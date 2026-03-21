Рецензия на фильм "Проект 'Аве Мария'" / Project Hail Mary

Экранизация романа Энди Вейера, автора «Марсианина», с Райаном Гослингом в главной роли и режиссерским дуэтом Фила Лорда и Кристофера Миллера за рулем автоматически формировала высокие ожидания. Первые материалы, трейлеры и детали со съемок «Проект Аве Мария» намекали на умное, душевное кино, которое могло бы совместить эмоциональность «Марсианина» с масштабностью и интеллектуальностью «Интерстеллара». И хотя на практике лента оказалась немного другой, чем это представлялось на старте, интерес к ней был вполне оправданным — перед нами действительно качественный представитель жанра, который, правда, выбирает немного другой путь, чем ожидаешь.

Плюсы: эмоциональная и искренняя история; сильная химия между героями; харизматичная игра Райана Гослинга; доступно подана научная составляющая Минусы: простота может не оправдать ожиданий; некоторые сюжетные линии раскрыты в спешке; противоречивые решения относительно отдельных персонажей 8.5 /10 Оценка

«Проект ‘Аве Мария'» / Project Hail Mary

Жанр научная фантастика, приключения, драма

Режиссеры Фил Лорд, Крис Миллер

В ролях Райан Гослинг, Сандра Гюллер, Джеймс Ортис, и др.

Премьера 19 марта 2026 года, кинотеатры

В основе «Проекта Аве Мария» лежит роман Энди Вейера «Project Hail Mary», который снова обращается к теме выживания в космосе, но уже в значительно более широком масштабе. Человечеству грозит глобальная катастрофа, ведь неизвестные микроорганизмы, названные астрофагами, начинают поглощать энергию Солнца, что постепенно ведет к вымиранию всего живого на Земле. Единственный шанс спасти ситуацию — отправить экспедицию в далекую звездную систему, где эти организмы ведут себя иначе. Главный герой, учитель и ученый Райланд Грейс, просыпается на космическом корабле без воспоминаний о том, как он там оказался. Постепенно восстанавливая память, он осознает, что фактически является последней надеждой человечества.

Фильм «Проекта Аве Мария» действительно душевный, действительно умный, здесь не забывают даже о таких базовых вещах, как отсутствие звука в открытом космосе, что добавляет ему интеллекта, но он значительно доступнее и менее сложный, чем те примеры, с которыми мы его сравнивали выше. И это не обязательно минус, просто стоит понимать, на что именно ты идешь.

«Проект Аве Мария» очень сильно напоминает по атмосфере украинский фильм «Ты — космос» Павла Острикова. Главный герой так же остается наедине с собой, космосом и своей миссией. Ощущение изоляции, тишины и неизвестности передано очень точно. Правда, если в ленте Острикова герой оказывается фактически последним человеком во Вселенной, то здесь Грейс отправляется в путешествие с конкретной целью спасти человечество. Цели разные, но ощущение одиночества и напряжения на старте почти идентичны. И так продолжается ровно до момента, пока он не наталкивается на другой корабль, где его ждет тот, кто полностью изменит тон этой истории.





Далее фильм делает шаг в сторону более камерной и даже немного философской истории, напоминая «Космонавта» с Адамом Сэндлером. Там герой тоже находит странного инопланетного собеседника, который становится для него определенной формой утешения. Но если в «Космонавте» это больше метафора и рефлексия о чем-то вечном, то здесь все подано значительно проще и приземленнее. Грейс — персонаж значительно более «земной», понятный и открытый. Его общение с Рокки не превращается в сложные философские диалоги, а вместо этого строится на простых эмоциях, юморе и постепенном возникновении доверия, которое со временем перерастает в настоящую дружбу.

На примере персонажа Райана Гослинга хорошо видно, как герой проходит путь от растерянности и страха до принятия и готовности действовать. Он боится, колеблется, сомневается, и это делает его максимально живым и близким. Фильм очень четко проговаривает простую мысль, что бояться нормально. Важно, что ты делаешь дальше и какой выбор в итоге принимаешь.

Взаимоотношения Грейса и Рокки являются сердцем этой истории. Они развиваются довольно быстро, но при этом выглядят убедительно. За дружбой здесь следует доверие, а за доверием отсутствие корысти и, в конце концов, общая цель, которая и объединяет их. Фильм очень четко показывает, что даже минимальная вера, надежда и желание понять друг друга могут объединить совершенно разные существа. Именно благодаря этому взаимодействию история перестает быть мрачной и безысходной, появляется свет, появляется надежда, и зритель уже смотрит на события совсем под другим углом.

Фильм также уделяет много внимания объяснению того, как работает его вселенная. Зрителю подробно рассказывают об астрофагах, об угрозе, которую они несут, и о способах борьбы с ними. Важно, что это не выглядит скучно или перегружено. Информацию подают простым языком, часто с юмором, без затягивания и излишнего усложнения. Кстати, юмора здесь действительно много. Он не всегда точный, иногда немного гиперболизированный, но этому есть логическое объяснение, все же за проектом стоят режиссеры, которых многие помнят по комедии «Мачо и ботан».

Благодаря этому балансу фильм не скатывается в мрачность «Интерстеллара», не становится настолько шутливым, как «Марсианин», и не заходит в глубокую философию «Космонавта». Он берет элементы из разных представителей жанра, даже где-то перекликается с «Прибытием», но не копирует их, а предлагает свою более легкую, эмоциональную и доступную их вариацию.

Визуально «Проект Аве Мария» выглядит очень качественно и продуманно. Космос здесь показан максимально приближенно к тому, как мы привыкли его видеть в научных материалах, документалистике или даже в трансляциях с МКС. То есть он холодный, тихий и одновременно красивый. Отдельные элементы, такие как планеты или те же астрофаги в своем естественном виде, выглядят действительно впечатляюще и детально.

Отдельно стоит отметить практические эффекты. Режиссеры неоднократно говорили в интервью, что старались максимально избегать хромакея и создавать декорации вручную. И это действительно чувствуется. Интерьеры корабля да и сам Рокки выглядят так, будто настоящие. Графика здесь не перетягивает на себя внимание, а лишь дополняет уже созданный мир. В итоге это дает очень приятную и целостную картинку, которую действительно хочется смотреть, особенно на большом экране.

Райан Гослинг здесь просто шикарен в своей простоте. Когда смотришь «Проект Аве Мария», возникает ощущение, что Грейс максимально простой и обычный человек, с которым очень легко себя ассоциировать. Он боится, он интересуется всем вокруг, остерегается, колеблется и не всегда уверен в своих решениях и это выглядит абсолютно естественно. Ему достаточно одного взгляда или интонации, чтобы удержать внимание зрителя. У него невероятная харизма, которая работает даже в самых спокойных сценах.

Из других актеров стоит отметить Сандру Гюллер. Ее, к сожалению, в фильме не так много, как хотелось бы, и раскрыть полноценно свою героиню она просто не успевает. Но даже за это ограниченное экранное время она выглядит очень органично и естественно, не выбивается из общего тона и хорошо дополняет историю.

Единственный момент, который откровенно триггернул и меня, и, кажется, большинство людей в зале — это наличие персонажки-представительницы россии. Серьезно, фото на фоне кремля и даже заблюренный (в нашей версии и спасибо большое за это!) флаг все равно вызывают максимально неприятные эмоции и ассоциации. Учитывая все геополитические события последних лет и откровенную агрессию этого государства, выглядит это по меньшей мере странно и неуместно.

И самый большой вопрос здесь в том, что мешало это изменить. Потому что одного персонажа из книги адаптация уже переписала и изменила ему национальность без проблем. Почему нельзя было сделать то же самое здесь совершенно непонятно. Это мелочь с точки зрения сюжета, но с точки зрения восприятия очень неприятный момент, который реально выбивает из фильма, а особенно нас, украинцев.