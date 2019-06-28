Тест-драйв Opel Astra Sedan: надежда дилеров





Прошлая статья на тему Opel касалась Grandland X и назвалась «Надежда марки»: мол, свежая модель, популярный класс. А вот Opel Astra Sedan – это надежда дилеров на высокие продажи: низкая цена за большой автомобиль с европейской родословной. Но какие еще «козыри» есть у данной модели? Разбираемся вместе.

Позиционирование

Все просто: Opel Astra Sedan – это седан-«переросток» С-класса, который появился в 2013 году и относится к семейству Astra J (т.е. к прошлому поколению модели, поскольку уже есть хэтчбек Astra K). Уточнение о «переростке» неслучайно: нынешний Opel Astra Sedan J насчитывает почти 2,7 м колесной базы и 4,66 м общей длины – по этим параметрам автомобиль примерно сравним с последним поколением Opel Vectra, поколение С.

Кузов «седан» был в каждом поколении Astra, кроме самого последнего K – потому, что сейчас параллельно с хэтчем К выпускается вот этот Astra Sedan J. Важно другое: седан заметно длиннее исходного хэтчбека – почти D-класс начала 2000-х годов. В статье представлена модель Opel Astra Sedan J с турбо-мотором 1,4 л и АКПП.

Как едет?

Этот автомобиль может удивить своими ездовыми повадками. Однако речь идет не о моторе и коробке передач – здесь все ожидаемо. Так, двигатель слабо тянет на низких оборотах, но раскрутившись до 2,5 тыс. об/мин., он уверенно берется за дело: далее хорошая, ровная тяга не пропадает вплоть до красной зоны тахометра. Звук мотора сложно назвать красивым, это просто «звук мотора», хотя он приглушен до приемлемого среднего уровня. А вот управление разгоном выходит смазанным. Но виноват тут не двигатель, а трансмиссия. Во-первых, «автомат» порой затягивает с переходом на передачу вверх или ленится «сброситься» вниз при нажатии акселератора для динамичного разгона. Во-вторых, сама смена передач разная: бывает все мягко и незаметно, а бывают кивки и толчки. Возможно, «автомат» требует адаптации под водителя – но автомобиль был у меня неделю, я проехал на нем несколько сотен километров: куда уж дольше адаптироваться? Отмечу, что эти все замечания касаются городской езды. Поскольку единожды разогнавшись на трассе, мотор выходит в рабочую зону 2-2,5 тыс. об/мин или выше, «автомат» постоянно работает в диапазоне 5-6 передачи – в итоге езда получается плавной и быстрой, с уверенным «держаком» на прямой. А еще езда получается комфортной.

Мягкость, комфорт, энергоемкость подвески – вот чем по-настоящему удивляет Opel Astra Sedan в своих ездовых повадках. Будь-то латаная трасса, разбитые городские улицы, лежачие полицейские – этот автомобиль старается сохранить комфорт для вас, удачно поглощая мелкие и средние неровности. В салоне водитель и пассажир почувствуют только откровенно большие и глубокие ямы. Причем подвеска не сказать, чтобы сверхмягкая – нет, здесь удачно подобрана достаточная мягкость и энергоемкость: в итоге и комфорт есть, и пробоев минимум, и крены невелики. Да и управляется автомобиль нормально. Во-первых, минимум промедлений в реакциях на поворот руля: все точно и быстро, разве что в самом резком повороте чувствуется инерция от большого «носа» с висящим впереди мотором. Во-вторых, хорошая устойчивость на дуге в вираже. Причем, уже выбрав какой-то радиус поворота впоследствии можно довернуть – и здесь себя проявляют задние колеса, которые как бы подруливают в повороте. Да, сегодня есть автомобили С-класса, которые едут более четко и однозначно, которые предлагают более легкий и «прозрачный» руль. Но даже тот результат, который дает Opel Astra Sedan, особенно с учетом акцента на комфорт подвески, заслуживает уважения – хорошая настройка ходовой.

Тестовый автомобиль Opel Astra Sedan оснащен 1,4-литровым турбо-мотором и 6-ст. АКПП – именно последний пункт является «слабым звеном» в этой паре: двигатель не прочь «везти» на средних и высоких оборотах, но «автомат» частенько переключается невпопад. Однако зачетные «10 секунд до сотни» есть. А еще есть комфорт.

Салон на первый взгляд радует качеством отделочных материалов и классическим подходом: мягкий пластик – на передней панели и даже на передних дверных картах, традиционные приборы – на привычном месте, полное отсутствие маркого глянца – вместо него графитово-серебристая вставка на центральной консоли. Плюс удачная организация зоны между сиденьями: тут и сдвижной подлокотник, и пенал-органайзер, и подстаканник – все под рукой, все привычно, ничего не раздражает.

Но ровно до тех пор, пока вам не потребуется переключить музыкальный трек, выбрать радиостанцию, или отрегулировать «климат». В этот момент палец ткнет в одну из почти 40 кнопок центральной консоли – и точно промажет. Потому что разобраться в россыпи однотипных кнопок может или магистр Йода или… нет, наверное, здесь не сможет разобраться даже конструктор Opel. Видно, что специалисты по интерьеру пытались разделить кнопки на функциональные зоны: «климат» отдельно, аудиосистема отдельно, центральный замок и «аварийка» отдельно, плюс добавили парочку вращающихся шайб. Но все равно: огромное количество кнопок на центральной консоли – один из явных эргономических проколов Opel Astra Sedan и свидетельство возраста модели. А еще расстраивают сиденья: кажется, достаточный размер, правильная форма, большая ширина, ненавязчивая, но достаточная боковая поддержка. Но в дальней дороге начинает ныть спина: не хватает поясничного упора.

Сзади запас места достаточный, но в этом классе уже встречаются и более просторные автомобили. Жаль для задних пассажиров Opel Astra Sedan не может предложить иной компенсации: нет подлокотника, нет дефлекторов вентиляции. Тем удивительнее, как много внимания уделили багажнику: большой объем, прямоугольная форма, боковая ниша для вещей, резинки-зажимы для мелочей – чувствуется европейская порода и внимание к деталям.

Передняя часть салона выглядит спокойно и собрана из качественных материалов, но расстраивает обилие кнопок на центральной консоли. Передним сиденьям недостает регулировки поясничного упора, из-за чего после длительной поездки начинает ныть спина, хотя в остальном они хороши своим размером и мягкостью, да и просторно спереди. А вот сзади места просто «достаточно» и не более того. Багажник хорош: объем 460 л при наличии «запаски», широкий проем, толковая организация пространства под мелочевку.

Есть ли инновации?

Номинально – перед нами обычный автомобиль С-класса: несущий кузов, передний привод, поперечное расположение мотора, независимая подвеска МакФерсон спереди, полунезависимая сзади. В основе Opel Astra Sedan лежит хэтчбек Opel Astra 2009 года – интересно, 10 лет назад автомобили строили еще инженеры, а не маркетологи? (как любят утверждать некоторые наши комментаторы). Ведь в задней подвеске Opel Astra J установлена традиционная П-образна балка, но с нетрадиционным U-образным профилем переменной толщины: это решение позволяет точнее настраивать подвеску. Кроме того, сзади использован механизм Уатта: два поперечных и взаимосвязанных рычага-упора, который препятствуют горизонтальному смещению кузова относительно колес («упор» в быстром повороте), но никак не влияют на вертикальные перемещения кузова (работа пружин и амортизаторов на неровностях). Возможно, именно такая хитрая конструкция обеспечивает вышеописанное поведение задней части автомобиля? Еще одна особенность – бензиновый 1,4-литровый турбо-мотор B14NET: этот мотор построен по идеологии даунсайзинга, т.е. высокая мощность достигается не за счет объема, а за счет высоких оборотов, турбины, системы изменения фаз газораспределения. Вместе с тем – использован менее капризный распределенный впрыск топлива, а привод ГРМ осуществляется цепью. В паре с двигателем работает классический 6-ступенчатый «автомат» GM 6T45. Итог: объединение современных тенденций со здравым консерватизмом, что может уберечь от неприятностей с топливом или износом сцеплений.

В основе тестового автомобиля – платформа Opel Astra J: независимая подвеска МакФерсон спереди и полунезависимая подвеска на основе П-образной балки с механизмом Уатта сзади. Седан отличается от хэтчбека изрядно увеличенной длиной кузова: 4,66 м против 4,42 м. На украинском рынке автомобиль доступен только с 1,4-литровым турбо-мотором, а вот трансмиссии две на выбор: 6-ст. «механика» или 6-ст. «автомат».

Цены и конкуренты

Автомобиль Opel Astra Sedan в Украине предлагается с турбо-мотором 1,4 л на 140 л.с., «механикой» или «автоматом», в двух комплектациях – итого четыре варианта. Все комплектации фиксированные, доплата только за цвет «металлик».

Стартовая комплектация Enjoy уже предлагает все необходимое: система стабилизации, круиз-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, мониторинг давления в шинах, четыре электрических стеклоподъемника, электропривод и регулировка зеркал заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, фирменная аудиосистема CD300, руль с кнопками и в кожаной оплетке. Плюс версия с АКПП получает легкосплавные колесные диски и систему помощи при старте в гору. Цены следующие: версия с МКПП – от 436,6 тыс. грн. или $16,5 тыс., версия АКПП – от 481 тыс. грн. или чуть больше $18 тыс.

Следующим уровнем является комплектация Enjoy Plus, где добавлено: подогрев руля, 2-зонный «климат», датчик света, задние датчики парковки, датчик дождя, самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида. Плюс снова нюанс с АКПП и литыми дисками. Цены: версия с МКПП – от 481 тыс. грн. или $18 тыс., версия АКПП – от 525 тыс. грн. или $19,8 тыс.

Следует отметить, что тестовый автомобиль был представлен в комплектации, которая несколько отличается от доступных в Украине: светодиодные матричные фары, аудиосистема CD600 и цветной ЖК-дисплей в салоне, боковые шторки безопасности – это нельзя получить в товарных автомобилях. Если учитывать только доплату за цвет «металлик», то цена тестового автомобиля в комплектации Enjoy Plus составит 537 тыс. грн. или чуть больше $20 тыс.

Для сравнения – приведу пример белого автомобиля Opel Astra Sedan, что был на презентации. Вместо матричных фар – обычные, вместо цветного дисплея – узкая полоска текстового экрана (даже для максимальной доступной в Украине комплектации). Отвечая на комментарии-вопросы ранее: по последней причине нельзя получить и камеру заднего вида, максимум – датчики парковки и только задние. С другой стороны: кондиционер или «климат», полный «электропакет», подогрев сидений и руля, датчики света и дождя…

Номинально в конкурентах у Opel Astra Sedan такие автомобили, как Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Renault Megane Sedan, Skoda Octavia – но с обязательной оговоркой об их базовых версиях, чтобы хоть как-то сравнятся по цене с Opel. По этой же причине можно добавить в конкуренты Honda Civic Sedan, но убрать из конкурентов новое поколение Mazda3 – у нее просто нет настолько доступных версий. В таком свете, признаться, Opel Astra Sedan выглядит самой правильной покупкой: пока другие дают все «на минималках», Opel предлагает мощный турбо-мотор, классический «автомат», достаточную комплектацию, известную немецкую марку – и довольно низкую цену. Фактор цены 450-500 тыс. грн. означает, что Opel Astra Sedan может даже угрожать седанам-«переросткам» более низкого В-класса: Citroen C-Elysee, Peugeot 301, Hyundai Accent, FIAT Tipo. При сколь-нибудь сравнимых моторах мощностью около 120 «лошадей» и нормальной комплектации, они уже стоят сравнимо с Astra Sedan. При этом на стороне Opel Astra Sedan лучше отделка салона, больше габариты самого автомобиля, более мощный двигатель.

Позиции Opel Astra Sedan сильны: известная марка и модель, «достаточный» двигатель, традиционный «автомат», большой размер, хороший комфорт – и все это по относительно доступной цене. Хотя… Honda Civic Sedan дает просторный салон и комфорт в езде, Toyota Corolla может похвастать экономичным гибридом, а Renault Megane Sedan – дизельным мотором. Парочка Citroen/Peugeot номинально на полкласса ниже Opel Astra Sedan, но предлагают выбор моторов (турбодизель, недорогой 1,2-литровый мотор), сенсорный дисплей и камеру заднего вида… Позиции Opel сильны, но не безоблачны.

Стоимость содержания

В городе автомобиль потребляет в среднем 10,5-11 л топлива на 100 км пути. С учетом больших пробок и/или динамичной езды расход может достигать 13 л на 100 км, на пустых дорогах и при плавной езде расход топлива можно снизить до 9 л на 100 км пути. На трассе ситуация с расходом топлива следующая: на скорости 80-90 км/ч – расход 5-5,3 л на 100 км, на скорости 110-120 км/ч – около 6-6,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега. Периодичность сервисного обслуживание – каждые 15 тыс. км или раз в год. Стоимость ТО составляет 2,3 тыс. грн. (ТО-15, ТО-45…), либо 5,2 тыс. грн. (ТО-30, ТО-60…). Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на июнь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Автомобиль проходил краш-тесты EuroNCAP в 2009 году (сегодня испытания EuroNCAP проводятся по более жестким правилам) и получил максимальную оценку «5 звезд». Лишь в одном из видов бокового удара область грудной клетки подвержена повышенным нагрузкам. Но в остальном – практически во всех видах испытаний все зоны водителя и переднего пассажира имеют хорошую («зеленая зона») или достаточную («желтая зона») защиту.

В итоге

Автомобиль Opel Astra Sedan – самый пожилой и недорогой в современной модельной линейке Opel, что представлена в Украине. Данная модель не может похвастать передовым технологичным оснащением. Недостает выбора моторов и различных комплектаций. Скучно? Да, возможно. Но вся правда в том, что именно Opel Astra Sedan является той основой, от которой оттолкнется «перезагрузка» Opel в Украине. Потому, что Opel Astra Sedan попадает в самое «яблочко» массового рынка – именно тот автомобиль, который ищут корпоративные клиенты и покупатели-традиционалисты: размер и комфорт, мотор и АКПП, бренд и цена. Поэтому я уверенно выдаю авансы Opel Astra Sedan и утверждаю – это будет самая продаваемая модель бренда в ближайшие один-два года.

Плюсы:

+ Комфорт и энергоемкость подвески: один из самых мягких автомобилей в классе

+ Качественная отделка салона и продуманный багажник

+ Соотношение «цена/размер/марка»

Минусы:

— В городе: высокий расход топлива и работа АКПП

— Не хватает версий с современным оснащением, нет выбора моторов

Технические характеристики Opel Astra Sedan 1.4T АКПП-6

Кузов – седан, 5 мест

Габариты – 4,66 х 1,81 х 1,5 м

Колесная база – 2,685 м

Клиренс – 165 мм

Багажник – от 460 л (5 мест) до 1010 л (2 места)

Грузоподъемность – 493 кг

Минимальная снаряженная масса – 1472 кг

Мотор – бензин, турбо, R4, 1,4 л

Мощность – 140 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент – 200 Нм при 1850-4900 об/мин

Удельная мощность и момент – 95 л.с. на 1 т; 136 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. АКПП (традиционный гидромеханический «автомат»)

Динамика 0-100 км/ч – 10,3 с

Максимальная скорость – 205 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,4 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Continental ContiEcoContact 5 205/60R16

Минимальная цена автомобиля – от 436,6 тыс. грн. или около $16,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 537 тыс. грн. или около $20 тыс.