Обзор Stellar Blade для ПК— фетиш, фреймы и фатализм

Когда Землю давно вынесли в утиль, а AAA-игры все еще пытаются понять, чего хочет игрок, Stellar Blade просто берет и дает — стиль, динамику и Еву. Это эклектичный микс NieR: Automata, Sekiro и артбука с самыми горячими Pinterest-пинами, замешанный на пафосе, парировании и фетише. Но игра не сводится к позированию: под глянцем скрывается боевая система с акцентом на реакцию, мир, который постепенно раскрывается сквозь обломки постапокалипсиса, и сценарий, неожиданно задающий сложные вопросы. Мы погрузились в версию игры для ПК, чтобы детально исследовать не только саму игру, но и ее порт на компьютеры.

Stellar Blade 1 999 грн. Плюсы: крутой визуальный стиль; сильная атмосфера, балансирующая между пафосом и постапокалиптикой; боевая система с глубокой механикой, награждающей за мастерство; побочные задания, часто превосходящие ожидания; саундтрек, подчеркивающий настроение и дополняющий драму; парирование и ритмичные бои приносят настоящее удовольствие; технически качественный порт с PS5; возможность визуальной кастомизации Евы — фан-сервис, но со вкусом Купить в Steam Минусы: иногда стиль берет верх над логикой; побочные квесты все же могут злоупотреблять принципом «принеси-передай»; несколько архаичный интерфейс и система сохранений; иногда чувствуется «заимствованность» у культовых предшественников; визуальный фетишизм понравится не каждому Купить в Steam 8 /10 Оценка

ITC.ua

Атмосфера и стиль Stellar Blade

Первый шаг в Stellar Blade — культурный шок масштабов целой планеты. Земля успела превратиться в депрессивную рекламную зону: пыль, обломки цивилизации, остатки человечества, которые почему-то выглядят так, будто сошли с подиума Louis Vuitton. Ева сходит с капсулы седьмого (не 33-го!) десантного отряда, словно позирует для трейлера нового Cyberpunk 2077, а окружающий мир — что-то между «Призраком в латах» и Dark Souls: K-pop Edition.

Пейзажи в игре — претендент на титул «самый эстетичный апокалипсис 2025-го». Каждая зона ощущается как тщательно настроенный Instagram-фильтр: руины с правильным освещением, ветреные равнины с эффектом частиц и туннели, где HDR-свет выкручен на максимум. Unreal Engine 4 здесь не просто работает — он пашит.

Визуальный стиль — сознательная эстетика аниме (да-да). Костюмы персонажей часто не имеют никакой логики с точки зрения физики или гигиены, но каждый кадр — на обои рабочего стола. Shift Up выбрали путь стильного перегиба и… честно говоря, это работает. Особенно если вы выросли на Bayonetta, NieR: Automata и страницах Instagram-косплееров.

Сильная визуальная подача и тональное настроение держат игру на плаву. Shift Up не просто сделали красивую картинку — они создали мир, в который хочется верить. Это тот случай, когда останавливаешься возле пейзажа не из-за босса впереди, а просто потому, что красиво.

Особенно радует внимание к деталям. Каждый постапокалиптический знак, каждый обломок цивилизации выглядит так, будто его создавали вручную. Дизайн архитектуры, реквизита и даже мусора — почти артхаус. Если бы Death Stranding был не депрессивным Uklon, а чем-то более ярким, он мог бы выглядеть именно так.

Несмотря на визуальный фетишизм, Stellar Blade сохраняет целостность. Ее стиль не просто «красивый» — он работает в контексте вселенной. Чрезмерная эстетика на фоне руин создает постмодерновый диссонанс, который и держит внимание. Что это — последнее дыхание цивилизации, или ее гипертрофированная пародия?

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Сюжет Stellar Blade

Ева прибывает на Землю, которую человечество уже как-то умудрилось проиграть. Причем проиграть не кому-нибудь, а Найтивам — биомеханическим чудовищам. Планета лежит в руинах, небеса стонут, а человечество — что ж, оно переселилось на орбитальные станции и туда же эвакуировало всю логику. Ева — не просто боевая единица, она «Ангел», отправленный на Землю, чтобы «спасти все». И тут начинается.

Сценарий Stellar Blade не сразу раскрывает свои карты. Сначала он, как интроверт на вечеринке, держится в стороне и кивает в сторону первых боссов. Затем осторожно намекает: что-то с этой войной не так. Кто на самом деле враг? Зачем все это? Почему все живые люди ведут себя так, будто знают что-то, чего не знает главная героиня? И почему андроид начинает задавать вопросы — это уже конец или только начало?

Классика sci-fi: мир, где истины скрыты за стенами псевдорелигии, и организация, которой не стоит доверять, но вы все еще следуете ее указаниям. Да, это было в NieR: Automata. Да, это было в Horizon. Да, это даже было в Destiny 2, но здесь по крайней мере не надо гриндить для диалога. Сюжет Stellar Blade — микс из всего, что когда-либо вдохновляло корейских разработчиков с философской одержимостью.

Постепенно история раскрывается — и, на удивление, не через кат-сцены длиной в короткометражку (но случаются и такие), а через диалоги, фрагменты прошлого и квестовые истории. И тут начинается самое интересное: чем больше вы погружаетесь, тем меньше доверяете тем, кто называет себя союзниками.

Особенно выразительна тематика веры, манипуляции и обесценивания индивидуальности. Весь сюжет держится на конфликте между контролем и свободой, но не в лоб — а через персонажей, которые постепенно теряют веру в себя или в свою цель. Здесь нет четкого ответа «кто прав» — и это, на фоне боевой аниме-драмы. Игра задает вопросы, которые цепляют, даже если ответы дает в стиле «думай сам».

Если у вас до сих пор осталось предубеждение, что побочные задания — просто наполнитель между главными событиями, Stellar Blade возьмет это предубеждение, завернет в блестящее латексное боди и выбросит из ближайшего пандусного лифта. Да, здесь есть классические «возьми и принеси», или даже «принеси, а затем принеси еще раз», но часто все превращается в эмоционально заряженную сцену.

Наиболее точным примером является сюжетная линия с андроидами Энья и Сю — на первый взгляд простая история о барной певице, которая потеряла голос, внезапно превращается в короткометражную антиутопию с нотками «Черного зеркала». Вы не просто возвращаете девушке ее голос — вы открываете механизмы лжи, предательства, любви, обреченной на исчезновение вместе с накопителем памяти. Здесь есть и драма, и глубина, и даже возможность выбрать, чью правду вы считаете настоящей.

Особенно ценно, что некоторые квесты просто… завершаются. Без «ура, вы герой!» или «вот +1 к карме». Иногда вы просто не сможете помочь. И эта честность со стороны игры — когда она признает: ты не всегда сможешь все спасти — придает вес каждому вашему решению.

Есть некая аллюзия на библейские мотивы как у пикового Зака Снайдера, немного постгуманистической боли и, конечно, флешбэки. Без них сейчас никуда.

Геймплей Stellar Blade

Stellar Blade пытается подать себя как стильный боевик в духе Nier: Automata, но под блеском кинематографичных кат-сцен и молниеносных анимаций кроется механика, достойная отдельной инженерной ревизии. Боевая система построена вокруг таймингов, парирований и выбора момента для контрудара, а не просто слешерной мешанины. Важно не только попасть, но и почувствовать темп — здесь есть своеобразный «ритм боя».

Одним из ключевых элементов выступает Beta Energy — система накопления энергии через удачные парирования и комбо, позволяющая активировать мощные удары и навыки. Такой дизайн поощряет агрессивный, но обдуманный стиль игры.

Парирование здесь настоящий инструмент выживания — своевременный блок не просто уменьшает урон, а позволяет взломать вражескую оборону и открывает момент для добивания. К тому же некоторые боссы буквально требуют абсолютного тайминга — пропустил удар и сразу летишь на чекпоинт.

Глубина боевой системы постепенно раскрывается через апгрейды, изучение новых комбо и так называемые Exospine — сменные модули для героини, которые предоставляют дополнительные бафы, например, ускорение зарядки энергии или повышение устойчивости к нокдауну. Каждый модуль ощутимо меняет баланс, а значит, стратегия зависит не только от скорости пальцев, но и от настроек.

Уровень сложности — не просто «киберпанк-девушка лупит всех направо и налево». Существуют четкие пики в виде боссов, которые не прощают ошибок, особенно если вы не освоили основы парирования или не оптимизировали Exospine. Впрочем, для менее опытных игроков доступен «Story Mode», что снижает требования к таймингам и делает игру более снисходительной. Да и даже в нем последние боссы требуют собранности.

Паркур и передвижения, впрочем, могли бы быть лучше. Ева прыгает с грацией гиперчувствительной балерины на скользком льду, а ловить тайминг — отдельная мини-игра. Но есть и позитив: когда все удается, возникает ощущение, будто ты только что прошел вводный курс Prince of Persia для магистров. Особенно в глубинах подземелий, где одно неправильное движение — и ты на дне, полный философского разочарования.

Система прокачки разветвлена, как древо познания в классической RPG. Есть ветка боевых навыков, ветка здоровья, ветка специальных умений и еще несколько бонусов, которые открываются ближе к середине игры. Это не просто «+2 к здоровью» — здесь можно изменить весь стиль боя. Игрок, который сосредоточится на контратаках, будет играть совсем иначе, чем тот, кто делает ставку на комбо или энергию Beta Skills.

Игрок большую часть времени балансирует между исследованием, боями и диалогами. И что важно — Stellar Blade не пытается втиснуть в вас все сразу. Новые возможности открываются постепенно, темп подачи контента ровный, и чувствуется прогресс: первый час игры — это совсем не то же самое, что пятнадцатый. Здесь действительно есть ощущение эволюции.

Боевая система Stellar Blade

В Stellar Blade боевая система — настоящий стержень игры. Это не тот случай, когда ты несешься через врагов в стиле «спам атаки = победа». Здесь нужно думать, чувствовать и учиться. В каждом бою есть ритм, и если уловили этот бит — поздравляю, вы уже наполовину победили.

Фокус Stellar Blade в тайминге. Парирование здесь — не просто механика, а стиль жизни (привет, Clair Obscur: Expedition 33). Успешное парирование заряжает шкалу Beta Energy, которая открывает доступ к особо мощным приемам — таким, что заставляют врагов рассыпаться на пиксельный пепел.

Игровой процесс здесь выстроен так, что без парирования — как без рук. Уклониться тоже можно, но не всегда. А вот четко поймать вражескую атаку и ответить контрударом — вот тут игра превращается в бойцовскую симфонию. К тому же каждый тип врага имеет свои паттерны, и если в первые полчаса ты бьешь вслепую, то со временем начинаешь читать их, как музыку Баха.

Огромный плюс — четкая анимация и обратная связь. Когда ты парируешь удар гигантского босса в последний момент, экран немного замирает, камера слегка приближается, звук становится глухим — и на мгновение ты чувствуешь себя героем аниме. Это не просто визуальный фильтр — это кайф.

В игре есть несколько видов специальных атак: Beta, Burst и активация Overdrive. У каждого есть своя шкала, и каждый заполняется по-разному. Beta — за парирование и удары, Burst — за финишеры, а Overdrive активируется, когда Ева на грани. Это — условный «режим ярости».

Помимо основного оружия, игрок со временем открывает несколько новых боевых стилей, которые добавляют вариативности. Например, можно сосредоточиться на цепных комбо, или же на точечных ударах с высоким шансом крита.

Боссы — еще один большой плюс. Они ощущаются реально угрожающими. Каждый имеет несколько фаз, собственную музыку и четкую постановку. Это не просто мешки для ударов. Это выверенные, продуманные враги, с которыми надо немного «потанцевать». Иногда поражение — не ошибка, а урок. И таких уроков здесь будет немало, так что готовьте нервы и поглаживайте кнопки Shift и E.

Что важно — игра не наказывает слишком жестко. Да, здесь нет чекпоинтов каждые 3 метра, но система автосбережений вполне адекватна. Проиграл — снова в бой. И, что приятно, каждый раз чуточку лучше. Это не Souls-игра, где поражение — это пощечина. Здесь — это часть процесса становления.

Отдельное спасибо разработчикам за то, что боевая система не утомляет. Она сложная, но не утомительная. Если хочется просто флексить красивые комбо — можно. Хочется глубины — она есть. И даже в конце игры будет интересно тестировать новые приемы на уже привычных врагах, потому что механика выдерживает длинную дистанцию.

Звук и музыка Stellar Blade

С первых минут игрока встречает гул будущего: мрачные отголоски разрушенного мира, едва слышные голоса прошлого, рев механизмов, которые уже сами не знают, зачем работают. Здесь все звучит так, будто даже воздух вокруг тебя устал, но держится.

Озвучка — нормальная, живая. У Евы обычный человеческий голос, без искусственной интонации или кринжа. Она звучит уместно: в начале немного наивная, дальше — серьезнее и сдержаннее. Это не оскароносный уровень, но и не деревянная начитка. Просто нормально. И этого достаточно.

Музыка — микс между NieR: Automata, Mass Effect и Devil May Cry: когда оркестр как будто играет на полную, но между взрывами остается место для тишины. Саундтрек здесь не просто фоном, а усиливает эмоциональные пики, геймплейные ритмы и даже сюжетные повороты.

Есть такой жанр — эмбиентный пост-эпик. Если его еще не существует, Stellar Blade только что его изобрела. Саундтрек мастерски балансирует между лирическим фоном и взрывными оркестровыми стенами звука. Каждая боевая сцена звучит, как кульминация фильма о мире, который разваливается на глазах.

Фоновые звуки тоже выполнены безупречно. Шелест мусора под ногами, скрип бетонных плит, скрип ржавых антенн — все это создает атмосферу постапокалипсиса, который не нуждается в словах. Звуковая среда не просто сопровождает — она рассказывает. Она напоминает, что этот мир жил, боролся, и проиграл.

Звуковой дизайн боевых приемов — еще один уровень кайфа. Удары Евы звучат сочно. Момент парирования — хруст, звон, металлическое эхо. Добивания сопровождаются грохотом, от которого хочется вставать и аплодировать. А спецатаки — это вообще фейерверк для ушей.

Stellar Blade из тех редких игр, музыку из которой хочется слушать и в игре, и в транспорте, и во время написания очередного обзора на ITC. Музыка Stellar Blade эмоционально многослойная. Она не просто сопровождает игру, а комментирует её, иногда даже спорит с тем, что ты видишь на экране.

Графика Stellar Blade

Что такое визуальная роскошь? Это когда кадр из игры можно поставить на обои — и никто не догадается, что это не арт, а обычный скриншот Stellar Blade — именно такая игра. Она выглядит так, будто художники, 3D-шники и осветители смиксовали киберпанк, постапокалипсис, корейский поп-арт и библейскую фантастику.

Развалившиеся мегаполисы с полуживыми голограммами, пустыни с обломками небоскребов, пещеры с прозрачными кристаллами, космические базы на орбите Земли — все выглядит так, будто это мир, в котором не существует ни одного неэстетичного объекта. Даже заброшенные мусорные баки красивы.

Модель Евы отточена до мельчайшей мелочи: текстура кожи, блики на латексной броне, легкие волосы, реагирующие на ветер. Ее анимации плавные и выразительные: от боевых движений до незначительного жеста во время диалога. Все работает на создание ощущения живой, не просто «нарисованной» героини.

В Stellar Blade свет работает как полноценный инструмент нарратива. Солнце сквозь облака, неон в темных туннелях, тусклое свечение голограмм, раскаленный песок, блестящий под лучами — все это не только красиво, но и функционально. Тень может скрывать врага, а луч — указать путь.

Отклик управления — еще один критический аспект, который не подвел. Поддержка DualSense на ПК, безусловно, плюс. Мышка и клавиатура — играть можно, но игра ощущается заточенной под геймпад. В парирование на клавиатуре попасть труднее, а потому это уже хардкор для энтузиастов.

Наконец, кинематографичность. Все катсцены выглядят, как трейлеры к дорогим сериалам HBO Max, только лучше. Кинематографические ракурсы, глубина фокуса, замедление, монтаж — всё сделано вручную, с инженерной точностью.

Но есть и ложка дегтя. В Stellar Blade для ПК, к сожалению, отсутствует украинская локализация — ни в меню, ни в субтитрах, ни в озвучке. Это обидно, особенно учитывая тот факт, что игра активно продвигалась на глобальном рынке, имеет немалое количество диалогов и текстовых вставок, а также переведена на многие европейские (и не только) языки.

Игра прекрасно чувствует себя на современном железе и удивительно терпимо относится к ветеранам железного цеха. Оптимизация на эталонном уровне. И пусть вас не пугает движок Unreal Engine 4. Stellar Blade — почти эталонный пример релизной доведенной игры: качественная оптимизация, текстуры высокого разрешения, четкий баланс между визуалом и FPS, плюс поддержка и DLSS, и FSR. И главное — без типичного для UE4 shader-stutter. Ни тебе дропов, ни микрофризов.

Первую часть игры я провел на флагманском ноутбуке MSI Raider 18 HX AI A2XWIG с RTX 5080, вторую — на стареньком десктопе с GTX 1080 Ti, Ryzen 7 2700 и 16 ГБ RAM.

На RTX 5080 с DLAA и генерацией кадров игра держится железобетонных 150+ fps в разрешении 3840х2400 на максимальных настройках графики. Никаких просадок или фризов. VRAM используется активно — около 12-14 ГБ.

На GTX 1080 Ti ситуация не такая радужная, но и не катастрофическая. В 1080p на высоких настройках игра выдает 65-75 fps, иногда — до 60. DLSS, понятное дело, нет, но сглаживание TAA делает картинку приятной. В целом — играть можно. Титан все еще в игре!

Оптимизация Stellar Blade на ПК

Для теста мы использовали ноутбук MSI Raider 18 HX AI A2XWIG с мобильной RTX 5080, то есть максимально приближенное к топовому мобильному решению NVIDIA. Тестирование проводилось в трех разрешениях: Full HD (1920×1080), QHD (2560×1440) и нестандартном 4K+ (3840×2400).

Графический пресет FPS Low 243 Medium 188 High 187 Very High 184

Начнем с народного гейминга. Цифры получились красноречивые, но и немного парадоксальные. На пресете Low средняя частота кадров составила впечатляющие 243 FPS — ноутбук с RTX 5080, кажется, просто скучал в таком режиме, не успевая даже хорошо прогреться.

Переход на Medium сразу же снизил FPS до 188, что выглядит как значительный скачок — минус более 50 кадров на уровне, который должен был бы быть лишь немного более требовательным. Однако здесь следует учитывать, что Medium включает ряд эффектов постобработки, глобального освещения и более детальные тени, которые влияют на GPU гораздо сильнее, чем текстурные параметры Low.

Дальше — еще интереснее. Пресет High выдал… 187 FPS. То есть фактически идентичный результат, как и на Medium, что свидетельствует о почти одинаковой нагрузке в этих двух профилях. Это либо признак удачной оптимизации, либо указание на то, что GPU уже работает в пределах микроограничений других компонентов, например CPU или шины памяти.

На Very High мы получили 184 кадра в секунду — еще минус три FPS, то есть всего 3% падения по сравнению с High. Такой минимальный разрыв позволяет рекомендовать самые высокие настройки без каких-либо сомнений даже на мобильном GPU: качество картинки значительно возрастает, а потери в производительности — почти символические.

Пример работы Multi-Frame Generation в разрешении 1920×1080. Максимальные настройки графики, DLAA.

Технологии FPS Без генерации кадров 184 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х2) 305 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х3) 407 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х4) 496 В QHD (2560×1440) FPS все еще уверенно держится в пределах «ультра-комфорта». На графическом пресете Low средняя частота кадров составила 187 FPS — очевидно, даже в этом разрешении RTX 5080 чувствует себя как рыба в воде. GPU разгоняется на полную, а игра выглядит лучше, чем на PS5 — при этом работает более чем в три раза быстрее. Переход на Medium оказался довольно заметным — FPS снизился до 157. Это почти 30-кадровая потеря, что сигнализирует: уже на этом уровне игра начинает активнее нагружать систему более сложными шейдерами, тенями и объемными эффектами. Тем не менее 157 FPS — это все равно больше, чем нужно даже для 144 Гц монитора. А вот на High кривая производительности «ломается» — средний FPS опускается до 126. Это еще далеко не зона тревоги, но именно здесь начинает ощущаться, что QHD — это уже не шутка для ноутбука, даже такого мощного. Интересно, что падение со Medium на High составило более 30 кадров, то есть эта граница оптимизации не такая «плавающая», как у 1080p. Very High принес еще четыре FPS потери, снизив средний показатель до 122. И тут мы впервые видим: несмотря на дальнейшее повышение качества, FPS почти не меняется — что свидетельствует либо о разумном кэшировании графических ресурсов, либо о том, что игровой движок просто выходит на максимум того, что может выжать из GPU в этом разрешении. В целом, Stellar Blade в 1440p выглядит идеально сбалансировано. Даже на Very High есть более 120 FPS без каких-либо трюков с DLSS. Графический пресет FPS Low 187 Medium 157 High 126 Very High 122 Пример работы Multi-Frame Generation в разрешении 2560×1440. Максимальные настройки графики, DLAA. Технологии FPS Без генерации кадров 122 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х2) 194 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х3) 257 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х4) 307 Режим 4K+ (3840×2400) сразу демонстрирует, что даже RTX 5080 в ноутбуке — это хоть и монстр, но не всесильный. Это разрешение почти на 1,3 миллиона пикселей тяжелее стандартного 4K, и это ощутимо с первых минут тестирования. На Low пресете средний FPS составил 101 — что, вроде, и хорошо, но отрыв от 1440p ощутимый. На Medium частота кадров снижается до 80 FPS. Это все еще играбельно и плавно, однако «воздуха» в системе становится меньше. Задействованы дополнительные шейдеры, более точные эффекты освещения, объемные тени — и видеокарта начинает реально дышать тяжело. В ноутбуке слышно вращение вентиляторов, а температура приятно удивляет: не более 74 градусов по Цельсию у процессора и ледяные 69 градусов у видеокарты. Переход к High забирает еще 9 кадров — оставляя нас с 71 FPS. И хотя технически это еще выше магического порога в 60, тут уже чувствуется тот момент, когда система держится вплотную к своему максимуму. Скачки фреймтайма хоть и не критичные, но стали более частыми. На Very High — 68 FPS. И это предел. Дальше — либо Frame Generation, либо снижение настроек. Все еще круто смотрится, играть приятно. Из позитивного: ни одного краша, ни одного фриза, никаких проблем с загрузкой текстур — даже в 4K+. Игра стабильно использует ресурсы системы, памяти хватает с запасом, а GPU удерживает нагрузку без троттлинга. Это, без преувеличения, одна из лучше всего оптимизированных консольных игр, которые мы видели на ПК. Впрочем, если хочется по-настоящему плавной картинки — DLSS здесь не просто опция, а маст-хэв. Особенно в 3840×2400, где Frame Generation позволяет легко выйти за черту 150 FPS даже на Very High. Графический пресет FPS Low 101 Medium 80 High 71 Very High 68 Пример работы Multi-Frame Generation в разрешении 3840×2400. Максимальные настройки графики, DLAA. Технологии FPS Без генерации кадров 68 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х2) 89 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х3) 123 DLSS 4 с Multi Frame Generation (х4) 150

Цены

Stellar Blade стремительно ворвалась прямо на главную страницу Steam. Дата релиза уже сегодня — 12 июня 2025 года. Цены? Как для стильного слэшера с фотореалистичными мышцами и не менее реалистичной тканевой физикой — вполне предсказуемые.

Стандартное издание обойдется в 1 999 гривен. За эти деньги нам подвезут полноценную кампанию, боссов всех размеров и форм, кучу катсцен и традиционный бонус предзаказа: альтернативный костюм Евы и аксессуар на дрона. Никаких DLC «все по 8 гривен» за новую прическу. Пока что.

А вот Complete Edition стоит уже 2 599 гривен, и нет, это название не шутит — здесь действительно «все включено». Помимо базовой игры вы получите:

Издание содержит кучу косметики и приятные бонусы для быстрого старта:

Капитанский скафандр «Планетарный десант» для Евы — образ, в котором не стыдно спасать мир и убивать гигантских Найтивов.

Мимишный комплект «Пушистый мишка» для дрона — немного тепла в суровом постапокалипсисе.

Космическая коллекция «Астронавт»: костюм для Евы, стильные очки и серьги, пальто для Лили, комплект для Адама и даже дрон не остался без шлема.

2 000 опыта + 5 000 золота — честный буст, чтобы меньше гриндить в начале и быстрее прокачать навыки.

А самое интересное — в Twin Expansion Pack:

А самое интересное — в Twin Expansion Pack: Кроссовер из NieR: Automata — культовый костюм как омаж фанатам Йоко Таро.

Кроссовер с Goddess of Victory: NIKKE — новый регион, босс, саундтрек и тематическая одежда из мобильного хита.

Бонус-код для NIKKE — открывает эксклюзивный костюм из Stellar Blade в игре для смартфонов.