Next@Acer на IFA 2019: СonceptD – инструменты для творцов

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Кроме ультралегких и игровых решений значительная часть презентации Acer на IFA 2019 была посвящена инструментам для творческих людей, которые профессионально занимаются созданием контента. Для серьезных рабочих задач производитель предлагает продукты серии ConceptD.

Для ресурсоемкого видеомонтажа, обработки фото, работы с проектными приложениями, пользователям мобильных систем зачастую приходилось смотреть в сторону игровых ноутбуков. Лишь они могли обеспечить должный уровень производительности, хотя и не идеальны для «создателей».

Специфический дизайн с не всегда уместной подсветкой, акцент на частоту обновления матрицы, а не качество цветопередачи, повышенный уровень шума под нагрузкой. Это нюансы, вызывающие наибольшее количество нареканий у тех, кто выбирал игровые модели для профессионального использования. Конечно, для кого-то и киберспорт – занятие, достойное приложение своих усилий. Но вот для работы с фото/видео, рендерингом, визуализацией, моделированием CAD/CAM/CAE и прочими ресурсоемкими задачами, компания Acer рекомендует использовать устройства линейки ConceptD.

ConceptD 3 и 3 ConceptD 3 Pro

На презентации Next@Acer был представлен новый 15,6-дюймовый ноутбук серии – ConceptD 3. По всей видимости, в линейке рабочих лэптопов именно он займет стартовую позицию, однако это нисколько не умаляет его возможности. Заявленные габариты и масса среднеформатника – 363x255x20,85 мм, 2,35 кг.

Конструктивно модель очень схожа с Predator Triton 300, также представленным на IFA 2019. Здесь используются процессоры Core i5/i7 9-го поколения, графика GeForce GTX 1650, до 16 ГБ оперативной памяти, накопители M.2 NVMe объемом до 1 ТБ и опциональный HDD емкостью 2 ТБ.

В то же время ConceptD 3 имеет определенные акценты для работы с медиаконтентом. Прежде всего речь о дисплее. Здесь используется матрица с разрешением Full HD,имеющая расширенный цветовой охват (100% DCI-P3), Delta E <2 и сертификацию Pantone. Отдельное внимание уделено снижению уровня шума, издаваемого системой охлаждения. Для всех моделей линейки ConceptD производитель заявляет менее 40 дБ под нагрузкой.

Acer также предлагает версию ConceptD 3 Pro, которая от обычной модификации отличается лишь используемой дискретной графикой. В данном случае предусмотрена видеокарта NVIDIA Quadro T1000. В остальном ноутбуки идентичны.

Новые модели ожидаются в Украине в течение 4-го квартала текущего года. Предположительная стартовая цена для ConceptD 3 – 39 000 грн (~$1550), для версии ConceptD 3 Pro – от 45 900 грн (~$1830).

ConceptD 5 и ConceptD 5 Pro

Производитель основательно обновил линейку ConceptD 5, попутно представив «профессиональные» модификации ConceptD 5 Pro.

Напомним, что для первого поколения ноутбуков ConceptD 5 предлагалась платформа с гибридными процессорами Core 8-го поколения с кристаллом Radeon RX Vega M и 4 ГБ памяти HBM2 на одной площадке. Решение очень оригинальное и имеющее свои сильные стороны, но очевидно производитель решил дополнительно увеличить вычислительную мощность CPU/GPU для ноутбуков ConcepdD 5. В новых версиях этой линейки уже используются Core i5/i7 9-го поколения и дискретная графика GeForce RTX 2060 или GeForce GTX 1660 Ti.

Ноутбуки будут предлагаться максимум с 16 ГБ оперативной памяти, но пара слотов для soDIMM позволяют при необходимости установить до 32 ГБ ОЗУ. В случае с ConceptD 5 предусмотрено два слота M.2 для скоростных накопителей. В базе возможны конфигурации с 256/512 ГБ/1 ТБ, а также массив RAID 0 с парой таких SSD. Кроме того в корпусе предусмотрена ниша для устройства 2,5”. В некоторых версиях ее изначально будет занимать HDD на 1/2 ТБ.

Важный момент – ConcepdD 5 предлагается в двух типоразмерах – 15,6” и 17,3”, которые отличаются габаритами и массой (363,4×254,15×23,1 мм; 2,59 кг и 403,5×280×24,7 мм; 2,83 кг), но их оснащение и комплектация идентичны.

Экранам уделено особое внимание. Для обоих форматов используются IPS-матрицы с разрешением 4К, имеющие расширенный цветовой охват (100% Adobe RGB), Delta E <2 и сертификацию Pantone. Также для панелей заявлена яркость на уровне 400 Кд/м2.

Также производитель предусмотрел Pro-версии ноутбуков этой серии, которые будут оснащаться графикой NVIDIA Quadra. В базовом варианте ConcepdD 5 Pro могут комплектоваться даже относительно скромной Quadro T1000, но зачастую это будут Quadro RTX 3000 на базе графического процессора TU106. В остальном отличий от обычных версий здесь не предусмотрено.

Ожидается, что ноутбуки ConcepdD 5 появятся в Украине до конца нынешнего года. Начальная цена этой серии ожидается на уровне 58 000 грн (~$2320). Стоимость ноутбуков в профессиональной редакции (ConcepdD 5 Pro) будет несколько выше – от 69 900 грн (~$2800).

ConceptD 7 Pro

На презентации Acer также представила ноутбуки Pro-версии из линейки ConceptD 7. По своей компоновке новая 15,6-дюймовая модель очень напоминает тонкие игровые среднеформатники Predator Triton 500 с небольшими отличиями в деталях и стойким керамическим покрытием белого цвета.

Для платформы используются процессоры Core i5/i7 9-го поколения, до 16 ГБ памяти с возможностью апгрейда и дискретная графика NVIDIA Quadro RTX 3000 или Quadro RTX 5000 Max-Q.

ConceptD 7 Pro оборудуются одним или парой скоростных SSD общим объемом до 2 ТБ. При этом установка жестких дисков не предусмотрена. Это одна из причин, позволившая уменьшить толщину корпуса до 17,9 мм, а общий вес ноутбука – до 2,1 кг.

Существенным отличием ConceptD 7 Pro от игрового варианта на схожей платформе – используемый экран. В данном случае применяется 15,6-дюймовая IPS-матрица с разрешением 3840×2160, расширенным цветовым охватом и улучшенной точностью передачи цветов. Предусмотрена валидация Pantone и максимальная яркость на уровне 400 кД/м².

Несмотря на минимальную толщину корпуса для такого железа, производитель обещает уровень шума под нагрузкой не более 40 дБ. В этом должны помочь вентиляторы AeroBlade 3D Fan 4-го поколения.

Как и другие представленные на Next@Acer модели профессиональных серий, ноутбуки ConceptD 7 Pro должны появиться в Украине в 4-ом квартале нынешнего года. Расчетная цена по состоянию на текущий момент – от 115 000 грн (~ $4600).

ConceptD 9 Pro

Pro-версия также появилась и в топовой линейке ноутбуков серии ConceptD. Очевидно, что первоисточником для модели ConceptD 9 Pro стал игровой трансформер Predator Triton 900 с оригинальной U-образным шарнирным креплением Ezel Aero Hing, позволяющим использовать несколько режимов, вращая экран, выдвигая его вперед или изменять угол наклона.

Пожалуй такие возможности будут более востребованы при работе со специализированными приложениями, а не играми. Потому, это еще вопрос, для каких условий изначально разрабатывался подобный дизайн.

Судя по спецификациям, ConceptD 9 Pro будут комлеутоваться только процессорами Core i9 9-го поколения и дискретной графикой NVIDIA Quadro RTX 5000. До 16 ГБ оперативной памяти в базе с возможностью апгрейда до 32 ГБ. Накопители – M.2 NVMe емкостью 256/512 ГБ/1 ТБ или удвоенный объем с парой SSD в RAID 0.

Отдельный акцент на качестве экрана. Имеем 17,3-дюймовую матрицу IPS с разрешением 4K и сенсорным покрытием. Охват 100% Adobe RGB и повышенная точность цветопередачи – Delta E <1.

Для творческих задач в комплекте с ноутбуком предлагается стилус Wacom EMR с 4096 градациями усилия нажатия, который крепится к корпусу с помощью магнитов.

Рекомендованная цена ConceptD 9 Pro может взбодрить даже пользователей, не слишком стесненных в бюджете на покупку подобной техники. Но нужно понимать, что ConceptD в целом – это устройства для профессиональной работы, где важны нюансы, которые не всегда могут обеспечить даже топовые игровые системы. В первую очередь это касается качества экранов с очень точной цветопередачей.

Ожидаемая стоимость ConceptD 9 Pro в Украине – 189 000 грн (~$7560). Ноутбуки будут доступны в продаже до конца нынешнего года.

ConceptD CM2241W

Кроме россыпи разноплановых ноутбуков в уголке стенда с продуктами профессионального толка также можно было разглядеть новый монитор – ConceptD CM2241W. 24-дюймовая модель с интересным дизайном подставки и тонкими рамками.

Для модели используется IPS-матрица с разрешением Full HD и частотой обновления 75 Гц. Конечно предполагается расширенный цветовой охват 99% Adobe RGB, Delta E<2 и сертификация Pantone. Скорость отклика матрицы в режиме c разгоном (VRB) – 1 мс. Заявленная яркость – 350 кД/м², контрастность – 1000:1.

Для подключения сигнала предусмотрены два входа HDMI и один DisplayPort. Монитор также имеет USB-хаб на три порта USB 3.0.

Сроки появления в продаже и стоимость ConceptD CM2241W пока не сообщаются.