Гид покупателя: ТОП-5 моделей – кроссовер B-SUV, «автомат», $15-18 тыс.





В данном материале собрано пять компактных кроссоверов ценой около $15-18 тыс., непременно с АКПП и в минимально-достаточной комплектации. Оперирую только теми автомобилями, чтобы были у меня в обзорах (ниже поймете почему), зато при помощи баллов в отдельных категориях, можно выбрать лучшую модель – как в абсолютном зачете, так и в соотношении «цена/качество».

Пятерка автомобилей для сравнения

Согласно условиям данного «гида покупателя», я отобрал пять автомобилей, которые отвечают вышеназванным требованиям. Да и то пришлось работать с оговорками – слишком невелик ценовой диапазон: к примеру, Citroen и Renault проходят по цене только при условии акционных предложений (авто 2018 г.в. или покупка со всеми возможными скидками). Зато «французы» с дизельными моторами – тем интереснее сравнение. Модели Suzuki SX4 и Nissan Juke представляют «японцев», а также отражают традиционный подход к проектированию автомобилей. С той лишь разницей, что первый нацелен на зрелых прагматиков, а второй – на эмоциональную молодежь. Тут пришлось дать небольшую ценовую фору Suzuki SX4, но ведь нельзя игнорировать один из самых популярных автомобилей в классе, да и Vitara с «автоматом» еще дороже. А еще добавил JAC S3 – представитель «китайцев» и самый доступный в данном сравнении: нет, я про него не забыл.

Citroen C4 Cactus (1,6 л турбодизель 92 л.с. РКПП – от 462 тыс. грн.)

JAC S3 (1,6 л бензин 119 л.с. CVT – от 418 тыс. грн.)

Nissan Juke (1,6 л бензин 117 л.с. CVT – от 448 тыс. грн.)

Renault Captur (1,5 л турбодизель 90 л.с. РКПП EDC – от 461 тыс. грн.)

Suzuki SX4 (1,6 л бензин 117 л.с. АКПП – от 500 тыс. грн.)

Все автомобили будут сравниваться в нескольких основных блоках, которые описывают их ключевые качества – начиная от соотношения цены и комплектации, продолжая простором салона, заканчивая расходом топлива и стоимостью ТО. В каждом блоке я буду приводит сводную таблицу с назначением балов от «1» до «5», а также буду приводить одну фотографию автомобиля, который является победителем данного блока.

Цена автомобиля и его комплектация

Все просто – здесь победителем является JAC S3. За минимальную цену этот автомобиль предлагает максимальную комплектацию: климат-контроль, камера заднего вида, большой дисплей в салоне, датчики парковки, система стабилизации, обивка сидений из эко-кожи. Однако ему недостает подогрева кресел, поэтому максимальная оценка невозможна. На второе место поставлю Citroen C4 Cactus (за сенсорный дисплей в салоне и наличие «климата») и Suzuki SX4 (за дополнительную коленную подушку безопасности). Плюс Nissan Juke и Renault Captur – наличие легкосплавных колесных дисков. В остальном автомобили примерно сравнимы: вы можете рассчитывать как минимум на кондиционер, простенькую фирменную аудиосистему, электрические стеклоподъемники, бортовой компьютер, передние и боковые подушки безопасности, пр.

Итого:

JAC S3 – 4

Suzuki SX4 – 3

Citroen C4 Cactus – 3

Renault Captur – 2

Nissan Juke – 2

Все просто: модель JAC S3 предлагает максимум «плюшек» за минимум денег – и здесь «китайца» сложно перебить любому из конкурентов.

Простор и особенности салона

В вопросе простора салона сразу два лидера – JAC S3 и Suzuki SX4. Номинально на стороне «японца» лучшая проработка деталей: есть подлокотник и регулировка угла наклона спинки – но (внимание!) лишь в более дорогой комплектации, которая выпадает за оговоренные ценовые рамки. А вот Renault Captur, пусть не может похвастать простором в абсолюте, зато качество отделочных материалов на высоте, да и сдвижное заднее сиденье присутствует уже в средней комплектации. В итоге – паритет для трех моделей. Автомобиль Citroen C4 Cactus хорош качеством материалов в передней части салона, но сзади все по-обычному, да еще и нормальных опускающихся стекол нет. Однако к Nissan Juke еще больше замечаний: жесткий пластик в отделке, тесноват салон, сложность посадки на задний ряд.

Итого:

Renault Captur – 3

JAC S3 – 3

Suzuki SX4 – 3

Citroen C4 Cactus – 2

Nissan Juke – 1

Отличились три автомобиля, но победителем (пусть и с минимальным перевесом) назову Renault Captur: за хорошие материалы, интересный дизайн салона, практичный передвижной задний ряд.

Характер на дороге, управляемость, комфорт, динамика

Конечно, перед нами не спорткары и не лимузины – не ждите откровений в разгоне/управляемости/комфорте, а лучше ориентируйтесь на усреднено-оптимальный вариант. Самый сбалансированный характер – пожалуй, у Nissan Juke и Suzuki SX4: нормально поворачивают, нормально амортизируют ямы на дороге. Плюсом Nissan Juke является его звукоизоляция. В плюс Suzuki SX4 запишу 6-ст. «автомат»: во многом благодаря АКПП автомобиль лучше реагирует на педаль акселератора и в итоге кажется более динамичным. Автомобили JAC S3 и Citroen C4 Cactus запоминаются комфортом подвески, но провалом в вопросах управления разгоном: «китаец» уж слишком нетороплив по мотору и вариатору, а «француз» частенько кивает при переключениях РКПП. Конечно, у Citroen C4 Cactus есть более современный мотор с полноценным «автоматом», но такая версия выходит за рамки оговоренного бюджета. Второй «француз» – Renault Captur – на этом фоне ничем особо не выделяется, но также нигде и не провалился: оптимальная середина?

Итого:

Nissan Juke – 5

Suzuki SX4 – 4

Renault Captur – 3

Citroen C4 Cactus – 2

JAC S3 – 2

Пусть победителем будет Nissan Juke – чуть интереснее в поворотах, чуть тише в салоне по сравнению с другим «японцем». Но если вы за классическую АКПП – то смотрите в сторону Suzuki SX4.

Расход топлива в городе и на трассе

Ясно, что выигрывают дизельные «французы»: да, вы переплатили при покупке – но теперь пришло время получать выгоду! Наиболее экономичным назову Citroen: 6 л в городе и 3,5-5 л на трассе. Дизель Renault показывает схожие цифры в городе при обычной езде, но при большом количестве пробок порой расходовал больше топлива, да и на трассе лишние пол-литра может съесть. Самый прожорливый – JAC S3: 10 л в городе и 6-7 л на трассе. «Японцы» чуть экономичнее: около 9 л в городе и 5,5-7 л на трассе.

Итого:

Citroen C4 Cactus – 5

Renault Captur – 4

Nissan Juke – 3

Suzuki SX4 – 3

JAC S3 – 2

Все просто: минимальный расход топлива во всех рассмотренных случаях – у дизельного Citroen C4 Cactus. Хотя Renault отстал лишь немного.

Гарантия, ликвидность, перепродажа

С парой «японцев» все просто: гарантия три года или 100 тыс. км пробега, известные марки и модели на рынке, хорошая репутация – а значит и отменная ликвидность при перепродаже. Лишь одно «но»: классический «автомат» Suzuki может стать преимуществом для тех, кто боится вариатора – плюс один бал. С «французами» сложнее: из-за марки, из-за роботизированных трансмиссий. Тут бы им поставить «двойки», но все-таки дизель привлекает покупателя. А еще и Citroen, и Renault предлагают программы расширенных гарантий (пусть и платных) со сроком и дистанцией покрытия сравнимой или даже больше, чем у «японцев». В итоге – добавим бонусный бал. На этом фоне с автомобилем JAC все сложно. С одной стороны: гарантия три года или 100 тыс. км. С другой стороны: китайский бренд и вариатор, меньше срок работы на рынке Украины (по сравнению с вышеописанными конкурентами).

Итого:

Suzuki SX4 – 5

Nissan Juke – 4

Renault Captur – 3

Citroen C4 Cactus – 3

JAC S3 – 2

Для реалий вторичного рынка Украины все просто: «японцы» впереди.

Итог в баллах и послесловие

Подводим итоги сразу в двух зачетах: «абсолют» – лучший результат по баллам без учета цены, «выгодная покупка» – соотношение между ценой и количеством набранных баллов. Неожиданно даже для меня, но победителем в двух зачетах кроссовер Suzuki SX4: у него сбалансированные характеристики (нет ни одной оценки ниже трех баллов), и настолько большая итоговая сумма баллов, что даже с учетом самой высокой цены SX4 оказывается выгодной покупкой. Немолодой кроссовер Nissan Juke более контрастен в оценках, но благодаря привлекательной цене также оказывает хорошим вариантом для покупки. «Французы» примерно сравнимы по основным потребительским свойствам и по цене – итоговый выбор обусловит дизайн или какая-то характерная деталь автомобиля. Простенький JAC S3 собрал минимум балов, но даже самая привлекательная цена не смогла это скомпенсировать.

«Абсолют» – лучший результат по сумме баллов:

Suzuki SX4 – 18

Citroen C4 Cactus – 15

Nissan Juke – 15

Renault Captur – 15

JAC S3 – 13

«Выгодная покупка» – соотношение цены и набранных баллов:

Suzuki SX4 – 27,8 тыс. грн. за 1 балл

Nissan Juke – 29,9 тыс. грн. за 1 балл

Renault Captur – 30,7 тыс. грн. за 1 балл

Citroen C4 Cactus – 30,8 тыс. грн. за 1 балл

JAC S3 – 32,2 тыс. грн. за 1 балл

Конечно, в данном гиде покупателя представлены далеко не все автомобили подобного класса и цены. Если нужен современный «европеец» – смотрите в сторону Opel Crossland X, Citroen C3 Aircross, SEAT Arona. Если нужен полный привод – смотрите в сторону Suzuki Vitara, FIAT 500X. Если нужна максимально низкая цена – смотрите в сторону Renault Duster.

Данный «гид покупателя» стал первым, но надеюсь, что не последним: пишите в комментариях ниже какие еще классы и сегменты автомобилей интересно рассмотреть в подобных материалах, интересен подобный формат материалов или нет, что еще следует добавить (кроме информации, которая есть в обзорах по ссылкам). Жду предложений!