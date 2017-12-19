Экспресс-тест Nissan X-Trail New: новые дизайн, оснащение, функции. Старые вопросы.

Когда вы читаете эти строки, я еду на обновленном Nissan X-Trail из Винницы в Киев (отвечу на комментарии позже, обещаю) – всеукраинская презентация модели для представителей СМИ происходит вот прямо в эти дни, 18-21 декабря. Хотя увидеть обновленный Nissan X-Trail можно было на месяц раньше: первые автомобили приехали в украинские автосалоны примерно в 10-х числах ноября. Фактически обновленный Nissan X-Trail последовал за обновленным Qashqai почти в одно время. Обновления двух моделей также похожи.

Обновленный Nissan X-Trail: экстерьер и интерьер

Так, главное новшество в дизайне Nissan X-Trail – это полностью переработанная передняя часть автомобиля. Здесь появились новые передние фары (кстати, полностью светодиодные в максимальных версиях); их разделяет огромная V-образная хромированная вставка на решетке радиатора, которая привлекает к себе внимание и является «дизайнерским центром» передней части. Полностью изменилась форма переднего бампера, в его нижних углах поселись прямоугольные узкие противотуманные фары взамен прежних круглых. Главное в обновленном Nissan X-Trail даже не сам дизайн передней части, сколько восприятие, которая она задает: автомобиль кажется более солидным и массивным, более «взрослым» – и теперь это позволяет мгновенно идентифицировать старший Nissan X-Trail и младший Qashqai, который в ходе обновления получил более подтянутую, динамичную, молодежную внешность.

Передняя часть явно выделяет новинку – V-образная решетка радиатора и новые фары. Кстати, присмотритесь к форме светодиодов дневных ходовых огней: в фарах также есть буква «V», только расположена она горизонтально. Изменения задней части и боковин не столь масштабны, но заметны: новые фонари, задний бампер, колесные диски. Но без приятных нюансов не обошлось…

Другие изменения внешнего дизайна уже не столь масштабны: задняя часть обрела новые фонари, где появились светодиодные секции; плюс немного изменилась форма бампера. Обновки для бокового вида и вовсе исчисляются новыми колесными дисками да молдингами с хромом в нижней части дверей (только для дорогих версий). Хотя есть парочка мелких, но приятных мелочей, которые были улучшены и реально влияют на удобство использования автомобиля. К примеру, вспомните прошлый обзор Nissan X-Trail, где я сетовал на то, что датчик сенсорного открывания двери багажника установлен в нише номерного знака – в итоге терялся его смысл: мне все равно нужно было иметь свободную руку хоть для взмаха перед датчиком, хоть для нажатия кнопки. Так вот, одно из мелких, но приятных изменений: теперь этот датчик установлен в нижней части заднего бампера – и для автоматического открывания дверцы багажника нужно махнуть ногой под бампером, пока руки заняты сумками и коробками. Из других изменений – новые цвета кузова: оранжево-перламутровый, красный, насыщенный синий, темно-коричневый.

Один из новых цветов кузова – оранжевый перламутр; появились молдинги с хромом.

Изменился и салон. Главную ноту задает новый руль, как в модели Qashqai: маленький круглый центр, узкие спицы, удобный обод D-образной формы. Руль радует не только дизайном, но и функциональностью – здесь много кнопок для управления второстепенными функциями: аудиосистемой, телефоном, «круизом», бортовым компьютером. Появился новый рычаг АКПП-вариатора; а вместе прорези-паза теперь для него предусмотрен кожаный «чехол». Кстати, обратите внимание на зону перед пассажиром и подушки для колен с двух сторон от консоли рычага АКПП: ранее Nissan X-Trail уже радовал повсеместным использованием мягкого пластика, а теперь эти панели и вовсе получили «кожаную» отделку – метим в «премиум для народа»? Пока в Украине представлены варианты с традиционно черным и бежевым салоном, но в будущем должен появиться и оранжево-коричневый салон, который визуально будет связан с новым оранжевым цветом кузова.

Общие формы салона не изменились, но настроение «новизны» задает стильный и удобный руль. Плюс есть пару изменений по мелочи: новый рычаг АКПП, «кожаное» оформление передней панели и центральной консоли, окантовки дефлекторов вентиляции с отделкой «черный глянец». Номинально система мультимедиа осталась прежней; но при детальном изучении оказывается, что изменился дизайн меню. Со временем обещают добавить коричневый салон.

Что нового в технологиях и под капотом?

Новые светодиодные фары выделяются не только дизайном, но и технологией AFS – это адаптивный свет, т.е. фары имеют возможность направлять световой пучок в сторону поворота. Данная система работает на скорости до 160 км/ч и может поворачивать световой пучок на угол до 15 градусов. Кроме того, есть функция автоматического переключения света «ближний/дальний». Также появилась система экстренного торможения FEB: срабатывает на скорости 10-70 км/ч, реагирует на металлические предметы – словом, пригодится для предотвращения мелкого ДТП в пробке-тянучке, когда водитель может отвлечься. Среди других функций, которые уже известны, но все равно полезны и заслуживают упоминания, отмечу фирменный круговой обзор, систему контроля рядности движения, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего, систему предупреждения о перекрестном движении сзади.

Фары выделяются не только дизайном, но и функциональностью. Часть систем связаны между собой, а потому предлагаются только в одном пакете: контроль рядности движения, автоматическое переключение света «ближний/дальний», распознавание дорожных знаков – все это работает на основе камеры, установленной в верхней части лобового стекла и доступно только в максимальной комплектации TEKNA. Хотя фирменный круговой обзор доступен даже для средних версий N–CONNECTA и ACCENTA.

Кстати, о разных комплектациях и версиях автомобиля. Гамма силовых агрегатов осталась прежней: бензиновые моторы объемом 2,0 л (144 л.с.) или 2,5 л (171 л.с.) и 1,6-литровый турбодизель на 130 «лошадей». На выбор покупателю предлагается передний или полный привод и механическая КПП или АКПП-вариатор – сочетания зависят от выбранного мотора: к примеру, бензиновый мотор 2,5 л всегда идет с полным приводом и вариатором; дизель 1,6 л можно взять или с передним приводом и АКПП, или с полным приводом и МКПП; лишь бензиновый мотор 2,0 л дает максимально широкий выбор типа привода и коробки.

Попутно этот же мотор обеспечивает минимально возможную цену – от 559,5 тыс. грн.: бензин 2,0 л в паре с передним приводом и МКПП, комплектация VISIA (ESP, шесть подушек безопасности, кондиционер, 17-дюймовые легкосплавные колеса, фирменная магнитола, «круиз», подогрев сидений, регулируемое заднее сиденье); одним словом «жить можно». Но следующий шаг обойдется в немалые 110-120 тыс. грн.: к примеру, 670-680 тыс. грн. просят за версии с 1,6-литровым турбодизелем и с полным приводом или за 2-литровый бензиновый вариант с АКПП-вариатором и полным приводом. Средние версии обновленного Nissan X-Trail обойдутся в 683-893 тыс. грн.: в эту ценовую вилку попадают автомобили с разными моторами и трансмиссиями, в комплектациях ACCENTA и N-CONNECTA. Кстати, последняя комплектация N-CONNECTA – тоже «новинка» в некотором роде: есть круговой обзор, аудиосистема BOSE, контроль «слепых зон» зеркал, навигация, стеклянный панорамный люк с электроприводом. Отличие максимальной версии TEKNA за 921-983 тыс. грн. относительно N-CONNECTA – в описанных новых светодиодных фарах, кожаном салоне, системах контроля рядности движения и экстренного торможения, пр.

Для понимания условий презентации – вот вам пара-тройка фотографий с нашего 330-километрового маршрута. Благо, я ехал за рулем самого мощного (171 л.с.) кроссовера с бензиновым мотором 2,5 л и полным приводом ALL MODE 4х4-i. Кстати, обратите внимание на кнопки справа и слева от селектора полного привода: есть система помощи при списке со склона – и та-да! – двухступенчатый подогрев задних сидений.

Задний диван и раньше делал Nissan X-Trail одним из лучших семейных кроссоверов в классе: отличный простор, возможность продольного смещения и регулировки угла наклона спинки, дефлекторы вентиляции – а теперь получил еще и двухступенчатый подогрев. Как видите, кнопка подогрева расположена за рычагом АКПП, как раз под рукой водителя или переднего пассажира, но не задних пассажиров. Неудобно? А вот здесь могу поспорить, поскольку на личном опыте понимаю, что подобное управление имеет свои преимущества: у водителя есть возможность включать или отключать подогрев.

Подводим итоги: новый Nissan X-Trail и старые вопросы

Ситуация с обновлением Nissan X-Trail похожа на ситуацию с обновлением Nissan Qashqai. Похожа, но не идентична. Если для Nissan Qashqai подобных перемен хватает, чтобы соответствовать запросам класса и быть одним из его лидеров благодаря удачно-сбалансированному характеру, то в случае с обновленным Nissan X-Trail вопросы остались, причем эти вопросы поднимались еще до обновления. Во-первых, будет или нет 7-местный салон? Представители Nissan отвечают «не будет»: опыт Qashqai+2 показывает, что 7-местная версия занимала лишь 10% продаж модели; а при условии, что два места в багажнике означают отказ от запасного колеса – реально выйдет и того меньше. Во-вторых, будет или нет мощный дизель 2,0 л 177 л.с.? А вот здесь интерес с украинской стороны очень высок, поскольку этот мотор дает сочетание «дизель/автомат/полный привод» – ведутся активные переговоры с производителем. Мотор важен, т.к. за последние пару лет появилось много конкурентов, которые предлагают мощные (150-180 л.с.) турбодизели в паре с полным приводом и АКПП.

Хотя если не уходить в детали, то в целом обновленный Nissan X-Trail вышел удачным: у него нейтрально-комфортный характер, адекватные цены, широкий выбор различных версий «мотор/коробка/привод/комплектация». В ходе обновления автомобиль не только заметно изменился в дизайне, но и реально стал лучше во многих мелочах. А потому можно не сомневаться, что обновленный Nissan X-Trail найдет немало покупателей.