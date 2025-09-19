"Игра срывает крышу". Dying Light: The Beast стартовала с 91% положительных отзывов в Steam

18 сентября состоялся релиз Dying Light: The Beast о Кайле Крейне, который сбегает после лет жестоких экспериментов. На старте фанаты в восторге от спин-оффа.

Techland выпустила новую часть культовой серии, которую фактически воспринимают как условную третью часть франшизы. В ней сюжет разворачивается в мрачном лесу Castor Woods, где после экспериментов главный герой стал «ультракровавым». Новые способности Кайла Крейна питаются гневом, поэтому его «первобытная жестокость» — путь к выживанию и мести ученого Барона, который превратил его в монстра.

Dying Light: The Beast должны были выпустить 19 сентября, но незадолго до релиза они перенесли дату на один день раньше. Несмотря на некоторый скепсис из-за того, что не всем понравилась вторая часть, сейчас игроки в восторге — 91% положительных отзывов в Steam. В день релиза тайтл собрал 89 927 одновременных игроков.

«Это настоящее продолжение Dying Light 1. Игра буквально кричит: «Мы испортили Dying Light 2, поэтому возвращаемся к тому, что сделало первую часть особенной». Добро пожаловать обратно, Кайле Крейне. Спокойной ночи и пусть удачи», — пишут в отзывах.

Пользователи отдельно хвалят сюжет, который сделали мрачным и атмосферным экшн-выживачем. Так же положительно отметили саундтреки, «режим зверя» и боевую систему, где почти каждое добивание, как фаталити из Mortal Kombat. В частности в The Beast доступна в начале игры часть скиллов, которые открываются только на половине прохождения Dying Light 2. Например, бег по стенам и «хват бросок», которая позволяет игроку схватить зомби и бросить его в сторону или о землю.

«Игра срывает крышу. Крейн вернусь, теперь очень сильный. И опыта у него уже достаточно. Приятно видеть героя от третьего лица», — добавляет игрок.

Безусловно технических проблем избежать не удалось, но они не настолько ужасны, как у кучи других игр. Если сравнивать оптимизацию недавней Borderlands 4 и проект Techland — это «небо и земля». Да, случаются фризы и мелкие недочеты, но тайтл работает достаточно плавно, чтобы не вызывать раздражения. Оптимизация могла бы быть лучше, но ситуация далека от критической.

Напоследок добавим, что игра сочетает элементы паркура, выживания, боевика и RPG. Продолжительность основной кампании — около 20 часов, плюс еще 20-30 часов побочного контента. Она доступна на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, а до конца года появится и на PS4 и Xbox One.