Обзор Resident Evil Requiem: два героя, один ад

Выход девятой части Resident Evil поднял ожидания фанатов до, наверное, невиданных высот. После большого успеха RE7 и Village, ремейков второй и четвертой частей, Capcom сформировала неплохой кредит доверия. Но вместе с тем возросла ответственность и ожидания фанатов. От Resident Evil Requiem ждали не просто качественной игры, а чего-то, что поставит точку в классической эре и ответит на вопросы, которые серия тянула за собой годами. Удалось ли это сделать? Почти полностью. А где не получилось, то там по крайней мере пытались. Я провел в игре пятнадцать часов, за это время прошел ее полностью и теперь готов рассказать все детали.

Сюжет и мир Resident Evil Requiem

Тридцать лет прошло с тех пор, как Раккун-Сити превратился в пепел из-за действий корпорации Umbrella. Мы играем сразу за двух персонажей, между которыми переключаемся на протяжении всего повествования. Грейс Эшкрофт, аналитик ФБР и дочь Алисы из Outbreak, приезжает в отель, где восемь лет назад убили ее мать. Но теперь здесь происходят новые убийства и напуганная девушка полна решимости в этом разобраться. Одновременно с этим Леон С. Кеннеди, которому уже изрядно за пятьдесят, преследует ученого Виктора Гидеона. Это бывший сотрудник Umbrella, натворивший бед с t-Вирусом.

Эти две линии сходятся и прекрасно держатся вместе до конца игры. Одновременно с этим Capcom не стала перегружать сценарий, как это произошло в Resident Evil 6, где каждый из героев пытался спасти весь мир одновременно. Также здесь есть понятное разделение ролей и определенная ставка на каждого из персонажей. Например, Грейс ищет правду о матери и просто пытается выжить, а Леон, как всегда, хочет остановить следующую катастрофу, а также решить некоторые личные дела. В результате оба оказываются в одном и том же аду и логично объединяют усилия.

Сюжет Resident Evil Requiem развивается равномерно и позволяет игроку постичь себя и переварить полученную информацию. А думать здесь есть над чем, ведь игра вытащит из ячейки старых и знакомых героев, достанет оттуда же и монстров, а еще покажет новые лица, которые, я уверен, понравятся фанатам, ведь имеют замечательный стильный вид и прекрасно вписываются в существующий мир.

Да, определенное количество деталей будет точно непонятным для тех, кто не знаком с классическими частями, поэтому к прохождению Requiem однозначно надо подготовиться. В идеале, конечно, пройти все части. Однако хорошо, что в интернете полно различных текстов и видео по этому поводу. Например, советую посмотреть свежее видео от OLDboi, где он подробно рассказывает о вселенной игры. Да и даже если вы уже играли хотя бы в RE2 Remake или RE4 Remake, у вас будет достаточно контекста, чтобы получить от всего этого максимум удовольствия.





Игровой процесс Resident Evil Requiem и Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem однозначно построена на контрасте, который буквально сделали механикой игры. Разделы за Грейс и за Леона отличаются настолько сильно, что иногда, кажется, будто играешь в две разные части, каким-то образом соединенные вместе.

Геймплей за Грейс превращается в классический для серии хоррор-выживастик в лучших традициях Resident Evil 2. У девушки мало оружия, ограниченный инвентарь, который, правда, потом можно немного расширить, и куча врагов, которых она не всегда может себе позволить остановить. Поэтому лучше часто их просто избегать, прятаться или просто отталкивать и бежать дальше.

Грейс собирает кровь убитых монстров для крафта инъекторов, решает головоломки, прячется от Большой Мамы и других неистребимых для нее персонажей, а еще банально пытается не свихнуться от страха.

Когда же сюжет переходит к Леону, то это уже не тайники за шкафами, а реальная кровавая заруба с любым мутантом, который попадется на пути. Есть классический инвентарь, куча оружия, которое потом дают прокачивать или заменить на другое. Еще есть автосортировка предметов, парирование ударов и эффектные приемы ногами.

Ну и вообще Леон обеспечивает кучу экшена, за который фанаты так полюбили RE4. Поэтому в этом плане геймплей уже действительно напоминает именно культовую четвертую часть. Леон еще и носитель t-Вируса, а это дает ему сверхчеловеческую выносливость, однако постепенно и убивает мужчину. Это также одна из причин его поиска Виктора Гидеона.

По умолчанию за Грейс мы играем от первого лица, а за Леона от третьего, но это можно переключать в настройках. Однако разработчики советуют играть именно так, что я и сделал, потому что первое лицо усиливает клаустрофобию и страх в миссиях Грейс. А третье дает тактическое преимущество во время ожесточенных боев Леона и из такого положения банально видно больше врагов и тому подобное.

Resident Evil Requiem получила и так называемую систему Zapping, которая была фишкой Resident Evil 2. Тогда действия Леона и Клэр влияли друг на друга, предметы, монстров и вещи, которые их окружают. Однако в новой игре эта система взаимодействия стала на голову сложнее и продуманнее. Теперь действия Грейс напрямую влияют на то, с чем столкнется Леон. Он буквально идет теми же коридорами после нее, видит вещи которые она оставила, монстров, которых не убила и тому подобное.

Сама же Грейс часто ограничена пространством инвентаря и сундуком для хранения, поэтому иногда она вынуждена оставлять найденные предметы, а еще не в состоянии убить определенных врагов. Все это Леон найдет позже, как и зомби, которых Грейс не убила, будут оставаться живыми и встретят Леона на том же месте. Открытые сейфы, выбитые двери, остатки ресурсов, все это сохраняется и переходит от кампании к кампании.

Что касается сложности, то на среднем уровне можно жить, но придется выживать, как и в любой части франшизы. Однако головоломки мне показались немного упрощенными, по крайней мере по сравнению с прошлыми частями. Потому что, например, в RE 2 Remake в свое время в нескольких местах я тупил и долго не знал решения загадки и где найти тот или иной предмет. А здесь как-то все всегда шло как надо, я буквально сразу понимал куда идти, как это открыть и тому подобное.

Враги и атмосфера

Новые зомби в Resident Evil Requiem бормочут отрывки фраз из своего прошлого, рассказывают о работе или повседневных мелочах, или пытаются делать то, чем занимались при жизни. Большой повар на кухне привычно рубит мясо большим тесаком, но теперь не прочь нарубить и вас. Уборщица пытается смыть кровь с зеркала, у нее не получается и она в отчаянии ищет себе жертву. Таких персонажей встречается много и все они что-то говорят.

Кроме них в игру вернули классический бестиарий из прошлых частей, включая некоторых боссов и знакомых героев, о которых я не могу рассказать, потому что есть условия эмбарго. Однако скажу, что старые знакомые стали хитрее реагируют на звук и свет, используют окружение и не дают игроку почувствовать себя в безопасности даже в условно спокойной комнате.





Также очень похожими на предыдущие части будут некоторые боссы. Особенно последний. Наверное, здесь все же было лучше сделать их вообще новыми и неизведанными. Хотя кому-то точно понравятся знакомый из прошлых частей вид и угрозы.

Не могу не сказать о Большой Маме, которая является замечательным и крепким преследователем. Уже она с лихвой компенсирует определенные мои вопросы к виду боссов. Она лезет сквозь стены и потолки, боится яркого света, а каждая встреча с ней превращается в стрессовый тест для нервов. Конечно, это актуально для Грейс, потому что Леону эта дама точно по зубам. Кроме нее на локациях будет еще несколько пугающих подобных созданий, задача которых вызвать у игрока выброс кирпичей из одного места, мешать выполнять задания и вообще думать. С этим все они, по моему мнению, справляются очень хорошо.

Общая атмосфера Resident Evil Requiem напомнила мне сочетание RE 2, RE 4, RE 7 и Village. Однако крипово-кошмарного настроения именно последних двух было мало, а как раз их надо было побольше, по моему мнению. Так как я пугался в свое время именно монстров и атмосферы седьмой и восьмой частей, а я уже был взрослый дядя, я не пугался никогда.

Возможно моя способность чувствовать страх немного атрофировалась за четыре года полномасштабной войны и это может быть реальной проблемой для большинства украинских игроков. Ведь действительно страшно в таких играх после всего что мы пережили и еще переживаем, уже, возможно, не будет никогда. Надо это принимать во внимание.

Ну и частично общее настроение страха, конечно, нивелирует большое количество экшена и имеющегося фан-сервиса. Потому что в игру напихали очень много отсылок, упоминаний, персонажей, героев, локаций и монстров, которые вызывают ностальгию, узнавание и другие похожие ощущения. А когда все это происходит, то больше радуешься узнаванию, чем пугаешься.

Графика и техническое состояние Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem создана на фирменном движке RE Engine. В игре великолепная работа со светом и тенями, особенно в небольших и крошечных локациях, которые часто выглядят очень реалистично. Отдельной похвалы заслуживает детализация лиц главных героев, особенно Грейс, мимическая анимация которой реалистично передает страх и растерянность героини.





Однако на больших локациях во второй части игры картинка перестает быть такой качественной и современной. То ли разработчики, то ли движок, то ли все вместе не справляются с современным показом постапокалиптического города, больших разрушений и тому подобное. В этих локациях игра выглядит неудачным ремастером какой-то еще более старой игры, а детализация предметов и качество их прорисовки существенно ухудшается.

Правда, условия эмбарго не позволяют мне поделиться этими фотографиями, но когда вы будете играть и попадете туда, то я уверен сразу поймете о чем идет речь.

Я проходил Resident Evil Requiem на PS5. И хоть это была предрелизная версия для обзоров, но игра уже имела патч 1.1, поэтому я думаю именно ее получат и все остальные после выхода. В общем технических вопросов почти нет, кроме общего качества графики в определенных локациях, которые я описал выше. Также отмечу мелочь с ремнем на ружье Леона. Ремень иногда просто висел в воздухе, а иногда был нормально присоединен к нему. И это было несколько раз только на этой локации.

Во всем остальном игра работала прекрасно, не вылетала, не падала частота кадров и тому подобное. А еще в настройках графики не было режима Производительности или Качества. Возможно что-то подобное стоит ждать только на PS5 Pro.





Наши тесты Resident Evil Requiem на ПК (на железе от AMD и Intel) ждите до конца недели. Там уже подробно увидите больше нюансов, которые тогда уже можно будет показать и рассказать.

Цены и издания

Стандартное издание Resident Evil Requiem в украинском регионе Steam стоит 1999 грн, а за Deluxe Edition придется отдать 2199 грн. Цена на PS5 начинается от 2199 гривен. Разница между ними небольшая в денежном плане да и формально. Доплата в 200 грн дает доступ к пяти костюмам для обоих персонажей, четырем скинам для оружия, двум фильтрам, двум оберегам, аудиопаку Raccoon City Classic и архивным файлам Letters from 1998. По моему мнению, для такого большого и долгожданного ААА-проекта это очень неплохой ценник.

Отдельно стоит поговорить о локализации, и здесь есть повод для легкого разочарования. Игра поддерживает 14 языков, среди которых есть полная (!) локализация на русский, включая озвучку. Официального украинского языка в перечне нет, поэтому имеем лишь субтитры и интерфейс на английском как базовый вариант для нашего региона. Конечно, Capcom часто ориентируется на коммерческие приоритеты, и пока украинская аудитория в этот список не попала, но, по моему мнению, добавлять в игру 2026 года полную русскую локализацию это максимальный кринж.



