Обзор игрового монитора HP Omen X 35

Форм-фактор игровых мониторов с большим экраном уже более-менее устаканился: это диагонали от 30 дюймов, изогнутый дисплей, соотношение сторон 21:9. Одной из топовых моделей в этом сегменте является 35-дюймовый HP Omen X 35( X3W57AA) с частотой обновления экрана 100 Гц и поддержкой технологии адаптивной частоты NVIDIA G-SYNC.

Дизайн

Сложно сделать так, чтобы монитор почти метр в ширину выглядел не то чтобы изящным, а хотя бы не громоздким, но HP это в общих чертах удалось. Ножка металлическая и очень основательная, но «анфас» она оказывается меньше 2 см в ширину, так что пользователь ее видит как тонкую и малозаметную полоску.

Ножка позволяет регулировать угол наклона экрана и высоту – поворотов влево-вправо здесь нет. Подставка – опять-таки металлический квадрат со скошенными вершинами, но из-за своего положения кажется меньше, чем есть на самом деле (при этом при раскачивании влево-вправо или вперед-назад он максимально устойчив как для таких размеров). Правда, это создает другую проблему – передняя часть подставки выдается за границы экрана на целых 10,5 см, что может создать помехи для клавиатуры, если пользователь привык ее держать поближе к монитору.

Рамка вокруг экрана прикрыта защитным стеклом, из-за чего в выключенном состоянии видна лишь тонкая боковая грань. После включения вокруг изображения становится заметна черная полоса шириной около 1 см. На полоске под экраном можно рассмотреть лишь неброский логотип OMEN по центру и лейбл NVIDIA G-SYNC справа – больше на передней панели ничего нет, кнопки управления располагаются на боковой грани справа.

Все разъемы (кроме мини-джека для гарнитуры на левой боковой грани) сосредоточены на тыльной панели по центру, под местом крепления ножки (которую, кстати, можно снять и установить вместо нее VESA-совместимое крепление на стену – соответствующая пластина идет в комплекте). Разъемы ориентированы горизонтально, подключенные кабели никак не маскируются, их можно только упорядочить, закрепив скобами сзади ножки (сверху на нее, кстати, можно пристроить гарнитуру – и такой вариант выглядит более практичным, чем предлагаемый у некоторых других моделей вариант с петлей сбоку от экрана). Здесь находятся DisplayPort, HDMI и USB-концентратор на 3 порта USB 3.0.

Меню

Кнопки навигации по меню у HP Omen X 35 аппаратные, расположены снизу на правой боковой грани, индикатор активности встроен в кнопку включения (при обычном положении пользователя за монитором его не видно). При нажатии любой из них рядом появляется быстрое меню, показывающее их функции – вызов главного меню, выбор видеорежимов и переключение на другой видеовход.

Меню простое и аскетичное. Раздел Luminance содержит единственный пункт – регулировку яркости, в Color Control находятся шаблоны цветовой температуры, различные видеорежимы и тонкая подстройка по трем основным цветам. Input Control – ручное переключение между двумя видеовходами, Image Control – активация динамической контрастности, высветления теней (может быть полезно в темных играх) и настройки овердрайва матрицы. Power Control – поведение индикатора активности, фоновой подсветки и питания USB в режиме ожидания, Menu Control – настройка поведения меню и возможность переназначения двух кнопок в быстром меню. В пункте Management можно сбросить все настройки на заводские значения, в Language – выбрать язык интерфейса (в списке нет ни украинского, ни русского), в Information – увидеть информацию о текущем видеорежиме и версии прошивки.

В работе

В HP Omen X 35 используется AMVA-панель производства AU Optronics (M350QVR01.1) с диагональю 35,03″, соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440х1440 точек (плотность пикселей ~106,5 PPI). Панель изогнутая, радиус кривизны 1800R (1,8 метра). По нынешним меркам это достаточно стандартное значение, и здесь мы можем в очередной раз отметить, что при таких размерах монитора работать за искривленным экраном гораздо комфортнее, чем за ровным, поскольку такой изгиб компенсирует искажения, возникающие из-за разницы в углах взгляда и расстоянии от глаз до поверхности между центральным и периферийными участками изображения.

Максимальная частота обновления экрана составляет 100 Гц, монитор поддерживает технологию адаптивной частоты NVIDIA G-SYNC (работает в диапазоне 30-100 Гц). Заявленное время отклика – типичное для современных VA-матриц, 4 мс (GtG). Для повышения скорости реакции в настройках имеется опция овердрайва, с различным уровнем разгона (по всей видимости, «уровень 1» означает отсутствие овердрайва, таким образом, получается 5 степеней «ускорения»). Третий уровень самим производителем указывается как «разгон по умолчанию», и на самом деле он таковым и является: в этом режиме смазы в динамике заметно меньше, чем при выключенном овердрайве, при этом артефакты разгона (в виде темно-синих шлейфов за движущимися объектами) практически не заметны даже на тестовых снимках. С увеличением разгона они проявляются в полной мере, и уже на пятом уровне становятся хорошо видны невооруженным глазом. Отметим, что артефакты проявляются сильнее на частоте обновления 100 Гц – после переключения на 60 Гц синие шлейфы становятся более скромными даже на максимальном овердрайве.

Тест на время отклика, частота обновления 100 Гц (слева направо, response time: level 1, level 3, level 5, level 6):

Покрытие экрана – полуматовое; оно выглядит как обычное матовое под прямым углом, но постепенно становится глянцевым при увеличении угла обзора.

Такое покрытие позволяет практически полностью избавиться от паразитных бликов и отражений, и при этом уменьшить эффект зернистости от антибликового покрытия (хотя полностью от него избавиться в этой модели, как видно на макроснимке, все же не удалось).

Равномерность подсветки средняя, на тестовом снимке (максимальная яркость черного фона, выдержка 30 сек) можно разглядеть несколько более светлых участков, однако в реальной работе за монитором их заметить, скорее всего, не получится.

Углы обзора – типичные для технологии VA, в этом плане монитор несколько уступает IPS-моделям: при отклонении в сторону картинка «выгорает», цвета становятся более тусклыми и снижается контрастность, главным образом за счет того, что черный цвет постепенно превращается в серый, высветляя тени и делая изображение более «плоским». Впрочем, при прямом взгляде на экран эта особенность VA-панели становится, наоборот, достоинством – черный цвет у этого монитора действительно черный и гораздо глубже, чем у среднестатистического IPS.

Glow-эффект средней степени выраженности, в этом плане монитор выглядит скорее как IPS-модель: при взгляде сверху на черном фоне проявляется заметный серебристый отсвет.

Минимальная яркость составила 33 кд/м², это достаточно низкий показатель как для десктопного монитора, при таком значении за этим монитором можно комфортно работать даже в полной темноте. Максимальная яркость (среднее значение по измерениям в 35 точках) оказалась на уровне 255 кд/м², при этом наиболее ярким был участок чуть ниже центра (290 кд/м²), наименее ярким – левый верхний угол; перепад по яркости между ними составил около 80 кд/м², что для такой диагонали и позиционирования этого монитора является вполне нормальным результатом.

В настройках монитора нет регулировок гаммы, при этом во всех представленных видеорежимах она занижена, что приводит к чуть менее насыщенному и контрастному изображению, чем может показать эта матрица, а цветовая температура по умолчанию (в режиме neutral) оказывается довольно занижена – это дает чуть тепловатый оттенок изображению. Примечательно, что заранее заданные видеорежимы (Color Control – Viewing Modes) «перекрываются» находящимися здесь же шаблонами цветовой температуры (Warm, Neutral, Cool) – т.е. они сами по себе также являются отдельными видеорежимами, а не изменяют цветовой оттенок у выбранного режима в пункте Viewing Modes. По результатам измерений можно сказать, что наиболее универсальным является шаблон Neutral – он предлагает самое высокое значение гаммы и довольно ровный график температуры несколько ниже стандартной. Отметим, что цветовой охват во всех режимах одинаков и очень велик, заметно больше стандартного пространства sRGB.

В целом, качества изображения без дополнительной настройки вполне достаточно как для игровой модели; если же пользователь захочет не только играть, но и работать с цветом, например, обрабатывать фото, монитор все-таки лучше откалибровать.