NVIDIA возвращает на рынок RTX 3060

На фоне дефицита графических процессоров NVIDIA возвращается к выпуску видеокарты GeForce RTX 3060.





По сообщениям, производители начнут получать RTX 3060 в период с 10 по 20 марта. На протяжении последних лет эта модель была одной из самых популярных. Согласно опросу Steam Hardware Survey, ее до сих пор использует большое количество геймеров.

RTX 3060 выпускалась в вариантах с 8 ГБ и 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Однако вариант с 8 ГБ имел шину 128 бит, а на 12 ГБ —196 бит. RTX 3060 12 ГБ была более популярной среди геймеров. Однако какой именно вариант будет выпускать NVIDIA не уточняется.

RTX 3060 продавались по цене около $300 после выхода серии RTX 40. NVIDIA прекратила принимать заказы на RTX 3060 от партнеров в четвертом квартале 2024 года. Ожидается, что сейчас она будет продаваться по цене менее $300.





Кроме этого NVIDIA выпустит GeForce RTX 5050 с 9 ГБ видеопамяти GDDR7 с 96-битной шиной и пропускной способностью 28 Гбит/с. Эту видеокарту планируется показать на выставке Computex 2026. Другие характеристики, включая графический процессор, TGP, базовую и повышенную тактовые частоты остаются неизвестными. Вероятно, что они будут оставаться практически такими же, как у RTX 5050 8 ГБ.

Ранее мы писали, что Lenovo и Asus, возможно случайно,указали в характеристиках собственных ноутбуковофициально не представленную NVIDIA видеокарту RTX 5070 mobile 12 ГБ. Недавно NVIDIA также предупредила о дефиците игровых видеокарт и высокие цены на них.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Однако точно известно, что ноутбуки Dell и Lenovo первыми получат ноутбуки Dell и Lenovo новые чипы NVIDIA N1/N1X. К сожалению, NVIDIA отменила запуск RTX 50 SUPER в 2026 году.

Источник: VideoCardz