F1 2021: переходный сезон





Сезон 2021 г. чемпионата FIA Formula One — во многом переходный. Точно таким же он оказался и для создателей F1 2021, официальной игры турнира, британской студии Codemasters, которая в феврале 2021 г. стала частью Electronic Arts. Давайте посмотрим, чем новая версия отличается от прошлогодней.

F1 2021 Жанр гоночный симулятор

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Языки английский, русский

Разработчик Codemasters

Издатель Electronic Arts

Сайты ea.com, Steam

К сожалению, украинские игроки не могли не заметить результаты перехода Codemasters под крылышко Electronic Arts. Они не просто бросаются в глаза, они серьезно бьют поклонников Formula One по карману. Вместо прошлогодней комфортной цены в 699 грн. игроки увидели в Steam шокирующий ценник в 1499 грн. Более чем двухкратное подорожание! При этом стоимость игры в США не изменилась ни на цент, это все те же $59,99, просто Украина теперь догнала Америку. Хоть в чем-то!

Все правильно, у EA, в отличие от Codemasters и многих других европейских издателей, никогда не было региональной цены для Украины, хотя издателю уже много лет (если честно, то уже более 15 лет), говорят о бессмысленности такой ценовой политики. Игнорируя запросы украинских игроков, EA спокойно поддерживает региональные цены для России (впрочем, Codemastets тоже давал россиянам большую скидку, чем украинцам, причем существенно большую), для Турции, Китая, Аргентины, Вьетнама, Казахстана, Индии, Малайзии, Бразилии и т.д. Во всех названных выше странах стоимость игры ниже, порой на 30% ниже, чем в Украине, как известно, самой богатой стране Европы.

В остальном же влияние EA на F1 2021 пока не очень заметно. Дополнительный логотип при старте игры, переезд официального сайта на домен ea.com, Политика конфиденциальности и… это, пожалуй, все. Даже обязательной интеграции с Origin еще нет. Никаких лутбоксов и агрессивной монетизации, только сезонный пропуск и пит-коины, которые были и в предыдущих частях серии. Если бы еще не цена, то смену владельца можно было бы вообще не заметить.

Немного изменений и в симуляторной части. Новые болиды, представленные на Гран-при Великобритании, мы увидим только в следующем сезоне, вместе с новыми шинами и новым топливом. Более того, многие команды (не будем показывать пальцем на тех, кого нельзя называть) полностью заморозили улучшения болидов этого сезона, чтобы сконцентрироваться на разработке машин 2022 г. Судьба нового формата квалификации с субботним спринтом, опробованного в той же Великобритании, тоже будет решаться в конце 2021 г.

Так что Codemasters оставалось лишь слегка подкорректировать обрезанные днища болидов и соответственно снизить прижимную силу. И это снижение действительно хорошо заметно, машину стало легче «потерять» в быстрых поворотах и на скользких полукруглых поребриках (нет, это не те поребрики, Гугл вам в помощь). В остальном же F1 2021, как и ее предшественница, остается, пожалуй, лучшим из автосимов Codemasters и лучшим из доступных широкой публике симуляторов Formula One. Тех, кто интересуется уровнем симуляции и уровнем входа в игру, мы отправим к нашему прошлогоднему обзору F1 2020. Некоторые обозреватели критикуют управление и работу тормозов на некоторых рулях, у нас, к сожалению, не было возможности проверить это. При игре с геймпада, а это по сути 100% консольных игроков и, вероятно, около 90% PC-геймеров, таких проблем не наблюдается. Впрочем, Codemasters уже обещали патч.

Самое существенное изменение в F1 2021 – появление сюжетного режима, явно навеянного противостоянием Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера в 2020 г. Впрочем, и успех сериала Formula 1: Drive to Survive явно повлиял на желание разработчиков добавить в игру немного драмы. Тем более что сюжетный режим уже был в таких классических играх от Codemasters как TOCA Race Driver и TOCA Race Driver 2. Более того, сюжетные режимы, причем с перспективой от трех разных героев, были и в играх серии FIFA от EA, точно в FIFA 19, так что ничего кардинально нового здесь нет.

История, рассказанная в игровом режиме Braking Point / «Формула победы», – это вариация на тему старого доброго противостояния умудрённого гоночного ветерана, который отъезжает свой финальный сезон, и дерзкого новичка с большим потенциалом. Здесь есть все, что мы видели в драме by Ferrari в 2020 г. – и отказ подчиняться командным приказам, и обоюдные столкновения, лишающие команду очков, и разборки в паддоке. Одним словом, слухи, интриги, расследования! Поклонникам Formula 1: Drive to Survive должно понравиться. Персонаж 39-летнего голландского пилота Каспера Аккермана частично основан на реальном Кими Райкконене, 19-летний британец Эйден Джексон – это собирательный образ, что-то среднее между Шарлем Леклером, Ландо Норрисом и Эстебаном Оконом.

События сюжетного режима происходят на протяжении трех сезонов 2019–2021 гг., а в качестве команды вы можете выбрать Racing Point, Scuderia AlphaTauri, Alfa Romeo Racing, Haas или Williams. Если выбор падет на Racing Point, а я сделал именно так, то в 2021 г. она превратится в Aston Martin. Все гонки всех сезонов проезжать не придется, мало того, некоторые гонки начинаются здесь на полуслове, после незапланированного пит-стопа, после прокола, за несколько кругов до финиша. Как и в сериале Netflix, нам покажут только драматические моменты – обоюдное столкновение, прорыв с предпоследнего места на подиум, двойной пит-стоп и т.д. Надо сказать, внутриигровые ролики, показывающие события вне гонок, отлично режиссированы и сыграны, персонажам действительно сопереживаешь, ведь нам дают посмотреть на события этого противостояния с обеих сторон.

Более того, разработчики удачно замешивают в игру реальные события чемпионатов 2020 и 2021 гг., новости и слухи. Возвращение Алонсо, переименования команд, неопределенность вокруг места в Mercedes и т.д. Плюс социальные медиа, в которых есть, кстати, аккаунты реальных людей, близких к автоспорту, плюс почта, в которой к вам обращаются реальные руководители команд, плюс телефонные переговоры Джексона с мамой, а Аккермана — с женой и дочкой. Одним словом, как и сериал Netflix, режим Braking Point / «Формула победы» – отличная точка входа в мир Formula One для новичков. Людям, уже знакомым с чемпионатом и с этой игровой серией, он покажется слишком простым и излишне мелодраматичным.

Да, только умоляю, не ставьте в Braking Point уровень сложности Нормальный, он способен превратить любую трагедию в комедию. Ведь после того, как вас просят пропустить напарника, потому что он быстрее, на Нормальной сложности вы можете не только легко оторваться от соперника, но и вовсе приехать на подиум, совершив с десяток обгонов.

В остальных игровых режимах изменений немного. Разработчики скорректировали процесс улучшения болида в режиме Моя команда, сделав его более логичным и повысив ценность информации о поведении машины, которую вы собираете на протяжении свободных заездов, так что крайне не рекомендуем пропускать эти сессии. Кроме того, расширился набор пилотов, которых вы можете взять в свою команду, в обычной версии за счет Formula 2, а в Deluxe версии — еще и за счет таких легенд автоспорта как Михаэль Шумахер, Айртон Сенна, Ален Прост, Дженсон Баттон, Нико Росберг, Дэвид Култхард и Фелипе Масса. Хотите Шуми-старшего в напарники?

К режиму сольной карьеры впервые добавился кооперативный режим карьеры на двоих, которую можно пройти с другом. Причем здесь доступны два варианта: в одном вы будете переходить из команды в команду вместе, всегда оставаясь напарниками, в другом же возможно свободное заключение контрактов и вы станете соперниками, просто создатель игры будет хостом для всех сессий. Естественно, для игры в таком режиме вам понадобится еще один фанат автоспорта, который имеет много свободного времени. Напомним, каждый Гран-при в F1 2021, с учетом тренировок, квалификации и самой гонки может занимать до 4 часов реального времени.

Как и прежде, в F1 2021 можно начать карьеру пилота еще в чемпионате FIA Formula 2, а затем перейти в одну из команд Formula One. Остались и официальные рейтинговые сетевые заезды, проходящие в течение недели, с осени в игре появится и eSport-составляющая. В карьерном режиме в этот раз можно начать сезон не с начала, а с текущего реального положения в турнирной таблице, попытавшись переломить ход событий и выиграть чемпионат за… Ландо. Мало того, в это раз Codemasters обещала добавлять трасы в календарь по мере их запрета/добавления в реальном мире, что очень приятно. Впрочем, пока что виртуальный календарь 2021 все еще расходится с реальностью.

Что касается рейтинга AI-пилотов и болидов, то здесь ситуация хоть и лучше, чем в 2020 г., но все еще требует внимания разработчиков. Обнародованные характеристики пилотов вызвали некоторое недоумение у самих пилотов (ролики с обсуждением очков были забавные) и, естественно, не всегда соответствуют реальному положению в чемпионате. Так, у меня в режиме Моя команда гонки частенько выигрывают Валттери Боттас, Серхио Перес и Ландо Норрис, что в реальности, как мы знаем, произошло только однажды, да и то лишь благодаря двойному сходу Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в Баку.

Что касается графики, то F1 2021 не особо отличается от версии 2020 г., но, лично меня очень впечатлила оптимизация игры. Не так давно я поменял монитор с разрешением 1650 × 1080 на новый 2560 × 1440 без замены видеокарты. При этом fps в F1 2021 не только не упал, но, кажется, даже вырос по сравнению с F1 2020, при том что выглядеть игра (все настройки на максимум) стала даже лучше.

Подытожим. F1 2021 – это F1 2020 с новым сюжетным режимом и приятными нововведениями, улучшающими режим кампании. Единственное, что серьезно расстраивает, так это цена. Но тут уж ничего не поделаешь, пока в руководстве EA не появится кто-то, лоббирующий интересы Украины, ситуация не изменится, и это касается не только серии F1. С другой стороны, это даже приятно, что нашу страну хоть где-то ставят в один ряд с развитыми экономиками мира…

Несмотря на весь негатив в сторону изменения цены, я намеренно не учитывал этот фактор при выставлении итоговой оценки. Это однозначно лучшая игра Codemasters и лучший из непрофессиональных симуляторов Formula One. Заслуженный Выбор редакции.

P.S. Макс или Хэм?