Обзор Dying Light: The Beast. Паркур, зомби и разочарование

Зомби-игры давно стали отдельным жанром, где от классических «шутеров на выживание» до современных open world-франшиз можно найти десятки примеров. Серия Dying Light всегда выделялась сочетанием динамичного паркура, рукопашного боя и атмосферного мира, где день и ночь ощущаются совершенно по-разному. С выходом Dying Light: The Beast Techland пытается перезапустить франшизу: новый сюжет, новые механики и более мрачная тональность. Но удается ли игре совместить амбиции с реальностью, или это лишь повторение старых идей в новой обертке? Именно этому посвящен наш редакционный обзор.

Dying Light: The Beast 1599 грн.

Амбиции и вызовы Dying Light: The Beast

После выхода второй части игроки разделились: одни восхищались масштабом, другие критиковали чрезмерные RPG-элементы и технические проблемы. И вот, Techland возвращается с Dying Light: The Beast, которая позиционируется не просто как дополнение или сиквел, а как новая глава в развитии франшизы.

В самом названии скрывается ключ: «The Beast» намекает на то, что выживание больше не о балансировании на грани жизни и смерти, а о противостоянии с чем-то большим: внешним и внутренним. Разработчики обещали более мрачную тональность, более глубокий психологизм и значительно расширенный инструментарий паркурщика, который теперь вынужден бороться не только с миром, но и с собственными темными сторонами. Это амбициозно, особенно для студии, которая годами боролась за стабильность собственного движка.

Фанаты помнят, как Dying Light 2 получила противоречивый старт: большой открытый мир, десятки механик, но и баги, местами разрушавшие атмосферу. Techland долго «лечили» игру патчами, постепенно исправляя и расширяя контент. Поэтому ожидания от The Beast были двойственными: это действительно новая страница, или просто еще один большой апдейт, замаскированный под самостоятельную игру.

Интересно и то, что сама студия подходит к маркетингу осторожнее. Никаких обещаний о «500 часах контента», никаких громких фраз о революции. Лишь конкретика: новый город, новая сюжетная арка, перестроенная боевая система и совершенно другой акцент на вертикальность паркура. Это звучит убедительнее, чем абстрактные слоганы.

В контексте игровой индустрии релиз Dying Light: The Beast выглядит довольно символично. 2025 год богат на продолжения нашумевших франшиз, но далеко не все они находят баланс между «старым добрым» и «новым интересным». Techland же попытался сделать ставку на эволюцию механик без потери ДНК серии.

Еще один фактор — конкуренция. Рынок survival horror снова на подъеме: Resident Evil, The Last of Us, инди-проекты вроде Sons of the Forest. Все они работают со схожими темами, но по-разному расставляют акценты. В этой среде Dying Light традиционно отличается динамикой. Здесь страшно не столько от атмосферы, сколько от скорости, с которой на тебя может обрушиться хаос. И The Beast делает эту динамику еще более агрессивной.

Важно и то, что серия всегда имела собственный «польский» колорит. Techland не прячет свои корни, и это чувствуется в архитектуре, стиле города, даже в том, как выстроены диалоги. Но не всегда это комплимент.

Это не глобальный мегаполис из голливудских фильмов. Это скорее мир, который отражает реальные европейские улицы. И именно этот земной подход позволял игрокам лучше сопереживать героям.

Сюжет и атмосфера Dying Light: The Beast

С первых минут Dying Light: The Beast дает понять: здесь нет места легкомыслию или типичным зомби-развлечениям. На этот раз сценаристы делают ставку на мрачный психологический триллер.

Главный герой, Кайл Крейн, уже хорошо знаком фанатам серии, но в игре он предстает не просто спасителем человечества. Перед нами человек, который постепенно стирает грань между человеческим и звериным, и именно эта трансформация задает тон всей игре, подчеркивая название и атмосферу постоянной опасности и внутренней борьбы.

Город, в котором разворачиваются события, сразу производит впечатление живого организма. Это не абстрактный мегаполис и не условная европейская декорация, а конкретное пространство с собственными правилами, зонами влияния и фракциями. Каждая улица несет свою историю, а рассказ больше опирается на среду, чем на длинные диалоги. Вы можете зайти в квартиру, где на столе оставлены детские игрушки и недопитая чашка кофе. Все это скажет больше, чем очередная катсцена.

Сам сюжет Dying Light: The Beast разворачивается постепенно, не спеша сыпать откровениями. Вместо больших и пафосных твистов игрок получает ряд мелких, но неприятных открытий. Авторы сосредотачиваются на теме деградации общества и личной трансформации. Поверхностно, но уже как есть.

Атмосфера поддерживается визуальными и аудиальными решениями. Туманные улицы, резкие переходы от искусственного освещения к темноте, приглушенные цвета. Все это создает ощущение, что мир буквально гниет на глазах. Ночью город меняется радикально: музыка становится более драматичной, а окружение более угрожающим. Игрок не просто боится монстров, он начинает испытывать паранойю. На высоком уровне сложности это дает адреналиновый вайб.

Сюжетные миссии Dying Light: The Beast перемежаются со «свободным» исследованием. Это позволяет избежать ощущения линейности, но в то же время не превращает игру в хаотичный набор ивентов. Ключевые события часто начинаются в обыденных ситуациях. Эта постепенность делает историю более убедительной.

Внимания заслуживает и работа с персонажами второго плана. Не все они выглядят типичными «квестодателями». Кто-то даже имеет собственный контекст, мотивацию и микро-арки персонажа. Некоторые из них готовы пойти на предательство ради куска хлеба, другие же, наоборот, демонстрируют неожиданную преданность. Такие моменты работают на главную тему игры: кто настоящий «зверь» в этом мире?

Что касается глобального конфликта, то он здесь тоже присутствует, но его масштаб меньше. Это не история о спасении мира или поиск универсальной вакцины. Это локальная драма, которая через личную перспективу героя приобретает глубину. Такой подход делает сюжет ближе и понятнее, а атмосфера становится более камерной.

Геймплей и паркур Dying Light: The Beast

Паркур всегда был визитной карточкой Dying Light, и именно он делал серию уникальной среди других зомби-экшенов. В The Beast Techland сделали ставку на эволюцию этой механики, и это чувствуется с первых минут. Движение стало более плавным, ощущение веса персонажа более точным, а возможности взаимодействия с окружением шире. Теперь паркур не только способ избегать опасности, но и главный инструмент тактического преимущества.

Изменилась философия вертикальности. Теперь здания стали более разнообразными по форме и этажности, а маршруты к цели никогда не бывают очевидными. Часто приходится импровизировать, искать альтернативный путь или даже использовать врагов в качестве трамплина. Это добавляет элемент непредсказуемости, который заставляет держать мозги в тонусе.

Интересно, что паркур стал еще и оружием. Некоторые приемы позволяют буквально использовать инфицированных как объекты для передвижения: оттолкнуться от спины, чтобы достать окно второго этажа, или сбросить врага с лестницы и сразу прыгнуть ему на голову. Такие моменты подчеркивают главную идею игры — выживает не тот, кто сильнее, а тот, кто мыслит креативнее.

Важным нововведением Dying Light: The Beast является адекватная выносливость. Если во второй части шкала истощалась слишком быстро и ограничивала эксперименты, то в The Beast ее адаптировали к темпу. Это делает геймплей честным и менее фрустрирующим.

Особое внимание стоит уделить ночному паркуру. Если днем перемещение по городу напоминает спортивный экстрим, то ночью оно превращается в кошмарный аттракцион. Инфицированные реагируют на шум, свет, даже на тень, и поэтому приходится не только прыгать, но и думать наперед: как обойти ловушки, куда заманить преследователей, стоит ли рисковать ради более быстрого маршрута. Это усиливает адреналин и делает паркур элементом survival, а не только мобильности.

В то же время Techland позаботился о балансе. Теперь для новичков предусмотрены упрощенные чекпоинты и более дружественные маршруты, тогда как ветераны серии могут пойти «диким путем» и выполнять акробатику там, где она как будто и не предусмотрена. Это удачная стратегия, потому что игра не наказывает за отсутствие скиллов, но и вознаграждает тех, кто готов рисковать и экспериментировать.

Динамические события на карте работают лучше, чем в предыдущей игре. Например, во время передвижения можно наткнуться на группу людей, которые пытаются убежать от толпы зомби. И тут игрок решает помочь или пройти мимо. Это мелочь, но она делает мир живым.

Еще одно изменение новой части это интеграция паркура в квесты. Если раньше акробатика была в основном способом добраться из точки А в точку Б, то теперь сюжетные задания нередко строятся вокруг нее. Это делает сюжет более кинематографичным и напоминает паркурные сцены из классических боевиков.

Боевая система Dying Light: The Beast

В Dying Light: The Beast боевая система изменилась настолько, что ее можно считать новой итерацией. Если раньше главным инструментом были импровизированные ломы, молотки и мачете с модификациями, то теперь чувствуется больший акцент на физику ударов и воздействие оружия на тело противника. Каждый замах имеет вес, каждое столкновение ощутимо, а враг реагирует на повреждения не шаблонно, а в зависимости от места удара. Это добавляет реалистичности, но и требует от игрока большей точности и терпения.

Разработчики также сделали шаг в сторону большей вариативности. Ближний бой остается основой, однако арсенал расширился: появились более изощренные виды холодного оружия, экспериментальные арбалеты, метательные ножи и устройства для приманивания инфицированных. Оружие не только режет и бьет, но и создает условия для тактического преимущества. Например, можно заманить группу зараженных под взрывчатку или использовать шумовые гранаты, чтобы отвлечь их от себя.

Система крафта никуда не исчезла, но теперь она более осмысленная. Если раньше модификации часто превращались в цирковой аттракцион (меч, бьющий электричеством и поджигающий одновременно), то теперь акцент на практичности. Да, можно сделать лезвие с дополнительным эффектом яда или шипами для пробития брони, но разработчики удержали баланс: игровой процесс не превращается в фейерверк спецэффектов, а остается брутальным и жестким.

Враги в Dying Light: The Beast — отдельная история. Базовые инфицированные стали более агрессивными и непредсказуемыми. Они все так же идут напролом, но способны уклоняться, менять траекторию и сбивать игрока с ног. Это заставляет отказаться от тактики «махать бездумно» и внимательнее следить за ритмом боя. В то же время разработчики добавили несколько новых классов противников, которые работают как мини-боссы и меняют динамику схваток.

Зомби теперь больше реагируют на окружающую среду. Если игрок бежит по крышам, они могут попытаться взбираться вслед; если задеть шумовой триггер, инфицированные сбегутся из разных районов. Это создает ощущение живого, а точнее мертвого, но динамичного мира, который не прощает легкомыслия.

Бой с людьми также не исчез. Они используют дистанционное оружие, координацию в группах и пытаются брать игрока в кольцо. Ощущение напоминает классические драки из Dying Light 2, но теперь враги умнее и чаще применяют тактики блокировки и контратак.

Стоит упомянуть и о системе выносливости. Она вернулась, но в обновленном виде. Если во второй части многие жаловались на ее навязчивость, то здесь она интегрирована более органично: длинные серии ударов истощают героя, заставляя считать каждое действие. Это добавляет напряжения и лишает бои ощущения «бесконечного махания».

Игрок получает выбор: идти напрямую и рисковать быстро истощиться или действовать более хитро, используя окружающую среду, ловушки или побег. Такой подход делает каждую схватку непредсказуемой. Иногда выгоднее сбежать и перегруппироваться, чем пытаться «зачистить» локацию.

Визуальная часть и техническое состояние Dying Light: The Beast

Графика в Dying Light: The Beast — попытка Techland догнать современные стандарты, которые диктуют Resident Evil 4 Remake или The Last of Us Part II Remastered. Разработчики полностью перевели движок C-Engine на новую систему глобального освещения, благодаря чему картинка стала более естественной. Тени мягкие, свет рассеивается органично, а смена суток выглядит не как «таймер», а как настоящий цикл. Например, сумеречный переход: небо переливается разными оттенками, а город постепенно погружается в темноту.

Отдельно стоит отметить, уже упомянутую ранее, вертикальность. Теперь игрок постоянно смотрит не только вперед, но и вверх или вниз. Дома стали выше, подземные коммуникации — разветвленнее. Город работает как многоэтажный лабиринт.

Система зомби также получила апгрейд. Модели врагов стали разнообразнее, появились вариации повреждений одежды, кожи, анимаций. Когда игрок отрубает руку, она действительно выглядит как часть тела, а не как скриптованный эффект. Реакции врагов усиливают впечатление жестокости, делая бой более выразительным.

Техническое состояние Dying Light: The Beast на релизе, что важно подчеркнуть, стало гораздо стабильнее, чем у Dying Light 2. Да, здесь не обошлось без багов, но они по большей части косметические: не подгрузившиеся текстуры или иногда «спотыкающиеся» анимации. Критических проблем, которые разрушали бы геймплей, практически нет.

Оптимизация неплохая, но и не самая лучшая. Даже на средних системах игра выдает стабильный FPS в 1080p, а на современных видеокартах с DLSS или FSR можно комфортно играть в 4K.

Я играл и на ноутбуке MSI Vector 16 HX AI A2XWHG, и на десктопе. За все время случился лишь один вылет, остальное — без проблем. В целом счетчик кадров работал стабильно и прогнозируемо. На максимальных настройках графики с DLAA и без генерации кадров имеем трехзначный FPS.

Techland временно выключили поддержку Ray Tracing, чтобы обеспечить стабильность игры, и хотя студия обещает вернуть его в будущем патче, это добавляет ощущение недоработки как для АА-проекта.

Разработчики также добавили опцию масштабирования интерфейса и поддержку ультрашироких мониторов. Это мелочь, но такие вещи делают опыт более приятным.

Конечно, не обошлось без компромиссов. В некоторых локациях заметны «срезанные углы»: повторяющиеся текстуры или простые модели мебели внутри домов. Но в целом впечатление от визуала положительное от чего игра имеет свою атмосферу. Я даже почувствовал вайбы ужастика «Пятница, 13-е», а еще заметил сатирический оммаж на культовый прыжок веры из «Assassin’s Creed».

Музыка в Dying Light: The Beast стала более мрачной, чем в предыдущих частях. Если в первой Dying Light доминировал ритмичный электронный саунд, подчеркивающий динамику паркура, то здесь композиторы сделали акцент на атмосфере ужаса и психологического напряжения.

Саундтрек адаптируется к событиям в игре. Во время дневного исследования звучат едва заметные минималистичные мелодии, создающие ощущение упадка. Ночью же музыка становится агрессивной, добавляя темпа преследованиям. Переход от дня к ночи сопровождается тревожными звуковыми слоями, которые буквально заставляют нервничать.

Отдельно отметим работу со звуками окружающей среды. Скрип крыш старых домов, далекие крики, эхо шагов в тоннелях — все это работает лучше любых хоррор-эффектов. Иногда даже без музыки игра звучит страшнее, чем с оркестровым сопровождением.

Звуковое позиционирование хорошо реализовано: благодаря наушникам легко определить, с какой стороны приближается опасность. Это существенно помогает во время ночных вылазок.

Цены, издания и локализация Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast доступна в двух версиях, что позволяет выбрать между базовым погружением в мир игры и более расширенным пакетом.

Стоит отметить, что владельцы Dying Light 2: Stay Human Ultimate Edition получили The Beast бесплатно. Это хороший бонус для фанатов серии, которые уже инвестировали в предыдущую часть.

Базовое издание стоит 1 599 гривен и включает полную игру со всеми сюжетными и кооперативными возможностями. Это вариант для тех, кто хочет опробовать основной контент и оценить, как Techland перезапускает знакомые механики паркура и боя.

Deluxe Edition предлагает больше и стоит 1 865 гривен. Кроме самой игры, покупатель получает Castor Woods Prepper Bundle, официальный саундтрек, набор обоев и туристическую карту Бобрового леса. Это издание создано для тех, кто хочет не только пройти сюжет, но и иметь дополнительные тематические бонусы и атмосферные мелочи.

Однако даже Deluxe не решает другой проблемы Dying Light: The Beast — отсутствия украинской локализации. В 2025 году это выглядит все более странно. Когда Kingdom Come: Deliverance II, Mafia: The Old Country и Cronos: The New Dawn предлагают качественный перевод, нежелание Techland работать с украинской аудиторией выглядит откровенным игнорированием. Для игры с амбициями это точно минус, портящий впечатление от релиза еще до первого запуска.