Не оправдали надежд: научно-фантастические фильмы, которые разочаровали зрителей

Фантастические фильмы всегда привлекают внимание зрителей, но также нередко вызывают их разочарование. В одних случаях слишком смелые научные концепции не находят понимания у широкой публики. В других — режиссерам не удается создать для фантастической идеи привлекательную сюжетную обертку или воссоздать настоящую атмосферу первоисточника. Собрали для вас научно-фантастические фильмы, которые разочаровали зрителей, несмотря на весомые предпосылки для успеха.

«Дум» / Doom

Дата премьеры: 2005

Рейтинг IMDb: 5.2

В 2026 году посреди американской пустыни Невада появляется портал в древний город на Марсе. Чтобы его исследовать, на «красной планете» открывают научно-исследовательскую станцию. В 2046 году с нее поступает сигнал тревоги: неизвестный противник преследует и убивает ученых. Разобраться в ситуации отправляется оперативный отряд быстрого реагирования из 8 элитных бойцов. Но ужасные создания, которых морпехи находят в лабиринтах секретной лаборатории, гораздо сильнее и кровожаднее, чем кто-то мог себе представить.

Игровая франшиза Doom от компании id Software является одной из самых влиятельных в истории видеоигр, на главные роли попали звездные Дуэйн Джонсон, Карл Урбан и Розамунд Пайк — что могло пойти не так? Можно было бы списать провал на пресловутое проклятие игровых экранизаций. Но известный критик Роджер Эберт обвиняет режиссера, который в последней части фильма отказался от диалогов и развития персонажей, создав что-то вроде видеозаписи игры. К тому же настоящее преступление пригласить на Марс и совсем не показать зрителям его поверхность — это как поехать на море и не выходить из гостиничного номера.

«Возвышение Юпитер» / Jupiter Ascending

Дата премьеры: 2015

Рейтинг IMDb: 5.3

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В 1999 году дуэт Вачовски совершил настоящую революцию в фантастическом кино, изобразив жизнь людей на Земле, как виртуальную реальность, которой управляет ИИ. С надеждой повторить успех в 2015 году авторы взялись за еще один амбициозный научно-фантастический блокбастер — «Возвышение Юпитер». Мила Кунис играет в нем уборщицу Юпитер Джонс, которая однажды узнает, что является законной наследницей владычицы многочисленных звездных систем и должна спасти человечество от уничтожения.

Те, кто ждал от новой работы сестер Вачовски чего-то концептуального вроде еще одной Матрицы, были жестоко разочарованы. Ведь лента лишь поместила старую историю Золушки в футуристические декорации космической оперы. Но остальные зрители получили удовольствие от визуально потрясающего приключения, которое даже десять лет спустя можно назвать настоящим праздником для глаз.

«65» / 65

Дата премьеры: 2023

Рейтинг IMDb: 5.4

По состоянию на 2022 год фильмы франшизы «Парк Юрского периода» принесли Universal Pictures более $6 млрд. Поэтому идея совместить в одной ленте динозавров и космические путешествия, чтобы получить себе часть этого пирога, выглядела довольно соблазнительной. Так возник фантастический триллер «65» о пилоте Миллсе (Адам Драйвер), который из-за столкновения своего корабля с астероидом оказался на Земле 65 миллионов лет назад. Вместе с девушкой Коа, которая единственная из пассажиров уцелела после аварии, он должен спастись от кровожадных динозавров и найти путь домой.

Несмотря на интересную первоначальную идею и участие сценаристов успешного «Тихого места» фильм стал сплошным разочарованием. Издание The Observer обращает внимание, что большой ассортимент динозавров не делает «65» менее скучным. Дело в том, что ужасные существа в основном кусают друг друга. А худшее, что случается с Миллсом, — это, смешно сказать, падение с дерева. Добавьте сюда отсутствие какого-либо смысла в финальном твисте, чтобы понять — просмотр фильма вряд ли вдохновит даже самых больших фанатов Драйвера.

«Чужой против Хищника» / Alien vs Predator

Дата премьеры: 2004

Рейтинг IMDb: 5.7

Богатый промышленник организует научную экспедицию, чтобы исследовать тепловую активность под 600-метровым слоем льда на одном из островов Антарктики. Прибыв на место, его команда находит туннель, ведущий к спрятанной подо льдом пирамиде. Иероглифы на ее стенах свидетельствуют, что Хищники посещают Землю на протяжении тысячелетий. Раз в столетие они прилетают, чтобы принять участие в охоте на ксеноморфов, королева которых спит в криогенном сне посреди пирамиды. Когда она просыпается, люди внезапно оказываются в центре битвы между двумя инопланетными расами.

В начале 2000-х франшизы «Чужой» и «Хищник» были на пике своей популярности. Каждая из них уже получила армию преданных поклонников. Поэтому будущая драка между двумя монстрами которую должен был показать кроссовер, не давала спокойно спать фанатам обоих сообществ. В итоге «Чужой против Хищника» их лишь разочаровал, так как уделил слишком много внимания людям и чрезмерно запутал и без того противоречивый лор каждой из франшиз.

«Электрический штат» / The Electric State

Дата премьеры: 2025

Рейтинг IMDb: 5.9

События фильма «Электрический штат», основанного на иллюстрированном романе шведского художника-ретрофутуриста Саймона Столенхага, происходят в альтернативных США 1997 года. В стране недавно закончилась разрушительная война с умными машинами, а большинство людей зациклены на виртуальных развлечениях. На этом фоне непокорная девушка Мишель (Милли Бобби Браун) внезапно встречает желтого робота Космо, в котором каким-то чудом находится сознание ее младшего брата Криса.

Брат просит о помощи. И чтобы его спасти, Мишель объединяется с контрабандистом по имени Китс (Крис Пратт). Поиски приводят их в зону отчуждения, где после войны в изгнании живут самые разные роботы: от огромных боевых беспилотников до игрушечных аниматроников и домашних роботов-помощников с элементами ИИ.

Если смотреть обобщенно, то историю о мужчине и девушке, которые путешествуют по постапокалиптическим США в поисках безопасного места, можно было бы сравнить с «Последними из нас». Но Netflix и режиссеры братья Руссо за космические $320 млн умудрились превратить сюжет книги в бестолковую комедию. При этом они проигнорировали мрачную и загадочную атмосферу источника и его глубокие научно-фантастические идеи, чтобы в итоге создать развлекательный аттракцион для 8-летних детей.

«Превосходство» / Transcendence

Дата премьеры: 2014

Рейтинг IMDb: 6.2

Джонни Депп играет роль гениального ученого Уилла Кастера, который экспериментирует с искусственным интеллектом. Когда в результате нападения террористов антитехнологической группировки RIFT он получает смертельное ранение, коллеги исследователя переносят его сознание в недавно разработанный суперкомпьютер. Чтобы RIFT не уничтожили компьютер, Кастер загружает себя в интернет. Одновременно он осознает, что его новые возможности намного превосходят совокупный интеллект рожденных за всю историю людей, и приходит к идее заменить их примитивную органическую основу новейшими механизмами, чтобы таким образом обеспечить человечеству решающее «преимущество».

Идеи цифрового бессмертия позволяют создать множество захватывающих сюжетов. Но, к сожалению, для замечательного фильма мало даже грандиозной концепции. Со своими логическими дырами, отсутствием развития персонажей и потрясающими несоответствиями «Превосходство» не смогла надолго захватить внимание зрителей. Ключевым ее недостатком также является сценарий, где большая часть истории представлена как воспоминание. Из-за этого уже в начале мы видим мир, где не существует Интернета, что лишает повествование необходимого ему напряжения и делает жирный спойлер, как все обернется в итоге. Впрочем, поклонники фантастики, которых захватывает потенциал компьютерного интеллекта, найдут над чем поразмышлять после просмотра.

«Элизиум» / Elysium

Дата премьеры: 2013

Рейтинг IMDb: 6.6

Псевдодокументальный фантастический триллер «Девятый округ» фактически заново открыл жанр кино о контакте человечества с внеземной цивилизацией, показал креативный дизайн инопланетян-креветок и представляет собой смелое высказывание на тему ксенофобии и свободы. Поэтому от новой работы режиссера Нила Блумкампа, фильма «Элизиум» со звездными Мэттом Дэймоном и Джоди Фостер в главных ролях, ожидали не меньшего успеха.

События картины разворачиваются в XXII веке. Подавляющее большинство людей пытается выживать в трущобах загрязненной Земли, а господствующий класс наслаждается роскошной жизнью на орбитальной станции Элизиум, где есть чистый воздух и современное медицинское обслуживание. После сильного облучения на работе главный герой Макс понимает, что единственная надежда выжить для него — это медицина «Элизиума». Поэтому отправляется в самоубийственную миссию, чтобы спасти себя и людей, которых он любит.

Несмотря на интересный замысел, «Элизиум» быстро переключается на заезженный троп о тяжелой судьбе нелегальных мигрантов и увязает в политических интригах — надо же было как-то найти экранное время Джоди Фостер, которая тратит министра обороны Джессику Делакур. Зато фантастическим идеям, например, строению грандиозной космической станции, которая поддерживает комфортную жизнь для десятков тысяч людей, в фильме уделяется минимум внимания.

«Остров» / The Island

Дата премьеры: 2005

IMDb rating: 6.8

Фантастическая антиутопия Майкла Бэя переносит нас в будущее, где группа людей уцелела после глобальной катастрофы и живет в тщательно охраняемом жилом комплексе посреди зараженной пустыни. Администрация комплекса пристально заботится о здоровье жителей и проводит среди них лотерею, победители которой смогут попасть на «Остров» — последнее незагрязненное место на планете. Однако однажды главный герой Линкольн Шесть-Луна узнает, что он и остальные жители поселения лишь клоны, которых выращивают, чтобы обеспечить состоятельных людей «запасными частями», и решается на побег.

«Остров» вобрал в себя идеи антиутопической литературы и фантастических фильмов 1970-х, например, «Побег Логана», где жителей города под куполом, которым исполнилось 30, уничтожают лазером якобы для «перерождения в огненной карусели». Но Майкл Бэй известен прежде всего благодаря зрелищным блокбастерам «Трансформеры» и «Армагеддон». Видимо, именно поэтому он сосредоточился главным образом на экшене, не уделив должного внимания целому спектру захватывающих идей о клонирование и его влияние на жизнь людей в будущем.

«Пробуждение» / Пассажиры

Дата премьеры: 2016

Рейтинг IMDb: 7.0

Космический корабль «Авалон» везет тысячи колонистов, чтобы основать колонию на планете Гоумстед II. Полет рассчитан на 120 лет, поэтому все пассажиры и члены экипажа находятся в анабиозе. Но из-за сбоя в системе механик Джим Престон пробуждается за 90 лет до конца путешествия. Оказавшись перед перспективой прожить всю жизнь и умереть в одиночестве, герой набирается смелости, чтобы пробудить ото сна прекрасную Аврору, которой это, само собой, не очень нравится.

«Сойка-перепевала» Дженнифер Лоуренс и «Звездный лорд» Крис Пратт остаются наедине среди безграничного космоса. Звездная сила актеров и загадочная предпосылка уже интригуют, как же фильм смог разочаровать зрителей? «Пробуждение» было подвергнуто жестокой критике за сомнительную историю любви и неудачный финал. Дело в том, что Джим прекрасно знал: Аврора не сможет вернуться ко сну.

Таким образом он сознательно обрек ее на печальную судьбу провести остаток жизни среди пустынных коридоров космического корабля, где можно встретить только служебных андроидов. Впоследствии героиня Лоуренс даже простила Джима и решила остаться с ним, когда ей дали возможность вернуться в анабиоз. В теории это, пожалуй, должно было быть романтичным, но на практике оправдание неэтичных поступков Джима отвлекло зрителей.

«Бегущий по лезвию» / Blade Runner

Дата премьеры: 1982

Рейтинг IMDb: 8.1

Фильм «Бегущий по лезвию» основан на книге известного американского фантаста Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электрических овцах» и рассказывает о мире недалекого будущего. Кстати, оно уже наступило более пяти лет назад, в ноябре 2019-го. Человечество в мире ленты успело пережить ядерную войну, создало роботов репликантов, которых почти невозможно отличить от людей, и активно колонизирует отдаленные миры.

Репликанты вынуждены работать на тяжелых и опасных работах, к тому же их жизнь, как в насмешку, ограничена 4 годами. Поэтому все больше искусственных людей бегут из космических колоний на Землю в поисках лучшей жизни. Для их поиска и обезвреживания на земле создали специальный отряд «Бегущих по лезвию», в котором служит главный герой фильма Рик Декард. Получив приказ ликвидировать опасную группу репликантов усовершенствованной модели Nexus 6, он оказывается перед сложным вопросом: кто же на самом деле может считать себя человеком?

Сейчас это выглядит почти невероятным, но после выхода лента Ридли Скотта, которая создала киберпанковую эстетику ржавого будущего и впоследствии заняла место в ТОП 250 IMDb, не только не стала кассовым успехом, но и была просто растоптана критиками. Зрители ожидали увидеть героические приключения вроде «Звездных войн», а получили мрачный неонуар, который насквозь пропитан многочисленными метафорами и меланхоличными размышлениями о человечности и быстротечности жизни. Кроме этого многие разглядели в фильме лишь детективную историю, не поняв его настоящей философской глубины.