео до 8K/30fps с HDR и Log-профилем. Также доступны два режима качества APV 422 HQ и 422 LQ. В профиле HQ минута 1080p/30fps занимает примерно 1,5 ГБ, в LQ — около 750 МБ, поэтому объем памяти тает быстро, но при необходимости можно записывать материал сразу на внешний накопитель.

Log-видео открывает простор для цветокоррекции, а поддержка LUT-профилей позволяет быстро применять готовые стили или собственные настройки. Фактически это уже инструмент не только для энтузиастов, но и для тех, кто монтирует видео серьезнее, чем просто для сторис.

Ночной режим заметно улучшен. Сенсор и ИИ обработка дают меньше шумов, цвета не «зашкаливают», и детализация сохраняется даже в сложных сценах. HDR в фото действительно заметен, но иногда алгоритмы немного перебарщивают с контрастом.





Портретный режим работает точно, поэтому размытие мягкое, очертания четкие, а объекты отделяются от фона корректно. На перископе эффект остается стабильным, что редкость среди флагманов.

Производительность, ПО и игры

Samsung Galaxy S26 Ultra работает на 3-нм чипе Snapdragon 8 Gen 5. В сухих цифрах прирост против предшественника достигает около 20% по CPU, до 25% по GPU и более 35% в задачах ИИ. В реальности это означает стабильные 60-120 fps в тяжелых играх на высоких настройках, более быстрый рендер фото 200 Мп без пауз и меньший троттлинг под длинной нагрузкой. Плюс 3-нм техпроцесс дает лучшую энергоэффективность, поэтому под стрессом смартфон греется меньше, а батарея тает медленнее.

Оперативной памяти здесь 12 или 16 ГБ LPDDR5X. Открывать десятки вкладок браузера, соцсети, мессенджеры и игры одновременно не проблема.

За графику отвечает Adreno нового поколения в составе Snapdragon 8 Gen 5. Поддержка актуальных API на месте: Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2, аппаратная трассировка лучей и полноценная работа с современными движками вроде Unreal Engine 5. В играх смартфон ведет себя уверенно.

Бенчмарк Результат AnTuTu Total 3 872 220 AnTuTu Storage 163 869 PCMark Work 3.0 Performance 22 053 3DMark Steel Nomad 3 083 3DMark Wild Life Extreme 6 971 3DMark Solar Bay Extreme 1 217 PCMark Work 3.0 Battery Life 15 h 37 min Geekbench 6 Single-Core 3 742 Geekbench 6 Multi-Core 11 355 Geekbench GPU OpenCL 17 409 Geekbench GPU Vulkan 28 704

В Galaxy S26 Ultra Samsung не ограничилась мощным чипом, а подложила под него серьезную тепловую основу. Здесь есть увеличенная испарительная камера вместе с многослойными графитовыми элементами и вместе они эффективнее распределяют тепло по корпусу, чем у предшественника.

Интерфейс в Galaxy S26 Ultra работает как часовой механизм, поэтому анимации плавные, отклик на прикосновения мгновенный, а переход между экранами или приложениями происходит почти без задержки.

В Samsung Galaxy S26 Ultra ИИ интегрирован еще глубже. Здесь объединены Google Gemini для быстрых ответов, классический Bixby для команд и новый агент Perplexity, который может одновременно искать информацию по смартфону и в интернете, анализировать контекст ваших действий и предлагать следующие шаги. В Notes он помогает формулировать тексты, в Галерее находить нужные кадры, в Календаре и Напоминаниях — подсказывает оптимальные действия без лишних свайпов.

Автономность Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra получил аккумулятор 5000 мАч, и на практике он держит день активного пользования без проблем. Это включает соцсети, мессенджеры, звонки, фото и пару игровых сессий.

Если просто просматривать видео или читать, экран на QHD+ и 120 Гц потребляет больше энергии, но адаптивная частота помогает держать заряд до вечера.

Быстрая зарядка проводом до 60 Вт позволяет пополнить батарею с 0 до 50% примерно за 25-30 минут. Полная зарядка занимает около 70-75 минут. Беспроводная зарядка поддерживается до 25 Вт, реверсивная до 4,5 Вт. Это удобно для наушников или часов.

Энергопотребление в играх с высоким FPS и 120 Гц экраном довольно ощутимое: за 30 минут Genshin Impact батарея падает примерно на 12-14%. Тем не менее это стандарт для флагманов с большим дисплеем и высокой частотой обновления.

В режиме «Экономия энергии» частота обновления и производительность снижаются, и можно извлечь еще день-два при менее активном использовании.

Фоновые процессы Samsung Galaxy S26 Ultra оптимизированы, поэтому мессенджеры, почта и соцсети потребляют меньше ресурса благодаря адаптивному управлению ядрами. Температура во время зарядки остается контролируемой до 40 градусов по Цельсию максимум.

Ночью смартфон потребляет около 2-3% батареи за 8 часов в спокойном режиме, что очень хорошо для устройства такого размера.

Опыт пользования Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra ощущается тяжелым, но в то же время монолитным и надежным в руках. Большой 6,9-дюймовый экран создан для просмотра видео, соцсетей и работы с документами, и при этом дает пространство для многозадачности и плавающих окон. Но управлять Ultra одной рукой сложно, ведь длинные свайпы или нажатия верхней части экрана часто требуют перенастройки хвата. Для тех, кто привык к компактным моделям, первые дни могут показаться неудобными, но большой дисплей вознаграждает практически во всех остальных сценариях использования.

Интерфейс One UI 8.5 на Android 16 плавный, а имеющийся ИИ помогает с адаптацией яркости, управлением батареей и подсказками для камер, но не навязывает свои решения.

Камеры Galaxy S26 Ultra заслуживают того, чтобы их похвалить. Основной 200 Мп сенсор позволяет неплохо кадрировать фотографии без потери качества, ультраширокий датчик охватывает кадр почти без искажений, а телевики дают плавный зум до 10Х. ИИ подтягивает свет и детали, но не превращает фото в пластиковую картинку. В руках смартфон ощущается как инструмент, поэтому на нем хочется экспериментировать с зумом, играться светом, ловить детали, и при этом он не раздражает лишними настройками. Просто берешь и снимаешь, как надо.

Звук Samsung Galaxy S26 Ultra чистый и громкий, басы не сильные, но средние и высокие частоты детализированы. Вибрация точная, клавиатура и жесты ощущаются «на отлично».

Во время игр Samsung Galaxy S26 Ultra показывает стабильный FPS, нагрев не критичен. Корпус прогревается до 42-44 °C, но троттлинг минимальный. Батарея хватает на день активного использования, а экономия энергии позволяет еще «вытянуть» несколько часов при меньшей активности.

Владельцам Galaxy S23 Ultra и более новых моделей вряд ли стоит спешить с обновлением, ведь новенький S26 Ultra добавляет чуть больше яркости, мегапикселей, светосилы и ИИ-фишек, но по сути это эволюционный апгрейд. Если ваш S24 еще быстрый и удовлетворяет по камерам и батарее, смысла менять его на S26 почти нет. Ощутимых вау-эффектов новый флагман не принесет.

В целом, Samsung Galaxy S26 Ultra работает быстро, плавно и без сюрпризов, как и подобает премиальному Ultra. Кроме S Pen, которому, по моему мнению, уже пора на отдых, ведь стилус реально полезен в Notes, рисовании или быстрых заметках, но в повседневном использовании он почти не нужен, занимает место в корпусе, где мог бы быть больший аккумулятор, и порой мешает обычным жестам.

Цена и конкуренты

В Украине Samsung Galaxy S26 Ultra 256 ГБ будет стоить от 64 999 гривен. Это классическая «ультра-цена». Samsung четко позиционирует модель как вершину Android-сегмента.

Первый и самый очевидный конкурент это Samsung Galaxy S25 Ultra, который сейчас продается в диапазоне 44 996-68 499 гривен. В некоторых магазинах версия на 512 ГБ может стоить дешевле нового S26 Ultra на 256 ГБ. Фундаментально это очень похожие устройства.

Со стороны iOS главным соперником выступает Apple iPhone 17 Pro Max с ценой от 67 115 гривен. Если нужна максимальная интеграция с техникой Apple, то это очевидный выбор.

Позапрошлогодний Apple iPhone 16 Pro Max стоит от 49 099 гривен и часто выступает компромиссом для тех, кто хочет большой iPhone дешевле. Он все еще очень мощный.

Самый агрессивный по цене вариант у Poco F8 Ultra (33 468-38 999 гривен). Он предлагает флагманский Snapdragon, 120-герцовый AMOLED и даже 100-ваттную зарядку почти вдвое дешевле. Но компромиссы очевидны: другой уровень камер, материалов корпуса и поддержки.

Интересный альтернативный Android-флагман — Google Pixel 10 Pro XL (48 995-75 977 гривен). Он делает ставку на камеру и чистый Android. Если нужна именно «пикселевская» камера и минимализм без оболочек, то это серьезный конкурент.

9 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8.5 Батарея 5000 мАч + адаптивный дисплей и ИИ-оптимизация дают стабильный день-полтора активного использования; быстрая зарядка 60 Вт. Это хорошо, хотя и не рекорд. Экран 9.5 Огромные 6,9 дюймов, QHD+, 120 Гц, пиковая яркость более 2600 нит; один из лучших экранов в классе, но величина и энергопотребление "едят" часть заряда. Дизайн, эргономика 9 Премиум-вид, но габариты и вес не для всех. Алюминий заменил титан. Программное обеспечение 9 One UI 8.5 на Android 16 работает плавно, ИИ-функции полезны и без навязчивости. Производительность, тротл. 9 3-нм чипсет, 12-16 ГБ ОЗУ, стабильные FPS в требовательных играх, минимальный троттлинг; это топ-класс. Камера 9.5 Топовая система камер; отличные дневные фото, плавная стабилизация в видео, хотя иногда ИИ-обработка слишком явная. Цена 8.5 Премиальный сегмент; цена соответствует позиционированию, но конкуренты тоже сильные.