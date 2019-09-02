Гид покупателя: ТОП-5 семейных седанов за $15 тыс. (по обзорам ITC.UA)





В данном материале собрано пять «антикризисных» седанов B-C-класса, которые встречались в обзорах ITC.UA и максимально универсальны в своем применении: и в отпуск всей семьей можно поехать, и карман не разорят, и на работе перед коллегами не стыдно. Традиционно для гида покупателя: рассматриваем все автомобили в пяти одинаковых пунктах и подводим итоги сравнения в конце материала.

Пятерка автомобилей для сравнения

Согласно условиям данного «гида покупателя», отобрано пять автомобилей-седанов В-С-класса: Citroen C-Elysee, FIAT Tipo, Peugeot 301, Renault Logan, Opel Astra Sedan. Да, последний автомобиль выбивается из первоначальной компании-четверки, но Opel Astra Sedan может стать тем, чем в прошлом гиде покупателя стал Suzuki SX4 – самым дорогим, но и самым лучшим автомобилем. А может и не стать: балы дадут ответ на все вопросы. Кроме того, у меня в руках в разное время побывали разные версии автомобилей – буду их упоминать по тексту и пропишу цены «от до» согласно прайс-листам (без учета опций).

Citroen C-Elysee – бензин 1,2 л и 1,6 л, турбодизель 1,6 л, цена 309-404 тыс. грн.

FIAT Tipo – бензин 1,4 л и турбодизель 1,3 л, цена 340-430 тыс. грн.

Peugeot 301 – бензин 1,6 л, турбодизель 1,6 л, цена 290-404 тыс. грн.

Renault Logan – бензин 1,0 л, турбодизель 1,5 л, цена 283-351 тыс. грн.

Opel Astra Sedan – бензин 1,4 л, МКПП и АКПП, цена 404-471 тыс. грн.

Все автомобили будут сравниваться в нескольких основных блоках, которые описывают их ключевые качества – начиная от соотношения цены и комплектации, продолжая простором салона, заканчивая расходом топлива и ликвидностью при перепродаже. В каждом блоке я буду приводить сводную таблицу с назначением балов от «1» до «5», а также буду приводить одну фотографию автомобиля, который является победителем данного блока. Итак…

Цена автомобиля и его комплектация

Удивительно, но на победу может претендовать не только Opel Astra Sedan: конечно, здесь и 2-зонный «климат», и легкосплавные колеса, и подогрев руля. Однако парочка Citroen/Peugeot могут предложить сенсорный дисплей в салоне с возможностью интеграции смартфона, а также камеру заднего вида. Конечно, все это опции, но даже с учетом доплаты, «французы» оказываются дешевле Opel. Вот и отдам этой тройке первые места, но обязательно с оценкой «4», а не «5»: ни один автомобиль не может предложить максимум оснащения. Не поверите, но простенький Renault в чем-то может обогнать FIAT: мультимедиа, климат-контроль (пусть это все и опции). С другой стороны – FIAT изначально неплох в комплектации (кондиционер, подушки, ESP, электропривод стекол, усилитель руля), а в Renault требуется доплачивать за кондиционер или брать комплектацию выше. Пусть будет паритет.

Итого:

Peugeot 301 – 4

Citroen C-Elysee – 4

Opel Astra Sedan – 4

Renault Logan – 3

FIAT Tipo – 3

При сравнимой оценке «4» для трех автомобилей отдал первенство Peugeot за самый низкий базовый прайс в этой тройке.

Простор и отделка салона, объем и проработка багажника

Все просто: седан Opel Astra сравним или незначительно уступает Citroen/Peugeot в просторе салоне и объема багажника, но значительно превосходит каждого соперника в качестве отделки интерьера и организации багажного отсека. «Французы» Citroen/Peugeot хороши запасом мест во втором ряду и большим объемом багажника, но уступают в проработке салона: кругом дешевый твердый пластик и нелогичное расположение кнопок. Но даже на этом фоне Renault Logan выглядит и воспринимается уж слишком простым и дешевым: порой не находишь даже таких элементарных вещей, как регулировка высоты ремней безопасности, сложно подобрать удобную посадку, багажный отсек отделан не полностью. На этом фоне седан FIAT – просто «хорошист»: средний простор, неплохие отделочные материалы, аккуратная сборка. Вот и отдам ему второе место вслед за Opel.

Итого:

Opel Astra Sedan – 5 (колесная база 2,685 м, объем багажника 460 л)

FIAT Tipo – 4 (колесная база 2,64 м, объем багажника 520 л)

Peugeot 301 – 3 (колесная база 2,65 м, объем багажника 506 л)

Citroen C-Elysee – 3 (колесная база 2,65 м, объем багажника 506 л)

Renault Logan – 1 (колесная база 2,63 м, объем багажника 510 л)

Разница в класс дается в знаки: седан Opel хорош не столько цифрами простора салон и объема багажника «в абсолюте», сколько качественной отделкой и нишами/кармашками.

Характер на дороге: управляемость, комфорт, динамика

В данном случае многое меняется в зависимости от двигателя, трансмиссии, версии автомобиля. Но аутсайдера могу назвать сразу – FIAT. Он запомнился несбалансированным характером в дизельной версии, хотя автомобиль с бензиновым 1,4-литровым мотором во многом был лучше: в комфорте, управляемости, тишине работы мотора. Напротив, Renault оказался на удивлении сбалансированным даже со скромным 1-литровым бензиновым двигателем: пусть общая оценка не поднимается выше среднего, но обошлось и без явных провалов. А если выберете 1,5-литровый турбодизель – то получите хорошую тягу в довольно широком диапазоне оборотов. Аналогичное правило касается и французской парочки Citroen/Peugeot: турбодизель 1,6 л хорош тягой, хотя и шумноват. Удивляет другое: «достаточность» 1,2-литрового бензинового мотора. Но выделю фаворита в виде автомобиля Peugeot, который всегда предлагал хороший баланс комфорта/управляемости. А вот Citroen порой оказывался аж слишком мягким: бывали пробои и раскачка. Но лучше всего повадки на дороге у седана Opel Astra: впечатляющий комфорт подвески, завидная энергоемкость, при этом небольшие крены и полный контроль за рулем. Да и двигатель хорош: 1,4-литровый турбо-мотор обладает хорошим запасом мощности и тяги, которые логично нарастают с повышением оборотов. Но все это лучше всего чувствуется с «механикой», поскольку «автомат» порой расстраивает нелогичностью переключениями. И все-таки: если вынести АКПП за скобки и говорит о версии на МКПП – то у седана Opel первое место.

Итого :

Opel Astra Sedan – 4

Peugeot 301 – 3

Citroen C-Elysee – 2

Renault Logan – 2

FIAT Tipo – 1

Снова разница в классе дается в знаки! Только если задумаетесь над покупкой АКПП-версии – обязательно проведите длительный тест-драйв у дилера…

Расход топлива для разных моторов, стоимость ТО

Также начнем с аутсайдера – это Opel: версия с «автоматом» откровенно прожорливая (в городе 11 л на 100 км, а бывало и 13 л на 100 км), версия с «механикой» более бережливая, но до показателей других автомобилей все равно далеко. Седан FIAT предлагает средние показатели: в городе около 8 литров для бензинового мотора и 6,5 л на 100 км для турбодизеля. Все «французы» более бережливые: в городе с небольшими бензиновыми моторами (1 л/1,2 л) они «привозят» средний расход около 7 л на 100 км, в случае с турбодизелями (1,5 л/1,6 л) городской расход составляет 5-5,5 л на 100 км пути. Однако для Peugeot/Citroen объемный 1,6-литровый бензиновый мотор в паре с АКПП означает расход топлива под 9,5-10 л на 100 км в городе. Но здесь все зависит от выбора покупателя – и «французы» этот выбор дают. Наиболее дорогие ТО – на FIAT (в среднем около 4 тыс. грн.) и Opel (2,5-5 тыс. грн. в зависимости от объема работ). Все три «француза» оказываются более бережливыми – в среднем 2-3 тыс. грн.

Итого:

Citroen C-Elysee – 5

Peugeot 301 – 5

Renault Logan – 5

FIAT Tipo – 4

Opel Astra Sedan – 2

Здесь отмечу Citroen, поскольку «льва-близнеца» уже отмечал выше. Да и вообще – все «французы» оказались в лидерах по топливной экономичности.

Гарантия, ликвидность, перепродажа

Спроси любого автолюбителя про надежность и выносливость – в половине случаев обязательно вспомнят Renault Logan: вот и весь ответ. Причем представители Renault даже предлагают опцию увеличения гарантии (4 года или 150 тыс. км), да еще и установку ГБО с сохранением заводской гарантии. Все это не может не сказаться на ликвидности автомобиля: победитель есть. Парочка «Citroen/Peugeot» в целом не хуже, гарантия составляет 3 года или 100 тыс. км пробега… Но вот такого «оторвут с руками при перепродаже» здесь нет. Седан Opel находится примерно в сравнимом положении, с той лишь разницей, что в «минус» срабатывает небольшое количество дилеров, а в «плюс» срабатывает вечное «это же немец». Самая слабая рыночная позиция у FIAT: масса предрассудков, скромная дилерская сеть, хотя вполне нормальная гарантия – 3 года или 100 тыс. км пробега.

Итого:

Renault Logan – 5

Peugeot 301 – 3

Citroen C-Elysee – 3

Opel Astra Sedan – 3

FIAT Tipo – 2

Простенький Logan вырвался в лидеры как раз благодаря своей простоте! Он уже заслужил уважение многих автолюбителей за надежность и выносливость, плюс опция увеличение гарантии, ТО недорогие, можно поставить ГБО…

Итог в баллах и послесловие

Подводим итоги сразу в двух зачетах: «абсолют» – лучший результат по баллам без учета цены, «выгодная покупка» – соотношение между ценой и количеством набранных баллов.

«Абсолют» – лучший результат по сумме баллов:

Peugeot 301 – 18

Opel Astra Sedan – 18

Citroen C-Elysee – 17

Renault Logan – 16

FIAT Tipo – 14

«Выгодная покупка» – соотношение цены и набранных баллов:

Peugeot 301 – 16,1-22,4 тыс. грн. за 1 балл

Renault Logan – 17,7-21,9 тыс. грн. за 1 балл

Citroen C-Elysee – 18,2-23,8 тыс. грн. за 1 балл

Opel Astra Sedan – 22,4-26,2 тыс. грн. за 1 балл

FIAT Tipo – 24,3-30,7 тыс. грн. за 1 балл

Хотите верьте, хотите нет, но снова удивительные результаты даже для меня лично: победа в абсолюте за Opel Astra Sedan (ожидаемо), но также и за Peugeot 301 – вот это неожиданно! Последний ни разу не провалился ниже 2-3 места, да и в соотношении «цена/баллы» хорош. При одинаковом количестве баллов, седан Opel поставлю на второе место: хорош в салоне и на дороге, но подводит высокий расход топлива, и соотношение «цена/баллы». Парочка Citroen C-Elysee и Renault Logan оказалась крепкими середнячками. Однако Logan, ввиду низкой цены, отличился еще и статусом одной из самых выгодных покупок, на уровне Peugeot – все зависит от комплектации. Неважный результат FIAT объясним уж слишком большими контрастами в характере и рыночным положением, не спасает даже вполне адекватная цена за автомобиль.

В итоге: если финансы позволяют – берите Peugeot 301 и Opel Astra, они реально лучше; мало денег – берите начально-средние версии Logan и не ошибетесь; Citroen и FIAT – на любителя.