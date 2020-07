F1 2020: сезон, которого не было

В связи с пандемией COVID-19 юбилейный, 70-ый сезон чемпионата мира по автогонкам Formula One оказался совсем не таким, каким его видели организаторы. Первая гонка сезона, которая должна была состояться 15 марта 2020 г. в Австралии, была отменена буквально за день до начала, сезон стартовал только 5 июля 2020 г. в Австрии. На текущий момент гонщики выступают при пустых трибунах, а вместо обещанных 22 Гран-при в календаре осталось только 10, хотя есть надежда, что этот список расширится. Впрочем, неудачливый юбилейный сезон можно воссоздать в том виде, в котором он был запланирован изначально, в официальном симуляторе F1 2020 от Codemasters. И это далеко не единственная причина, по которой F1 2020 должна быть в коллекции каждого поклонника Formula One.

F1 2020 Жанр гоночный симулятор

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia

Языки английский, русский

Разработчик Codemasters

Издатель Codemasters

Сайты formula1game.com, Steam

Обязательный дисклеймер. Все автогонки равны и каждый из видов соревнований имеет своих поклонников. Кому-то нравится Чемпионат мира по ралли WRC, а кто-то без ума от гонок на выносливость и 24 часов Ле-Мана, кто-то фанатеет от NASCAR, а кто-то — от кузовных гоночных серий WTCC, другие же предпочитают Baja 500, IndyCar, Formula E и т.д. Гоночных серий действительно много, каждый легко найдет что-то на свой вкус и с радостью расскажет окружающим, почему именно его любимая серия — лучшая в мире, а остальные скучные, неинтересные и смотреть их – пустая трата времени. Что ж, у нас свободная страна, каждый имеет полное право на собственное мнение.

Автор отдает себе отчет в том, что многие считают Чемпионат мира Formula One однообразным нарезанием сотен кругов по одним и тем же трассам. Сонным чемпионатом, в котором, в связи с явным доминированием одной из команд, в последнее время не происходит ничего интересного. Что ж, отправим скептиков к сериалу Formula 1: Drive to Survive от Netflix, чтобы они оценили страсти, кипящие в паддоке. Автор 20 лет назад тоже придерживался подобного мнения… пока не окунулся в мир гонок с головой. Ведь гонки Formula One – это не только гонки. Это гонки плюс наука, технологии, искусство, драма, политика, интриги, соперничество, эмоции. Намного больше, чем просто гонки. И новая F1 2020 от Codemasters отлично передает именно этот аспект Formula One.

Скажу честно, у меня очень непростые отношения с автосимуляторами. Я люблю симуляторы неторопливого вождения и рутинных операций, такие как Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или недавний SnowRunner, а вот гонки предпочитаю аркадные или полуаркадные, такие как Forza Horizon 4 или The Crew 2. Грубо говоря, из двух игр Codemasters, DiRT Rally 2.0 и DiRT 4, я скорее всего выберу DiRT 4, хотя и признаю всю крутость раллийного сима над аркадой.

С симуляторами F1 от Codemasters ситуация похожая. На моем аккаунте Steam есть F1 2011, F1 2012 и F1 2015, но вряд ли я наиграл в каждую из них хотя бы полчаса. Все мои попытки попробовать себя в роли пилота Formula One заканчивались, как правило, в первом же отбойнике или же после квалификации, в которой я неизменно занимал последнее место, причем с отставанием чуть ли не в пять секунд, что по меркам F1 не просто много, а практически навсегда. Не знаю, что заставило меня обратить внимание на F1 2020 — то ли нехватка реальных гонок в пандемичном 2020 г., то ли несколько виртуальных Гран-при с участием реальных пилотов, проводившихся FIA в предыдущей версии игры, F1 2019, то ли наличие в симуляторе легендарных классических болидов моего любимого гонщика, Михаэля Шумахера, то ли обещание авторов понизить порог входа в игру… Одним словом, я с опаской взялся осваивать F1 2020 и буквально пропал в этой игре.

Codemasters не соврали, они действительно понизили порог входа в игру. F1 2020 можно настроить так, что управлять болидом сможет даже ребенок. Включить помощь в подруливании и торможении; возврат болида на трассу; упрощенное вождение за пределами трассы; антиблокировочную систему; противопробуксовочную систему; показ динамической траектории, облегчающий соблюдение скоростного режима; автоматическую коробку передач; помощь при въезде и выезде с пит-лейн; помощь с активацией систем ERS и DRS; помощь с управлением топливом. Кроме того, можно включить фирменные флэшбеки Codemasters, позволяющие отмотать время назад и исправить ошибку в вождении; отключить правило закрытого парка; значительно уменьшить повреждения, получаемые болидом; уменьшить строгость к срезанию углов; упростить симуляцию прогрева шин; понизить сложность AI соперников и т.д. Скажу честно, вначале я включил практически всю помощь, за исключением помощи в подруливании, но по мере освоения игры, на что ушла буквально пара часов, начал отключать слишком уж читерские параметры и повышать уровень соперников. До режима профессиональной карьеры, в которой вся помощь отключена, а формат гонок приведен к реальному, я еще не добрался, но существенный прогресс уже есть. Кажется, я полюбил симуляторы.

Неоценимую помощь в освоении игры оказал режим свободных заездов, которых здесь в рамках гоночного уикенда может быть три, причем продолжительностью до 90 минут каждый, как в реальности. Я пока что ограничился тремя свободными заездами по 30 минут перед каждой гонкой. В тренировочных программах, которые гоночные инженеры подготовили для свободных заездов, вас будут буквально за ручку проводить по важным для болидов с открытыми колесами аспектам гонок.

Например, одна из программ посвящена изучению трассы, и здесь вам действительно покажут, как нужно проходить каждый из поворотов каждой из 22 трасс чемпионата 2020 г. То есть в точке входа и выхода из поворота (или связки поворотов) и в его апексе стоят виртуальные ворота, через которые вы должны проехать на определенной скорости. Поверьте, после трех-пяти кругов у вас начнет получаться. Другая программа посвящена контролю температуры шин и предлагает пройти несколько кругов по трассе, не перегревая покрышки – тормозить раньше, разгоняться уже после выхода из поворота, снизить боковые нагрузки на шины. Третья программа учит экономить топливо, что позволит вам снизить начальную массу болида – здесь вы должны проходить часть поворотов накатом, отпуская газ чуть раньше, естественно, точки торможения в таком случае тоже сдвинутся, зато прохождение связок станет более плавным, что благотворно скажется в том числе и на шинах. Четвертая программа научит пользоваться системой рекуперации энергии, не растрачивая ее попусту и заряжая батарею перед решительным рывком, вот с этой программой у меня пока что серьезные проблемы, видимо, стоит переключиться на ручное управление ERS. Пятая программа концентрируется на сохранении гоночного темпа, здесь вы должны выдать пять хороших кругов с небольшим разбросом результатов, что позволит инженерам разработать стратегию на гонку. Ну и шестая программа – квалификационный темп, здесь вы должны показать все, на что способны и выдать свой самый быстрый круг.

Откатав три квалификации по 30 минут, намотав 40-50 кругов по трассе, вы так или иначе выучите ее, поймете, где нужно тормозить, какие связки стоит проходить, не снимая ногу с педали газа, где можно обгонять и т.д. Круг за кругом ваше мастерство будет расти, вы начнете чувствовать болид, поребрики, изменение состава шин, саму трассу. И с каждым кругом результаты будут улучшаться, сначала на сотые доли секунды, потом на десятые доли, поверьте – это действительно вызывает эйфорию, фантастическое чувство единения с болидом, с трассой. После серии хороших кругов, после ощущения роста вы начнете понимать, что гонщики имеют в виду, когда говорят: «Это был лучший круг в моей карьере, феноменальный круг!».

Помочь в освоении игры может и старт карьеры гонщика не сразу же в чемпионате Formula One, а в младшей серии Formula 2, которая теперь полностью интегрирована в F1 2020. Вы можете пройти сначала все 24 гонки Formula 2 2019 г. на 12 трассах, а по итогам сезона перейти в команду старшего чемпионата, кроме того, турнир Formula 2 можно пройти и отдельно. Фишка этого чемпионата в том, что проходит он на тех же самых трассах, что и чемпионат Formula One, а сами машины чуть медленнее и проще в управлении, чем в старшей серии. Мало того, здесь все команды используют одно и то же шасси, так что успех зависит действительно от мастерства гонщика. Кроме того, в Formula 2 очень интересная система начисления очков и проведения гонок, которую неплохо было бы позаимствовать и Formula One. В F2 за один уикенд проходят сразу две гонки, причем порядок мест на старте второй обратный порядку финиша в первой (первые 8 мест). Плюс в первой и второй гонке, которые отличаются продолжительностью (180 и 120 км), очки начисляются по-разному, а дополнительные очки можно заработать за самый быстрый круг в каждой из двух гонок и поул-позицию во время квалификации для первой гонки. Интересная система.

Новый режим карьеры в F1 2020 – Моя команда. В нем вам предлагается возглавить и стать пилотом одиннадцатой команды пелотона, гонщиком-владельцем, как Джон Сёртис, Джек Брэбем и Брюс Макларен в легендарную эпоху Formula One. Здесь вам придется не только участвовать в свободных заездах, квалификациях и гонках, но и выбирать поставщика двигателей, общаться со спонсорами, давать интервью прессе, распределять задания между отделами команды, заключать контракты с гонщиками, участвовать в спонсорских активностях, выбирать — заменять или не заменять конкретные компоненты двигателя перед гонкой, и т.п. Это совсем другая игра, которую можно было бы при желании продавать отдельно. Да, ее основу составляет все тот же симулятор F1, но вокруг гоночных уикендов здесь наворочено много дополнительных возможностей. Скажем, если в интервью СМИ похвалить отдел аэродинамики, то некоторое время они будут чувствовать воодушевление и работать эффективней, если выбрать себе гонщика-соперника и уверенно побеждать его, будет расти ваш авторитет, а значит, и привлекательность для спонсоров. И т.д. Балансировать на грани скромного поначалу бюджета и искать рациональный путь улучшения болида в процессе сезона оказывается тоже безумно интересно.

Кроме этих основных режимов, есть в игре и возможность пройти отдельный Гран-при или серию, причем не только на современных машинах Formula One и F2, но и на легендарных классических болидах, например, на McLaren MP4/4, на котором Айртон Сенна и Ален Прост одержали 15 побед в 16 гонках, или Jordan 191, на котором дебютировал Михаэль Шумахер. Вообще, вещей, связанных с Шумахером, в юбилейной F1 2020 немало, точнее, их немало в отдельном Deluxe Schumacher Edition DLC. Кроме Jordan 191, здесь есть чемпионские Benetton B194 и Benetton B195, а также Ferrari F1-2000 и Ferrari F2004. Плюс уникальные «шумахерские» ливреи, комбинезоны и шлемы для режима Моя команда или онлайн-состязаний.

Из других режимов стоит упомянуть несколько аркадные гонки по приглашениям и специально подготовленные чемпионаты в разных классах и эрах. Да, а еще заезды на время и… гонки в режиме разделенного экрана. Это странно, но в 2020 г. возвращение split screen преподносится как крутая фишка. Может быть, на консолях… хотя нет, это все равно очень странно.

Ну и, конечно же, сетевой режим. В F1 2020 он представлен в виде гоночных уикендов. В течение четырех дней вы можете принимать участие в трех свободных заездах и квалификации, причем квалификацию можно проходить сколько угодно раз, но каждая следующая попытка будет удалять результаты предыдущей. В пятницу-воскресенье в заданное время проходят уже онлайн-гонки с живыми соперниками, в которых вы участвуете в соответствии с результатом, показанным в квалификации. Этот режим пока слишком крут для меня, флэшбеков, чтобы исправить допущенную ошибку, здесь нет, да и большинство параметров выкручено в пользу реалистичности. Ну и кроме того, в игре есть частные гоночные лиги, рейтинговые и не рейтинговые онлайн-гонки и т.д. Плюс режим F1 Esport с лигами для претендентов и профессионалов, но это уже совершенно другая история.

Пару слов о гоночном календаре. В F1 2020 есть две новые трассы, которые из-за пандемии COVID-19 мы так и не увидели в реальности – совершенно новое Гран-при Вьетнама на уличной трассе Ханоя и Гран-при Нидерландов на трассе Зандфорт, вернувшееся в календарь после 35 лет отсутствия, последним здесь побеждал еще Ники Лауда. Оба трека по-своему интересны, хотя Зандфорт по нынешним меркам тесноват, места для обгонов здесь практически нет. Зато на голландской трассе весь третий сегмент, состоящий из закрытых скоростных поворотов, можно пройти в полный газ, на огромной скорости вылетая с бэнкинга на стартовую прямую. Интересная связка быстрых поворотов имеется и на третьем секторе ханойской трассы, при неправильном входе в 15 поворот здесь можно потерять очень много на выходе. Плюс во Вьетнаме есть чуть ли не самая длинная прямая (ок, не совсем прямая) в Formula One, которая позволяет достигать рекордных скоростей.

Что до уровня симуляции в F1 2020. Да, боевой пилот McLaren и большой фанат виртуальных гонок Ландо Норрис критиковал F1 от Codemasters, сказав, что iRacing и rFactor дают более реалистичное ощущение болида, чем официальная игра FIA. Но стоит учесть, что Норрис говорил о предыдущей версии симулятора, F1 2019, кроме того, думаю, среди поклонников гонок не так много людей с опытом пилотирования реальных болидов, пусть хотя бы Formula 2 или Formula 3. Для большинства же игроков данный уровень симуляции будет более чем достаточным. Ведь здесь действительно ощущается разница в состоянии резины – на каждом из кругов меняются точки торможения и скорость разгона болида. Здесь есть сегментные повреждения элементов аэродинамики, влияющие на скорость и прижимную силу. Есть тонкая настройка всех элементов болида – углов атаки передних и задних антикрыльев, блокировки дифференциалов, развал-схождения задних и передних колес, жёсткости и стабилизации передней и задней подвески, переднего и заднего дорожного просвета, баланса тормозной системы, давления в каждой из шин. И это все влияет на поведение болида. Попробуйте в рамках одной сессии свободных заездов выехать на трассу при разных настройках машины, и это моментально скажется на времени круга, кроме того, вы просто почувствуете это.

В F1 2020 можно регулировать продолжительность гонки от 5 кругов (это шутка какая-то, не делайте так) до 25, 50 или 100% от реальной гонки. В зависимости от этого будет меняться и продолжительность свободных заездов. Плюс отдельно можно установить тип квалификации – одним кругом, одной сессией или тремя сессиями, как в настоящих гонках. В зависимости от настроек вы, если не будете пропускать или симулировать части сессии, можете потратить на один Гран-при от 2 до 7 часов реального времени, накатав в итоге 200-250 кругов по одной трассе. Да, на полной продолжительности каждая гонка – это чисто физическое испытание вашей выносливости.

Честно говоря, у меня есть всего пара незначительных претензий к F1 2020. Во-первых, сила виртуальных гонщиков и команд выставлялась здесь по меркам конца 2019 г., но с тех пор много что изменилось, и прошедшие Гран-при Австрии и Гран-при Штирии на трассе Шпильберг это продемонстрировали. Как оказалось, без магической «приблуды» к двигателю, о которой нельзя говорить, Ferrari совершенно не едут – от скорости середины 2019 г. не осталось и следа. Мало того, гонщики Scuderia Ferrari совершенно слетели с катушек, Себастьян Феттель потерял всякую мотивацию и у команды нет рычагов контроля за ним, а Шарль Леклер продолжает показывать феноменальную нестабильность. В итоге Ferrari, частенько лидирующая в F1 2020, выглядит несколько странно. В то время как прогресс, которого добились McLaren (оба финиша уже упомянутого выше Ландо Норриса в Шпильберге – это нечто!) и Racing Point (2-ое и 4-ое места в Кубке конструкторов на текущий момент), просто игнорируется, обе команды в игре плетутся в хвосте пелотона. Так что Codemasters стоит задуматься о патче, правящем силу команд в сезоне 2020 г. Во-вторых, было бы неплохо увидеть и альтернативный гоночный календарь, только с теми этапами, которые вошли в чемпионат после его рестарта. Кроме того, я более чем уверен, что часть игроков будет критиковать и местный боевой пропуск, позволяющий получить дополнительные предметы кастомизации гонщика и болида, а также внутриигровой магазин, в котором можно приобрести косметические предметы. Ну честное слово, пора бы уже привыкнуть к подобному подходу.

В остальном же, F1 2020 – великолепная игра, настоящий подарок фанатам Formula One, которые в этом году чуть не лишились возможности поболеть за любимых гонщиков. Да, представленный в игре гоночный сезон – это сезон, которого не было, тем приятнее воссоздать его хотя бы в виртуальном формате. Удачных всем гонок, пусть победит достойнейший.