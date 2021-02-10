Обзор Galaxy Buds Pro





Вместе с флагманскими смартфонами S-серии компания Samsung уже традиционно представила новые полностью беспроводные наушники. Они получили название Galaxy Buds Pro и не приходят на замену другим моделям производителя, в частности Galaxy Buds+ остаются в продаже, а расширяют линейку. Но в этот раз в Samsung снова попробовали улучшить качество звука и работу системы микрофонов. Давайте посмотрим, насколько это получилось.

Комплект поставки Galaxy Buds Pro

Наушники поставляются в небольшой коробке, внутри которой покупателя ждёт зарядный кейс, набор сменных амбушюр и кабель USB Type-C для зарядки.

Дизайн и кейс

После эксперимента с форм-фактором в модели Galaxy Buds Live, в новых наушниках компания решила вернуться к более привычной внутриканальной посадке. Поэтому корпус у Galaxy Buds Pro получил вытянутую каплевидную форму, которая плавно переходит к насадке из силиконовой амбушюры.

Для более надёжной посадки используется небольшой выступ в качестве хрящевого фиксатора. Он упирается в ушную раковину, но при этом не создаёт дискомфорта даже при продолжительном использовании. Наушники получились довольно эргономичными.

Galaxy Buds Pro доступны в трёх вариантах цветового оформления: чёрном, серебряном и фиолетовом.

Во всех цветах внешняя часть наушников является глянцевой с лаковым покрытием, а внутренняя матовой. Приятно, что и чехол в Buds Pro получил матовый пластик, поэтому на нём не остаются отпечатки пальцев и его в целом сложно поцарапать.

Что интересно, внешне и по размерам кейс не изменился, он такой же как в Galaxy Buds Live, но внутренняя часть была полностью переработана. Наушники получили чуть более глубокую посадку внутри кейса, впрочем, всё ещё вынимаются из него без особых усилий. Кроме этого, был немного переделан шарнир крышки, в него установили доводчик, поэтому она теперь проще захлопывается, но и делает это с довольно громким щелчком.

Размер каждого наушника составляет 20,5 x 19,5 x 20,8 мм, а вес всего 6,2 грамма. Размеры кейса остались прежними и составляют 50 х 50,2 мм при толщине 27,8 мм и весе 44,9 грамма.

В Galaxy Buds Pro имеют защиту от воды и пыли по стандарту IPX7, это означает, что в лабораторных условиях они выдерживали погружение на глубину до 1 метра на время до 30 минут. Впрочем, заниматься плаванием в наушниках нельзя, поэтому фактически речь идёт о защите от влаги, например в случае небольшого дождя или во время занятий спортом.

Подключение и управление

Наушники подключаются к смартфонам, планшетам, ноутбукам и другим совместимым устройствам через протокол Bluetooth 5.0 для этого поддерживаются кодеки Scalable (проприетарный от Samsung), AAC и стандартный SBC. Galaxy Buds Pro можно использовать сразу из коробки, но для настройки эквалайзера, сенсорных панелей, шумоподавления и обновлений прошивки понадобится приложение Galaxy Wearable на Android и Galaxy Buds на iOS. В случае последнего, на момент написания обзора, Buds Pro не поддерживались. Скорее всего, производитель добавит их позже. По крайней мере, программа продолжает обновляться и там есть все актуальные TWS-наушники Samsung.

В приложении можно изменить профиль звучания наушников, выбрав одну из предустановленных настроек эквалайзера.

Также есть возможность менять уровень системы шумоподавления, переключаясь с максимального отсечения внешних звуков на средний или же на полную прозрачность.

Galaxy Wearable позволяет отключать управление касанием и менять его настройки, например, назначить на правый наушник увеличение громкости, а на левый уменьшение.

Здесь же можно настроить озвучивание наушниками входящих оповещений или отключить их.

Galaxy Buds Pro поддерживают быстрое переключение между разными источниками звука, а с устройствами Galaxy могут делать это автоматически, например, если смотришь фильм на планшете, а на смартфон идёт входящий звонок.

Из интересных опций, которых раньше не было в наушниках Samsung стоит отметить режим «Аудио 360» с технологией Dolby Head Tracking, при котором Galaxy Buds Pro за счёт встроенных акселерометров стараются создать эффект присутствия во время воспроизведения видео со смартфона. Работает это довольно хорошо, наушники понимают, где находится источник звука и регулируют звучание в зависимости от положения головы пользователя. К сожалению, данная функция доступна пока только в новых флагманах Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.

Управление в Galaxy Buds Pro реализовано через сенсорные панели на внешней стороне наушников. Они поддерживают разные типы касаний, и кроме настраиваемого нажатия в течение одной секунды, остальные являются стандартными. Одно касание ставит воспроизведение на паузу, двойное переключает на следующий трек, а тройное на предыдущий.

Я не очень люблю сенсорное управление в наушниках и в прошлых моделях Samsung всегда его выключал через несколько дней использования. Но в Galaxy Buds Pro оно стало работать лучше, не знаю повлияла ли форма корпуса излучателей или доработали систему распознавания касаний, но ложных нажатий у меня в этой модели сильно меньше.

Звучание и шумоподавление Galaxy Buds Pro

Каждый наушник оснащается двумя динамиками: 11 мм низко-среднечастотный и 6,5 мм высокочастотный. Для этого формата и размера Galaxy Buds Pro звучат отлично, формируя достаточно широкую воображаемую сцену c хорошей проработкой всего диапазона частот.

При этом радует детализация, которую не закрывает отчётливый бас и проработанная середина. В итоге приставка Pro в модели, конечно же, никак не относит её к оборудованию для профессионалов. Но это действительно самые продвинутые полностью беспроводные наушники в линейке Samsung, и одни из лучших для повседневного использования.

Уже сама по себе форма наушников позволяет им блокировать внешние шумы, особенно если внутриканальная посадка подходит пользователю физиологически, и он подобрал необходимый размер амбушюр. Но, кроме этого, можно включить активную систему шумоподавления, которая использует данные из внешнего микрофона для создания антишума, а также внутренний микрофон для анализа и устранения оставшихся шумов.

Форм-фактор и работа «шумодава» позволяют Galaxy Buds Pro эффективно отсекать посторонние звуки. В наушниках комфортно слушать музыку в открытом офисе, на улице или в метро. Хотя в этом плане они не пытаются конкурировать с полноразмерными накладными моделями, как и в большинстве TWS-наушников, в Galaxy Buds Pro очень хорошо отсекают низкочастотный шум, но не могут покрыть весь частотный диапазон. Соответственно, 100% внешних шумов наушники не убирают, что в целом нормально для компактной повседневной модели.

В приложении Galaxy Wearable есть возможность настроить систему шумоподавления, выбрав уровень его работы: высокий или низкий. В последнем случае уровень антишума уменьшается, что может быть комфортнее для пользователей с повышенной чувствительностью барабанной перепонки.

Кроме шумоподавления в Buds Pro также есть режим прозрачности, который позволяет не просто выключить шумоподавление, но пропускать больше внешних звуков через внешние микрофоны. Это удобно, если занимаешься бегом и пересекаешь автомобильные дороги или если едешь по ним на велосипеде.

Используя датчик костной проводимости наушники могут сами включать режим прозрачности, когда пользователь начинает говорить. Данную функцию можно настроить на определение голоса после 5, 10 или 15 секунд. Она очень хорошо работает и будет полезна в офисе, чтобы постоянно не включать вручную режим прозрачности, но иметь возможность разговаривать с коллегами на рабочем месте, не вынимая наушников.

Качество микрофонов

В каждом наушнике Galaxy Buds Pro используется два внешних микрофона, один внутренний и дополнительно датчик костной проводимости, который необходим для улучшения передачи голоса. Последний хорошо передаётся по тканям черепа без окружающего шума.

В целом похожая система микрофонов использовалась и в прошлой модели Galaxy Buds Live, но в Pro всё же добавили одно важное нововведение. А именно специальную камеру, которая ведёт к микрофону, и работает в качестве фильтра для ветра, не позволяя ему прямо попадать в микрофон, создавая дополнительный шум. Как это влияет на качество передачи речи можно услышать ниже:

Автономность Galaxy Buds Pro

В каждый наушник встроен аккумулятор ёмкостью 61 мАч, чего достаточно для около 5 часов прослушивания музыки с активной системой шумоподавления и почти 8 часов, если её выключить. Встроенной в комплектный кейс батареи на 472 мАч хватает ещё на 18 часов прослушивания с «шумодавом» или на 28 часов без него.

Galaxy Buds Pro также поддерживают функцию быстрой зарядки, 3 минуты в кейсе обеспечивают почти 30 минут воспроизведения. Сам кейс можно заряжать через порт USB Type-C, а также беспроводным способом.