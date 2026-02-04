Обзор Code Vein 2: амбициозный souls-like с противоречивой реализацией

Новая игра Code Vein 2 точно не пытается понравиться всем, и это сразу отличает ее на фоне немного уставшего souls-like-жанра. Она сознательно жертвует кооперативом, комфортом и частью фан-сервиса, делая ставку на более жесткий темп, дисциплину боя и наказание за ошибки. Однако не все эти решения работают одинаково хорошо, ведь сиквел часто перегибает с напором, путая принципиальность с ограниченностью, а авторское виденье не всегда подкреплено продуманным геймдизайном. Именно поэтому Code Vein 2 вызывает больше вопросов, чем восхищения. В нашем редакционном обзоре разбираем игру без романтизации и с холодной головой.

Мир и сюжет Code Vein 2

Мир Code Vein 2 снова апеллирует к постапокалипсису как к базовому состоянию реальности, где упадок цивилизации не событие, а фон для всего происходящего. Руины, пустые пространства и приглушенная палитра формируют атмосферу постоянной тревоги и меланхолии, но визуально игра редко выходит за пределы знакомых жанровых шаблонов.

Локации выполняют свою функцию, однако почти не запоминаются, и на фоне современных экшенов выглядят слишком блекло. Для сравнения, Stellar Blade даже в пределах не самых оригинальных биомов демонстрирует значительно более высокий уровень визуальной идентичности и режиссуры, тогда как Code Vein 2 выбирает путь узнаваемости.

Мир Code Vein 2 зажат между воспоминаниями о прошлом и нежеланием окончательно исчезнуть. Впрочем, история не ограничивается созерцанием руин, ведь в определенный момент игроку предлагают буквально пофиксить реальность с помощью путешествий во времени. Они в Code Vein 2 трактуются буквально в духе «Назад в будущее»: вмешательство мгновенно переписывает таймлайн, а последствия появляются сразу, без сложных парадоксов и долговременных причинно-следственных цепей.

В отличие от первой части, где лор часто подавался отрывками и требовал терпения, в сиквеле разработчики пытаются сделать нарратив более управляемым. Сюжет подается более последовательно, но без чрезмерных объяснений в лоб. Игра все еще требует внимания, однако теперь она реже наказывает игрока за нежелание перечитывать каждую запись в журнале.





Тема памяти снова становится центральной, но теперь она работает не только как эмоциональный триггер, а как системообразующий элемент мира. Воспоминания персонажей влияют на их мотивацию, архитектуру локаций и даже ритм подачи истории. Это создает ощущение, что мир не просто разрушен, а сломан изнутри, поэтому его структура буквально держится на фрагментах прошлого.

Одним из способов, которым игра пытается дать игроку контроль над собственным образом в игре является редактор персонажей. Здесь есть не только базовые изменения внешности, но и настройки пропорций, черт лица, волос и тонких деталей типа линии челюсти, формы глаз и оттенка кожи. Дополнительно можно даже менять голос персонажа, что усиливает ощущение персонализации. Это плюс, потому что сильная визуальная идентичность является одной из причин, почему серия имеет фанатскую аудиторию.

Хоть возможностей много, конечный результат ограничен стилем игры, потому что что бы ты не настраивал, они так или иначе подпадают под одну и ту же визуальную формулу. Для игроков, которые хотят уникального героя, это может разочаровать, ведь возможности есть, но они мало влияют на впечатление вне меню.

А после этого самое время погрузиться в саму игру. Лор Code Vein 2 строится вокруг катастрофической силы Resurgence, которая превращает живых в монстров. Это центральный двигатель сюжета, но сам мир часто выглядит слишком искусственным. Ревенанты — бывшие люди с вампирическими свойствами. Почти бессмертны, но их мотивы и внутренний конфликт не всегда раскрыты достаточно.

Сюжет Code Vein 2 менее склонен к мелодраматическим взрывам, чем в первой части. Пафос остался, но его дозировка стала более сдержанной. Несколько сюжетных твистов способны удивить, а наша «экспедиция» по спасению великих героев прошлого, которая быстро заканчивается их аннигиляцией, добавляет первые часы прохождения изрядной интриги.

Персонажи в Code Vein 2 прописаны ровнее, без резких скачков между аниме-архетипом и попыткой драматической глубины. Выделяются разве что местная версия Леди Димитреску и девушка, дарующая нам полсердца — Лу, местная Мэри Сью. Большинство героев остаются второстепенными «картонками», которые почти не влияют на повествование, но при этом игра не пытается превратиться в полноценный философский трактат. Она осторожно балансирует между символизмом и практичностью, сохраняя фокус на экшн-RPG.

Нововведением в Code Vein 2 является открытый мир, что теоретически должно было добавить свободы и масштабности, но на практике получилось довольно вяло. В отличие от условного Elden Ring локации выглядят еще более мертвыми, мало врагов, отсутствуют случайные события и ощущение живой экосистемы. Мир скорее служит фоном для боя и сюжета, чем стимулирует к исследованиям. Исследование быстро становится однообразным, а нововведения ощущается скорее формальностью, чем настоящим геймплейным дополнением.

Боевая система Code Vein 2

Code Vein 2 быстро переходит к тому, что для жанра имеет решающее значение — бою. Именно здесь становится понятно, что взросление сиквела не ограничивается нарративом. Боевая система больше не пытается быть лайт-версией Souls, а уверенно выстраивает собственный ритм, где ошибки наказываются, но редко кажутся несправедливыми.

Основу геймплея все еще формируют классы крови, которые определяют стиль игры значительно сильнее, чем классическое оружие или уровень персонажа. Однако теперь они ощущаются не как набор взаимоисключающих пресетов, а как гибкая система для экспериментов. Смена класса не ломает прогресс и не заставляет начинать с нуля, что поощряет подстраивать билды под конкретные ситуации, а не искать универсальное решение.

Темп боя в Code Vein 2 стал ощутимо агрессивнее. В первой части игра часто вознаграждала осторожность и пассивную игру за щитом или напарником, тогда как сиквел постоянно подталкивает к активным действиям. Окна для атаки узкие и не всегда четко читаются, а перекаты и контратаки перестали быть запасным вариантом, ведь стали необходимой частью каждой схватки. Иначе игрок оказывается в постоянном респавне возле монументов, которые выполняют роль специальных «маяков» возле боссов, позволяя планировать действия и оценивать риски перед ключевыми битвами. Основными чекпоинтами остаются деревья омелы.

Бесконтрольное нажатие кнопок быстро приводит к наказанию, но и чрезмерная осторожность редко работает. Игра явно ожидает от игрока понимания паттернов врагов и готовности рисковать, а не просто ждать подходящего момента.

Боссы Code Vein 2 продолжают эту тенденцию. В контексте боевой системы важно, что большинство боев с ними построены так, чтобы проверять не только реакцию, но и понимание механик. Неправильно собранный билд или игнорирование способностей быстро дают о себе знать.

Роль напарников в бою стала менее доминирующей. Они все еще могут спасти в критический момент, но больше не создают иллюзию безопасности. Игра намеренно уменьшает их влияние на ход схватки, заставляя игрока брать ответственность на себя, а не прятаться за искусственным интеллектом.

При этом боевая система не становится откровенно жестокой. Code Vein 2 оставляет пространство для ошибок и обучения. Смерти здесь частые, но редко вызывают раздражение, так как обычно понятно, где именно была допущена ошибка.

Дизайн уровней Code Vein 2

Ощущение масштаба в Code Vein 2 есть, но оно часто подменяется искусственными преградами и контролируемыми маршрутами. Мир выглядит многослойным, но не живым, поэтому за всей вертикальностью и многообразием нет настоящей свободы для исследования.





Маркировка пути стала более органичной. Первый Code Vein часто заставлял игрока постоянно открывать карту, чтобы не потеряться, а здесь ориентиры чаще подсказывают правильное направление. Найденные тайники или альтернативные пути дают вознаграждение за внимание к деталям.

Вертикальные элементы уровней активно влияют на боевую систему. Высокие уступы, платформы и обрывы позволяют комбинировать атаки с воздуха, использовать способности для быстрого перемещения или контроля пространства. Это усиливает ощущение, что пространство и геймплей тесно связаны, а не существуют отдельно.

Локации тематически разнообразны. Каждая зона передает собственное настроение и историю, при этом не теряя целостности мира. Многие детали подчеркивают постапокалиптический хаос и заброшенность, от мелких руин до масштабных конструкций, грозящих обвалом.

Основной хаб игры называется MagMell Base. Здесь можно купить оружие, предметы, модернизировать снаряжение и формы. Кроме базы, в открытых локациях разбросаны небольшие торговцы, которые продают боеприпасы и материалы.

В некоторых случаях NPC появляются в отдаленных зонах, но они почти не влияют на сюжет и напоминают искусственные маркеры на карте, а не полноценных обитателей мира.

Чекпоинты расположены разумно. Они учитывают не только сложность боев, но и возможность исследования. С одной стороны, это уменьшает фрустрацию, с другой — поддерживает ощущение напряжения, когда приходится проходить длинные участки без автоматической подстраховки.

Камера в уровнях стала более управляемой, что особенно заметно в узких или вертикальных зонах. Она реже подводит во время боя, а обзор позволяет быстрее ориентироваться в сложных пространствах. Это небольшая, но важная победа над проблемами первой части.





Локации интегрируют ловушки (засады врагов) и препятствия органично. Они не кажутся дополнительными элементами для искусственного повышения сложности. Скорее, это способ разнообразить геймплей и заставить игрока постоянно держать внимание на пространстве и позиционировании.

Враги и боссы

В Code Vein 2 враги получили более прокачанные интеллект и разнообразие, чем в первой части. Обычные противники активно реагируют на действия игрока. Они комбинируют атаки, применяют элементы контроля пространства и даже меняют стратегию, если вы повторяете те же движения. Это делает схватки напряженными. Со временем повторяемость действий враждебно настроенных NPC начинает работать против игры, формируя ощущение дежавю, где новые локации маскируют те же сценарии боя.

Дизайн врагов остался стильным и с большим вниманием к деталям. Каждый тип демонстрирует характер в поведении и внешности: кто-то агрессивно рвется в бой, кто-то осторожно использует ловушки или помощь союзников. Такой подход позволяет игроку быстро «читать» врагов и подстраиваться под их паттерны.

Боссы в сиквеле заметно сложнее, чем в оригинале. Они сочетают крупные атаки с небольшими, быстрыми комбинациями, заставляя контролировать расстояние и правильно выбирать моменты для переката или контратаки. Бои с ними часто требуют синхронизации действий со способностями и напарниками, что добавляет глубины тактике.





Каждый босс имеет уникальные этапы или фазы, которые не повторяются, а постепенно меняют стиль боя, заставляя игрока адаптироваться.

Разнообразие среднего звена врагов также возросло. В каждой зоне можно встретить сочетание типов противников, что создает динамичные бои.

Сложность схваток также регулируется через использование среды. Перепады высот, узкие проходы, платформы влияют на тактику и заставляют выбирать место для атаки и защиты. Это активная часть боя.





Механика крови и способностей также влияет на сражения с боссами. Выбор билда часто определяет, сможете ли вы эффективно контролировать пространство или будете постоянно отступать. Соответственно, даже знакомые типы врагов ощущаются по-новому.

Стоит отметить дизайн финальных боев в сюжетных арках. Они подчеркивают драматичность момента без лишних речей или чрезмерной мелодрамы. Визуальные и аудио сигналы помогают игроку быстро понять, что меняется, и реагировать адекватно, что делает битвы эмоционально напряженными.

Игра полностью рассчитана на соло-опыт, а все тактические опции, которые раньше можно было распределять между реальными игроками, теперь контролируются ИИ. Для некоторых фанатов это минус, так как исчезла социальная составляющая прохождения, однако с другой стороны, баланс боев и дизайн уровней теперь не зависит от поведения другого игрока.

Визуал и техническое состояние Code Vein 2

Code Vein 2 демонстрирует заметный визуальный прогресс по сравнению с оригиналом. Текстуры и модели стали более детализированными, а освещение и тени более естественными. Впрочем, этот рост неравномерный. Парадоксально, но Unreal Engine 5 здесь скорее маскирует проблемы, чем решает их, поэтому простая геометрия в подземельях, повторяющиеся ассеты и плоское освещение отбрасывают игру назад на уровень середины 2000-х. Особенно резко это ощущается на фоне «поверхностных» локаций, где движок наконец-то работает на полную и демонстрирует потенциал, которого подземельям так и не досталось.





Техническая оптимизация оставляет контраверсионные впечатления. На современном ПК (я играл связкой AMD Ryzen 5 7500X3D и MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM OC) Code Vein 2 выглядит плавно и стабильно, выдавая 95-110 FPS на максимальных графических настройках без включения генерации кадров в разрешении 2560х1440 пикселей. Но на менее мощных конфигурациях возможны падения FPS в узких и плотно населенных врагами зонах.

Анимации персонажей стали более плавными, особенно во время атак и перекатов. Бои выглядят органичнее, а визуальные эффекты способностей точно выразительнее.

Отдельно стоит упомянуть саунд-дизайн. В боях и во время атмосферных сцен звук работает хорошо, подчеркивая драматизм. Но некоторые элементы вызывают недоумение и даже улыбку. Например, звук хождения по металлическим поверхностям иногда выглядит так, будто его просто взяли из бесплатной библиотеки эффектов. Подобные детали не портят игру кардинально, но ощущение погружения немного режется.

Проблемы и компромиссы

Хотя Code Vein 2 заметно улучшила многие аспекты по сравнению с оригиналом, игра не избавилась от проблем и компромиссов. Заметнее всего это касается баланса сложности, ведь новые механики и более агрессивные враги иногда создают ситуации, где битва кажется непропорциональной для выбранного билда или уровня персонажа. Особенно для игроков, которые привыкли к более «либеральным» souls-like. Вопрос следующий: игрок быстрее снесет босса или саму игру?

Вторая проблема связана с отсутствием кооператива. Для фанатов оригинала, где можно было пройти ключевые моменты вместе с другом, отсутствие мультиплеера заметно влияет на социальный аспект игры. И хотя ИИ-напарники пытаются компенсировать это, они не способны воссоздать динамику настоящего кооператива.





Интерфейс Code Vein 2 остается одним из самых слабых элементов игры. Меню многоуровневые, логика вкладок не всегда очевидна, а часть важных действий спрятана так глубоко, что без привычки найти нужную опцию сложнее, чем победить рядового врага.

Очевидно, что Code Vein 2 рассчитана прежде всего на геймпад и это чувствуется буквально в каждом движении персонажа. Игра на клавиатуре и мыши быстро превращается в постоянный компромисс между удобством и выживанием, где часть поражений происходит не из-за ошибок игрока, а из-за неинтуитивного управления и перегруженного интерфейса. Впрочем, после знакомства с ужасным ПК-портом великой Resident Evil 4 образца 2007 года автора этих строк уже сложно чем-то по-настоящему удивить.

Технические нюансы также никуда не исчезли. И это заметно диссонирует с тем, что игрок видит на экране, а также с системными требованиями, которые Code Vein 2 выдвигает к железу. Переход на Unreal Engine 5 обещал технологический скачок вперед, но на практике он скорее объясняет высокие аппетиты игры, чем оправдывает их.





Сюжетные моменты Code Vein 2, хоть и поданы более структурировано, не всегда избегают клише аниме. Некоторые диалоги и мотивации персонажей кажутся надуманными или слишком драматизированными, что местами уменьшает эффект погружения.

Баланс способностей и билдов тоже не идеален. Некоторые комбинации оказываются слишком мощными или, наоборот, бесполезными в конкретных боях с боссами. Это требует дополнительного времени на подгонку персонажа под собственный стиль или конкретные вызовы игры. Несмотря на улучшенный ИИ врагов, некоторые моменты выглядят предсказуемыми. Несколько типов врагов повторяют одни и те же паттерны слишком часто, что уменьшает ощущение живого мира.

Аниме-стилизация иногда конфликтует с темой постапокалипсиса: яркие эффекты, чрезмерная эмоциональность персонажей или немотивированные декоративные элементы могут нарушать атмосферу серьезности. Это скорее эстетический компромисс, но он заметен.





Цены, издание и локализация

Цены на Code Vein 2 в украинском Стиме следующие: базовая версия стоит 1 999 гривен, Deluxe издание 2 399 гривен, а Ultimate — 2 599 гривен.

Deluxe Edition добавляет три костюма, одно оружие и будущее DLC Mask of Idris, которое станет доступным позже. То есть покупатель фактически покупает часть контента заранее, но пользоваться им сможет лишь через несколько месяцев.

Ultimate Edition расширяет предложение еще шестью костюмами из оригинальной Code Vein, цифровым артбуком и саундтреком игры. Большинство этих бонусов косметические или коллекционные, поэтому на геймплей они не влияют.

Украинской локализации у Code Vein 2 нет. Это в определенной степени уменьшает доступность игры для тех, кто предпочитает игры на родном языке. Учитывая нынешнее состояние рынка и рост количества проектов с украинской локализацией, отсутствие перевода выглядит не как техническая невозможность, а как сознательное игнорирование региона. Для игры, которая активно продается официально и имеет региональные цены, это минус. И он напрямую влияет на комфорт прохождения и общее восприятие продукта.