Рецензия на фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" / Peaky Blinders: The Immortal Man

После финала сериала «Острые козырьки» многие были уверены, что история Томаса Шелби завершена. Финальная сцена шестого сезона выглядела как идеальная точка однако автор шоу Стивен Найт решил вернуться к этому миру еще раз и рассказать свою окончательную версию финала. «Острые козырьки: Бессмертный» — попытка превратить камерную криминальную драму в полнометражный эпос и одновременно дать фанатам ответы, которых они ждали годами. Вопрос лишь в том, действительно ли эта история нуждалась в продолжении и выдерживает ли она формат большого кино.

Плюсы: сильный эмоциональный финал Томаса Шелби; игра Киллиана Мерфи; внутренние конфликты главного героя хорошо проработаны; сохранена основная цель, и моральные ориентиры сериала; сохранена атмосфера сериала Минусы: слабо прописанные новые персонажи; поверхностный антагонист; фильму банально не хватает хронометража 7 /10 Оценка

ITC.ua





«Острые козырьки: Бессмертный человек» / Peaky Blinders: The Immortal Man

Жанр драма, криминал

режиссёр Том Гарпер

В ролях Киллиан Мерфи, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Тим Рот, и др.

Премьера 20 марта 2026 года, Netflix

События фильма продолжают историю Томаса Шелби после финала шестого сезона сериала «Острые козырьки». Мир изменился: на пороге Вторая мировая война, политическое напряжение растет, а старые правила больше не работают. Сам Томми отошел от дел, оставив позади свою империю, но прошлое не отпускает его. Новые конфликты, новые игроки и старые счета снова заставляют его вернуться в игру. На этот раз не ради власти, а ради завершения истории, которая преследует его всю жизнь.

Когда в 2022 (а в сериале 1930 году) Томми Шелби уезжал на белом коне, многие попрощались с этой историей. Это было символично и каждый мог трактовать этот финал по-своему. Да, осталось ощущение незавершенности, но в этом и был главный плюс такого финала. Нас оставили с вопросами, поэтому фанаты могли создать свой идеальный финал настолько, насколько того позволяли пределы фантазии каждого. Однако автор сериала Стивен Найт так не думал и решил дать фанатам свою версию финального аккорда Томаса Шелби. И вот тут уже возникает главный вопрос: действительно ли эта история нуждалась именно в таком продолжении.





Новый фильм не теряет атмосферы и того мрачного тона, который сформировался в последних двух-трех сезонах. Если первые три сезона были более локальными, на уровне войны банд, ставок на скачки и держались на уникальном стиле британских разборок за власть именно на улицах, то дальше сериал полностью погрузился в политику и внутренние переживания героев. Ставки повысились, шарм уличных войн и подпольной жизни немного выветрился, но зато появился более глубокий взгляд на персонажей. Фильм продолжает именно эту линию, еще больше фокусируясь на эмоциях, страхах и непрожитых травмах героев. А еще он так же не романтизирует бандитизм. Он показывает его стильным, иногда даже пафосным, но всегда дает понять, к чему эта жизнь в итоге приводит.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

А приводит она к тому, что мы видим в фильме. Когда-то великий и страшный Томас Шелби не справился с собственными демонами и дал им окончательно себя поглотить. И теперь вместо империи, которой он руководил годами, у него остался полуразвалившийся дом где-то далеко за городом, почти никого из семьи рядом и полное отсутствие внутреннего покоя. Это прямое следствие того, какую жизнь он выбрал. Он может быть хоть сто раз справедливым в своей системе координат, но он все равно остается хладнокровным бандитом, который сломал не одну жизнь. И именно это мне больше всего нравится как в сериале, так и в фильме, эта честность в том, к чему это все ведет.

Один из самых сильных моментов фильма является исследование того, что осталось от Томми как от человека. Несмотря на все, он боялся смерти. Это было видно еще в финале второго сезона, просто он долгое время не признавал этого перед собой же. И вот в своем финальном аккорде, выглядя уставшим, сломанным и истощенным, он наконец принимает простую истину — он готов двигаться дальше. Именно здесь фильм дает тот катарсис, ради которого его, по сути, и снимали. И с этой задачей Стивен Найт справляется очень хорошо. Но вот со всем остальным уже не так уверенно.

Главный антагонист хоть и выглядит харизматично, еще и в исполнении невероятно харизматичного Тима Рота, но он слишком поверхностный, чтобы воспринимать его всерьез. Его практически не раскрывают, он просто существует как деталь сюжета, плохо смазанная смазкой деталь. Он двигает историю вперед, но делает это очень механически. Из-за этого не возникает ни страха, ни ненависти, ни какой-либо другой эмоции. Даже его самые жесткие действия не вызывают должного эффекта. Единственное, что может зацепить так это его политические взгляды и откровенные нацистские мотивы, которые выглядят тревожно, но этого недостаточно для сильного антагониста.

Относительно отношений с сыном, тот который Дюк, здесь тоже немного дали в штангу. Персонаж Барри Кеогана появился на несколько последних серий шестого сезона (в исполнении младшего актера), и здесь ты ожидаешь более детального его раскрытия, но этого не получаешь. Он просто становится главным в отсутствие отца, называет себя еще хуже, еще опаснее, но кроме одного ограбления, которое даже близко не дотягивает до той дерзости, что была присуща оригинальным «Острым козырькам», он не получает больше ничего.

Он тоже здесь как хорошая деталь единого механизма, но с плохой смазкой. Он служит только рычагом сюжетной линии возвращения его отца в дело. Все. Ни харизмы, ни сильного бэкграунда, ничего. Лишь присутствие и громкие слова, которые ничем не подкреплены.

Такой истории позарез нужен был полноценный сезон, где все сюжетные линии получили бы полное раскрытие, персонажи полюбились бы, или наоборот — зритель успел бы их возненавидеть. Здесь этого не чувствуется, потому что добрая часть фильма выглядит как большая финальная серия сезона, которого не существует. Шесть часовых эпизодов были бы идеальными условиями для такого сценария. А двухчасовой фильм просто не успевает заработать на полную мощность и поэтому чувствуется очень ограниченным.

Просто подумайте, сколько здесь тем: борьба Томаса с самим собой, конфликт с сыном, новый мировой порядок, Вторая мировая и ежедневные бомбардировки городов, новый уклад, очередная политическая игра с фашистами и нацистами у власти, темы потерь — болезненных и необратимых, новые персонажи, старые персонажи. Тут до черта всего. И главный вопрос: а когда это все раскрывать?

Однако атмосферу сериал сохраняет, хоть и с определенными условностями. Теперь он гораздо больше сфокусирован на внутренней трагедии Томаса и в целом клана Шелби. Вайба первых трех сезонов вы здесь точно не почувствуете. Однако фильм выглядит как логическое продолжение последних трех сезонов, здесь есть немного политики, немного внутренних разборок и логичный, хотя и трагический финал истории именно сериала.

Судя по новостям, история фильма еще может продолжиться дальше. И вот тут уже возникает вопрос, целесообразно ли это делать, потому что новые персонажи пока вообще не зацепили. Зато сохранился фирменный стиль Томми. Его харизма, холодный и уверенный взгляд, то, как он начинает действовать сразу, как только возвращается в дело. И это, конечно, добавляет шарма и того самого вайба, за который мы все и полюбили эту историю.

Несмотря на все недостатки, лента все равно держит баланс между политически-криминальными разборками и исследованием личности Томаса. И как раз благодаря последнему фильм хочется досмотреть до конца. Потому что тебя держит сам Томми, тебя держит любопытство доведет ли он до конца свое желание покончить со всем или нет. И главное, понравится ли это мне, как фанату. И мне финал понравился. Это, пожалуй, самое логичное, что могло произойти с такими персонажами. Потому что обратного пути у таких людей почти никогда не бывает. Особенно если они настолько умны и одновременно обречены, как герой Киллиана Мерфи.





В касте много новых лиц: Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон, упомянутый выше Тим Рот. Имена громкие, каждый из них имеет вес в современном Голливуде, но, опять же, это фильм Киллиана Мерфи. Всех остальных ты просто не замечаешь на его фоне.

Операторская работа осталась на уровне сериала, она такая же качественная и узнаваемая, как и работа с цветокоррекцией. Это те же «Острые козырьки», просто в полнометражном формате. Локации, костюмы — все, как всегда, подобрано очень удачно и точно. Даже взрывы выглядят значительно лучше, чем то, что мы видели в финале шестого сезона. И это приятно, потому что технически фильм выглядит уверенно и не выбивает из атмосферы.