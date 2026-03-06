banner
Новости Устройства 06.03.2026 comment views icon

NVIDIA возвращает на рынок RTX 3060

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

NVIDIA повертає на ринок RTX 3060

На фоне дефицита графических процессоров NVIDIA возвращается к выпуску видеокарты GeForce RTX 3060. 


По сообщениям, производители начнут получать RTX 3060 в период с 10 по 20 марта. На протяжении последних лет эта модель была одной из самых популярных. Согласно опросу Steam Hardware Survey, ее до сих пор использует большое количество геймеров. 

RTX 3060 выпускалась в вариантах с 8 ГБ и 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Однако вариант с 8 ГБ имел шину 128 бит, а на 12 ГБ —196 бит. RTX 3060 12 ГБ была более популярной среди геймеров. Однако какой именно вариант будет выпускать NVIDIA не уточняется. 

RTX 3060 продавались по цене около $300 после выхода серии RTX 40. NVIDIA прекратила принимать заказы на RTX 3060 от партнеров в четвертом квартале 2024 года. Ожидается, что сейчас она будет продаваться по цене менее $300.


Кроме этого NVIDIA выпустит GeForce RTX 5050 с 9 ГБ видеопамяти GDDR7 с 96-битной шиной и пропускной способностью 28 Гбит/с. Эту видеокарту планируется показать на выставке Computex 2026. Другие характеристики, включая графический процессор, TGP, базовую и повышенную тактовые частоты остаются неизвестными. Вероятно, что они будут оставаться практически такими же, как у RTX 5050 8 ГБ.

Ранее мы писали, что Lenovo и Asus, возможно случайно,указали в характеристиках собственных ноутбуковофициально не представленную NVIDIA видеокарту RTX 5070 mobile 12 ГБ. Недавно NVIDIA также предупредила о дефиците игровых видеокарт и высокие цены на них.

Однако точно известно, что ноутбуки Dell и Lenovo первыми получат ноутбуки Dell и Lenovo новые чипы NVIDIA N1/N1X. К сожалению, NVIDIA отменила запуск RTX 50 SUPER в 2026 году.

Ценовой кризис: сколько стоят видеокарты Nvidia, AMD и Intel в начале 2026 года

Спецпроекты
Естетика Leica та провідні технології: в Алло стартували продажі флагманської серії Xiaomi 17
Як Bitget відзначає Міжнародний жіночий день і закликає жінок формувати майбутнє Web3

Источник: VideoCardz

Популярные новости

arrow left
arrow right
NVIDIA DLSS 4.5 создает изображение "из ничего": пользователи делают красивые скриншоты в режимах 240p/360p
Сорвал джекпот: пользователь Reddit заплатил Amazon $100 за возвращенные товары, а получил DDR5 на $8000
Баг или фича? Ошибка процессора NVIDIA Vera мешает работе GPU других производителей
ASUS и GoPro создали ProArt PX13 — защищенный ИИ-ноутбук для создателей контента
Honor представила Magic V6: самый тонкий складной смартфон с самым большим аккумулятором и Snapdragon 8 Elite Gen 5
Zephyr готовит компактную NVIDIA RTX 4070 Ti Super с одним кулером и массивным медным радиатором
Слишком много играл: в сервисе едва спасли RTX 3080 Ti, которую "продырявила" девушка геймера
Или ИИ, или видеокарты: NVIDIA отменила запуск RTX 50 SUPER в 2026 году
AMD Radeon RX 5700 XT за $5 работает нормально после обычного техобслуживания
"Картофельный гейминг": ютубер испытывает DLSS 4.5 в разрешении 77p
Удаляйте: Nvidia советует "отменить" январский патч Windows 11, чтобы избежать артефактов и падения FPS в играх
Первые независимые тесты DLSS 4.5 подтверждают значительное падение производительности на видеокартах предыдущих поколений
Телефон с "броней": в Европе вышел кнопочный HMD Terra M с IP69K и сенсором для работы в перчатках
Vivo показала смартфон X300 Max на MWC 2026
Действительно ли авиарежим ускоряет зарядку смартфона: реальный эксперимент с Samsung Galaxy S24 Ultra
Оранжевый — хит сезона: в Китае раскупили 10 млн iPhone 17 Pro Max благодаря "космическому" цвету
Samsung выпустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "коже", с батареей 6000 мА·ч и камерой 50 Мп
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
Инженер нашел баг в ПО китайской маски для сна: он позволял "атаковать" других владельцев электроимпульсами
Слабое место Intel Core Ultra X9 388H: ограничение PCIe может помешать появлению дискретных видеокарт в ноутбуках
Apple стоит волноваться? KT-скан сравнил оригинальные AirPods и копию за $10
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить