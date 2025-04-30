Игры Игры 30.04.2025 в 16:00 comment views icon

Обзор Days Gone Remastered: нереализованный потенциал

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Семен Брилинский

Автор статей и обзоров

Обзор Days Gone Remastered: нереализованный потенциал

В апреле 2019 года мир увидел Days Gone — долгожданный ААА-эксклюзив для PlayStation 4. Хотя критики восприняли игру довольно холодно (чему поспособствовали технические проблемы на релизе), со временем история о байкере Диконе обрела большое сообщество преданных поклонников. У нее был большой потенциал, и большая база фанатов ждала продолжения — полноценного, сюжетного, с развитием идей.

Обзор Days Gone Remastered: нереализованный потенциал
Days Gone Remastered (PS5)
1500 грн.

Плюсы:

новые режимы прохождения, среди которых перманентная смерть и спидран; хорошая оптимизация; более быстрые загрузки; разблокированные 60 кадров; особенности PS5, среди которых карточки игры и справка.

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Минусы:

игра не оправдывает подзаголовок в названии «ремастер»; улучшение визуальной составляющей незначительное; потенциал Dualsense раскрыт лишь частично.

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6.5/10
Оценка
ITC.ua

Но в последние годы Sony и разработчики игры из студии Bend неоднократно заявляли, что ждать сиквела не стоит. Учитывая коммерческую успешность проекта (еще в 2022 году было продано более 9 млн копий), создавалось впечатление, что японский платформодержатель просто пошел на принцип и решил больше не иметь ничего общего с франшизой. Неудивительно, что анонс ремастера в феврале этого года был весьма неожиданным событием. И вот два месяца потратив минимальное количество денег на маркетинг, издатель выпустил Days Gone Remastered. Для кого обновленная версия и реализовала ли она надежды поклонников?

Этот обзор — анализ технической части игры на обычной PS5 и ее отличий от оригинала. Рассказывать об истории и геймплее Days Gone мы здесь не будем.

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Что по графике?

Обновленная версия Days Gone Remastered на PS5 не является кардинальным скачком вперед, а скорее набором едва заметных улучшений. Модели персонажей остались практически без изменений: хоть полигональность могла несколько возрасти, в игре это не бросается в глаза, даже в режиме качества. Физика волос и постобработка материалов одежды выглядят уже несколько устаревшими. Хотя в катсценах текстуры выглядят немножечко лучше, глобально — это всё ещё тот же уровень, что и в версии для PS4. Чуть больше разработчики поработали над визуальным качеством окружения, в частности, над камнями и растительностью, которой стало больше в режиме качества.

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Глобальное освещение также претерпело незначительные улучшения, с лучшей симуляцией непрямого освещения и теней. Постобработка — глубина резкости, дым, motion blur — выглядят немного лучше, но это все же косметические правки, а не новый визуальный уровень. Учитывая, что многие из этих изменений уже были в PC-версии, прорыва для PS5-игроков не произошло.

Подытоживая визуальный аспект игры, стоит признать неприятный факт: слово Remastered в названии хоть и формально оправдано Ремастер — это изменение качества звука или изображения ранее созданных форм медиа, но скорее служит маркетинговым целям. Обновленная версия все равно выглядит как игра 5-летней давности. Очень красивая на свое время игра, но все же для современного геймера очевидно, что она родом из прошлого.

Графические режимы: наконец-то 60 кадров

Игра работает в двух режимах:

  • 4K при 30 fps
  • 1440p при 60 fps

В обоих режимах Days Gone Remastered выдает стабильную частоту кадров. Переключение между ними мгновенное (оказывается, так можно, разработчики Forza Horizon 5) — без перезапуска игры, что удобно, но сопровождается странным поведением консоли. В моем случае находясь в главном меню игры при изменении режима графики на «Производительность» PS5 начинала издавать странный шум кулера, который не исчезал со временем. Такого я не заметил при изменении режима графики во время паузы в игре, так что, возможно, это просто техническая недоработка.

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Безусловно, разблокировка 60 кадров — это большой плюс. Игра действительно держит стабильные 60 FPS, но впечатления портятся из-за слишком агрессивной оптимизации в режиме производительности.

Например, в лесных зонах такие объекты, как растительность и тени, прорисовываются буквально в 4-5 метрах от героя. Это выбивает из иллюзии живого игрового мира — складывается впечатление искусственности, которое трудно игнорировать. Поэтому лично для себя я выбрал режим качества. Картинка остается плавной даже несмотря на более низкий FPS, но зато нет таких заметных артефактов, которые портят общее восприятие и забирают на себя внимание.

Скорость загрузок и размер файлов игры: улучшения есть

К сожалению, у меня уже нет моей PlayStation 4, поэтому не было возможности объективно сравнить скорость загрузки этих двух версий. Но загрузив PS4-версию на PS5 для сравнения, разница во времени загрузки ощущается. PS5-версия загружается вдвое быстрее, чем версия для консоли предыдущего поколения. Это особенно заметно при перезапусках или переходах между большими зонами. Если PS4-версия может иногда загружаться целую минуту, Remastered показывает экран загрузки не более 30 секунд. Но согласитесь, это также не мало, по сравнению с современными проектами.

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Интересно, что при всех незначительных визуальных обновлениях игра стала занимать не значительно больше места на диске (45 ГБ против 41 ГБ в версии для PS4). Это результат лучшей компрессии и очистки от ненужных ресурсов, которые использовались для PS4-версии.

В Days Gone Remastered добавлена поддержка фишек PS5 — адаптивных триггеров и 3D-звука, хотя и они реализованы сдержанно. Адаптивные триггеры или тактильная отдача DualSense использованы минимально. И это вдвойне обидно, ведь именно здесь PS5 могла бы дать игре новое ощущение — например, сделать управление мотоциклом, которое занимает много времени прохождения, более интересным и аутентичным.

Сохранения, трофеи и карточки игры: почти чит

Days Gone Remastered поддерживает перенос сейвов с PS4. Причем не только прогресс — автоматически переносятся и трофеи. То есть, если у вас была платина, вы получите ее во второй раз сразу после запуска сохранения. Этот трюк, хоть и приятный для коллекционеров, разоблачил статистику PSN: уже на второй день после релиза ремастера игру прошло 23% пользователей — на самом деле, большинство просто перенесли сейв.

PS5-версия игры предлагает такие особенности современных ААА-эксклюзивов Sony как карточки игры и подсказки из видео. Также на экране запуска игры можно посмотреть процент прохождения сюжетных миссий. Это одно из самых очевидных преимуществ нативной PS5-версии.

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Дополнительные режимы прохождения

Еще одним преимуществом Days Gone Remastered являются два новых режима прохождения:

  • «Перманентная смерть»
  • «Спидран»

Первый бросает настоящий вызов: одна смерть персонажа — и все начинаешь сначала игры или раздела (этот выбор дается при запуске сюжетной кампании, изменить его потом нельзя). Кроме того, в этом режиме у вас будет доступен лишь один слот для сохранения. Причем записать новое вы можете лишь на определенных этапах игры. Так что если хотите играть в этом режиме, готовьтесь, что игровые сессии будут занимать много времени.

Режим «Спидрана» (быстрее прохождения) позволяет пройти кампанию как можно быстрее и поделиться своим временем в специальном итоговом рейтинге.

Цена: для владельцев игры на PS4 и ПК ремастер будет стоить $10, тогда как на PS5 — $50.

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Вывод:

Несмотря на легкие улучшения, Days Gone Remastered больше напоминает техническое обновление, чем полноценный ремастер. Отсутствие существенных изменений в дизайне персонажей и использовании современных технологий ограничивает его привлекательность для новых игроков. Для фанатов оригинала это может быть приятным возвращением в атмосферный мир постапокалиптического штата Орегон, но в целом обновление не оправдывает ожиданий, которые могли бы возникнуть от ремастера игры с таким потенциалом. Да, здесь присутствуют приятные особенности: более быстрые загрузки, карты игры, стабильные 60 FPS и перенос сейвов. Но в итоге — имеем чисто техническую работу, которая поражает лишь тем, как много в ней не изменилось.

Если вы уже проходили Days Gone ранее — особых причин возвращаться нет. Но для новых игроков это лучшая версия Days Gone. Она подарит десятки часов трогательной истории мужчины, который пытается найти свою любимую жену.

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