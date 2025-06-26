HATOR Phoenix 2 Wireless — беспроводные наушники, которые пытаются найти баланс между игровыми возможностями и повседневным использованием. С Bluetooth 5.4 и мультипойнтом, съёмным микрофоном и игровым режимом, они выглядят как хорошая альтернатива для тех, кому не нужен ультимативный звук, но важна надёжность и удобство. В обзоре разберем, что из обещаний реализовали, а где пришлось идти на компромиссы.

HATOR Phoenix 2 Wireless 4199 грн. Плюсы: качественное звучание с поддержкой Hi-Res Audio и сбалансированным басом; стильный и удобный дизайн с мягким оголовьем и комфортными амбушюрами; хорошая автономность; быстрая зарядка через USB-C; надежное беспроводное соединение по Bluetooth 5.4 и 2.4 ГГц (донгл); голосовые подсказки на украинском языке; комплект с жестким кейсом и всеми необходимыми аксессуарами Купить в Elmir.ua Минусы: навигация и управление кнопками не очень интуитивны, требуют привыкания; ANC средней эффективности, не полностью подавляет шум; нет десктопной версии ПО; иногда заметна умеренная фильтрация шумов микрофоном Купить в Elmir.ua 8.3 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики HATOR Phoenix 2 Wireless

Тип наушников Полноразмерные, Over-Ear Динамики 40 мм Hi-Res с неодимовым магнитом Частотный диапазон 10 — 44000 Гц Импеданс 16 Ом Особенности Поворотные чаши, возможность складывания Тип подключения Беспроводное, проводное (3,5 мм Jack) Версия Bluetooth 5.4, 10+ метров Поддержка кодеков SBC, AAC, LDAC Шумоподавление ЕСТЬ, АНК Управление Кнопки Регулятор громкости Есть Микрофоны Есть, с шумоподавлением Защита от влаги Нет Автономность До 45 часов Время зарядки 4 часа Быстрая зарядка Есть, 20 минут дают 6 часов работы Зарядка USB Type-C Совместимость Android, iOS, ПК Вес 300 граммов

Упаковка и комплектация HATOR Phoenix 2 Wireless

Phoenix 2 Wireless поставляется в картонной коробке с фирменным оформлением — классическая цветовая гамма Hator, минимум декоративных элементов и максимум практичности. Внутри — жесткий кейс, который сразу настраивает на «серьезный» лад: выглядит солидно, защищает гарнитуру во время транспортировки и не производит впечатление временного решения.

Комплект поставки приятно удивляет полнотой. Кроме самой гарнитуры, в коробке есть два кабеля — один с разъемами USB-C с обеих сторон, другой с USB-C и USB-A. Также в комплекте присутствует фирменный беспроводной донгл для соединения на частоте 2.4 ГГц, адаптер с USB-C на USB-A, съемный микрофон. Все элементы удобно размещены в кейсе, поэтому транспортировка и хранение не вызывают никакого дискомфорта.

Самое приятное — чехол. Да, именно он. Не просто кусок ткани, как это часто бывает в «типа премиум» моделях, а реальный travel-кейс с местом для аксессуаров, молнией и фирменным логотипом. Вмещает всё как родное, даже если вы из тех, кто никогда не выбрасывает переходники.

В целом комплект — продуманный. Все, что нужно для использования гарнитуры на ПК, ноуте, консоли (кроме Xbox), телефоне или даже холодильнике с Bluetooth (шутка, но мало что сегодня без него). Всё на месте, всё в отдельных отсеках, всё — логично.

Комплект производит впечатление сбалансированного и честного. Здесь нет излишеств, но и о мелочах не забыли. Все выглядит как продукт, который разрабатывали «для себя», без лишней экономии. И это при рекомендованной цене около 4 000 грн. По ощущениям — на все 7-8 тысяч. Ну почти.

Дизайн и эргономика HATOR Phoenix 2 Wireless

Phoenix 2 Wireless — минималистичный дизайн без агрессивных вставок, матовый корпус, приятное UV-покрытие, которое надоедливо собирает отпечатки пальцев. Вращающиеся чашки — практичная вещь: удобно носить на шее или положить на стол, не боясь царапин.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Оголовье мягкое, с амортизацией, которое не давит, даже если у вас размер XXL. Амбушюры — из мягкой протеиновой кожи, внутри — пена с эффектом памяти. Носить Phoenix 2 Wireless — как лежать на ортопедической подушке. Кстати, для тех, кто носит очки — good news: давления на дужки нет.

RGB-подсветка здесь уместна: элегантное кольцо по контуру чашек, плюс логотип. Можно включать/выключать с кнопки или через софт. Кстати, крышки на чашках — сменные, держатся на магнитах. Сейчас доступна только одна конфигурация, однако не исключено, что в будущем производитель расширит линейку аксессуаров. Кому-то это точно может быть интересным.

Вес наушников — всего 300 граммов. И при этом гарнитура кажется монолитной: ничего не люфтит, не трещит, не напоминает пластмассу с базара. Все по-геймерски серьезно, но и по-человечески удобно.

Особенности, звук и микрофон HATOR Phoenix 2 Wireless

Phoenix 2 Wireless использует 40-мм динамические излучатели с поддержкой Hi-Res Audio и частотным диапазоном 10-44 000 Гц. Как для геймерской гарнитуры, это довольно амбициозные характеристики. В практическом использовании звук производит приятное впечатление: достаточно объемный, с выразительной детализацией в среднем диапазоне и умеренно акцентированными низкими частотами.

Басовый диапазон подан плотно, с умеренной агрессией — на игровых взрывах и басовых партиях в музыке звук не расплывается, не перекрывает середину. По сравнению с более массовыми моделями здесь баланс сохранен лучше. В динамичных сценах бас не «перетягивает» на себя внимание.

Средние частоты переданы корректно — без провалов или чрезмерных акцентов. Вокальные партии и диалоги в играх остаются четкими и хорошо читаются даже на фоне насыщенной звуковой сцены. В той же Stellar Blade реплики персонажей — в частности Евы — звучат естественно, без искажений тембра или эффекта «железного ведра».

Верхние частоты звучат аккуратно, без чрезмерного яркого акцента. В композициях с большим количеством мелких деталей — струнные, ударные, синтетические текстуры — уши не устают даже после длительного прослушивания.

LDAC-кодек позволяет воспроизводить аудио с высоким битрейтом. На практике разница между SBC/AAC и LDAC заметна только на качественных треках и соответствующем источнике, однако поддержка есть.

Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение, обрывов или задержек при перемещении между комнатами не зафиксировано, но «до 100 метров» — теоретический максимум, не для реального использования.

Активное шумоподавление (ANC) работает в трех режимах: обычном, адаптивном и прозрачном. Эффективность стандартная для среднего сегмента: шум на улице частично приглушается, но не полностью. Вакуумного эффекта или давления на уши нет, что положительно сказывается на комфорте.

Основной микрофон выполнен в виде съемного модуля на гибкой ножке. Он оснащен технологией ENC (Environmental Noise Cancellation), которая довольно эффективно снижает фоновые шумы во время разговоров. Качество передачи голоса в видеозвонках остается неплохим, но фильтрация шумов происходит не всегда деликатно.

Отдельно есть встроенный микрофон для мобильного использования. Ожидаемо, качество значительно ниже — в шумной среде собеседник может слышать посторонние звуки. Но для быстрого разговора или навигации в телефоне — достаточно.

В целом гарнитура ориентирована на геймерское и мультимедийное использование без четкой специализации. Подходит и для игр, и для музыки, но не является профильным решением ни для одного из направлений. Простой, сбалансированный звук без ярких сильных или слабых сторон.

Подключение, ПО и управление HATOR Phoenix 2 Wireless

Phoenix 2 Wireless поддерживает три типа подключения: Bluetooth 5.4, 2.4 ГГц через донгл и проводной USB-C. Переключение между ними происходит быстро, а гарнитура запоминает последние подключения. Можно легко перейти с ПК на телефон и обратно с помощью комбинации кнопок.

Соединение по 2.4 ГГц остается стабильным даже в среде с большим количеством Wi-Fi сетей. В играх нет лагов или обрывов связи. Донгл не требует дополнительных настроек — просто подключаешь и пользуешься.

Bluetooth 5.4 реализован с поддержкой мультипойнт, что позволяет одновременно подключать гарнитуру к двум устройствам, например, смартфону и ноутбуку. Во время звонка гарнитура автоматически переключается на телефон, что удобно при работе и одновременном прослушивании музыки или игре.

Подключение через USB-C обеспечивает высочайшее качество звука — 96 кГц/24-бит — без необходимости устанавливать дополнительные драйверы.

В отличие от многих конкурентов, у HATOR нет десктопной версии своего фирменного приложения HATOR Sync Hub. Управление гарнитурой, ее настройки и синхронизация доступны исключительно через мобильное приложение для Android и iOS.

Для пользователей, которые привыкли к программам на ПК, это может быть неудобным. В то же время мобильное приложение предлагает простой и понятный интерфейс с базовым функционалом для быстрого управления гарнитурой.

На корпусе расположены все необходимые кнопки: питание, активация ANC, регулировка громкости, отключение микрофона, переключение режимов и входов. Но пользоваться ими мне было не очень удобно.

В целом управление функциями гарнитуры реализовано логично и полноценно, но требует адаптации из-за плотности и однородности расположения кнопок. Это не критический минус, но следует учитывать, если вы часто переключаетесь между режимами во время игр или работы.

Световые индикаторы на гарнитуре HATOR Phoenix 2 Wireless сигнализируют о типе подключения и текущем режиме работы. Отдельные LED-индикаторы указывают на активные функции, а голосовые подсказки сообщают об изменениях режимов или подключении к устройствам.

Голосовые подсказки доступны на украинском языке, что добавляет удобства пользователям, предпочитающим родной язык.

Подсветку можно выключить или выбрать один из нескольких режимов. Она выглядит сдержанно и не отвлекает, а отключение подсветки позволяет немного увеличить время автономной работы.

Автономный робот HATOR Phoenix 2 Wireless

HATOR заявляет до 40 часов автономной работы, однако производитель не уточняет, учитывает ли эта цифра активное шумоподавление (ANC) или подсветку. На практике Phoenix 2 Wireless действительно демонстрирует длительную автономность: при обычном ежедневном использовании с подсветкой гарнитура легко продержалась у меня 6-7 дней.

В смешанном режиме работы — когда одновременно работает Bluetooth, 2.4 ГГц, воспроизводится музыка и проходят видеозвонки — устройство продержалось более 40 часов. С ANC время работы сократилось, но не сильно драматично — где-то до 34-35 часов. Если выключить все дополнительные функции, кроме воспроизведения звука, гарнитура может работать без подзарядки до полутора недель.

Зарядка происходит через USB-C с поддержкой быстрой зарядки: 20 минут на зарядке дадут фору в 6 часов работы. Это удобно, особенно если заряжать гарнитуру вечером или во время коротких перерывов.

Индикация заряда отображается в системе на Windows, Android, macOS и iOS, поэтому неприятных сюрпризов с разрядом не будет. Также есть голосовые оповещения о низком уровне батареи на 20%, 10% и 5%.

Производитель обещает сохранение полной емкости аккумулятора минимум в течение 500 циклов зарядки — это довольно приличный показатель для геймерской гарнитуры, что означает длительную эксплуатацию.

Еще один плюс — гарнитура не перегревается во время зарядки или длительного использования. Корпус хорошо изолирован, что предотвращает нагрев аккумулятора и повышает комфорт при ношении, что особенно критично именно летом.

Опыт пользования HATOR Phoenix 2 Wireless

Игры, музыка, рабочие колы, видео на YouTube, стриминг Spotify, просмотр кино — Hator Phoenix 2 Wireless прекрасно справляется со всем. Это та самая универсальность, о которой все говорят, но мало кто воплощает.

В играх — полное погружение. Call of Duty или CS2— позиционный звук идеален. Действительно слышно, где враг, где стреляют, а где — просто пустая комната.

В музыке — детализация на уровне фирменных аудиофильских наушников. Прослушаны классические Pink Floyd, прогрессивные Tool, саундтрек Ханса Циммера из фильма «Начало» и синти-поповые Depeche Mode. Phoenix 2 Wireless не боится жанров. Они просто играют всё. И играют хорошо.

Для стриминга гарнитура тоже подойдёт: микрофон не искажает голос, но на встроенный лучше сразу не рассчитывать.

На рабочих звонках гарнитура не вызывает никакого дискомфорта. Легкость, отсутствие давления на голову, естественный звук — все это позволяет не снимать её по 4-5 часов подряд.

Использование с мобильными девайсами тоже не разочаровывает. На Android — LDAC, на iPhone — AAC. Режим прозрачности работает адекватно: слышно внешний мир, не вынимая наушников.

Физические кнопки — большой плюс. Никаких сенсоров, которые случайно нажимаются. Всё четко, надежно и обратно. Ты нажимаешь — гарнитура реагирует мгновенно.

Впрочем, навигация по меню и переключение режимов сделаны так себе — приходится привыкать к расположению кнопок и их комбинациям, ведь интерфейс не очень интуитивный.

Нагрузка на голову минимальная. Даже под конец рабочего дня нет ощущения давления или дискомфорта. Амбушюры не греют, не потеют. Даже летом на улице — комфорт.

Цена и конкуренты

На рынке беспроводных игровых гарнитур с ANC и Hi-Res Audio в сегменте до $100 — выбор до сих пор ограничен. И именно поэтому HATOR Phoenix 2 Wireless выглядит как одна из самых интересных моделей в своем классе. За эти деньги она демонстрирует функциональность, которую сложно найти даже у продукции более именитых брендов.

Среди конкурентов есть Logitech G Pro X с ценой от 3600 гривен. Также в линейке Logitech есть модели, похожие на героя сегодняшнего обзора — G435 и G733, с ценниками от 1800 и 3700 гривен соответственно.

Из известных конкурентов стоит выделить HyperX Cloud III Wireless (цена от 3999 гривен) и SteelSeries Arctis Nova 5 (от 4099 гривен). Если же нужен вариант попроще, есть Hator Hyperpunk 3 Wireless (от 2179 гривен) и A4Tech Bloody GR280 (от 1380 гривен).

Также стоит упомянуть Sony WH-ULT900 — премиум-вариант с хорошим ANC и LDAC, но с ценой от 5520 гривен. Это больше мультимедийная модель, чем чисто игровая.

Logitech G522 Lightspeed продается примерно за 6149 гривен. Имеет Bluetooth, 2.4 ГГц и проводное подключение, но не имеет ANC.

Sony WH-1000XM4 — отдельный класс с лучшим ANC и комфортом, однако стоят от 9200 гривен и выше.

8.3 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8.5 Стильный и сдержанный дизайн без лишних излишеств. Эргономика продумана: наушники комфортно сидят даже во время длительного ношения, не давят на голову. Качество сборки, материалы 8 Материалы приятные, но немного проще, чем у более дорогих моделей. Сборка качественная. Цена 8 Стоимость гарнитуры соответствует ее возможностям и функционалу. Это хороший выбор в своем ценовом сегменте, хотя конкуренты также предлагают интересные варианты. Качество звучания 8 Звук сбалансированный и приятный, с четкой серединой и аккуратным басом. Hi-Res Audio и LDAC поддержка добавляют вариативности, но до премиум-класса немного не дотягивает. Комплектация 9 Большой плюс — полный набор аксессуаров: два кабеля, качественный кейс, съемный микрофон и донгл. Все для комфортного использования в различных сценариях.