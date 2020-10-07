Обзор Galaxy Buds Live: музыкальные «бобы»





Компания Samsung хорошо известна пользователям своими полностью беспроводными наушниками. Последние несколько лет она выпускала модели в похожем формате с внутриканальной посадкой, но в этом году решилась на эксперимент, представив наушники Galaxy Buds Live. Они получили уникальный дизайн с причудливой формой корпуса, которая напоминает семена бобов, а также систему активного шумоподавления. Насколько удобно использовать такую модель, как она звучит и действительно ли умеет отсеивать внешний шум, я расскажу в этом обзоре.

Комплект поставки Galaxy Buds Live

Как и прошлые версии, новые наушники поставляются в небольшой картонной коробке.

Вместе с ними производитель вкладывает зарядный кейс, сменные хрящевые фиксаторы в размере S и L, а также кабель USB Type-C для зарядки.

Дизайн и кейс

Внешне Galaxy Buds Live полностью отличаются от всех полностью беспроводных наушников, которые сейчас есть на рынке. Производители в основном выпускают или внутриканальные модели или же вкладыши с «ножками», свисающими с ушей, но в Samsung решили попробовать что-то среднее. Так получился форм-фактор, который с одной стороны имеет посадку, как у внутриканальных версий, а с другой, не заходит в ушной канал, поэтому по ощущениям от использования ближе к вкладышам.

Этого удалось добиться за счёт формы корпуса, которая повторяет форму ушной раковины и по забавному стечению обстоятельств напоминает бобы. Размеры Galaxy Buds Live при этом довольно компактные, они не торчат из ушей, поэтому их довольно сложно случайно зацепить. Когда периодически приходится надевать медицинскую маску, вкладыши с «ножками» постоянно подвергаются риску оказаться на асфальте и это порядком раздражает. С Buds Live такой проблемы нет.

Здесь сразу же отмечу посадку, в Samsung попытались сделать её универсальной, используя сменные хрящевые фиксаторы, которые создают небольшой упор в стенку уха и не дают наушникам выпасть во время ношения. Но, как и в других подобных моделях, очень многое зависит от физиологии пользователя. В моём случае правый наушник Galaxy Buds Live садился как влитой, а левый периодически хотелось поправлять. Но они оба ни разу не выпали даже во время бега.

Наушники поставляются в трёх вариантах цветового оформления: белом, чёрном и медном.

Все они имеют внешнюю глянцевую почти зеркальную поверхность, которая визуально делает корпус ещё компактнее, хотя они и так небольшие — 27,3×16,5×14,9 мм при весе 5,6 граммов. Внутренняя часть наушников сделана из матового пластика и здесь же находятся сменные хрящевые фиксаторы, окрашенные в тон основного цвета корпуса.

Как и в прошлых версиях, зарядный кейс сделан из пластика и окрашен в тон наушников. Но в этот раз компания Samsung вернулась к использованию матового покрытия, что очень хорошо сказалось на износоустойчивости, кейс меньше царапается и пачкается.

Форма кейса стала более квадратной с закруглёнными углами, поэтому он всё ещё достаточно хорошо ложится в руку. Размеры его корпуса составляют 50,2×50 мм, но так как толщина почти не изменилась (27,8 мм), то его не очень удобно носить с собой в кармане джинсов. Вес по сравнению с зарядным кейсом от Galaxy Buds+ немного увеличился и теперь достигает 42,2 граммов.

Корпус наушников имеет степень защиты оболочки IPX2, что позволяет им выдерживать попадание очень небольшого количества жидкости. В основном такая сертификация подразумевает, что в устройстве можно заниматься спортом и оно не выйдет из строя при попадании пота. Но даже бегать под дождём уже не рекомендуется.

Подключение, управление и настройки

Наушники можно использовать с устройствами, которые поддерживают протокол Bluetooth версии 5.0 или ниже (используются профили A2DP, AVRCP, HFP и кодеки SBC, AAC, Samsung Scalable). Я пробовал Galaxy Buds Live с разными смартфонами и ноутбуками, подключал их к часам Galaxy Watch 3 и к телевизору Samsung. Во всех случаях соединение было стабильным, без помех и рассинхронизации. При этом переключение между устройствами происходит практически мгновенно и не требует каких-то дополнительных действий.

Чтобы подключить наушники к новому устройству, необходимо вставить их в уши, дотронуться пальцами к внешней части корпуса и подержать несколько секунд. Таким не самым простым способом они переключаются в режим сопряжения. В Samsung почему-то в который раз игнорируют возможность добавить для этого на корпус зарядного кейса отдельную кнопку, что, как по мне, удобнее. Хотя знаю немало пользователей, которых полностью устраивает сенсорная панель на наушниках, включая такой способ сопряжения.

Кроме первого подключения, касания к внешней стороне корпуса Galaxy Buds Live позволяют управлять воспроизведением:

Одно касание — пауза/начало воспроизведения;

Двойное касание — воспроизведение следующей композиции/сброс телефонного звонка;

Тройное касание – воспроизведение предыдущей композиции.

Также действие можно назначить на касание и удерживание правого или левого наушника. По умолчанию оно запускает систему активного шумоподавления, но вместо этого можно выбрать регулировку громкости, запуск ассистента Bixby или приложения Spotify.

Но для этого понадобится приложение Galaxy Wearable, которое есть только на Android и iOS. В нём, кроме управления, можно настраивать звучание наушников, меняя настройки эквалайзера, выбирать, какие оповещения будут озвучиваться, отключить сенсорную панель и скачивать обновления.

Звучание Galaxy Buds Live

В конструкции наушников используются 12 мм драйверы и отдельный басовый канал для усиления низких частот. Я слушал все TWS-наушники Samsung, начиная с Gear IconX, и забегая наперёд отмечу, что в Buds Live компания наконец-то нашла ту золотую середину, которая выводит эту модель по звуку на первое место среди всех предыдущих. Дело в том, что большинство TWS-наушников в целом стараются звучать ровно, компенсируя тем самым отсутствие высоких или низких частот. Это касается и Galaxy Buds и более новой «плюс» версии, у них хороший, универсальный звук, но не более.

В Galaxy Buds Live инженерам Samsung наконец-то удалось реализовать более отчётливый бас, что сразу же убрало необходимость придерживать средние и высокие частоты, чтобы они ещ ё больше не заглушали низкие. Благодаря этому звучание новой модели стало интереснее. Это, безусловно, не тот уровень воображаемой сцены, как в хороших полноразмерных наушниках, когда масса слышимых деталей позволяют её значительно расширить. Но уже живее, чем в большинстве полностью беспроводных наушниках, тем более учитывая размеры Buds Live и новый тип конструкции.

Наушники отлично подходят для повседневного прослушивания музыки со смартфона или ноутбука, у них хороший звук, довольно широкая воображаемая сцена и наконец-то достойный, как для такой модели, бас. Сам характер звучания можно менять через приложение Galaxy Wearable, используя предустановленные настройки эквалайзера.

Отдельно отмечу, что на качество звука в Galaxy Buds Live очень влияет посадка. Так как формат корпуса довольно непривычный, первое время наушники хочется поглубже затолкать в ушной канал, на манер внутриканальных, но делать этого не стоит, иначе будут перекрываться динамики, и звучание станет искажаться.

Шумоподавление

Galaxy Buds Live – это первые TWS-наушники Samsung с активной системой шумоподавления, до этого компания всегда использовала конструкцию с внутриканальной посадкой, которая сама по себе довольно хорошо отсекает внешние шумы. Но так как новая модель по шумоизоляции не сильно отличается от обычных вкладышей, то разработчики решили добавить в неё активную систему шумоподавления (ANC).

Когда мы говорим об этой функции, то в основном подразумеваем практически полное отсечение внешнего шума, как в полноразмерных моделях. Но в Buds Live она более-менее может отсекать только низкочастотный диапазон, например, гул дороги и шум поезда. То есть не совсем то шумоподавление, на которое рассчитывают пользователи. Я прочитал довольно много отзывов первых покупателей Galaxy Buds Live и многие из них жалуются на плохую работу шумодава. Хотя в Samsung честно указывают в описании модели, что ANC в ней отсекает до 97% посторонних нежелательных звуков именно в низкочастотном диапазоне и ссылаются на сертификацию UL, выданную независимой лабораторией Underwriters Laboratories Inc.

Поэтому на практике пользователи Galaxy Buds Live с включением ANC могут рассчитывать на снижение уровня шума на улице от колёс проезжающих машин или от проезжающего поезда в метро, но оно не может отсечь голоса людей, сигнал автомобиля и прочие высокочастотные звуки. Для городских наушников это, на самом деле, не плохо, так как передвигаясь по городу позволяет слышать окружающую среду, что банально безопаснее. Но Samsung явно стоило бы позиционировать эту функцию так, чтобы пользователям было проще понять, что это не такое же ANC, как в полноформатных наушниках.

Качество микрофонов

Ещё прошлой модели Galaxy Buds+ компания Samsung улучшила передачу речи через наушники, используя два внешних и один внутренний микрофон. В новой модели к ним добавился датчик костной проводимости, который улучшает передачу голоса, так как последний хорошо передаётся по тканям черепа, а вот внешние шумы – нет. Соответственно во время телефонного разговора голос действительно стал передаваться лучше.

Автономность Galaxy Buds Live

В каждый наушник встроен аккумулятор ёмкостью 60 мАч, что обеспечивает до 6 часов прослушивания музыки с ANC или 4 часа разговора во время звонка. В комплектном кейсе используется батарея на 472 мАч, что позволяет ещё три раза подзарядить Galaxy Buds Live без необходимости искать розетку. К слову, наушники поддерживают быструю зарядку, 5 минут в кейсе добавляет около часа прослушивания музыки.

Сам кейс заряжается через порт USB Type-C и беспроводным способом через совместимые со стандартом Qi зарядные станции.