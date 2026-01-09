Обзор Anker Soundcore Sleep A30: первые TWS-наушники для сна с ANC

Компания Soundcore выпустила свою третью генерацию наушников для сна. Модель Anker Soundcore Sleep A30 стала первой в мире с активным шумоподавлением (ANC) в этой категории устройств. Такие наушники разработаны специально для людей, которые не могут заснуть из-за храпа партнера, городского шума или других звуковых раздражителей. Мы протестировали эту новинку и готовы рассказать, стоит ли она своих денег. Также обратим внимание на современные украинские реалии.

Anker Soundcore Sleep A30 Від 10 500 грн. Плюсы: современный и очень компактный дизайн; удобные для сна на боку; есть активное шумоподавление (ANC); есть адаптивная маскировка храпа; имеется большая библиотека звуков для сна; возможность локального и Bluetooth-воспроизведения; водостойкость IPX4; расширенная комплектация с различными насадками Минусы: высокая цена; скромная эффективность ANC по сравнению с обычными наушниками

Технические характеристики Anker Soundcore Sleep A30

Характеристика Значение Тип наушников Внутриканальные, для сна Тип подключения Беспроводной, True Wireless Излучатели 4.6 мм, динамические Частотный диапазон 20-20000 Гц Версия Bluetooth Bluetooth 5.4 Поддержка кодеков SBC, AAC Управление Акселерометр (тап-контроль) Микрофоны Есть, встроенные Шумоподавление Есть, Smart ANC Защита от влаги ЕСТЬ, IPX4 Зарядка USB Type-C Автономность До 9 часов, до 45 часов с кейсом Вес наушника 3 грамма

Упаковка и комплектация

Anker Soundcore Sleep A30 поставляются в классической для Anker белой коробке с изображением наушников.

Комплектация здесь действительно расширенная, ведь кроме самих наушников и зарядного кейса, вы получаете полный комплект различных силиконовых амбушюров, а именно три размера с двойным слоем, три размера из пены с эффектом памяти и три размера гибких ушных крыльев для надежной фиксации. Еще есть короткий кабель USB Type-C и документация.

В общем шесть дополнительных комплектов насадок и крыльев дают возможность настроить посадку под любой размер и форму уха. Это значительно больше, чем предлагают конкуренты и действительно помогает подобрать размер и модель под себя.

Дизайн и эргономика Anker Soundcore Sleep A30

Зарядный кейс Sleep A30 имеет круглую форму и относительно немаленькие габариты. Его корпус изготовлен из матового пластика и он приятный на ощупь.

На передней панели размещены светодиодные индикаторы заряда.

Сверху видим логотип Soundcore.

Сзади порт USB Type-C для зарядки, еще один индикатор и кнопку сброса настроек.

На дне есть силиконовая подставка, уменьшающая скольжение кейса по поверхности.

Внутри кейс сделан тоже из матового пластика немного другого цвета, имеет мягкие светодиоды для свечения, когда наушники кладут на место, а также магнитное крепление рядом.

Дизайн продуман так, чтобы наушники легко вставлялись и надежно фиксировались для зарядки. Да и вообще этот отдел здесь относительно большой, наушники легко достаются пальцами и легко возвращаются.

Кейс достаточно большой, поэтому влезет не в маленький кармашек на джинсах. Наверное, это сделано из-за увеличенной батареи и, по моему мнению, стоит того.

Сами наушники Anker Soundcore Sleep A30 спроектированы быть максимально комфортными для сна на боку. Они получили ультратонкий и плоский дизайн, который на 7% тоньше предыдущей модели A20. По крайней мере так заявляет разработчик. Вес каждого наушника всего 3 грамма и это делает их самыми легкими в категории наушников для сна с имеющейся функцией ANC.

Корпус Soundcore Sleep A30 сделан из легкого матового пластика. На внешней панели размещена плоская круглая и маленькая поверхность с логотипом Soundcore. Она же служит сенсорной панелью для управления. С одной стороны видны крошечные отверстия микрофонов, которые используются для шумоподавления и маскировки храпа.

На внутренней части наушников есть маркировка L и R, контакты для зарядки и датчики присутствия. Имеющиеся силиконовые насадки имеют уникальную двойную конструкцию. Говорят, что она дает лучшую изоляцию и комфорт.

Гибкие ушные крылья изготовлены из мягкого силикона. Они помогают зафиксировать наушник в ушной раковине. Эта штука дополнительно фиксирует наушник в ухе и реально помогает ему не вываливаться как бы вы не спали.

Модель Anker Soundcore Sleep A30 защищена от влаги и пота по стандарту IPX4. Это значит, что им нестрашны случайные брызги воды или пот. Однако полностью погружать их в воду нельзя.

Особенности Anker Soundcore Sleep A30

Anker Soundcore Sleep A30 получили 4,6-миллиметровые динамические драйверы. Заявленный частотный диапазон составляет 20-20000 Гц. Поддержка кодеков ограничена базовыми SBC и AAC, что типично для устройств, ориентированных на сон, а не на прослушивание музыки.

Главная особенность модели, это наличие активного шумоподавления (ANC). И если в обычных TWS-наушниках это давно уже норма, но для устройств для сна это новинка.

Согласно данным Soundcore, имеющаяся функция ANC может уменьшать шум до 30 дБ. Однако здесь важно понимать контекст. Эта цифра касается общего снижения шума, а не всех типов звуков. На практике эффективность ANC у Sleep A30 значительно скромнее по сравнению с мастодонтами типа Bose или Sony. Но это дополнительная возможность уменьшить шум, который уже и так существенно «порезан» внутриканальной формой наушников. Поэтому вместе это работает замечательно.

ANC в Anker Soundcore Sleep A30 хорошо справляется с монотонными низкочастотными звуками типа гула кондиционера, шума вентилятора или удаленными звуками на улице. Но нерегулярные звуки, такие как храп партнера блокируются хуже. Именно поэтому Soundcore разработала специальную систему маскировки храпа.

Имеющаяся функция сначала мониторит звук храпа в радиусе 1,5 метра через встроенный в кейс микрофон, поэтому его лучше класть возле подушки или на прикроватную тумбочку. Далее система анализирует уровень и частоту храпа, а затем наушники воспроизводят оптимизированный маскировочный звук в реальном времени, который должен перекрыть храп. Обычно это различные мелодии или вариации белого шума. Все это можно выбирать самостоятельно в приложении или довериться системе, чтобы она выбрала автоматически.

Комбинация пассивной изоляции от плотно установленных амбушюров, ANC и маскировочного звука фактически создает достаточно эффективный барьер против храпа. Все это способно не только заглушить звуковые «проблемы» партнера, но и любые другие звуки, которые вам всегда мешали спать. Однако, конечно, вот прям полностью блокировать очень громкий храп или другие очень громкие звуки, она не может, но делает все это гораздо менее заметным.

Anker Soundcore Sleep A30 также имеют встроенные в корпус датчики движения. Они отслеживают переворачивание пользователя во время сна и фактически используются для функции отслеживания сна в приложении.

Звук и использование во время сна

Soundcore Sleep A30 не рассчитаны на обычное классическое прослушивание музыки, однако это в них делать все же можно. Правда, имеющийся звуковой профиль оптимизирован для сна, поэтому спокойный, мягкий и без резких акцентов. Напоминаю, что наушники поддерживают только два самых распространенных кодека AAC и SBC.

Компактные драйверы имеют достаточную детализацию для подкастов, аудиокниг и фоновой музыки. Низкие частоты присутствуют, но не доминируют. Лучше всего здесь реализована именно середина, а больше всего мне не хватает высоких частот.

Для прослушивания поп-музыки или рока качество вполне приемлемое. Однако если вы хотите наслаждаться сложными композициями со многими инструментами, то Sleep A30 покажутся вам «плоскими», так как здесь узкая звуковая сцена и ограниченное разрешение инструментов.

Еще раз напомню, что главная задача Soundcore Sleep A30 не поразить пользователя звуком, а помочь заснуть. И с этой целью, по моему мнению, имеющееся звучание справляется хорошо. Белый шум воспроизводится качественно и не имеет каких-то неприятных артефактов. Звуки природы звучат естественно, а маскировочные треки эффективно перекрывают храп.

Микрофон также не предназначен для звонков, хотя технически их принимать можно. Качество передачи голоса очень посредственное, поэтому собеседник услышит вас, но звук будет казаться отдаленным и сильно глухим.

Подключение, приложение и управление

Anker Soundcore Sleep A30 работают с Bluetooth 5.4 для подключения к смартфону. Однако в отличие от многих обычных TWS-наушников, эти не поддерживают одновременное подключение к двум устройствам (Multipoint). Наверное, это логично, ведь они рассчитаны на использование ночью с одним гаджетом одним человеком.

Управление реализовано через классические прикосновения. Но вместо сенсорных панелей, которые могут сработать от случайного прикосновения к подушке, Soundcore использует акселерометры. Они распознают именно постукивание по корпусу наушника

Двойное прикосновение по левому наушнику переключает наушники между «Локальным режимом» и режимом Bluetoot (об этом пойдет речь чуть ниже). Тройное касание уменьшает громкость. Двойное касание по правому наушнику активирует или выключает режим шумоподавления, а тройное увеличивает громкость. Каждую из этих команд можно заменить в приложении.

Система работает надежно и не дает ложных срабатываний. Но, как видите, на всякий случай здесь нет одинарных тапов, чтобы точно предотвратить случайные нажатия во время сна. Ведь даже если вы перевернетесь и нажмете на наушник головой через подушку, он не поставит музыку на паузу или что-то подобное.

Anker Soundcore Sleep A30 работают с фирменным мобильным приложением Soundcore. Его интерфейс простой и интуитивный, но в то же время имеет много функций и настроек.

Главная страница приложения показывает состояние заряда наушников и кейса в процентах. Здесь же быстрые переключатели для ANC, режима маскировки храпа и отслеживания сна.

В приложении имеется и своя аудиотека, куда входят звуки на основе ИИ для регулирования мозговой активности, звуки, маскирующие храп и самые разнообразные звуки белого шума.

Также Anker Soundcore Sleep A30 поддерживают два режима воспроизведения: Bluetooth и «Локальный». В первом случае это стандартное подключение к смартфону. Вы можете слушать любой контент с любого приложения, включая это приложение. Это дает максимальную гибкость, но потребляет больше энергии и требует, чтобы телефон был рядом всю ночь.

В «Локальном» формате нужный пользователю звук загружается в память наушников, и после этого они могут работать автономно без подключения к телефону. Это экономит заряд батареи и позволяет отключить телефон или положить его в другой комнате. По умолчанию в памяти уже есть звук для маскировки храпа.

Вы можете включать сами тот или иной режим, но также наушники сами переходят из Bluetooth режима на «Локальный» где-то через час-два после вашего засыпания. Как я понимаю в этом им помогает имеющаяся функция отслеживания сна. Она же предоставляет отчеты об общем времени сна, его эффективности, продолжительность фаз глубокого и легкого сна, а также количество ваших переворачиваний.

Насколько она точна и эффективна здесь уже решать вам, но это всегда можно проверить с помощью смарт-часов, если они есть и вы не снимаете их ночью.

Приложение Soundcore также имеет полезные функции будильника и «Найти устройство». Последний помогает найти потерянный наушник, воспроизводя громкий звуковой сигнал. Потому что как бы надежно наушники сидят в ушах и как бы качественно вы бы не подобрали размер амбушюров под себя, потерять во время сна один или два наушника реально. У меня такого во время теста не было, но никто от этого не застрахован. Поэтому правильно, что сделали эту возможность.

Автономная работа Anker Soundcore Sleep A30

Емкость аккумулятора каждого наушника Anker Soundcore Sleep A30 составляет 38 мАч. Зарядный кейс имеет емкость 800 мАч. Заявленное время автономной работы составляет до 9 часов, или 45 часов с кейсом в «Локальном» режиме воспроизведения (с ANC). Или 6 часов, или до 35 часов с кейсом в режиме Bluetooth (с ANC). Полная зарядка самих наушников занимает около 1,5 часа. Беспроводной зарядки нет.

На практике я заряжал наушники каждые пять дней пользования, а спал я при этом 7,5-9 часов в зависимости от рабочего или выходного дня. Также стоит напомнить, что это время наушники работали частично в режиме Bluetooth, а частично в «Локальном».

Опыт пользования Anker Soundcore Sleep A30

Протестировав Anker Soundcore Sleep A30 в течение нескольких недель, могу сказать, что они действительно работают. То есть с ними мне стало проще засыпать и в целом комфортнее спать. Правда, именно здесь надо учесть важный для всех украинцев фактор. А именно войну. В моем регионе, Одесская область, шахеды и ракеты летают очень часто, иногда каждый день, иногда целый день каждый день. Поэтому мне было важно узнать как комфортно будет спать в таких наушниках, когда ночью постоянно тревоги и тому подобное.

Главное, что наушники передают сигнал тревоги из приложения на телефоне, поэтому даже если вы активируете ANC, включите музычку и спокойно ляжете спать, то шахеды или ракеты не пропустите, потому что тревога сработает именно в наушниках.

Также я узнал, не нарочно, что наушники хорошо маскируют звук шахеда, которой пролетает примерно в нескольких кварталах от вас. Однажды ночью после объявления тревоги я продолжил спать и не посмотрел куда что летит, а потом проснулся, потому что разбудила жена. Она без наушников очень хорошо услышала шахеды, а я вообще нет. Ни их, ни стрельбу по ним.

Также я рекомендую попробовать использовать весь диапазон насадок из комплекта. Там есть пенные амбушюры, которые дают лучшую изоляцию, однако могут создавать больше давления.

В целом пассивная изоляция сама по себе здесь неплохая, поэтому уже плотно установленные амбушюры физически блокируют немало внешних звуков. Плюс активирование ANC добавляет еще один уровень блокировки звука и вместе это работает круто.

Встроенный будильник будет не очень громкий, как и звук приложения тревоги. Это зависит от уровня звука, который вы поставили при засыпании. Ее здесь, кстати, очень много, особенно низкого уровня, поэтому может быть тихо, очень тихо, супер очень тихо и так далее. Однако даже когда очень тихо я всегда просыпался по тревоге или утром от будильника. Но не помешает продолжить ставить будильник на телефоне, если вы так делали до этого.

В целом привыкать к Anker Soundcore Sleep A30, конечно, придется, но у меня на это ушло буквально два дня. Спать в них действительно комфортно, потому что наушники физически очень маленькие и не выступают за пределы ушной раковины, а значит вообще не давят и почти не ощущаются, когда вы спите на боку. Привыкал я больше к музыке или звукам на фоне, но теперь мне уже сложно представить засыпание без звука метели, который я себе поставил. Очень атмосферно для зимы. Кстати, звуки белого шума здесь можно сочетать друг с другом, или доверить программе и она смиксует их рандомно.

Цена и конкуренты

Anker Soundcore Sleep A30 продаются по цене около 10 500 гривен. На момент написания обзора они есть буквально в одном-двух магазинах, то исчезают, то появляются снова. Сравнивать будем с такими с моделями для сна, но их очень мало. Что касается самой цены, то она однозначно покажется кому-то слишком большой и они будут правы для себя. Здесь уже надо смотреть на актуальность этого гаджета для каждого. Для кого-то это будет не большая цена за возможность спать без проблем, а кто-то уже так делает без наушников и ему они просто не нужны.

Обратите внимание на прошлую модель в серии под названием Soundcore Sleep A20. Здесь нет ANC, но у нее значительно дольше время работы и ниже цена (от 5800 гривен). Фактически это единственный известный конкурент, который можно легко купить в Украине. Потому что еще есть QuietOn 4, но их у нас не достанешь даже в «серых» магазинах. Также были популярны Bose Sleepbuds II, однако они стоили что-то в районе 30 000 гривен, а сейчас как будто сняты с производства из-за проблем с батареей.

Также я нашел следующие модели в категории «Для сна» на EKatalog, и хотя они стоят очень мало, однако компании, кроме одной, малоизвестны, характеристики посредственные, а интернет о них знает очень мало.

Это Blackview AirBuds 9 с ценником от 586 гривен, Hoco EW200 Elegant (цена от 354 гривен) и Joyroom JR-TS2 (цена от 1656 гривен).

7.8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 Адекватная автономность достаточная для полноценного сна. Дизайн, эргономика 8.5 Ультракомпактный дизайн, универсальное удобство. Функции 8.5 ANC и адаптивная маскировка храпа плюс большая библиотека звуков заслуживают хорошей оценки. Цена 6 Высокая цена и имеющиеся более доступные конкуренты. Качество звучания 7 Достаточная для сна, но не для классического прослушивания музыки. Комплектация 9 Есть расширенный набор насадок.